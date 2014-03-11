Strojevi za metenje vrta i doma tijekom cijele godine

 

Najbolje vrijeme za metenje je: tijekom cijele godine.
Bilo da se radi o laticama u proljeće, pijesku ljeti, lišću u jesen ili snijegu zimi, učinkoviti i ergonomski Kärcher strojevi za čišćenje S 4 i S 6 čine da vaš dom i vrt izgledaju čisto i uredno u rekordnom vremenu tijekom cijele godine.

0 proizvoda
Cleaning in spring with a push sweeper

Cleaning in summer with a push sweeper

Cleaning in autumn with a push sweeper

Cleaning in winter with a push sweeper

Prednosti Kärcher strojeva za metenje.

Jednostavni za korištenje: Metenje bez napora, potpuno bez potrebe za silom ili naporom.

Easy handling push sweeper

Jednostavni za spremanje: Pogodna stepenasta površina omogućuje postavljanje stroja bez saginjanja.

Easy storage

Fleksibilni i udobni: Ručke stroja za metenje su podesive po visini i po potrebi se mogu potpuno preklopiti.

Flexible and comfortable push sweeper
High cleaning quality push sweeper

Izvanredne performanse čišćenja: Zahvaljujući snažnoj valjkastoj četki, bočnim četkama i velikoj širini metenja, strojevi za čišćenje bez napora pometu površine do 3000 m² u samo jednom satu.

Edge cleaning puish sweeper

Čistoća do zadnjeg detalja: Duge čekinje na bočnim četkama naših ručnih strojeva osiguravaju temeljito čišćenje, čak i na rubovima.

Easy disposal push sweeper

Lako uklanjanje: Spremnici za otpad u Kärcher strojevima za metenje mogu se vrlo lako ukloniti radi pražnjenja- zgrabite, podignite, gotovo! Nema kontakta s prljavštinom.

Stand-alone push sweeper

Samostojeći: Spremnici za otpad mogu se lako ukloniti i dizajnirani su tako da mogu samostalno stajati.

Easy storage Push Sweeper

Jednostavni i kompaktni: Svi Kärcher strojevi za metenje mogu se uz malo truda spremiti na način koji štedi prostor.

Videzapisi s primjenama

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Pojednostavljeno metenje.

Oprostite dragi fizioterapeuti, učitelji joge i proizvođači toplinskih flastera. Pometanje više neće uzrokovati probleme s leđima, čak će i biti zabavno. S našim strojevima metenje dvorišta i pločnika obaviti ćete bez napora. Ne samo da je lakše, nego i pet puta brže u usporedbi s metlom.

icon_arrow

Accessories brush push sweeper

Bočne četke za mokri otpad

Bočne četke s konfiguracijom četki sastavljenom od standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja idealne su za otpuštanje i pometanje mokrog otpada. Preporučujemo da ih upotrijebite, na primjer, za pometanje lišća koje se smočilo od kiše i zalijepilo za tlo. Bočne četke dostupne su i za strojeve S 4 i S 4 Twin, dok je veći par kompatibilan sa S 6 i S 6 Twin.

Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH