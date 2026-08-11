EasyFix all-rounder lattialiinapakkaus sisältää kolme erilaista liinaa hygieeniseen lattianpuhdistukseen höyrypesurilla. Sensitive-liinassa on vähennetty höyryn läpäisevyys - ihanteellinen herkille, tiivistetyille lattioille. Ultra Abrasive -liinassa on suurempi osuus hankaavia kuituja erityisen sitkeän lian irrottamiseksi. Abrasive-liina tukee lian poistamista hankaavien kuitujen avulla ja tarjoaa erinomaisen lian poiston lisäksi pehmeitä tekstiiliosia. Tarrakiinnitysjärjestelmän ansiosta liinat voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattialiina EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevaan lenkkiin ja vedä lattiasuutin irti liinasta.