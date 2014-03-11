Uvijek savršeno hlađeni

Uz inovativnu tehnologiju vodom hlađenog motora, Kärcher postavlja nove standarde za visokotlačne čistače za privatne korisnike.* Prije nego što se upotrijebi za čišćenje, voda protječe oko kućišta motora, osiguravajući stalno hlađenje. Prednost: motor pruža iznimne performanse, dugovječnost i primjetno tiši rad.**



* Odnosi se na odabrane modele u klasama K 4 – K 7 s vodom hlađenim asinkronim motorom.

** U usporedbi s Kärcher univerzalnim motorima iste klase učinkovitosti. Temeljeno na internim testovima.

Visokoučinkovite pumpe „Made by Kärcher”

Budući da je pumpa srce svakog visokotlačnog perača, ništa ne prepuštamo slučaju: sve naše pumpe dizajniramo i proizvodimo interno, precizno prilagođene razredima performansi svakog uređaja. Koristimo pažljivo odabrane visokoučinkovite materijale poput aluminija* i visoko poliranog nehrđajućeg čelika. Rezultat su pumpe koje pružaju izvanrednu učinkovitost i dugotrajnu izdržljivost**.

* Odnosi se na odabrane modele u razredima K 5 - K 7 s aluminijskom pumpom.

** Kärcher aluminijske pumpe u usporedbi s Kärcher N-Cor pumpama iste klase performansi, na temelju internih ispitivanja.