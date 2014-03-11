Parni čistači za vaš dom koji donose vrhunske rezultate
Kärcher parni čistači osiguravaju čistoću u cijelom kućanstvu, a vaša obitelj može biti sigurna da je sve očišćeno, do samih vlakana - u potpunosti bez kemikalija. Zahvaljujući vrhunskim performansama čišćenja parom uklanja do 99,999%* koronavirusa te 99,99%** svih tipičnih bakterija u kućanstvu i osigurava higijenski i zdrav životni okoliš. Bilo u kuhinji, kupaonici, na podovima pa čak i za peglanje, Kärcher stvarno ide punom parom naprijed i donosi vrhunske rezultate. Otkrijte raznolikost mogućih primjena odmah!
Upotreba pare u borbi protiv coronavirusa* i bakterija**
Jednostavno i učinkovito protiv bakterija i koronavirusa: vruća para. Snažni izlaz pare, visoka temperatura pare, snažne mlaznice i vruće krpe za čišćenje osiguravaju da Kärcher parni čistači mogu eliminirati do 99,999%* virusa sa ovojnicom kao što su koronavirusi ili virusi gripe, kao i 99,99%** tipičnih bakterija u kućanstvu na tvrdim površinama, učvršćenjima i okovima, pločicama, ogledalima itd..
- Higijena i duboka čistoća s parom - potpuno bez kemikalija, samo s vodom
- Eliminacija do 99,999%* koronavirusa, kao i 99,99%** tipičnih bakterija iz kućanstva na glatkim tvrdim površinama
- Bolje performanse čišćenja od uobičajenih metoda ručnog čišćenja s deterdžentom
- Visoka temperatura pare, jako stvaranje pare
Maksimalna učinkovitost: riješite se stjenica s Kärcher parnim čistačima
Stjenice se obično zadržavaju u blizini kreveta i ugnijezde u pukotinama, prazninama i iza rubnih dasaka ili uzglavlja. Jaja se tamo mogu lako dosegnuti i uništiti vrućom parom. Važno je da se s mlaznicom polako prelazi preko područja na udaljenosti od najviše pet centimetara. Para tada ima dovoljno vremena da zagrije površinu i prodre u slojeve. Radi se od vrha prema dolje: Prvo se pare zavjese ili rolete, a zatim niže ležeći predmeti kao što su okviri kreveta ili letve. Površinu tapeciranog namještaja i madraca treba tretirati samo ako je potrebno kako bi se sva zaostala vlaga također mogla ponovno potpuno osušiti. Tretiranje parnim čistačem treba izbjegavati na materijalima osjetljivim na toplinu.
Izbor je vaš: EasyFix asortiman sa poboljšanim dodatcima
Novi nastavak za paru
Novi nastavak za paru za odjeću nudi brzo i učinkovito rješenje za uklanjanje nabora na odjeći. Kompatibilan sa svim Kärcher parnim čistačima koji podržavaju dodatke.
SC 5 EasyFix
Uklanja čak i tvrdoglavu prljavštinu zahvaljujući inovativnoj funkciji VapoHydro (aktivacija tople vode). Višestupanjska kontrola protoka pare također omogućuje odabir optimalnog podešavanja za odgovarajuću površinu i stupanj onečišćenja.
Dostupno i kao "Iron" verzija sa uključenim parnim glačalom.
SC 4 EasyFix
S odvojivim spremnikom za jednostavno punjenje i EasyFix mlaznicom za pod za maksimalne performanse čišćenja i jednostavnim, beskontaktnim mijenjanju krpe.
Dostupno i kao "Iron" verzija sa uključenim parnim glačalom.
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe EasyFix, s LED osvijetljenim prstenom i savršenim spremnikom za pribor, čisti udobno i bez ikakvih prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti.
SC 3 EasyFix
S vremenom zagrijavanja od samo 30 sekundi odmah je spreman za upotrebu i može se kontinuirano puniti. Inovativni sustav uklanjanja kamenca štedi na ručnom uklanjanju.
SC 3 Upright EasyFix
S trostupanjskom regulacijom protoka pare za različite podove i odvojivim spremnikom vode koji se neprestano može puniti za neometan rad. Zahvaljujući tehnologiji uklanjanja kamenca nije potrebno dodatno uklanjanje.
SC 3 Deluxe
Zagrijava se za samo 30 sekundi: SC 3 Deluxe EasyFix, s LED osvijetljenim prstenom i savršenim spremnikom za pribor, čisti bez ikakvih prekida zahvaljujući spremniku za vodu koji se može stalno puniti.
