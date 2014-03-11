Visokotlačni čistači za uklanjanje tvrdokornih nečistoća
Sjećate se onog osjećaja koji ste imali kad je vaš automobil bio nov, a prilaz svježe popločan? Kada je vaš vrtni namještaj prvi put ugledao svjetlo dana, a na vrtnim zidovima još uvijek nije bilo mahovine? To je bio pravi WOW trenutak! Ali prašina, prljavština i nekontrolirani rast ne mogu naštetiti vama i vašem Kärcher visokotlačnom uređaju. WOW je još uvijek tamo. Vratite ga! Vi i vaš Kärcher borite se protiv prljavštine ozbiljnom snagom i zabavite se radeći to. Prljavi posao pretvorite u puko zadovoljstvo. Vratite onaj WOW osjećaj.
Koji je model idealan za Vas?
Pet snažnih tipova. Asortiman proizvoda.
Kada je riječ o čišćenju i održavanju, na naše visokotlačne čistače uvijek se možete osloniti. No, oni nude i mnogo više od toga. Izuzetno kompaktan dizajn? Ili lagan, udoban, prijenosan i bežični dizajn? Svaki proizvoda ima svoje prednosti, savršeno usklađene s individualnim zahtjevima.
Udobnost
Konstruirani za snagu. Dizajnirani za udobnost. Uz koncept opreme Easy!Motion™ i širok raspon inteligentnih značajki udobnosti - uključujući 4-u-1 Multi Jet cijev za prskanje, COMFORT!Hold visokotlačni pištolj, 2Way!Wash™ koncept primjene sredstava za čišćenje i PremiumFlex visokotlačno crijevo - rukovanje postaje primjetno lakše, fleksibilnije i udobnije nego ikada prije.
Power Control
Nježno, ali učinkovito čišćenje nikada nije bilo jednostavnije zahvaljujući iznimnoj snazi ovih uređaja i podršci aplikacije Home & Garden te učinkovitim dodacima, kao što su Power Control pištolj s okidačem i zaslonom, Vario Power mlaznica za prskanje ili PremiumFlex visokotlačno crijevo.
Standard
Sve što vam je potrebno za učinkovito čišćenje: jednostavno rukovanje, dovoljno snage za različite zadatke čišćenja i pametna rješenja za pohranu priloženog pribora.
Classic
Korisnici koji vole kompaktna i prijenosna rješenja ovdje će pronaći svog savršenog pomoćnika. Zahtijevaju minimalno prostora, laki su za pohranu i uvijek spremni za brz početak rada. S pametnim, integriranim spremištem za crijevo.
Baterija
Za lokacije bez pristupa utičnici. Bežični, praktični, mobilni i fleksibilni. Uz zavidnu snagu upravo onda kada vam je potrebna.
PREGLED
Odgovarajuća klasa proizvoda za svakoga. Brzi pregled.
Praktičnost
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomski rad
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Spremnost za rad
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Pohrana pribora
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Prenosivost
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Dostupno kao
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Klase učinkovitosti
Jednostavno je: što je više vode i veći tlak, to je veći učinak čišćenja površina. No, ne trebaju svi maksimalnu snagu. Zato smo definirali različite klase učinkovitosti. Rezultat: odgovarajući visokotlačni čistač za svaku namjenu.
