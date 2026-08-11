EasyFix-monitoimiliinasetti lattiapinnoille
Monikäyttöinen kolmen kappaleen EasyFix-lattialiinapakkaus erilaisille lattiapinnoille.
EasyFix all-rounder lattialiinapakkaus sisältää kolme erilaista liinaa hygieeniseen lattianpuhdistukseen höyrypesurilla. Sensitive-liinassa on vähennetty höyryn läpäisevyys - ihanteellinen herkille, tiivistetyille lattioille. Ultra Abrasive -liinassa on suurempi osuus hankaavia kuituja erityisen sitkeän lian irrottamiseksi. Abrasive-liina tukee lian poistamista hankaavien kuitujen avulla ja tarjoaa erinomaisen lian poiston lisäksi pehmeitä tekstiiliosia. Tarrakiinnitysjärjestelmän ansiosta liinat voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattialiina EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevaan lenkkiin ja vedä lattiasuutin irti liinasta.
Ominaisuudet ja edut
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla.
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 115 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Kivilattiat
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat