Vaš uspjeh treba pravi pogon

Ovisno o zahtjevima, električno kontrolirani vučni pogon (40 km/h) s kontrolom brzine ili mehanički kontrolirani vučni pogon (30 km/h) može biti pravi izbor za vas. Oba pogona imaju nekoliko položaja pogona tako da možete precizno postaviti brzinu koja odgovara primjeni.

Jednostavno prebacivanje. Odmah i automatski.

Hidraulički pogon na sve kotače ravnomjerno raspoređuje snagu i omogućuje vam brzo prebacivanje između vožnje naprijed i nazad. To štedi vrijeme i štiti stroj.

Sigurno pri bilo kojoj brzini

Promjenjivo podešavanje brzine u kombinaciji s opcijom kontrole proklizavanja jamči siguran i precizan rad. Također možete opremiti svoje MIC 50 i MIC 70 hidrauličkom blokadom diferencijala, koja jamči optimalnu vuču, čak i na najtežim površinama.

To je sigurno

Parkirna kočnica s opružnim mehanizmom, s kojom možete biti upoznati iz kamiona, jamči sigurno kočenje vaših MIC 50 i MIC 70, osobito u kombinaciji sa stalnim pogonom na sve kotače, čak i u nepovoljnim uvjetima.

Odmah se osjećate kao kod kuće

Jasno uređena upravljačka konzola s upravljačkom palicom (alternativno s tri ručne poluge) jasno je strukturirana prema funkcijama i omogućuje operateru sigurnu vožnju i upravljanje strojem, čak i ako za to nije prošao nikakvu obuku. A opcijski podesivi naslon za ruke značajno povećava udobnost rada.

Snažna radna hidraulika

Sa brzinom protoka do 100 l/min, MIC je spreman za širok raspon primjena.