Višenamjenski nosači opreme i strojevi za metenje iz Kärchera i Holdera

Novoosnovani Kärcher Municipal GmbH okuplja kompletan asortiman komunalne opreme. U okviru ove nove organizacije, marke Holder i Kärcher savršeno se nadopunjuju i napreduju sa svojim temeljnim kompetencijama. Za vas kao kupca to znači još više rješenja za još više primjena tijekom cijele godine. S prvoklasnom kvalitetom, iz jednog, kompetentnog izvora i na više lokacija diljem svijeta. Popnite se i vjerujte u komunalnu opremu s budućnošću.

Kärcher komunalni strojevi za metenje posvuda pružaju iznimne performanse. Na velikim površinama, kao i teškim podlogama, cestama, stazama, parkiralištima, travnjacima i sportskim objektima. Od proljetnog čišćenja, održavanja zelenih površina ljeti i jesenske sezone, pa sve do zimske službe. Uz različite priključke, svaki od ovih robusnih strojeva nudi rješenje optimizirano za primjenu u smislu performansi, rada i ekonomičnosti. A time i investicije koja dugi niz godina zadržava svoju vrijednost.