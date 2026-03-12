FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine
Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinosaan.
FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin Ultra Foam -pesuaineella. Pikajärjestelmä mahdollistaa nopean vaihdon eri pesuaineiden välillä yhdellä klikkauksella. Pesuaineen annostelu voidaan säätää helposti vaahdottimesta. Suihkun tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Soveltuu kaikkiin K 2 - K 7-sarjojen Kärcher Home & Garden malliston painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen vaahtosuutin
- Pesuainevaahdon käyttö
Setissä
- Setissä eri pesuaineita
Pikakiinnike
- Nopea ja kätevä pesuaineen vaihto
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Pesuaineen kulutus riippuu käytöstä.
Läpinäkyvä pesuainesäiliö
- Sisältö näkyvissä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|1,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|102 x 201 x 260
|Yhteensopivuus
|Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Matkailuautot
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.