Tlak (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Površinski učinak (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Protok vode (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Duljina visokotlačnog crijeva(m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Zadaci čišćenja
K 2
Garden furniture
Garden tools
Trash bin
Terrace and balcony
K 3
Garden furniture
Garden tools
Trash bin
Terrace and balcony
Motorcycle
Fence
K 4
Garden furniture
Garden tools
Trash bin
Terrace and balcony
Motorcycle
Fence
Car
K 5
Garden furniture
Garden tools
Trash bin
Terrace and balcony
Motorcycle
Fence
Car
Outside steps and paths
K 6
Garden furniture
Garden tools
Trash bin
Terrace and balcony
Motorcycle
Fence
Car
Outside steps and paths
Mobile homes
K 7
Garden furniture
Garden tools
Trash bin
Terrace and balcony
Motorcycle
Fence
Car
Outside steps and paths
Mobile homes
Pool
Boat
Facades
Dostupno u Classic asortimanu
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
Dostupno u Standard asortimanu
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Dostupno u Power Control liniji
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
Dostupno u Comfort Premium liniji
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Glavne značajke
Uvijek savršeno hlađeni
Uz inovativnu tehnologiju vodom hlađenog motora, Kärcher postavlja nove standarde za visokotlačne čistače za privatne korisnike.* Prije nego što se upotrijebi za čišćenje, voda protječe oko kućišta motora, osiguravajući stalno hlađenje. Prednost: motor pruža iznimne performanse, dugovječnost i primjetno tiši rad.**
* Odnosi se na odabrane modele u klasama K 4 – K 7 s vodom hlađenim asinkronim motorom.
** U usporedbi s Kärcher univerzalnim motorima iste klase učinkovitosti. Temeljeno na internim testovima.
Visokoučinkovite pumpe „Made by Kärcher”
Budući da je pumpa srce svakog visokotlačnog perača, ništa ne prepuštamo slučaju: sve naše pumpe dizajniramo i proizvodimo interno, precizno prilagođene razredima performansi svakog uređaja. Koristimo pažljivo odabrane visokoučinkovite materijale poput aluminija* i visoko poliranog nehrđajućeg čelika. Rezultat su pumpe koje pružaju izvanrednu učinkovitost i dugotrajnu izdržljivost**.
* Odnosi se na odabrane modele u razredima K 5 - K 7 s aluminijskom pumpom.
** Kärcher aluminijske pumpe u usporedbi s Kärcher N-Cor pumpama iste klase performansi, na temelju internih ispitivanja.
Precizan dizajn mlaznica za maksimalnu snagu čišćenja
Savršena čistoća je zajamčena. Naš zaštitni znak: precizan dizajn mlaznica koji s milimetarskom točnošću prilagođava tlak i protok vode – osiguravajući maksimalnu snagu čišćenja i besprijekorne rezultate. Među vrhuncima naših tehnologija mlaznica ističu se Dirt Blaster za lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine te eco!Booster, koji pruža 50 % veću učinkovitost čišćenja*.
*U usporedbi s učinkom čišćenja Kärcherove standardne mlaznice s ravnim mlazom.
Inovativne značajke udobnosti
U Kärcheru vjerujemo da vrhunska tehnologija ne bi trebala pružati samo iznimne performanse, već i neusporedivu razinu udobnosti pri čišćenju. Zato naši visokotlačni čistači dolaze s nizom inovativnih poboljšanja dizajniranih kako bi vaš rad učinili lakšim, bržim i ugodnijim. Jedan od primjera je visokotlačni pištolj COMFORT!Hold™, koji nudi poboljšano rukovanje i ergonomiju – čak i tijekom duljih zadataka čišćenja.*
*Značajke i pripadajuća oprema mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Opsežan asortiman originalnog pribora
Oslobodite puni potencijal svog visokotlačnog čistača uz odgovarajući pribor. Bez obzira na izazov čišćenja, uvijek ćete zadržati kontrolu: nijedan zid nije previsok, nijedan kut previše skriven i nijedna prljavština previše tvrdokorna za vas, vaš visokotlačni čistač i odgovarajuće nastavke. Istražite cijeli asortiman i otkrijte sve mogućnosti primjene.
Comfort
Kärcherova nova Premium klasa
Dizajnirana za snagu, stvorena za udobnost — nova Comfort linija postavlja standarde za visokoučinkovito čišćenje bez napora. Svaki je detalj optimiziran za izvanredne rezultate i vrhunsko iskustvo čišćenja. Uz fokus na inovativne značajke i poboljšano rukovanje, ovi visokotlačni čistači pružaju maksimalnu udobnost, čineći ih savršenim izborom za redovite korisnike koji zahtijevaju vrhunske performanse.
Prednosti koje čine razliku
Comfort glavne značajke
Pametni Easy!Motion™ koncept održava kabele i crijeva uredno organiziranima, čime se povećava udobnost za korisnika. Nadopunjuje ga 2Way!Wash™ koncept sredstva za čišćenje, koji pruža maksimalnu fleksibilnost u primjeni deterdženta omogućujući vam jednostavan prelazak s Multi-Jet cijevi na mlaznicu za pjenu.
Udobnost u svom najboljem izdanju
Maksimalna oprema za maksimalnu udobnost! Od visokotlačnog pištolja COMFORT!Hold™, podešavanja razine tlaka i LCD zaslona za poboljšano rukovanje i ergonomiju, pa sve do 4-u-1 Multi-Jet cijevi za prskanje, PremiumFlex crijeva i bubnja za crijevo za vrhunsku fleksibilnost - svaki zadatak čišćenja postaje brz i bez napora.
LCD Display & eco!Mode*
Visokotlačni pištolj s LCD zaslonom i tipkama za podešavanje tlaka i sredstva za čišćenje. Uključuje eco!Mode* za smanjenu potrošnju vode i energije.
* U načinu rada eco!Mode, potrošnja energije smanjena je za 35%, a potrošnja vode za 25% (K 5) odnosno 30% (K 7) u usporedbi s najvišom postavkom (razina 3).
4-u-1 Multi Jet
4-u-1 Multi-Jet objedinjuje četiri vrste mlaza u jednoj cijevi za prskanje: čistač prljavštine, visokotlačni ravni mlaz, široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom* i mlaz za sredstvo za čišćenje. Jednostavno okrenite glavu cijevi kako biste odabrali željeni način prskanja — bez potrebe za zamjenom cijevi.
*Smanjeni tlak odgovara otprilike 50% maksimalnog tlaka uređaja. Točne vrijednosti mogu varirati ovisno o modelu.
COMFORT!Hold™ Guns
COMFORT!Hold™ significantly reduces the effort required to hold the gun, making it especially beneficial for long cleaning sessions or large surfaces. The additional Quick Connect feature simplifies attaching the high-pressure hose.
Modeli Connect također imaju mogućnost podešavanja razine od 180° na visokotlačnom pištolju, što omogućuje ergonomsko čišćenje i veću fleksibilnost tijekom rada.
Home & Garden App
Aplikacija Home & Garden pretvara vas u stručnjaka za čišćenje. Iskoristite Kärcherovo opsežno znanje i iskustvo za postizanje savršenih rezultata čišćenja. Putem aplikacije možete odabrati postavke poput tlaka i razine sredstva za čišćenje te ih izravno prenijeti iz savjeta za čišćenje na vaš visokotlačni pištolj.
Power Control
Tako izgleda moderno visokotlačno čišćenje
Pri čišćenju vam je potrebna prava tehnologija, a uređaji iz asortimana Power Control nude je u izobilju. Puna snaga, pametni savjeti i snažan pribor. Primjerice, visokotlačni pištolj Power Control izravno na zaslonu prikazuje odabrani tlak, a okretanjem cijevi za prskanje lako se prebacuje iz načina rada pod tlakom u način rada sa sredstvom za čišćenje. Tu je i aplikacija Home & Garden koja vam pokazuje koja će tehnologija vaš visokotlačni čistač učiniti još učinkovitijim.
Standard
Novi standard
Visokotlačni čistači iz našeg Standard asortimana funkcionalni su i usmjereni na bitno, baš kao što to sugeriraju njihove čiste linije. Asortiman uključuje uređaje koji zadovoljavaju sve zahtjeve – od laganih i kompaktnih modela za početnike u visokotlačnom čišćenju, do snažnih modela s vodom hlađenim motorima za zahtjevne zadatke čišćenja. To znači da svatko može iskusiti onaj pravi WOW faktor.
Classic
Jednostavno snažan
Naš visokotlačni čistač Classic dokaz je da ne morate biti veliki da biste postigli velike stvari. Sasvim jednostavno, ovi modeli rade upravo ono što trebaju – čiste nevjerojatno dobro. Kako bi to osigurali, dizajnirani su tako pametno i kompaktno da se mogu transportirati kamo god vam zatrebaju, uz vrlo štedljivo skladištenje – bilo u prtljažniku automobila ili, nakon obavljenog posla, na polici u podrumu. Također su nevjerojatno jednostavni za korištenje. Ukratko, savršeni visokotlačni čistači za svakoga tko jednostavno želi čistiti pod visokim tlakom
Baterija
Daleko od utičnice. Odmah uz prljavštinu.
Zablistajte čak i bez struje: akumulatorski visokotlačni čistač za brojna različita područja primjene, kao što su manji automobili, motocikli, bicikli, čamci i drugi manji zadaci čišćenja oko doma. Zahvaljujući vremenu rada baterije do 14 minuta, možete čistiti potpuno neovisno o priključku na struju. Dok čistite, analogni zaslon visokotlačnog pištolja uvijek će vam pokazivati odabrani način rada.
Mobilno čišćenje: Bilo gdje. Bilo kada.
Trebate malo više mobilnosti? Uz praktične Kärcher čistače pod niskim i srednjim tlakom, prljavštinu možete ukloniti na licu mjesta umjesto da je nosite kući sa sobom. Uz bateriju i spremnik za vodu ili usisno crijevo, naša su rješenja potpuno neovisna o priključcima za vodu i struju.
Home & Garden App
Čemu vrijedi snaga ako nije pametno iskorištena? Ničemu! Upravo zato putem naše aplikacije Home & Garden možete pristupiti cjelokupnoj Kärcherovoj stručnosti: od savjeta za čišćenje i preporuka za korisnike do uputa za uporabu i brzog pregleda sve dodatne opreme kompatibilne s vašim uređajem. Uređaji iz asortimana Smart Control mogu se čak povezati s pametnim telefonom putem Bluetooth veze kako bi se tlak automatski prilagodio zadatku koji obavljate.Saznaj više
Pribor i sredstva za čišćenje
Sve se svodi na cjelovit paket! Uz pravu kombinaciju uređaja, pribora i sredstava za čišćenje, čak ni najtvrdokornija prljavština više nema šanse. Korištenje odgovarajućeg sustavnog pribora značajno povećava broj mogućih primjena te čišćenje čini još učinkovitijim, bržim i praktičnijim.
Pribor za visokotlačne čistače
Kärcher nudi iznimno širok asortiman pribora i sredstava za čišćenje. To znači da možemo riješiti sve vaše probleme s čišćenjem, bez obzira na to koliko specifični bili. Naš se pribor može lako povezati s bilo kojim visokotlačnim čistačem zahvaljujući jednostavnom bajunetnom sustavu.
Sredstva za čišćenje za visokotlačne čistače
Nova generacija Kärcherovih sredstava za čišćenje donosi impresivan i jedinstven 3-u-1 mehanizam djelovanja. Osim savršene snage čišćenja, nova univerzalna sredstva pružaju i nježnu njegu te pouzdanu zaštitu – štedeći korisnicima mnogo vremena i truda. Uz to, Kärcher se još više fokusira na održivost koristeći obnovljive i prirodne sirovine. Tu je i pametan dizajn boce: bilo da se radi o izravnom umetanju (Plug ’n’ Clean), punjenju spremnika za sredstvo ili korištenju kao spremnika za usisavanje putem crijeva, nova su sredstva kompatibilna sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima.
U našem pretraživaču sredstava za čišćenje pronaći ćete još više proizvoda za svoj Kärcher visokotlačni čistač.
eco!Booster: Maksimalno čišćenje. Minimalna potrošnja vode.
Možda je ovo naš najveći WOW do sada: ultra-učinkoviti Kärcher eco!Booster. Uz 50 posto veći učinak čišćenja, on vraća WOW faktor osjetljivim površinama još brže i lakše nego standardna Kärcher mlaznica s ravnim mlazom. Posebno zadivljuje činjenica da nudi 50 posto veću učinkovitost u potrošnji vode i energije, čime štedi dragocjene resurse. Za tvrdokornu prljavštinu, nastavak se može skinuti kako bi se ciljano očistila pojedinačna mjesta.
Održivost Kärcher visokotlačnih čistača
Kärcherova posvećenost održivosti
Koncept održivosti čvrsto je ukorijenjen u obiteljskoj tvrtki Kärcher jer čišćenje znači očuvanje vrijednosti. Stoga pridajemo veliku važnost ne samo izvrsnim rezultatima čišćenja, već i dugovječnosti te mogućnosti popravka naših proizvoda, kao i održivoj proizvodnji i ambalaži. Kärcher kontinuirano teži tome da postane još održiviji.
Održivost Kärcher visokotlačnih čistača
U usporedbi s vrtnim crijevom, Kärcher visokotlačni čistači ne samo da troše manje vode, već su i robusni, dugovječni te - zahvaljujući pametnom dizajnu i upotrebi recikliranih materijala - posebno štedljivi u pogledu resursa. Uz Kärcher možete računati na visokokvalitetne visokotlačne čistače koji se mogu popraviti i koji će ostati pouzdani godinama.
Štednja vode
Vratiti WOW faktor vašim omiljenim stvarima puno je lakše i brže uz Kärcher visokotlačni čistač nego s vrtnim crijevom. Činjenica! No, ono što mnogi ne znaju jest da visokotlačni čistač troši do 80 posto* manje dragocjene pitke vode. Čišćenje uz opcionalno usisno crijevo, pomoću kojeg se voda može uzimati iz bačve za kišnicu ili drugog alternativnog izvora, još je štedljivije prema resursima.
*Visokotlačni čistač troši 80 % manje vode po zadatku čišćenja, uz pretpostavku da je protok vode visokotlačnog čistača 40 % protoka vrtnog crijeva te da je potrebno upola manje vremena. Vrijednosti mogu varirati ovisno o primjeni, modelu uređaja i protoku vode kroz crijevo.
Dugovječnost
Odabrani Kärcher visokotlačni čistači u klasama K 4, K 5 i K 7 opremljeni su vodom hlađenim asinkronim motorima koji osiguravaju snažne performanse i posebno dug vijek trajanja. Tajna? Prije nego što se voda upotrijebi za čišćenje, ona hladi motor, čime jamči optimalnu učinkovitost. A budući da smo čvrsto uvjereni u kvalitetu naših visokotlačnih čistača, nudimo vam mogućnost produljenja jamstva na 5 godina – jednostavnom registracijom vaših uređaja i dijelova pribora.*
* Vrijedi u odabranim zemljama distributerima
Reciklirani materijal
Novi visokotlačni čistači Power Control Flex i Smart Control Flex ne samo da čiste snažno i uz uobičajenu Kärcher kvalitetu, već su i izrađeni od 20 % recikliranih plastičnih materijala. Osim samih uređaja, od reciklirane plastike izrađene su i odabrane komponente naših cijevi za prskanje*. Reciklirani materijal koji se koristi dobiva se od reciklirane tkanine zračnih jastuka i ostataka materijala iz procesa njihove proizvodnje.**
*Samo uređaj, svi plastični dijelovi isključujući pribor
**Cijevi (isključujući mlaznicu, priključni dio itd.) proizvedene u Njemačkoj. Dostupnost ovisi o fluktuacijama u opskrbi tržišta
Snažni i svestrani – nekad i danas. Visokotlačni čistači kroz desetljeća.
WOW dom
Prednosti Kärcherovih visokotlačnih čistača
Već više od 70 godina Kärcher usavršava umijeće visokotlačnog čišćenja i svojim stalnim inovacijama nudi kupcima iskustvo čišćenja na posebnoj razini. Postoji mnoštvo razloga za upotrebu Kärcherovih visokotlačnih čistača – pridružite nam se u našem WOW domu.
