FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine

Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinosaan.

FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin Ultra Foam -pesuaineella. Pikajärjestelmä mahdollistaa nopean vaihdon eri pesuaineiden välillä yhdellä klikkauksella. Pesuaineen annostelu voidaan säätää helposti vaahdottimesta. Suihkun tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Soveltuu kaikkiin K 2 - K 7-sarjojen Kärcher Home & Garden malliston painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen vaahtosuutin
  • Pesuainevaahdon käyttö
Setissä
  • Setissä eri pesuaineita
Pikakiinnike
  • Nopea ja kätevä pesuaineen vaihto
Pesuaineen annosteluyksikkö
  • Pesuaineen kulutus riippuu käytöstä.
Läpinäkyvä pesuainesäiliö
  • Sisältö näkyvissä
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Antrasiitti
Paino (kg) 1,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,6
Mitat (p x l x k) (mm) 102 x 201 x 260
Yhteensopivuus Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Matkailuautot
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.