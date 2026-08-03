KÄRCHER X TTS: dva snažna brenda, bezbrojne mogućnosti

Unatoč svim prednostima koje nudi korištenje Kärcherovih strojeva i deterdženata, još uvijek postoje zadaci koji se mogu obaviti samo ručno. Kako bi se i ti zadaci obavili higijenski i učinkovito, kolica za čišćenje, kante, mopovi i spremnici za otpad tvrtke TTS Cleaning sada su dio Kärcherove ponude. Oni su se više puta dokazali u čišćenju zgrada, hotela, kao i u praktički svim drugim područjima primjene. Inovativni, ergonomski i održivi alati za čišćenje ove talijanske tvrtke dostupni su svugdje gdje se prodaju i Kärcherovi proizvodi.