Tehnologija koja vas vodi naprijed
Izvanredna izvedba za do 50% uštede vremena, vode i energije
Kvaliteta koju možete vidjeti i osjetiti
Pouzdana kvaliteta brenda, u potpunosti testiran na pravilan rad i učinkovitost
Iskustvo koje stvara povjerenje
Pionir i tržišni lider u industriji čišćenja
Održivost koja pomaže čovječanstvu i okolišu
Podržavanje kružnog gospodarstva i smanjenje onečišćujućih tvari duž cijelog lanca vrijednosti
Proizvodi raznoliki poput vašeg života
Odgovarajući uređaj za svaki zahtjev; odgovarajući pribor za svaku primjenu
Područja primjene za visokotlačne čistače
Čišćenje tlakom je najučinkovitiji način čišćenja vanjskih površina te je ekstremno lako: spojite svoj uređaj na izvor vode i struje, okrenite slavinu, uključite visokotlačni čistač i pustite da zabava počne! Uz odgovarajuće posebne dodatke uređaji postaju svestrani: za popločani dio ili palubu, čišćenje automobila, čišćenje odvoda ili čak i čišćenje kanti, mogućnosti primjene su neograničene. Pritisak je uvijek najveći na mlaznici i udaljenost mlaznice od površine koja se čisti treba biti prilagođena kako bi se dobio savršeni rezultat čišćenja. Naši praktični primjeri pokazuju kako možete postići najbolje rezultate s Vašim visokotlačnim čistačima.
Visokotlačni čistači pružaju pravo rješenje za svaki zadatak čišćenja!
Naše istraživanje pokazuje da neka od najčešćih čišćenja vani uključuju:
- bicikle
- alate/strojeve za travnjake i vrtove
- vanjski namještaj
- ograde i šetnice
- motocikle i romobile
- male automobile
- stepenice i ulaze
- automobile srednje veličine, kamione i SUV-ove
- ciglene i kamene zidove
- kamp prikolice i off-road vozila
- bazene i velika popločana područja
- kućni eksterijer i prilaze
Know-how: Savjeti za čišćenje vanjskih prostora
Odabrali smo nekoliko praktičnih primjera kako bismo vam pokazali kako postići najbolje rezultate s vašim visokotlačnim čistačem. Naš odjeljak sa stručnim savjetima uključuje detaljne upute i informacije o čišćenju i održavanju vanjskih prostora.Kärcher know-how
Pločnici i kamen za popločavanje obrasli mahovinom
Mahovina se ne nalazi samo u debelim slojevima na površini već i u porama pločnika i kamena za popločavanje, a glodalo za čišćenje idealan je alat za uklanjanje takve nečistoće. Glodalo za čišćenje stvara rotirajući točkasti mlaz u kombinaciji s velikim površinskim učinkom.
Vozila
Vjetrobransko staklo, boja vozila, naplatci... Vozila imaju nekoliko površina za koje je visokotlačni čistač idealno rješenje. Redovito čišćenje ne samo da pomaže održati vozilo čistim, već i očuvati njegovu vrijednost.
Drvene terase
Drvene terase doprinose ugodnoj okolini vašeg doma. Rast prirodnih organizama i trošenje zbog vremenskih utjecaja mogu narušiti izgled vaše terase. Upotreba površinskih čistača i odgovarajućih sredstava za čišćenje osigurava da visokotlačni čistači održavaju drvene površine čistima i izdržljivima tijekom vremena.
Pločice na terasi
Oprostite se od ribanja! Prljavština i nečistoća nakupljena zbog vremenskih uvjeta može se iznimno brzo i učinkovito ukloniti s kamenih ploča na terasi s pomoću Kärcherova visokotlačnog čistača. Naš T-Racer i čistači površina s mlaznicama za čišćenje idealni su za ovu primjenu.
Vrtni namještaj
Riješite se ružnih mrlja na vrtnom namještaju koje su uzrokovane onečišćenjem ili utjecajem zime uz odgovarajuću dodatnu opremu za visokotlačni čistač. Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine preporučujemo upotrebu Kärcherove četke za pranje zajedno s Kärcherovim sredstvom za čišćenje.
Staklene površine i staklenici
Uz pravo sredstvo za čišćenje i dodatnu opremu, kao što je to teleskopska mlazna cijev, nikada nije bilo lakše očistiti staklene površine. Očistite sve od peludi do tragova padalina, za čisto staklo u trenu.