Jatkoimuputki

Käytännöllinen jatkoimuputki laajentaa toiminta-aluetta. Imuputken jatkaminen helpottaa ulottumista vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten korkeaan katonrajaan. Imuputki on 0,5 m pitkä ja sen nimelliskoko on 35 mm.

Ominaisuudet ja edut
Vaikeasti tavoitettavat alueet kuten korkeat katot
Soveltuu kaikkiin Kärcherin märkä-kuivaimureihin
Tiedot

Tekniset tiedot

Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 480 x 40 x 40