Nosač komunalnih priključaka

Svestranost nosača priključaka iz Kärcher MIC kompaktne klase i Holdera je impresivna. Od čišćenja do održavanja zelenih površina i zimske službe do mokrog čišćenja, sve su komunalne primjene profesionalno pokrivene. Suradnja s renomiranim proizvođačima opreme povećava raspon primjena i podržava integraciju u postojeće vozne parkove.

MIC kompaktna klasa i Holder priključci za implementaciju

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Kärcher

Što naše nosače priključaka čini posebnima?

Gdje god se koriste Kärcher i Holder komunalni strojevi potreban je apsolutni profesionalizam. Zahvaljujući desetljećima intenzivnog iskustva u čišćenju na otvorenom, savršeno smo pozicionirani da budemo vaš tehnološki partner.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, jer se zahvaljujući zajedničkom razvoju sa stručnjacima koji rade u ovim sektorima pronalaze najbolja nova rješenja. Za komunalne strojeve i uređaje koji su savršeno prilagođeni odgovarajućim zahtjevima: moćni, jednostavni za rukovanje, robusni, dugotrajni i ekonomični.

Vaš uspjeh treba pravi pogon

Ovisno o zahtjevima, električno kontrolirani vučni pogon (40 km/h) s kontrolom brzine ili mehanički kontrolirani vučni pogon (30 km/h) može biti pravi izbor za vas. Oba pogona imaju nekoliko položaja pogona tako da možete precizno postaviti brzinu koja odgovara primjeni.

Jednostavno prebacivanje. Odmah i automatski.

Hidraulički pogon na sve kotače ravnomjerno raspoređuje snagu i omogućuje vam brzo prebacivanje između vožnje naprijed i nazad. To štedi vrijeme i štiti stroj.

Sigurno pri bilo kojoj brzini

Promjenjivo podešavanje brzine u kombinaciji s opcijom kontrole proklizavanja jamči siguran i precizan rad. Također možete opremiti svoje MIC 50 i MIC 70 hidrauličkom blokadom diferencijala, koja jamči optimalnu vuču, čak i na najtežim površinama.

To je sigurno

Parkirna kočnica s opružnim mehanizmom, s kojom možete biti upoznati iz kamiona, jamči sigurno kočenje vaših MIC 50 i MIC 70, osobito u kombinaciji sa stalnim pogonom na sve kotače, čak i u nepovoljnim uvjetima.

Odmah se osjećate kao kod kuće

Jasno uređena upravljačka konzola s upravljačkom palicom (alternativno s tri ručne poluge) jasno je strukturirana prema funkcijama i omogućuje operateru sigurnu vožnju i upravljanje strojem, čak i ako za to nije prošao nikakvu obuku. A opcijski podesivi naslon za ruke značajno povećava udobnost rada.

Snažna radna hidraulika

Sa brzinom protoka do 100 l/min, MIC je spreman za širok raspon primjena.

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Wendigkeit 406x203 weiß

Uvijek korak ispred

Upravljivost je dobra. Visoka upravljivost je bolja. Ekstremna upravljivost uz zglobno upravljanje i 100% stabilnost smjera je Kärcher. Jer s Kärcher nosačima priključaka sa zglobnim upravljanjem, stražnje vozilo putuje potpuno istim putem kao i prednje vozilo. Prođite svaki rubnik i prepreku, a da ništa ne udarite. I to je ono što ove strojeve čini tako fleksibilnima.

Bedienkomfort mal drei

Udobnost rada pomnožena s 3

Priključcima na MIC 50 može se upravljati pomoću upravljačke palice ili tri ručne poluge. Za lakši i opuštajući rad, kao opcija je dostupan i ergonomski postavljen naslon za ruke.

Konfiguration

Prednost zahvaljujući konfiguraciji

Nosač s četiri točke dizajniran je za srednje teške priključke. Ova podrška znači da se priključci mogu lakše i brže mijenjati.

Bedienkomfort

Olakšano upravljanje

Na MIC 84, priključcima se upravlja pomoću upravljačke palice. Upravljanje joystickom također je dostupno kao opcija za MIC 50. Prekidač za vožnju naprijed i natrag integriran je u joystick. To znači da vozač može ostaviti ruku na upravljačkoj palici tijekom rada. Ergonomski naslon za ruke i ovdje čini rad ugodnijim.

Schwere Geräte

Savršeno za teške strojeve

Nosač s tri točke za teške priključke, kao što je bacač snijega, dostupan je kao standard na MIC 84 i kao opcija, sa ili bez spojnog trokuta, za MIC 50.

Guter Standard

Dobar standard

Podrška s dvije točke standardna je oprema na MIC 50.

Holder – multifunkcionalni nosači priključaka

Mehanička PTO ručka

Maksimalan i konstantan prijenos snage, mogućnost montaže za velike/teške strojeve, duži intervali rada, nisko stvaranje topline

Balansiranje opterećenja kotača

Povećana stabilnost i sigurnost u vožnji pri skretanju na strmini, vožnji preko rubova kolnika i korištenju velikih dodatnih uređaja

Elektrohidraulička kompenzacija težine

Povećana trakcija, osobito na nagibima i skliskim površinama, štiteći stroj i tlo

Multifunctional implement carrier sweeping in the park

Zglobno upravljanje

Smanjen manevarski napor, manje ručne obrade, precizan rad do ruba, zaštita tla i minimalno trošenje guma

Multifunctional implement carrier sweeping with all-wheel drive on a slope

Trajni pogon na sve kotače

Maksimalni potisak i trakcija, čak i na teškim podlogama, visoka sposobnost penjanja, optimalna zaštita tla

Illustration of the three attachment areas

Tri područja za pričvršćivanje

Standardizirana područja pričvršćivanja za prednje i stražnje podizanje, treće područje pričvršćivanja za montirane strojeve, širok raspon primjena, jednostavna montaža za jednu osobu

The implement carrier offers many advantages: Traction, climbing ability, soil protection

Četiri kotača iste veličine

Savršeno prianjanje, povećana sposobnost penjanja, smanjeno trošenje guma, optimalna zaštita tla

Implement carrier in winter use clearing snow

Mehanička blokada diferencijala

Ujednačen prijenos snage, ekstremna uporaba na padini (poprečno), sigurno rukovanje ekstremnim situacijama (npr. u zimskoj službi)

Multifunkcionalnost u najboljem izdanju

Bilo na ulicama, stazama ili travnjacima, bilo u pješačkim zonama, stadionima ili parkovima, bilo u linijama ili redovima: sistemska oprema Kärcher Municipal dizajnirana je za profesionalnu upotrebu u najtežim uvjetima i može se nositi sa širokim spektrom primjena na najvišoj razini .

Municipal machine with implements, application-optimised solutions for all-round use
Komunalni strojevi za metenje
Montažni priključci
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Created with AI (artificial intelligence)

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