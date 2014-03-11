Bočne četke za mokri otpad

Bočne četke s konfiguracijom četki sastavljenom od standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja idealne su za otpuštanje i pometanje mokrog otpada. Preporučujemo da ih upotrijebite, na primjer, za pometanje lišća koje se smočilo od kiše i zalijepilo za tlo. Bočne četke dostupne su i za strojeve S 4 i S 4 Twin, dok je veći par kompatibilan sa S 6 i S 6 Twin.