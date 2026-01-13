Usisavači za mokro i suho usisavanje za vanjsku i unutarnju upotrebu

Usisavač za radionicu ili automobil, suha ili mokra, gruba ili fina prljavština- nije važno! Kärcher mokri i suhi usisavači nude različita područja primjene, kako za vanjsku tako i za unutarnju upotrebu. Izdvajaju se iz gomile vrhunskom snagom usisavanja, visokom energetskom učinkovitošću i robusnim dizajnom. Višenamjenski uređaji imaju mnoge primjene i opsežan set dodataka, što ih čini vašim čudesnim rješenjem problema za kuću, vrt i garažu.

Zabavite se na vašoj terasi

Zabavite se u svom domu

Uživajte u radu

Ljudi u automobilu

VRATITE ONAJ WOW OSJEĆAJ. BEZ OBZIRA NA SVE.

Mokro ili suho- nije važno: snažna WD serija usisava svaku vrstu prljavštine. Otkrijte Kärcher usisavače koji mogu sve. Njihova velika usisna snaga i brzo uklanjanje prljavštine bez ostataka na svim podnim površinama vratit će onaj WOW osjećaj u vaš dom i oko njega. Bilo za mokru ili suhu prljavštinu, WD je sa svojim raznim dodacima pouzdan saveznik.

Različite mogućnosti primjene

Multifunkcionalnost je ukorijenjena u DNK naših mokrih i suhih usisavača. Ovi snažni multi-taskeri čiste u podrumu, garaži, vašoj radionici ili vrtu. Za radove na obnovi, usisavanju automobila, uklanjanju krhotina ili prolivenu vodu. Nije važno je li prljavština suha, mokra, gruba ili fina- ovi snažni uređaji pouzdano se nose čak i s velikim količinama vode.

Kärcher mokro suhi usisavači

Vrhunske performanse čišćenja i snaga usisavanja

Tamo gdje se konvencionalni kućanski usisavači muče, Kärcher mokri i suhi usisavači stvarno krenu. Uz snažno usisavanje u kombinaciji s izvanrednom energetskom učinkovitošću, mokri i suhi usisavači osiguravaju idealno usisavanje prljavštine zahvaljujući savršeno usklađenim uređajima i dodacima, postižući brze i temeljite rezultate čišćenja. Korištenje usisnog alata za piljenje, brušenje i još mnogo toga smanjuje izloženost prašini i prljavštini, održavajući vaš radni prostor čistim.

Kärcher višenamjenski usisavači

Još više pogodnosti

Praktičnost sljedeće razine: kompaktni dizajn zauzima malo prostora za pohranu. Omogućuje pohranu crijeva i pribora izravno na uređaju. Inovativni dizajn filtera čini mokre i suhe usisavače prikladnim za korištenje- bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Štoviše, njihov dug životni vijek zahvaljujući visokoj razini kvalitete i robusnosti izdvaja mokre i suhe usisavače.

Kompaktni mokri i suhi usisavači

Primjene

Robusni Kärcher mokri i suhi usisavači ne staju. Uklanjaju suhu prljavštinu jednako učinkovito kao i mokru, čak ni velike količine tekućine nisu problem.

Kärcher WD 5 P S

Čišćenje automobila

Svoj automobil temeljito očistite Kärcher mokrim i suhim usisavačem. Njegov širok raspon dodataka omogućuje vam čišćenje između sjedala i teško dostupnih mjesta.

Kärcher WD 5 P S

Renovacija

Kärcher mokri i suhi usisavači također mogu podnijeti krupnu šutu. Inovativni sustav filtera i konstantno visoka snaga usisavanja pojednostavljuju proces čišćenja i omogućuju rad uz nisku potrošnju energije. Čak ni mokra ili vlažna šuta ne predstavlja problem.

Kärcher WD 3 P S

Radionica

Praktično uklanjanje prašine za stolariju i rad u radionici. Na modelima s ugrađenom utičnicom, električni uređaji se mogu priključiti izravno na mokri i suhi usisavač, koji automatski usisava drvnu sječku čim počnete piliti.

Kärcher WD 2

Tekućine i krhotine

S našim mokrim i suhim usisavačima naziv govori sam za sebe. Razbijene boce za piće, male lokvice ili vlažna prljavština uopće nisu problem, zahvaljujući velikoj snazi usisavanja, robusnom spremniku i mogućnosti usisavanja bez filter vrećice.

Kärcher mokro suhi usisavači

Prolivena voda

Velike lokve imaju različite uzroke, ali se u svakom slučaju mogu temeljito ukloniti Kärcher mokrim i suhim usisavačem. Veliki spremnik osigurava da možete usisavati dulje vrijeme, kao i brzo i bez napora pokupiti velike nakupine vode.

