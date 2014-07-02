Nosač komunalnih priključaka
Svestranost nosača priključaka iz Kärcher MIC kompaktne klase i Holdera je impresivna. Od čišćenja do održavanja zelenih površina i zimske službe do mokrog čišćenja, sve su komunalne primjene profesionalno pokrivene. Suradnja s renomiranim proizvođačima opreme povećava raspon primjena i podržava integraciju u postojeće vozne parkove.
MIC kompaktna klasa i Holder priključci za implementaciju
Što naše nosače priključaka čini posebnima?
Gdje god se koriste Kärcher i Holder komunalni strojevi potreban je apsolutni profesionalizam. Zahvaljujući desetljećima intenzivnog iskustva u čišćenju na otvorenom, savršeno smo pozicionirani da budemo vaš tehnološki partner.
Posljednje, ali ne i najmanje važno, jer se zahvaljujući zajedničkom razvoju sa stručnjacima koji rade u ovim sektorima pronalaze najbolja nova rješenja. Za komunalne strojeve i uređaje koji su savršeno prilagođeni odgovarajućim zahtjevima: moćni, jednostavni za rukovanje, robusni, dugotrajni i ekonomični.
Uvijek korak ispred
Upravljivost je dobra. Visoka upravljivost je bolja. Ekstremna upravljivost uz zglobno upravljanje i 100% stabilnost smjera je Kärcher. Jer s Kärcher nosačima priključaka sa zglobnim upravljanjem, stražnje vozilo putuje potpuno istim putem kao i prednje vozilo. Prođite svaki rubnik i prepreku, a da ništa ne udarite. I to je ono što ove strojeve čini tako fleksibilnima.
Udobnost rada pomnožena s 3
Priključcima na MIC 50 može se upravljati pomoću upravljačke palice ili tri ručne poluge. Za lakši i opuštajući rad, kao opcija je dostupan i ergonomski postavljen naslon za ruke.
Prednost zahvaljujući konfiguraciji
Nosač s četiri točke dizajniran je za srednje teške priključke. Ova podrška znači da se priključci mogu lakše i brže mijenjati.
Olakšano upravljanje
Na MIC 84, priključcima se upravlja pomoću upravljačke palice. Upravljanje joystickom također je dostupno kao opcija za MIC 50. Prekidač za vožnju naprijed i natrag integriran je u joystick. To znači da vozač može ostaviti ruku na upravljačkoj palici tijekom rada. Ergonomski naslon za ruke i ovdje čini rad ugodnijim.
Savršeno za teške strojeve
Nosač s tri točke za teške priključke, kao što je bacač snijega, dostupan je kao standard na MIC 84 i kao opcija, sa ili bez spojnog trokuta, za MIC 50.
Dobar standard
Podrška s dvije točke standardna je oprema na MIC 50.
Holder – multifunkcionalni nosači priključaka
Mehanička PTO ručka
Maksimalan i konstantan prijenos snage, mogućnost montaže za velike/teške strojeve, duži intervali rada, nisko stvaranje topline
Balansiranje opterećenja kotača
Povećana stabilnost i sigurnost u vožnji pri skretanju na strmini, vožnji preko rubova kolnika i korištenju velikih dodatnih uređaja
Elektrohidraulička kompenzacija težine
Povećana trakcija, osobito na nagibima i skliskim površinama, štiteći stroj i tlo
Zglobno upravljanje
Smanjen manevarski napor, manje ručne obrade, precizan rad do ruba, zaštita tla i minimalno trošenje guma
Trajni pogon na sve kotače
Maksimalni potisak i trakcija, čak i na teškim podlogama, visoka sposobnost penjanja, optimalna zaštita tla
Tri područja za pričvršćivanje
Standardizirana područja pričvršćivanja za prednje i stražnje podizanje, treće područje pričvršćivanja za montirane strojeve, širok raspon primjena, jednostavna montaža za jednu osobu
Četiri kotača iste veličine
Savršeno prianjanje, povećana sposobnost penjanja, smanjeno trošenje guma, optimalna zaštita tla
Mehanička blokada diferencijala
Ujednačen prijenos snage, ekstremna uporaba na padini (poprečno), sigurno rukovanje ekstremnim situacijama (npr. u zimskoj službi)
Multifunkcionalnost u najboljem izdanju
Bilo na ulicama, stazama ili travnjacima, bilo u pješačkim zonama, stadionima ili parkovima, bilo u linijama ili redovima: sistemska oprema Kärcher Municipal dizajnirana je za profesionalnu upotrebu u najtežim uvjetima i može se nositi sa širokim spektrom primjena na najvišoj razini .