Mobilno čišćenje

Zašto nositi prljavštinu okolo kada možete stvoriti WOW efekt u trenu? Mobilno čišćenje znači lagane, kompaktne uređaje srednjeg i niskog tlaka koji vam omogućuju brzo i nježno čišćenje bicikala, kamperskog namještaja, dječjih kolica, kolica za bebe, planinarskih cipela, pasa i još mnogo toga, bez potrebe za priključcima za struju i vodu. Usred ničega ili jednostavno brzo čišćenje kod kuće. Zahvaljujući snažnim litij-ionskim baterijama i spremniku za vodu ili usisnom crijevu, sve se može ponovno očistiti tamo gdje je to često najpotrebnije: na licu mjesta.

Naša rješenja za mobilno čišćenje

0 proizvoda

Koji je pravi za vas?

Održavanje čistoće u pokretu

Nigdje bez Kärchera: gdje god se nalazili, ne morate se odreći snage Kärcher rješenja za čišćenje. U pokretu modeli OC 3 i OC 4 na bateriju sa spremnikom za vodu pružaju niski tlak koji je idealan za brzo čišćenje cipela, dječjih kolica, bicikala ili čak pasa. S našim peračima srednjeg tlaka, potrebna voda može se crpiti iz slavine ili putem usisnog crijeva iz alternativnih izvora kao što je bačva za vodu. Jedna baterija sada pruža svu fleksibilnost i snagu potrebnu za vraćanje WOW faktora gotovo bilo gdje. Mobilno čišćenje kakvo bi trebalo biti.

OC 6-18 Premium

Čisto. Svugdje. Uvijek.

Nema utičnice ni slavine na vidiku, a bicikli ili vrtni namještaj trebaju brzo čišćenje kako bi im se vratio WOW osjećaj? Uz OC 6-18 Premium Battery Set to je sasvim jednostavno.

Mobilni čistač

Sa snažnom izmjenjivom Kärcher baterijom od 18 V i kolicima za vodu od 12 litara, ima sve što je potrebno za učinkovito čišćenje srednjim tlakom. Zahvaljujući vrlo pametnom priključku za crijevo, voda se može uzimati iz slavine kod kuće ili čak crpiti iz alternativnih izvora vode, koristeći opcionalno dostupno usisno crijevo.

icon_arrow

KHB 6 Battery

Čišćenje bez priključka

Bilo da se radi o maloj površini oko kuće, vrtnom namještaju, biciklu ili psećoj kućici koju treba očistiti, dovoljni su perači srednjeg tlaka iz naše KHB linije i vrtno crijevo.

Snaga ručnog čišćenja

Ovi kompaktni i lagani uređaji, s izmjenjivom baterijom od 18 V, ne trebaju ni priključak za napajanje ni jedinicu uređaja. Jednostavno ih uzmite, pričvrstite crijevo i savršeno uravnoteženi ravni mlaz s precizno kalibriranim srednjim tlakom počinje djelovati. Posao je gotov u trenu!

icon_arrow

Pressure washers

Naši čistači pod tlakom

Ponekad je potreban malo veći pritisak - visoki tlak. Od kompaktnog uređaja za povremenu upotrebu do snažnog čistača pod tlakom s podrškom za aplikacije, koji čak olakšava čišćenje velikih površina ili velikih predmeta, zajamčeno imamo idealno rješenje.

Istražite ponudu

DODACI

S našim peračima srednjeg i niskog tlaka, stvari će ponovno izgledati WOW u trenu, čak i na putovanjima i daleko od utičnica. Još je lakše s dodacima koji su dizajnirani za čišćenje u pokretu, koji posao mogu obaviti još lakše i učinkovitije.

Prikaži više (4)

Kärcher Battery Power platforme

Devices from the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Saznajte više o uređajima s 18 V Kärcher Battery Power platforme

Uređaji niskog i srednjeg tlaka za čišćenje u pokretu dio su 18 V Kärcher Battery Power platforme s baterijama. Otkrijte cijelu paletu različitih proizvoda i pogledajte koji drugi uređaji mogu koristiti 18 V bateriju ugrađenu u Kärcher uređaje niskog i srednjeg tlaka.

SVIJET BATERIJA
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

Dobitnici nagradnog natječaja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2025 Alfred Kärcher GmbH