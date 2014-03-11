Bežični usisavači prozora

Bez tragova. Brzo. Višenamjenski. Bežični usisavač prozora osigurava čišćenje prozora bez tragova i bez kapanja prljave vode. Usisavač prozora ne čisti brzo i učinkovito samo prozore, nego i sve glatke površine poput ploča za kuhanje, ogledala, vrata i pločica.

0 proizvoda

Vratite onaj WOW osjećaj. Na svim glatkim površinama.

Baterijski usisavač prozora

Čistoća bez tragova. Tri puta brže. Ne samo za prozore.

Uštedite si vrijeme i trud s Kärcher bežičnim usisivačem za prozore. Funkcija usisavanja usisavača prozora osigurava izuzetno učinkovito čišćenje i blistave prozore, bez tragova i ostataka. Uz to, praktičan i ergonomski bežični Kärcher usisavač za prozore omogućuje vrlo higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom. Sredstvo za čišćenje prozora pogodno je za sva glatka područja kao što su ogledala, ploče za kuhanje, vrata, pločice i stolovi.

Clean windows 3 times faster

Tri puta brže

Čišćenje prozora Kärcher usisavačem za prozore tri je puta brže od klasičnog čišćenja rukama.

Clean windows streak-free

Bez tragova

Čistoća bez tragova zahvaljujući visokokvalitetnom brisaču i inovativnoj funkciji usisavanja.

Clean windows without any dripping dirty water

Bez kapi

Usisavač za prozore usisava vodu sa staklene ploče brzo i pouzdano, bez kapanja prljave vode.

Original Kärcher cordless window cleaner

Original

Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja bežičnog usisavača za prozore.

Kärcher bežični usisavač prozora za sve glatke površine

Višenamjenski uređaj: osim prozora, Kärcher bežični usisavač za prozore čisti gotovo sve glatke površine poput vjetrobranskih stakala, ogledala, tuš kabina, ploča za kuhanje, staklenih stolova i radnih ploča.

čišćenje prozora

Pranje prozora

Pranje prozora nikada nije bilo lakše. Koristite naš bežićčni usisavač za prozore za čiste rezultate bez tragova u samo par sekundi.

Čišćenje tuš kabina

Pranje tuš kabina

Usisajte tuš kabine i popločane zidovi u njima i kadama brzo i bez napora.

Brisanje tekućina

Usisavanje tekućina

Iskoristite Kärcher usisavače prozora kako biste usisali prolivenu tekućinu s površina.

Upija kondenzaciju

Upija kondenzaciju

Kärcherovim bežičnim usisavačima brzo upijate višak vlage sa staklenih ploča.

Jednostavno prethodno čišćenje

Priprema je ključna: za optimalni rezultat čišćenja staklo ili površina moraju se prethodno očistiti i navlažiti. Tek tada se koristi WV usisavač za prozore i prljava voda može se usisati. Dostupne su 3 opcije za optimalno prethodno čišćenje: standardna bočica s raspršivačem, dodatna bočica s raspršivačem i KV 4 vibracijski bežični brisač.

Sprühflasche WV 2

Standardna bočica s raspršivačem

S krpom za brisanje od mikrovlakana. Olakšava brisanje bilo koje glatke površine.

WV 5 spray bottle

Dodatna bočica s raspršivačem

S krpom za brisanje od mikrofibre i podesivim brisačem za promjenu količine korištene vode- idealno i za rešetkaste prozore

Čišćenje bez tragova u 3 koraka s bočicom s raspršivačem i bežičnim usisavačem za prozore

Poprskajte bočicom sa raspršivačem na staklenu ploču

1. Pošpricajte

Prvo nanesite sredstvo za čišćenje na staklenu površinu.

Očistite staklenu ploču s nastavkom za bocu s raspršivačem

2. Očistite

Zatim obrišite prozor.

Usisajte staklenu površinu

3. Usisajte

Usišite prljavu vodu. Gotovo.

Širok izbor: Kärcher bežični usisavači za prozore

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 – vrhunski izvođač. Usisavač prozora s dugim radnim vremenom baterije i poboljšanim brisačem.

> WV 6 Plus 

> WV 6 Premium

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 - višenamjenski. Usisavač za prozore s posebno laganim dizajnom i udoban za primjenu.

> WV 2 Plus N

> WV 2 Premium

Kompatibilan pribor

Asortiman dodatne opreme savršen je dodatak i osigurava još ugodnije, prilagođeno čišćenje prozora zahvaljujući sofisticiranim idejama o proizvodima.

PRIBOR
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH