Korkeapaineletku Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.
Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Toisessa päässä EASY!Lock-pikaliitin, toisessa letkukelaan mitoitettu, kiertymätön AVS-liitin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|20
|Liitäntäkierre
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,1
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