Roboti za čišćenje
Optimizirajte radne procese, oslobodite timove, povećajte produktivnost.
Kvalificirani radnici u sektoru čišćenja objekata su deficitarni, fluktuacija radne snage u industriji je visoka, a paralelno s tim, zadaci čišćenja postaju sve složeniji. Naš odgovor na ove izazove je: Kärcher Intelligent Robotic Application ili skraćeno "KIRA" – Kärcher roboti za čišćenje.
KIRA B 200 robotski stroj za pranje i sušenje podova
KIRA CV 50
KIRA B 50
Najbolje rješenje za svaku primjenu
Svijet pružatelja usluga čišćenja zgrada doživio je temeljitu transformaciju. Dok su usisavači, krpe za čišćenje, osnovna sredstva za čišćenje i fizički rad nekada bili dovoljni, sektor sada definira najsuvremenija tehnologija čišćenja, strogi higijenski i ekološki standardi, kao i sve zahtjevniji zadaci čišćenja.
Umjesto slanja obučenog i specijaliziranog osoblja za čišćenje na dugotrajnije zadatke poput čišćenja podova, sofisticirani roboti za čišćenje s Kärcherove KIRA platforme nude nove i bolje alternative. Kao dodatak timovima za čišćenje, oni preuzimaju čišćenje podova na velikim i prostranim površinama, kao i u uskim i skučenim unutarnjim prostorima.
Umjesto kompromisa u pogledu kvalitete čišćenja s rješenjem "sve u jednom" stroju, razvili smo naše robote za čišćenje s preciznošću specifično za dotičnu primjenu. To je jedini način da se osigura najbolja kvaliteta čišćenja i najbolje rukovanje za korisnike.
Kärcher Intelligent Robotic Application (KIRA)
KIRA predstavlja novu kategoriju proizvoda sa stalno rastućim brojem profesionalnih robota za čišćenje koji mogu rasteretiti osoblje za čišćenje monotonih i dugotrajnih zadataka, poput čišćenja podova, ostavljajući im da paralelno obavljaju složenije zadatke. Intuitivni za rukovanje, naši roboti za čišćenje sigurno i pouzdano se kreću i čiste u širokom rasponu okruženja zahvaljujući snažnoj senzorskoj tehnologiji i sofisticiranom softveru.
Udruživanje stručnosti i vrhunske tehnologije
Kärcher već desetljećima igra vodeću ulogu u tehnologiji čišćenja diljem svijeta. Naši autonomni strojevi za čišćenje kombiniraju punu širinu naše stručnosti s vrhunskom tehnologijom u obliku izuzetno preciznih senzora, snažnih računala i sofisticiranog softvera kako bi stvorili nove, visoko inovativne koncepte proizvoda s autonomnom orijentacijom.
Bilo da se radi o autonomnom ribanju ili usisavanju, roboti za čišćenje s KIRA platforme lako i sigurno se kreću u prostranim ili složenim okruženjima, pouzdano detektirajući ljude i fizičke prepreke. Oni obrađuju podatke senzora u djelićima sekunde i - ako je potrebno - pokreću odgovarajuće manevre izbjegavanja. Sposobnost strojeva da u svakom trenutku zadovolje visoke tehničke zahtjeve inteligentne i potpuno sigurne navigacije dokazuju sigurnosni certifikati koji pokazuju da funkcioniraju u skladu s IEC 63327 za siguran rad čak iu javnim prostorima.
Intuitivno za dosljedne rezultate čišćenja
Tehnologija iza KIRA-e jednako je impresivna kao i kvaliteta čišćenja i dosljednost koju postiže. Inače, za postavljanje strojeva nije potrebno nikakvo stručno znanje - naprotiv, roboti su optimizirani za jednostavan i intuitivan rad, tako da je kratki uvodni brifing sva potrebna obuka.
Što fleksibilnije moguće, što specijaliziranije po potrebi
Naši roboti za čišćenje posebno su prilagođeni potrebama profesionalaca za čišćenje u njihovom svakodnevnom radu kako bi zadovoljili njihove različite zahtjeve. Dok robot usisavač KIRA mora biti što upravljiviji i dostupan za korištenje u kratkom roku - na primjer pri čišćenju hotelskih soba i hodnika - te je stoga opremljen dugotrajnim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama, priključne stanice osiguravaju čišćenje s robotom za ribanje KIRA B 50 potpuno autonomno - omogućujući stroju da se dopuni svježom vodom, isprazni prljavu vodu, ispere spremnik i napuni dugotrajnu litij-ionsku bateriju. Čak se i vrlo velika skladišta i industrijska područja mogu čistiti bez ikakve intervencije čovjeka.
Čišćenje svugdje, od ogromnih dvorana do ispod stolova
Od velikih površina do skučenih, pa čak i zatrpanih prostora. Ovisno o dizajnu i primjeni, naši roboti za čišćenje izuzetno su svestrani, što ih čini prikladnima za korištenje u transportnoj industriji (zračne luke, željeznički kolodvori, logistička skladišta), u maloprodajnom sektoru (supermarketi, hipermarketi, trgovački centri), u zdravstvenom sektoru (bolnice, ustanove za njegu), u javnim zgradama (škole, sveučilišta, muzeji, sportske dvorane, konferencijski centri), u poslovnim zgradama (ulazni prostori, hodnici, sobe), u ugostiteljstvu (hotelske sobe, predvorja, hotelski hodnici) i, naravno, u industrijskim okruženjima za čišćenje proizvodnih i proizvodnih hala.
Najmodernija povezivost i zaštita podataka
U svrhu dokumentacije i daljinskog nadzora strojeva, ovlaštene osobe mogu u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta pregledavati detaljna izvješća o čišćenju, obavijesti i trenutni status stroja na odgovarajućem web portalu ili putem aplikacije KIRA Robots tvrtke Kärcher. Iz sigurnosnih razloga, svi podaci su šifrirani i strogo zaštićeni od neovlaštenog vanjskog pristupa. Na zahtjev, ovlaštene osobe mogu primati obavijesti i izravno na svoj telefon. U svim slučajevima jamčimo odgovorno i namjensko rukovanje osjetljivim podacima i, naravno, usklađenost s GDPR-om.