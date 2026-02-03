Udruživanje stručnosti i vrhunske tehnologije

Kärcher već desetljećima igra vodeću ulogu u tehnologiji čišćenja diljem svijeta. Naši autonomni strojevi za čišćenje kombiniraju punu širinu naše stručnosti s vrhunskom tehnologijom u obliku izuzetno preciznih senzora, snažnih računala i sofisticiranog softvera kako bi stvorili nove, visoko inovativne koncepte proizvoda s autonomnom orijentacijom.

Bilo da se radi o autonomnom ribanju ili usisavanju, roboti za čišćenje s KIRA platforme lako i sigurno se kreću u prostranim ili složenim okruženjima, pouzdano detektirajući ljude i fizičke prepreke. Oni obrađuju podatke senzora u djelićima sekunde i - ako je potrebno - pokreću odgovarajuće manevre izbjegavanja. Sposobnost strojeva da u svakom trenutku zadovolje visoke tehničke zahtjeve inteligentne i potpuno sigurne navigacije dokazuju sigurnosni certifikati koji pokazuju da funkcioniraju u skladu s IEC 63327 za siguran rad čak iu javnim prostorima.