Roboti za čišćenje

Optimizirajte radne procese, oslobodite timove, povećajte produktivnost.

Kvalificirani radnici u sektoru čišćenja objekata su deficitarni, fluktuacija radne snage u industriji je visoka, a paralelno s tim, zadaci čišćenja postaju sve složeniji. Naš odgovor na ove izazove je: Kärcher Intelligent Robotic Application ili skraćeno "KIRA" – Kärcher roboti za čišćenje.

KIRA B 200 robotski stroj za pranje i sušenje podova

 

  • Područja primjene: velike tvrde podne površine
  • Učinkovitost čišćenja: do 4860 četvornih metara na sat
  • Priključna stanica za potpuno autonoman rad dostupna opcionalno
icon_arrow

KIRA CV 50

 

 

  • Područja primjene: srednje veliki tepisi i tvrdi podovi
  • Površinska učinkovitost: do 525 četvornih metara na sat
  • Izmjenjive baterije od 36 volti s Kärcher Battery Power+ platforme
icon_arrow

KIRA B 50

 

 

 

  • Područja primjene: srednje veliki do veliki tvrdi podovi
  • Površinska učinkovitost: do 2300 četvornih metara na sat
  • Priključna stanica dostupna kao opcija za potpuno autonomni rad
icon_arrow

Video

KIRA B 200

KIRA CV 50

KIRA B 50

Najbolje rješenje za svaku primjenu

KIRA B 50

Svijet pružatelja usluga čišćenja zgrada doživio je temeljitu transformaciju. Dok su usisavači, krpe za čišćenje, osnovna sredstva za čišćenje i fizički rad nekada bili dovoljni, sektor sada definira najsuvremenija tehnologija čišćenja, strogi higijenski i ekološki standardi, kao i sve zahtjevniji zadaci čišćenja. 

KIRA CV 50

Umjesto slanja obučenog i specijaliziranog osoblja za čišćenje na dugotrajnije zadatke poput čišćenja podova, sofisticirani roboti za čišćenje s Kärcherove KIRA platforme nude nove i bolje alternative. Kao dodatak timovima za čišćenje, oni preuzimaju čišćenje podova na velikim i prostranim površinama, kao i u uskim i skučenim unutarnjim prostorima.

KIRA B 50

Umjesto kompromisa u pogledu kvalitete čišćenja s rješenjem "sve u jednom" stroju, razvili smo naše robote za čišćenje s preciznošću specifično za dotičnu primjenu. To je jedini način da se osigura najbolja kvaliteta čišćenja i najbolje rukovanje za korisnike.

Kärcher Intelligent Robotic Application (KIRA)

KIRA predstavlja novu kategoriju proizvoda sa stalno rastućim brojem profesionalnih robota za čišćenje koji mogu rasteretiti osoblje za čišćenje monotonih i dugotrajnih zadataka, poput čišćenja podova, ostavljajući im da paralelno obavljaju složenije zadatke. Intuitivni za rukovanje, naši roboti za čišćenje sigurno i pouzdano se kreću i čiste u širokom rasponu okruženja zahvaljujući snažnoj senzorskoj tehnologiji i sofisticiranom softveru.

KIRA B 50

Udruživanje stručnosti i vrhunske tehnologije

Kärcher već desetljećima igra vodeću ulogu u tehnologiji čišćenja diljem svijeta. Naši autonomni strojevi za čišćenje kombiniraju punu širinu naše stručnosti s vrhunskom tehnologijom u obliku izuzetno preciznih senzora, snažnih računala i sofisticiranog softvera kako bi stvorili nove, visoko inovativne koncepte proizvoda s autonomnom orijentacijom.

Bilo da se radi o autonomnom ribanju ili usisavanju, roboti za čišćenje s KIRA platforme lako i sigurno se kreću u prostranim ili složenim okruženjima, pouzdano detektirajući ljude i fizičke prepreke. Oni obrađuju podatke senzora u djelićima sekunde i - ako je potrebno - pokreću odgovarajuće manevre izbjegavanja. Sposobnost strojeva da u svakom trenutku zadovolje visoke tehničke zahtjeve inteligentne i potpuno sigurne navigacije dokazuju sigurnosni certifikati koji pokazuju da funkcioniraju u skladu s IEC 63327 za siguran rad čak iu javnim prostorima.

 
Autonomni uređaj za ribanje i sušenje tvrtke Kärcher.

Intuitivno za dosljedne rezultate čišćenja

Tehnologija iza KIRA-e jednako je impresivna kao i kvaliteta čišćenja i dosljednost koju postiže. Inače, za postavljanje strojeva nije potrebno nikakvo stručno znanje - naprotiv, roboti su optimizirani za jednostavan i intuitivan rad, tako da je kratki uvodni brifing sva potrebna obuka.

Prikaz uređaja KIRA CV 50

Što fleksibilnije moguće, što specijaliziranije po potrebi

Naši roboti za čišćenje posebno su prilagođeni potrebama profesionalaca za čišćenje u njihovom svakodnevnom radu kako bi zadovoljili njihove različite zahtjeve. Dok robot usisavač KIRA mora biti što upravljiviji i dostupan za korištenje u kratkom roku - na primjer pri čišćenju hotelskih soba i hodnika - te je stoga opremljen dugotrajnim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama, priključne stanice osiguravaju čišćenje s robotom za ribanje KIRA B 50 potpuno autonomno - omogućujući stroju da se dopuni svježom vodom, isprazni prljavu vodu, ispere spremnik i napuni dugotrajnu litij-ionsku bateriju. Čak se i vrlo velika skladišta i industrijska područja mogu čistiti bez ikakve intervencije čovjeka.

KIRA B50 stanica za punjenje

Čišćenje svugdje, od ogromnih dvorana do ispod stolova

Od velikih površina do skučenih, pa čak i zatrpanih prostora. Ovisno o dizajnu i primjeni, naši roboti za čišćenje izuzetno su svestrani, što ih čini prikladnima za korištenje u transportnoj industriji (zračne luke, željeznički kolodvori, logistička skladišta), u maloprodajnom sektoru (supermarketi, hipermarketi, trgovački centri), u zdravstvenom sektoru (bolnice, ustanove za njegu), u javnim zgradama (škole, sveučilišta, muzeji, sportske dvorane, konferencijski centri), u poslovnim zgradama (ulazni prostori, hodnici, sobe), u ugostiteljstvu (hotelske sobe, predvorja, hotelski hodnici) i, naravno, u industrijskim okruženjima za čišćenje proizvodnih i proizvodnih hala.

Kira CV 50

Najmodernija povezivost i zaštita podataka

U svrhu dokumentacije i daljinskog nadzora strojeva, ovlaštene osobe mogu u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta pregledavati detaljna izvješća o čišćenju, obavijesti i trenutni status stroja na odgovarajućem web portalu ili putem aplikacije KIRA Robots tvrtke Kärcher. Iz sigurnosnih razloga, svi podaci su šifrirani i strogo zaštićeni od neovlaštenog vanjskog pristupa. Na zahtjev, ovlaštene osobe mogu primati obavijesti i izravno na svoj telefon. U svim slučajevima jamčimo odgovorno i namjensko rukovanje osjetljivim podacima i, naravno, usklađenost s GDPR-om.

KIRA aplikacija
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH