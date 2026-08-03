Prozor

Kao tvrtka za čišćenje stakla, fasada i zgrada profitirajte od pouzdane profesionalne kvalitete. Za savršene rezultate čišćenja bez ostavljanja tragova kombinirali smo ergonomski dizajn, sigurnu tehniku spajanja i raznovrsne komponente. Tako ćete raditi sigurnije, s manje umaranja i ekonomičnije, jer ćete uštedjeti mnogo vode, energije i sredstava za čišćenje.