Usisavači za mokro i suho usisavanje s funkcijom puhanja

Vrt

Mokri i suhi usisavač prava je pomoć, čak i u vrtu. Lako usisajte male grančice, šljunak, lišće ili ih otpuhnite pomoću funkcije puhanja.

Mokri i suhi usisavači za vanjske prostore

Vanjsko područje

Terase, garaže, ulazi u kuće i stepenice u trenu su opet čisti uz pomoć mokrih i suhih usisavača.

Mokro - suhi usisavači za unutarnje prostore

Unutarnje područje

WD usisavači se mogu koristiti baš kao i obični usisavači u životnim prostorima, nudeći najbolje rezultate čišćenja zahvaljujući posebnim dodacima, kao što je mlaznica za tepih.

FAQs

Kako funkcionira čišćenje filtera Kärcher mokrog i suhog usisavača?

Kako zamijeniti patronski filter (WD 2 – WD 3)?

Kako zamijeniti ravni naborani filter (WD 4 – WD 6)?

Kako staviti filter vrećicu u Kärcher mokre i suhe usisavače (WD 2 – WD 6)?

Kako pospremiti crijevo na Kärcher mokrom i suhom usisavaču (WD 3 – WD 6)?

Zahvaljujući integriranoj funkciji čišćenja filtera, prljavi filteri u svim vrhunskim uređajima iz asortimana WD 5- WD 6 mogu se brzo i učinkovito očistiti pritiskom na tipku za čišćenje filtera. To znači da možete raditi s dosljedno velikom snagom usisavanja čak i za teške zadatke čišćenja.

Suha, mokra, gruba ili fina prljavština- nije važno! Podne mlaznice, razvijene u tvrtki, jamče savršeno upijanje prljavštine, impresioniraju optimalnim ponašanjem klizanja i mogu se brzo i jednostavno prilagoditi mokroj ili suhoj prljavštini. S promjenjivom podnom mlaznicom, promjena se izvodi jednostavno pomoću nožnog prekidača. Posebne podne mlaznice jamče svestrano zadovoljstvo čišćenja.

Suho usisavanje

Za uređaje s pjenastim filterom (WD 2) uvijek preporučamo dodatnu upotrebu filter vrećice.

Za uređaje s uloškom ili ravnim naboranim filterima (WD 3- WD 6), prilikom usisavanja fine prašine treba koristiti filtersku vrećicu. Za ostale primjene nije problem usisati bez filter vrećice.

 

 

Mokro usisavanje

Kod usisavanja tekućina i mokre prljavštine preporučamo usisavanje bez filter vrećice. Pjenasti filteri, patrone i ravni naborani filteri ne oštećuju se mokrim usisavanjem.

Ako je potrebno, očistite pjenasti filter i uložak filtera pod tekućom vodom. Nemojte ga trljati ili četkati. Pustite da se filterski medij potpuno osuši prije ponovne upotrebe.

Kärcher mokri i suhi usisavači nisu prikladni za usisavanje pepela. Hladan pepeo možete usisati pomoću predseparatora pepela ili možete koristiti Kärcher usisivač za pepeo.

Različiti Kärcher modeli imaju različite kapacitete punjenja, tako da maksimalni kapacitet punjenja ovisi o modelu uređaja. Ako je dostignut maksimalni volumen punjenja, plovak zatvara vakuumski otvor, koji zaustavlja usisavanje. Uređaj se ne isključuje automatski, već radi povećanom brzinom. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

Pojedinosti o minimalnoj i maksimalnoj snazi utičnice mogu se pronaći na utičnici uređaja.

Pogled na WD 1 compact battery i WD 3 battery

Bežični mokri i suhi usisavači

Snažni Kärcher baterijski usisavači za mokro i suho usisavanje osiguravaju temeljito čišćenje tamo gdje usisivači za mokro i suho usisavanje s kabelom ne mogu doprijeti ili na teško dostupnim mjestima- u automobilu, ispod nadstrešnice, u ljetnikovcu ili na vrtnim stazama; cijelo vrijeme pružajući istu funkcionalnost kao i uređaj s kabelom. Bez kabela, bez ograničenja. WD 3 Battery s velikim spremnikom od 17 litara i  WD 1 Compact Battery u kompaktnom, prijenosnom dizajnu.

Baterijski mokri i suhi usisavači

Dodaci za Kärcher mokre i suhe usisavače

Pribor za mokre i suhe usisavače: praktičniji, temeljitiji

Pribor je posebno razvijen za Kärcher mokre i suhe usisavače. Zajedno s uređajima daju impresivnu učinkovitost čišćenja i proširuju raspon primjena.

Pribor

