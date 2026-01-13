Usisavači za mokro i suho usisavanje za vanjsku i unutarnju upotrebu

Usisavač za radionicu ili automobil, suha ili mokra, gruba ili fina prljavština- nije važno! Kärcher mokri i suhi usisavači nude različita područja primjene, kako za vanjsku tako i za unutarnju upotrebu. Izdvajaju se iz gomile vrhunskom snagom usisavanja, visokom energetskom učinkovitošću i robusnim dizajnom. Višenamjenski uređaji imaju mnoge primjene i opsežan set dodataka, što ih čini vašim čudesnim rješenjem problema za kuću, vrt i garažu.