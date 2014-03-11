Komunalna oprema
Naši strojevi za metenje i komunalni nosači opreme od 26 do 156 KS (18.9 do 115 kW) nude izvanredne performanse za svaku namjenu. I impresioniraju savršenim rezultatima, robusnošću i gotovo neograničenim mogućnostima korištenja. Kako bi se iskoristio puni potencijal ovih nosača opreme, dostupni su posebni priključci. Optimalna rješenja za najrazličitije primjene. Razvijeno u suradnji s renomiranim proizvođačima opreme. Vodeća stručnost u tehnologiji i primjeni kombinirana je za savršenu isplativost zahvaljujući optimalnom korištenju kapaciteta strojeva.
Višenamjenski nosači opreme i strojevi za metenje iz Kärchera i Holdera
Novoosnovani Kärcher Municipal GmbH okuplja kompletan asortiman komunalne opreme. U okviru ove nove organizacije, marke Holder i Kärcher savršeno se nadopunjuju i napreduju sa svojim temeljnim kompetencijama. Za vas kao kupca to znači još više rješenja za još više primjena tijekom cijele godine. S prvoklasnom kvalitetom, iz jednog, kompetentnog izvora i na više lokacija diljem svijeta. Popnite se i vjerujte u komunalnu opremu s budućnošću.
Kärcher komunalni strojevi za metenje posvuda pružaju iznimne performanse. Na velikim površinama, kao i teškim podlogama, cestama, stazama, parkiralištima, travnjacima i sportskim objektima. Od proljetnog čišćenja, održavanja zelenih površina ljeti i jesenske sezone, pa sve do zimske službe. Uz različite priključke, svaki od ovih robusnih strojeva nudi rješenje optimizirano za primjenu u smislu performansi, rada i ekonomičnosti. A time i investicije koja dugi niz godina zadržava svoju vrijednost.
Pravo vozilo za svaku primjenu
Nosač komunalnih uređaja
Razne mogućnosti primjene tijekom cijele godine.
Montažni uređaji
Održavanje zelenila, zimska služba, mokro čišćenje, metenje ili transport: Kärcher nudi široki portfelj usavršenih i učinkovitih nadogradnih uređaja za svakodnevnu komunalnu uporabu.
Najbolje od svega - MC 250
Naš MC 250 prikazuje najbolje u performansama metenja, udobnosti i zaštiti okoliša. Kompaktan, robustan stroj za metenje ima snažan pogon koji je u skladu s najvišim standardima zaštite okoliša. Logičan koncept upravljanja je intuitivan. Prostrana, jasno raspoređena i udobna velika kabina nudi maksimalnu udobnost tijekom cijele godine. S brzinom vožnje od 60 km/h, hidropneumatskim ovjesom i brzim pristupom svim servisnim komponentama, svoj posao možete obaviti brže i učinkovitije nego ikada prije.
Strojevi u upotrebi- video zapisi o primjenama
MC 130
MC 250 – kad želiš najbolje!
MIC 35/MIC 42 zimska usluga
Dobro osmišljene funkcije- savršeno prilagođene vašim potrebama
Radna stanica na Kärcher i Holder komunalnim strojevima može se dizajnirati s raznim funkcionalnim i praktičnim dodacima. Opcije poput stražnje kamere, radia s CD playerom, MP3, Bluetooth i hands-free sustava, udobnog sjedala i grijanog stražnjeg retrovizora služe za povećanje sigurnosti vozača i olakšavaju mu posao. Fino ugođeni sustav, koji se sastoji od nosača, alata i pribora, nudi visok stupanj funkcionalnosti i performansi. Zajamčena visoka dostupnost rezervnih dijelova uz minimalno vrijeme isporuke i dugotrajno skladištenje osiguravaju radnu spremnost i dugoročnu ekonomsku učinkovitost.
Prikladna i udobna oprema
Od držača za piće do torbice za dokumente, od udobnog sjedala sa zračnim oprugama do radija s CD playerom- praktični i pametni detalji opreme čine rad posebno ugodnim za vozača.
Konfigurirano prema vašim zahtjevima
Pojedinačni dodaci kao što su lutajuće crijevo, sustav za cirkulaciju vode, vučni pogon i hidraulički sustav proširuju raspon primjena i povećavaju učinkovitost.
Vaša fleksibilnost zahvaljujući bezbrojnim alatima
Kärcher nudi odgovarajući pribor za svaki zadatak: prednje valjkaste četke, sustave četki sa i bez bočnih četki te usisni sustav za čišćenje na otvorenom. Kosilice, četku za korov i hidrauličnu ruku za zalijevanje za održavanje zelenih površina. Bacače snijega, snježne plugove i gornje posipače za zimsku službu. Visokotlačne čistače i sustave za mokro čišćenje.
Pouzdanost na koju možete računati
Samo Kärcher originalni dijelovi imaju poslovičnu Kärcher kvalitetu. To se odnosi na bočne četke, motorno ulje i hidrauličku tekućinu- i naravno na sve ostale potrošne i rezervne dijelove, maziva i radne materijale. Ništa nije bolje i pouzdanije od originala.
Vaši pomagači na telefonu
Prijateljski. Kompetentni. Orijentirani na rješenje. Zaposlenici Kärcher dežurne linije dobro su upoznati sa svim strojevima, dodatnim komponentama i sredstvima za čišćenje kako bi vam telefonski pružili kompetentan savjet.
Održavajte performanse i vrijednost
Uvijek vrhunske performanse: uz naše servisne ugovore vaši Kärcher strojevi za čišćenje uvijek su spremni za korištenje- zahvaljujući redovitim pregledima, održavanju ili kompletnom paketu usluga.
Rješenja za komunalnu primjenu
Naša rješenja za komunalnu primjenu pružaju idealan koncept rješenja za svaku potrebu i za svako godišnje doba- bilo da se radi o ledu i snijegu, održavanju zelenih površina ili posebnim primjenama, kao i metenju i usisavavanju.
Savjet, servis i prodaja
Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Stoga Kärcher komunalnu opremu nabavljate isključivo od svog specijaliziranog Kärcher prodavača komunalne opreme.
