Kärcher parni čistači  osiguravaju čistoću u cijelom kućanstvu, a vaša obitelj može biti sigurna da je sve očišćeno, do samih vlakana - u potpunosti bez kemikalija. Zahvaljujući vrhunskim performansama čišćenja parom uklanja do 99,999%* koronavirusa te 99,99%** svih tipičnih bakterija u kućanstvu i osigurava higijenski i zdrav životni okoliš. Bilo u kuhinji, kupaonici, na podovima pa čak i za peglanje, Kärcher stvarno ide punom parom naprijed i donosi vrhunske rezultate. Otkrijte raznolikost mogućih primjena odmah!

Osoba čisti drveni pod Kärcher parnim čistačem

Upotreba pare u borbi protiv coronavirusa* i bakterija**

Jednostavno i učinkovito protiv bakterija i koronavirusa: vruća para. Snažni izlaz pare, visoka temperatura pare, snažne mlaznice i vruće krpe za čišćenje osiguravaju da Kärcher parni čistači mogu eliminirati do 99,999%* virusa sa ovojnicom kao što su koronavirusi ili virusi gripe, kao i 99,99%** tipičnih bakterija u kućanstvu na tvrdim površinama, učvršćenjima i okovima, pločicama, ogledalima itd..

  • Higijena i duboka čistoća s parom - potpuno bez kemikalija, samo s vodom
  • Eliminacija do 99,999%* koronavirusa, kao i 99,99%** tipičnih bakterija iz kućanstva na glatkim tvrdim površinama
  • Bolje performanse čišćenja od uobičajenih metoda ručnog čišćenja s deterdžentom
  • Visoka temperatura pare, jako stvaranje pare

 

Bedbug elimination

Maksimalna učinkovitost: riješite se stjenica s Kärcher parnim čistačima

Stjenice se obično zadržavaju u blizini kreveta i ugnijezde u pukotinama, prazninama i iza rubnih dasaka ili uzglavlja. Jaja se tamo mogu lako dosegnuti i uništiti vrućom parom. Važno je da se s mlaznicom polako prelazi preko područja na udaljenosti od najviše pet centimetara. Para tada ima dovoljno vremena da zagrije površinu i prodre u slojeve. Radi se od vrha prema dolje: Prvo se pare zavjese ili rolete, a zatim niže ležeći predmeti kao što su okviri kreveta ili letve. Površinu tapeciranog namještaja i madraca treba tretirati samo ako je potrebno kako bi se sva zaostala vlaga također mogla ponovno potpuno osušiti. Tretiranje parnim čistačem treba izbjegavati na materijalima osjetljivim na toplinu.

Više o stjenicama
savjeti za Kärcher SC 3 uređaj
Savjeti za Kärcher SC 5 uređaj!

Izbor je vaš: EasyFix asortiman sa poboljšanim dodatcima

Novi nastavak za paru

Novi nastavak za paru za odjeću nudi brzo i učinkovito rješenje za uklanjanje nabora na odjeći. Kompatibilan sa svim Kärcher parnim čistačima koji podržavaju dodatke.

garment steamer

SC 5 EasyFix

Uklanja čak i tvrdoglavu prljavštinu zahvaljujući inovativnoj funkciji VapoHydro (aktivacija tople vode). Višestupanjska kontrola protoka pare također omogućuje odabir optimalnog podešavanja za odgovarajuću površinu i stupanj onečišćenja.

Dostupno i kao "Iron" verzija sa uključenim parnim glačalom.

Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

SC 4 EasyFix

S odvojivim spremnikom za jednostavno punjenje i EasyFix mlaznicom za pod za maksimalne performanse čišćenja i jednostavnim, beskontaktnim mijenjanju krpe.

Dostupno i kao "Iron" verzija sa uključenim parnim glačalom.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe EasyFix, s LED osvijetljenim prstenom i savršenim spremnikom za pribor, čisti udobno i bez ikakvih prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

S vremenom zagrijavanja od samo 30 sekundi odmah je spreman za upotrebu i može se kontinuirano puniti. Inovativni sustav uklanjanja kamenca štedi na ručnom uklanjanju.

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright EasyFix

S trostupanjskom regulacijom protoka pare za različite podove i odvojivim spremnikom vode koji se neprestano može puniti za neometan rad. Zahvaljujući tehnologiji uklanjanja kamenca nije potrebno dodatno uklanjanje.

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Zagrijava se za samo 30 sekundi: SC 3 Deluxe EasyFix, s LED osvijetljenim prstenom i savršenim spremnikom za pribor, čisti bez ikakvih prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se može stalno puniti.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Savršeno rješenje za početnike u svijetu parnog čišćenja - sa svim bitnim funkcijama. Višenamjenski dodatci mogu se pohraniti izravno na uređaju.

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

Malen, uzak, lagan i brzo spreman za upotrebu. I tvrdi i drveni podovi podovi mogu se očistiti pomoću dvostupanjske regulacije protoka pare.

