Čistoća bez tragova. Tri puta brže. Ne samo za prozore.

Uštedite si vrijeme i trud s Kärcher bežičnim usisivačem za prozore. Funkcija usisavanja usisavača prozora osigurava izuzetno učinkovito čišćenje i blistave prozore, bez tragova i ostataka. Uz to, praktičan i ergonomski bežični Kärcher usisavač za prozore omogućuje vrlo higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom. Sredstvo za čišćenje prozora pogodno je za sva glatka područja kao što su ogledala, ploče za kuhanje, vrata, pločice i stolovi.