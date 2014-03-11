Bežični usisavači prozora
Bez tragova. Brzo. Višenamjenski. Bežični usisavač prozora osigurava čišćenje prozora bez tragova i bez kapanja prljave vode. Usisavač prozora ne čisti brzo i učinkovito samo prozore, nego i sve glatke površine poput ploča za kuhanje, ogledala, vrata i pločica.
Vratite onaj WOW osjećaj. Na svim glatkim površinama.
Čistoća bez tragova. Tri puta brže. Ne samo za prozore.
Uštedite si vrijeme i trud s Kärcher bežičnim usisivačem za prozore. Funkcija usisavanja usisavača prozora osigurava izuzetno učinkovito čišćenje i blistave prozore, bez tragova i ostataka. Uz to, praktičan i ergonomski bežični Kärcher usisavač za prozore omogućuje vrlo higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom. Sredstvo za čišćenje prozora pogodno je za sva glatka područja kao što su ogledala, ploče za kuhanje, vrata, pločice i stolovi.
Tri puta brže
Čišćenje prozora Kärcher usisavačem za prozore tri je puta brže od klasičnog čišćenja rukama.
Bez tragova
Čistoća bez tragova zahvaljujući visokokvalitetnom brisaču i inovativnoj funkciji usisavanja.
Bez kapi
Usisavač za prozore usisava vodu sa staklene ploče brzo i pouzdano, bez kapanja prljave vode.
Original
Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja bežičnog usisavača za prozore.
Kärcher bežični usisavač prozora za sve glatke površine
Višenamjenski uređaj: osim prozora, Kärcher bežični usisavač za prozore čisti gotovo sve glatke površine poput vjetrobranskih stakala, ogledala, tuš kabina, ploča za kuhanje, staklenih stolova i radnih ploča.
Pranje prozora
Pranje prozora nikada nije bilo lakše. Koristite naš bežićčni usisavač za prozore za čiste rezultate bez tragova u samo par sekundi.
Pranje tuš kabina
Usisajte tuš kabine i popločane zidovi u njima i kadama brzo i bez napora.
Usisavanje tekućina
Iskoristite Kärcher usisavače prozora kako biste usisali prolivenu tekućinu s površina.
Upija kondenzaciju
Kärcherovim bežičnim usisavačima brzo upijate višak vlage sa staklenih ploča.
Jednostavno prethodno čišćenje
Priprema je ključna: za optimalni rezultat čišćenja staklo ili površina moraju se prethodno očistiti i navlažiti. Tek tada se koristi WV usisavač za prozore i prljava voda može se usisati. Dostupne su 3 opcije za optimalno prethodno čišćenje: standardna bočica s raspršivačem, dodatna bočica s raspršivačem i KV 4 vibracijski bežični brisač.
Standardna bočica s raspršivačem
S krpom za brisanje od mikrovlakana. Olakšava brisanje bilo koje glatke površine.
Dodatna bočica s raspršivačem
S krpom za brisanje od mikrofibre i podesivim brisačem za promjenu količine korištene vode- idealno i za rešetkaste prozore
Čišćenje bez tragova u 3 koraka s bočicom s raspršivačem i bežičnim usisavačem za prozore
1. Pošpricajte
Prvo nanesite sredstvo za čišćenje na staklenu površinu.
2. Očistite
Zatim obrišite prozor.
3. Usisajte
Usišite prljavu vodu. Gotovo.
Širok izbor: Kärcher bežični usisavači za prozore
WV 6 – vrhunski izvođač. Usisavač prozora s dugim radnim vremenom baterije i poboljšanim brisačem.
WV 2 - višenamjenski. Usisavač za prozore s posebno laganim dizajnom i udoban za primjenu.
Kompatibilan pribor
Asortiman dodatne opreme savršen je dodatak i osigurava još ugodnije, prilagođeno čišćenje prozora zahvaljujući sofisticiranim idejama o proizvodima.