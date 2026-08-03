Montažni uređaji

Rad: jednostavan, logičan, siguran.

Savršen operativni koncept mora biti što jednostavniji i logičniji kako bi se greške u radu i rizici za korisnika mogli isključiti od samog početka. Elementi upravljanja i održavanja stoga su odvojeni na WRS-u. Sve što vam je potrebno za održavanje i servis nalazi se na lijevoj strani stroja. Upravljački elementi za podešavanje temperature i tlaka, kao i prekidač za plamenik nalaze se s desne strane. Korisnik uvijek može sigurno kontrolirati ove funkcije s ceste ili kolnika. U kabini, naš sofisticirani sustav EASY Operation eliminira potrebu za zasebnim zaslonom, što znači da su sve potrebne informacije u izravnom vidnom polju vozača.