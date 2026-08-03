KÄRCHER X TTS: Prava oprema za svaki zadatak.
Svatko tko želi higijenski čistiti i istovremeno učinkovito raditi, oslanja se na kombinaciju strojeva i ručne opreme. Kako naši kupci ne bi morali pristajati na kompromise u pogledu visoke kvalitete i ergonomije ni u jednom koraku, pokrenuli smo suradnju s inovativnom tvrtkom TTS. Asortiman proizvoda KÄRCHER X TTS obuhvaća više od 300 proizvoda za ručno čišćenje.
KÄRCHER X TTS: dva snažna brenda, bezbrojne mogućnosti
Unatoč svim prednostima koje nudi korištenje Kärcherovih strojeva i deterdženata, još uvijek postoje zadaci koji se mogu obaviti samo ručno. Kako bi se i ti zadaci obavili higijenski i učinkovito, kolica za čišćenje, kante, mopovi i spremnici za otpad tvrtke TTS Cleaning sada su dio Kärcherove ponude. Oni su se više puta dokazali u čišćenju zgrada, hotela, kao i u praktički svim drugim područjima primjene. Inovativni, ergonomski i održivi alati za čišćenje ove talijanske tvrtke dostupni su svugdje gdje se prodaju i Kärcherovi proizvodi.
Prednosti i značajke
Inovacije prilagođene korisniku
Rad s TTS alatima za čišćenje ističe činjenicu da su se tvorci proizvoda doista pobrinuli za svaki korak i svaki pokret te optimizirali brojne procese. U skladu s vlastitim imidžem, svaki TTS proizvod mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- održavanje visokog higijenskog standarda
- ušteda vremena i troškova
- jednostavno rukovanje
- prilagođenost korisniku, modularnost i mogućnost prilagodbe.
Ergonomski rad
Čišćenje zgrada često je utrka s vremenom. Površine i namještaj moraju se očistiti u što kraćem roku. Kako bi ovaj zadatak bio što ugodniji i manje naporan za osoblje za čišćenje, TTS alati za čišćenje zadovoljavaju visoke ergonomske standarde i uključuju pametne ideje koje korisnicima daju prednost.
Oprema za čišćenje od jednog dobavljača
Tvrtke za čišćenje sada mogu dobiti potrebnu paletu proizvoda od jednog dobavljača, bez obzira na zadatak s kojim se suočavaju. Kupci i korisnici mogu dobiti informacije o svim KÄRCHER X TTS proizvodima i kupiti ih putem Kärcher distribucijskih kanala i u poslovnicama TTS Cleaninga.
Pregled sveobuhvatnog KÄRCHER X TTS asortimana
TTS Cleaning već više od 30 godina u Italiji razvija i proizvodi raznolike ručne alate za čišćenje s brojnim pametnim dodacima. Najvažnije linije proizvoda su:
Površina
Ovdje ćete pronaći sve za ekonomično i učinkovito čišćenje površina. Odstranite nečistoću i na mjestima koja su strojevima teško dostupna ili potpuno nedostupna.
Pod
Na području ručnog čišćenja poda Kärcher osvaja ergonomski promišljenim proizvodima najviše kvalitete, koji se odlikuju odličnim svojstvima odstranjivanja nečistoće.
Drške
Poslužite se najrazličitijim drškama iz našeg asortimana za primjenu s uobičajenim uređajima za brisanje prašine, vlažno i mokro čišćenje.
Kolica za čišćenje i kanta
Zahvaljujući različitoj osnovnoj opremi, modularnoj izvedbi i odličnoj trajnosti naših kolica za čišćenje, svako čišćenje zajamčeno ćete obaviti ekonomično i brzo.
Prozor
Profesionalna kvaliteta za profesionalce. Savršeno čišćenje stakla bez tragova zahtijeva ergonomski dizajn, sigurne spojne elemente i raznovrsne komponente. Za siguran i ekonomičan rad.
Održivost
Upotreba izdržljivih materijala koji čišćenje čine higijenskim, lakšim i održivijim tradicija je tvrtke TTS Cleaning. S ciljem zaštite prirodnih resursa i uštede energije, sve više alata za čišćenje ima eko oznaku, uključujući kante izrađene od reciklirane plastike. TTS je također jedan od prvih pružatelja usluga u svijetu koji nudi certificirani izračun emisije CO2 tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.
Kolica za čišćenje FlexoMate
Učinkovita, fleksibilna i ergonomska: FlexoMate, kolica za čišćenje koja redefiniraju ručno čišćenje. Zahvaljujući modularnom sustavu, mogu se prilagoditi vašim potrebama. Bilo da se radi o dodatnim kutijama ili strojevima za čišćenje - s FlexoMateom je sve tu. Može se konfigurirati prema zadatku i integrirati do 5 različitih strojeva za čišćenje. S FlexoMateom povećavate svoju produktivnost u ručnim zadacima čišćenja. Mogućnost najma umjesto kupnje još je fleksibilnija.
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