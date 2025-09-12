Održavanje čistoće u pokretu

Nigdje bez Kärchera: gdje god se nalazili, ne morate se odreći snage Kärcher rješenja za čišćenje. U pokretu modeli OC 3 i OC 4 na bateriju sa spremnikom za vodu pružaju niski tlak koji je idealan za brzo čišćenje cipela, dječjih kolica, bicikala ili čak pasa. S našim peračima srednjeg tlaka, potrebna voda može se crpiti iz slavine ili putem usisnog crijeva iz alternativnih izvora kao što je bačva za vodu. Jedna baterija sada pruža svu fleksibilnost i snagu potrebnu za vraćanje WOW faktora gotovo bilo gdje. Mobilno čišćenje kakvo bi trebalo biti.