SC 2 EasyFix
Savršeno rješenje za početnike u svijetu parnog čišćenja - sa svim bitnim funkcijama. Višenamjenski dodatci mogu se pohraniti izravno na uređaju.
SC 2 Upright
Malen, uzak, lagan i brzo spreman za upotrebu. I tvrdi i drveni podovi podovi mogu se očistiti pomoću dvostupanjske regulacije protoka pare.
Napunite spremnik vodom iz slavine i započnite nakon 30 sekundi. Tehnologija uklanjanja kamenca sa zamjenjivim uloškom osigurava jednostavno održavanje bez dodatnog uklanjanja kamenca.
SC 2 Deluxe EasyFix
Kompaktni SC 2 Deluxe EasyFix sa osvijetljenim LED prstenom za prikaz načina rada. Idealno za sve tvrde površine u cijelom domu.
SC 1 EasyFix
Brz u ruci i savršen za povremenu upotrebu. Zahvaljujući kompaktnoj veličini može se pohraniti izravno na mjestu upotrebe (npr. kuhinja, kupaonica). Unatoč prikladnoj veličini, SC 1 također uklanja do 99,999% koronavirusa* kao i 99,99% tipičnih bakterija iz kućanstva.**
SC 1 Upright
Malen, uzak, lagan i brzo spreman za akciju. Ovaj parni čistač zagrijava se za samo 30 sekundi, a spremnik za svježu vodu može se ukloniti u bilo kojem trenutku kako bi se ponovno napunio. Uređaj također ima uložak za uklanjanje kamenca koji osigurava dug radni vijek. Osim toga, parkiranje i odlaganje parnog čistača ne može biti lakše: on jednostavno ostaje uspravan.
Bolja krpa***
Punom parom naprijed prilikom čišćenja kuće
Higijenska čistoća u kuhinji s Kärcher parnim čistačima
Čišćenje kuhinje
Bilo da se radi o učvršćenjima i okovima, zidnim pločicama, staklenim ili plastičnim površinama, napi, štednjaku ili sudoperu: parni čistač ostavlja kuhinju higijenski čistom - bez ogromnog fizičkog napora i bez kemijskih ostataka.
Čišćenje podova
Pri čišćenju tvrdih podnih obloga poput kamena, pločica, PVC-a, laminata ili zatvorenog parketa, parni čistač osigurava maksimalnu čistoću i higijenu - bez ostataka kemikalija.
Čišćenje kupaone
Također, prilikom čišćenja zidnih pločica, staklenih i zrcalnih površina, prozora, učvršćenja i okova, tuš kabina, pukotina i spojeva ili pukotina, parni čistači rade savršen posao i osiguravaju apsolutnu higijensku čistoću.
Parno glačanje
Kärcher SI 4 EasyFix Iron s visokokvalitetnim parnim glačalom i daskom za glačanje štedi do 50% vremena glačanja za 100% rezultata glačanja i nudi trenutno sušenje rublja na policama.
Proizvodi
Svestrani uređaj - zahvaljujući sveobuhvatnoj dodatnoj opremi
Širok raspon dodatne opreme za Kärcher parne čistače osigurava puno mogućih primjena u cijelom domu.
Parno glačalo
Ručne i podne mlaznice
Krpe
Komplet četki
Parna crijeva
Kompleti pribora
Ostalo
Odgovarajući pribor za svoj uređaj možete pronaći i pomoću našeg pretraživača dodatne opreme.
* Pri čišćenju Kärcher parnim čistačem u trajanju od 30 sekundi na maksimalnoj razini pare, ukloni se 99,999% virusa s ovojnicom, poput koronavirusa ili gripe (s izuzetkom virusa hepatitisa B), s glatkih, tvrdih površina u kućanstvu (testne klice: modificirani virus Vaccinia Ankara) nakon izravnog kontakta s površinom koju treba očistiti.
** Pri čišćenju brzinom čišćenja od 30 cm/s i maksimalnim tlakom pare ubija se 99,99% svih tipičnih bakterija u kućanstvu na glatkim, tvrdim površinama kućanstva (testne klice: Enterococcus hirae) izravnim kontaktom s površinom koju treba očistiti.
*** Temeljito čišćenje Kärcher parnim čistačem rezultira boljim performansama čišćenja od ručnog čišćenja s krpom i deterdžentom. Testirano prema međunarodnim standardima izvedbe.