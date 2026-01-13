Usisavači za mokro i suho usisavanje za vanjsku i unutarnju upotrebu
Usisavač za radionicu ili automobil, suha ili mokra, gruba ili fina prljavština- nije važno! Kärcher mokri i suhi usisavači nude različita područja primjene, kako za vanjsku tako i za unutarnju upotrebu. Izdvajaju se iz gomile vrhunskom snagom usisavanja, visokom energetskom učinkovitošću i robusnim dizajnom. Višenamjenski uređaji imaju mnoge primjene i opsežan set dodataka, što ih čini vašim čudesnim rješenjem problema za kuću, vrt i garažu.
VRATITE ONAJ WOW OSJEĆAJ. BEZ OBZIRA NA SVE.
Mokro ili suho- nije važno: snažna WD serija usisava svaku vrstu prljavštine. Otkrijte Kärcher usisavače koji mogu sve. Njihova velika usisna snaga i brzo uklanjanje prljavštine bez ostataka na svim podnim površinama vratit će onaj WOW osjećaj u vaš dom i oko njega. Bilo za mokru ili suhu prljavštinu, WD je sa svojim raznim dodacima pouzdan saveznik.
Različite mogućnosti primjene
Multifunkcionalnost je ukorijenjena u DNK naših mokrih i suhih usisavača. Ovi snažni multi-taskeri čiste u podrumu, garaži, vašoj radionici ili vrtu. Za radove na obnovi, usisavanju automobila, uklanjanju krhotina ili prolivenu vodu. Nije važno je li prljavština suha, mokra, gruba ili fina- ovi snažni uređaji pouzdano se nose čak i s velikim količinama vode.
Vrhunske performanse čišćenja i snaga usisavanja
Tamo gdje se konvencionalni kućanski usisavači muče, Kärcher mokri i suhi usisavači stvarno krenu. Uz snažno usisavanje u kombinaciji s izvanrednom energetskom učinkovitošću, mokri i suhi usisavači osiguravaju idealno usisavanje prljavštine zahvaljujući savršeno usklađenim uređajima i dodacima, postižući brze i temeljite rezultate čišćenja. Korištenje usisnog alata za piljenje, brušenje i još mnogo toga smanjuje izloženost prašini i prljavštini, održavajući vaš radni prostor čistim.
Još više pogodnosti
Praktičnost sljedeće razine: kompaktni dizajn zauzima malo prostora za pohranu. Omogućuje pohranu crijeva i pribora izravno na uređaju. Inovativni dizajn filtera čini mokre i suhe usisavače prikladnim za korištenje- bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Štoviše, njihov dug životni vijek zahvaljujući visokoj razini kvalitete i robusnosti izdvaja mokre i suhe usisavače.
Značajke
Primjene
Robusni Kärcher mokri i suhi usisavači ne staju. Uklanjaju suhu prljavštinu jednako učinkovito kao i mokru, čak ni velike količine tekućine nisu problem.
Čišćenje automobila
Svoj automobil temeljito očistite Kärcher mokrim i suhim usisavačem. Njegov širok raspon dodataka omogućuje vam čišćenje između sjedala i teško dostupnih mjesta.
Renovacija
Kärcher mokri i suhi usisavači također mogu podnijeti krupnu šutu. Inovativni sustav filtera i konstantno visoka snaga usisavanja pojednostavljuju proces čišćenja i omogućuju rad uz nisku potrošnju energije. Čak ni mokra ili vlažna šuta ne predstavlja problem.
Radionica
Praktično uklanjanje prašine za stolariju i rad u radionici. Na modelima s ugrađenom utičnicom, električni uređaji se mogu priključiti izravno na mokri i suhi usisavač, koji automatski usisava drvnu sječku čim počnete piliti.
Tekućine i krhotine
S našim mokrim i suhim usisavačima naziv govori sam za sebe. Razbijene boce za piće, male lokvice ili vlažna prljavština uopće nisu problem, zahvaljujući velikoj snazi usisavanja, robusnom spremniku i mogućnosti usisavanja bez filter vrećice.
Prolivena voda
Velike lokve imaju različite uzroke, ali se u svakom slučaju mogu temeljito ukloniti Kärcher mokrim i suhim usisavačem. Veliki spremnik osigurava da možete usisavati dulje vrijeme, kao i brzo i bez napora pokupiti velike nakupine vode.
Vrt
Mokri i suhi usisavač prava je pomoć, čak i u vrtu. Lako usisajte male grančice, šljunak, lišće ili ih otpuhnite pomoću funkcije puhanja.
Vanjsko područje
Terase, garaže, ulazi u kuće i stepenice u trenu su opet čisti uz pomoć mokrih i suhih usisavača.
Unutarnje područje
WD usisavači se mogu koristiti baš kao i obični usisavači u životnim prostorima, nudeći najbolje rezultate čišćenja zahvaljujući posebnim dodacima, kao što je mlaznica za tepih.
Nomenklatura
FAQs
Kako funkcionira čišćenje filtera Kärcher mokrog i suhog usisavača?
Kako zamijeniti patronski filter (WD 2 – WD 3)?
Kako zamijeniti ravni naborani filter (WD 4 – WD 6)?
Kako staviti filter vrećicu u Kärcher mokre i suhe usisavače (WD 2 – WD 6)?
Kako pospremiti crijevo na Kärcher mokrom i suhom usisavaču (WD 3 – WD 6)?
Bežični mokri i suhi usisavači
Snažni Kärcher baterijski usisavači za mokro i suho usisavanje osiguravaju temeljito čišćenje tamo gdje usisivači za mokro i suho usisavanje s kabelom ne mogu doprijeti ili na teško dostupnim mjestima- u automobilu, ispod nadstrešnice, u ljetnikovcu ili na vrtnim stazama; cijelo vrijeme pružajući istu funkcionalnost kao i uređaj s kabelom. Bez kabela, bez ograničenja. WD 3 Battery s velikim spremnikom od 17 litara i WD 1 Compact Battery u kompaktnom, prijenosnom dizajnu.
Pribor za mokre i suhe usisavače: praktičniji, temeljitiji
Pribor je posebno razvijen za Kärcher mokre i suhe usisavače. Zajedno s uređajima daju impresivnu učinkovitost čišćenja i proširuju raspon primjena.