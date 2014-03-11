Strojevi za metenje vrta i doma tijekom cijele godine
Najbolje vrijeme za metenje je: tijekom cijele godine.
Bilo da se radi o laticama u proljeće, pijesku ljeti, lišću u jesen ili snijegu zimi, učinkoviti i ergonomski Kärcher strojevi za čišćenje S 4 i S 6 čine da vaš dom i vrt izgledaju čisto i uredno u rekordnom vremenu tijekom cijele godine.
Prednosti Kärcher strojeva za metenje.
Jednostavni za korištenje: Metenje bez napora, potpuno bez potrebe za silom ili naporom.
Jednostavni za spremanje: Pogodna stepenasta površina omogućuje postavljanje stroja bez saginjanja.
Fleksibilni i udobni: Ručke stroja za metenje su podesive po visini i po potrebi se mogu potpuno preklopiti.
Izvanredne performanse čišćenja: Zahvaljujući snažnoj valjkastoj četki, bočnim četkama i velikoj širini metenja, strojevi za čišćenje bez napora pometu površine do 3000 m² u samo jednom satu.
Čistoća do zadnjeg detalja: Duge čekinje na bočnim četkama naših ručnih strojeva osiguravaju temeljito čišćenje, čak i na rubovima.
Lako uklanjanje: Spremnici za otpad u Kärcher strojevima za metenje mogu se vrlo lako ukloniti radi pražnjenja- zgrabite, podignite, gotovo! Nema kontakta s prljavštinom.
Samostojeći: Spremnici za otpad mogu se lako ukloniti i dizajnirani su tako da mogu samostalno stajati.
Jednostavni i kompaktni: Svi Kärcher strojevi za metenje mogu se uz malo truda spremiti na način koji štedi prostor.
Videzapisi s primjenama
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Bočne četke za mokri otpad
Bočne četke s konfiguracijom četki sastavljenom od standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja idealne su za otpuštanje i pometanje mokrog otpada. Preporučujemo da ih upotrijebite, na primjer, za pometanje lišća koje se smočilo od kiše i zalijepilo za tlo. Bočne četke dostupne su i za strojeve S 4 i S 4 Twin, dok je veći par kompatibilan sa S 6 i S 6 Twin.