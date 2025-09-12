Mobilno čišćenje
Zašto nositi prljavštinu okolo kada možete stvoriti WOW efekt u trenu? Mobilno čišćenje znači lagane, kompaktne uređaje srednjeg i niskog tlaka koji vam omogućuju brzo i nježno čišćenje bicikala, kamperskog namještaja, dječjih kolica, kolica za bebe, planinarskih cipela, pasa i još mnogo toga, bez potrebe za priključcima za struju i vodu. Usred ničega ili jednostavno brzo čišćenje kod kuće. Zahvaljujući snažnim litij-ionskim baterijama i spremniku za vodu ili usisnom crijevu, sve se može ponovno očistiti tamo gdje je to često najpotrebnije: na licu mjesta.
Naša rješenja za mobilno čišćenje
Koji je pravi za vas?
Održavanje čistoće u pokretu
Nigdje bez Kärchera: gdje god se nalazili, ne morate se odreći snage Kärcher rješenja za čišćenje. U pokretu modeli OC 3 i OC 4 na bateriju sa spremnikom za vodu pružaju niski tlak koji je idealan za brzo čišćenje cipela, dječjih kolica, bicikala ili čak pasa. S našim peračima srednjeg tlaka, potrebna voda može se crpiti iz slavine ili putem usisnog crijeva iz alternativnih izvora kao što je bačva za vodu. Jedna baterija sada pruža svu fleksibilnost i snagu potrebnu za vraćanje WOW faktora gotovo bilo gdje. Mobilno čišćenje kakvo bi trebalo biti.
OC 6-18 Premium
Čisto. Svugdje. Uvijek.
Nema utičnice ni slavine na vidiku, a bicikli ili vrtni namještaj trebaju brzo čišćenje kako bi im se vratio WOW osjećaj? Uz OC 6-18 Premium Battery Set to je sasvim jednostavno.
KHB 6 Battery
Čišćenje bez priključka
Bilo da se radi o maloj površini oko kuće, vrtnom namještaju, biciklu ili psećoj kućici koju treba očistiti, dovoljni su perači srednjeg tlaka iz naše KHB linije i vrtno crijevo.
Naši čistači pod tlakom
Ponekad je potreban malo veći pritisak - visoki tlak. Od kompaktnog uređaja za povremenu upotrebu do snažnog čistača pod tlakom s podrškom za aplikacije, koji čak olakšava čišćenje velikih površina ili velikih predmeta, zajamčeno imamo idealno rješenje.
DODACI
S našim peračima srednjeg i niskog tlaka, stvari će ponovno izgledati WOW u trenu, čak i na putovanjima i daleko od utičnica. Još je lakše s dodacima koji su dizajnirani za čišćenje u pokretu, koji posao mogu obaviti još lakše i učinkovitije.
Kärcher Battery Power platforme
Saznajte više o uređajima s 18 V Kärcher Battery Power platforme
Uređaji niskog i srednjeg tlaka za čišćenje u pokretu dio su 18 V Kärcher Battery Power platforme s baterijama. Otkrijte cijelu paletu različitih proizvoda i pogledajte koji drugi uređaji mogu koristiti 18 V bateriju ugrađenu u Kärcher uređaje niskog i srednjeg tlaka.