Napunite spremnik vodom iz slavine i započnite nakon 30 sekundi. Tehnologija uklanjanja kamenca sa zamjenjivim uloškom osigurava jednostavno održavanje bez dodatnog uklanjanja kamenca.

 

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe EasyFix

Kompaktni SC 2 Deluxe EasyFix sa osvijetljenim LED prstenom za prikaz načina rada. Idealno za sve tvrde površine u cijelom domu.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Brz u ruci i savršen za povremenu upotrebu. Zahvaljujući kompaktnoj veličini može se pohraniti izravno na mjestu upotrebe (npr. kuhinja, kupaonica). Unatoč prikladnoj veličini, SC 1 također uklanja do 99,999% koronavirusa* kao i 99,99% tipičnih bakterija iz kućanstva.**

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Malen, uzak, lagan i brzo spreman za akciju. Ovaj parni čistač zagrijava se za samo 30 sekundi, a spremnik za svježu vodu može se ukloniti u bilo kojem trenutku kako bi se ponovno napunio. Uređaj također ima uložak za uklanjanje kamenca koji osigurava dug radni vijek. Osim toga, parkiranje i odlaganje parnog čistača ne može biti lakše: on jednostavno ostaje uspravan.

SC 1 Upright

Bolja krpa***

Pod može biti pravi teren za igru. Nažalost, ne samo za puzanje beba, igranje djece i kućnih ljubimaca, već i za bakterije, viruse i prljavštinu. Parni čistači ovdje su savršeno rješenje. Na tvrdim površinama poput kamena, pločica, PVC-a, laminata ili zatvorenog parketa pouzdano osiguravaju higijenu i čistoću ne ostavljajući za sobom kemijske ostatke. Podne mlaznice EasyFix letvice osiguravaju da para dugo ostaje izravno na tlu kako bi mogla postići svoj maksimalni učinak. Čisti rezultat: uklanjanje do 99,999%* koronavirusa, kao i 99,99%** tipičnih bakterija iz kućanstva. Stoga su Kärcher parni čistači znatno higijenski bolji od uobičajenih krpa.*** Zahvaljujući klizaču za tepihe tepisi se također mogu ugodno osvježiti parnim čistačem.

icon_arrow

Punom parom naprijed prilikom čišćenja kuće

Higijenska čistoća u kuhinji s Kärcher parnim čistačima

Čišćenje kuhinje

Bilo da se radi o učvršćenjima i okovima, zidnim pločicama, staklenim ili plastičnim površinama, napi, štednjaku ili sudoperu: parni čistač ostavlja kuhinju higijenski čistom - bez ogromnog fizičkog napora i bez kemijskih ostataka.

Fllor Nozzle

Čišćenje podova

Pri čišćenju tvrdih podnih obloga poput kamena, pločica, PVC-a, laminata ili zatvorenog parketa, parni čistač osigurava maksimalnu čistoću i higijenu - bez ostataka kemikalija.

Bath cleaning

Čišćenje kupaone

Također, prilikom čišćenja zidnih pločica, staklenih i zrcalnih površina, prozora, učvršćenja i okova, tuš kabina, pukotina i spojeva ili pukotina, parni čistači rade savršen posao i osiguravaju apsolutnu higijensku čistoću.

Ironing

Parno glačanje

Kärcher SI 4 EasyFix Iron s visokokvalitetnim parnim glačalom i daskom za glačanje štedi do 50% vremena glačanja za 100% rezultata glačanja i nudi trenutno sušenje rublja na policama.

Ovdje možete pronaći više savjeta za čišćenje parom

Proizvodi

Svestrani uređaj - zahvaljujući sveobuhvatnoj dodatnoj opremi

Širok raspon dodatne opreme za Kärcher parne čistače osigurava puno mogućih primjena u cijelom domu.

Steam Cleaner iron

Parno glačalo

Fllor Nozzle

Ručne i podne mlaznice

Hand nozzle kitchen

Krpe

Brush set

Komplet četki

SC 1 bathroom

Parna crijeva

SC accessory sets

Kompleti pribora

Steam Cleaner Window

Ostalo

Odgovarajući pribor za svoj uređaj možete pronaći i pomoću našeg pretraživača dodatne opreme.

PRIBOR

 

* Pri čišćenju Kärcher parnim čistačem u trajanju od 30 sekundi na maksimalnoj razini pare, ukloni se 99,999% virusa s ovojnicom, poput koronavirusa ili gripe (s izuzetkom virusa hepatitisa B), s glatkih, tvrdih površina u kućanstvu (testne klice: modificirani virus Vaccinia Ankara) nakon izravnog kontakta s površinom koju treba očistiti.

** Pri čišćenju brzinom čišćenja od 30 cm/s i maksimalnim tlakom pare ubija se 99,99% svih tipičnih bakterija u kućanstvu na glatkim, tvrdim površinama kućanstva (testne klice: Enterococcus hirae) izravnim kontaktom s površinom koju treba očistiti.

*** Temeljito čišćenje Kärcher parnim čistačem rezultira boljim performansama čišćenja od ručnog čišćenja s krpom i deterdžentom. Testirano prema međunarodnim standardima izvedbe.

