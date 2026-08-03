Montažni uređaji
Od malog komunalnog vozila do velikog nosača uređaja: Kärcher komunalni strojevi osvajaju tijekom cijele godine u svakodnevnim teškim poslovima, od održavanja zelenila do zimske službe. Zbog naše uske suradnje s uglednim proizvođačima nadogradnih uređaja, naši strojevi su strojevi velikim dijelom u potpunosti kompatibilni s njihovim uređajima. Mi sami također nudimo široku lepezu promišljenih i vrlo funkcionalnih nadogradnih uređaja - kao primjerice za mobilno i autonomno čišćenje visokim tlakom, uništavanje korova ili navodnjavanje.
Svestranost je uvijek u sezoni
Kao i kod mnogih drugih primjena, uklanjanje korova je sezonski posao. Svoju opremu možete koristiti fleksibilno i svestrano. WRS 200 montiran na Kärcher nosač priključaka ne zahtijeva nikakvo vanjsko napajanje ili dovod vode. Stoga se može koristiti i u udaljenim područjima.
Sustav za automatsko uklanjanje kamenca
Kontinuirano i automatsko uklanjanje kamenca idealan je način zaštite plamenika od kalcifikacije. Naše sredstvo za čišćenje PressurePro Machine Protector RM 110 dokazano produžuje vijek trajanja plamenika. Automatsko doziranje sredstva za čišćenje precizno je, pouzdano i korisniku štedi vrijeme.
Brza operativna spremnost
Za manje od dvije minute, plamenik od 105 kW zagrijava vodu do maksimalne radne temperature od 98 °C. Unatoč ovom ogromnom učinku, plamenik radi iznimno učinkovito i ekonomično. Potrošnja goriva je samo 6 do 8 litara na sat.
Nisko težište vozila
WRS je spojen na stražnji dio našeg MIC 42, MIC 50, MIC 70 nosača priključaka ili MC 130 preko spojnog trokuta. Spremnik za vodu koji ima zapreminu do 800 litara nalazi se na stražnjim kolicima i osigurava nisko težište vozila. To znači veću sigurnost i udobnost u vožnji.
Kompaktan dizajn
WRS 200 je toliko kompaktan da ne dodaje ništa ukupnoj širini vozila. Stražnji dio vozila ostaje vidljiv u vanjskom retrovizoru čak i pri vožnji u zavojima. Upravljivost vozila nije narušena ni na koji način, a smanjen je i rizik od zahvaćanja prepreka. To znači da se WRS 200 može koristiti i u uskim prostorima bez ikakvih problema.
Rad: jednostavan, logičan, siguran.
Savršen operativni koncept mora biti što jednostavniji i logičniji kako bi se greške u radu i rizici za korisnika mogli isključiti od samog početka. Elementi upravljanja i održavanja stoga su odvojeni na WRS-u. Sve što vam je potrebno za održavanje i servis nalazi se na lijevoj strani stroja. Upravljački elementi za podešavanje temperature i tlaka, kao i prekidač za plamenik nalaze se s desne strane. Korisnik uvijek može sigurno kontrolirati ove funkcije s ceste ili kolnika. U kabini, naš sofisticirani sustav EASY Operation eliminira potrebu za zasebnim zaslonom, što znači da su sve potrebne informacije u izravnom vidnom polju vozača.
Profesionalno visokotlačno čišćenje
Visokotlačno čišćenje ima mnogo primjena u komunalnom sektoru, od pranja vozila i čišćenja gradilišta, pa sve do uklanjanja grafita sa zidova i klupa u parku. S pritiskom vode do 200 bara, temperaturom vode do 98 °C i spremnikom za vodu od 800 litara, WRS 200 ima snagu i izdržljivost za mnoge od ovih primjena.
Održavanje zelenih površina
Cvjetnjaci, drveće i grmlje trebaju puno vode tijekom tople sezone. Ako kiša nije padala dulje vrijeme ili je padala samo malo, neophodno je zalijevati ih. S WRS 200 u niskotlačnom radu hladne vode možete lako i izravno zalijevati biljke i zelene površine koristeći ručnu mlaznicu.
Uklanjanje žvakaćih guma
U prošlosti je proces uklanjanja žvakaćih guma s tvrdih površina, poput katrana ili popločanog kamena bio zamoran, dugotrajan i nadasve skup zadatak. S WRS 200 možete bez napora ukloniti žvakaću gumu sa svih podnih površina u sekundi.
Multifunkcionalnost u najboljem izdanju
Bilo na ulicama, stazama ili travnjacima, bilo u pješačkim zonama, stadionima ili parkovima, bilo u linijama ili redovima: sistemska oprema Kärcher Municipal dizajnirana je za profesionalnu upotrebu u najtežim uvjetima i može se nositi sa širokim spektrom primjena na najvišoj razini .