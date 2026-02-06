Jatkoimuputki
Käytännöllinen jatkomuputki laajentaa toiminta-aluetta. 35mm imuputken jatkaminen helpottaa ulottumista vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten korkeaan katonrajaan.
Käytännöllinen jatkoimuputki laajentaa toiminta-aluetta. Imuputken jatkaminen helpottaa ulottumista vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten korkeaan katonrajaan. Imuputki on 0,5 m pitkä ja sen nimelliskoko on 35 mm.
Ominaisuudet ja edut
Vaikeasti tavoitettavat alueet kuten korkeat katot
Soveltuu kaikkiin Kärcherin märkä-kuivaimureihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|480 x 40 x 40