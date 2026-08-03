Prozor

Kao tvrtka za čišćenje stakla, fasada i zgrada profitirajte od pouzdane profesionalne kvalitete. Za savršene rezultate čišćenja bez ostavljanja tragova kombinirali smo ergonomski dizajn, sigurnu tehniku spajanja i raznovrsne komponente. Tako ćete raditi sigurnije, s manje umaranja i ekonomičnije, jer ćete uštedjeti mnogo vode, energije i sredstava za čišćenje.

Kärcher Navlaka za pranje prozora

Navlaka za pranje prozora

Kvalitetne navlake za pranje od različitih vrsta tekstila - savršene za brzo čišćenje stakla i svih vrsta glatkih površina.

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Kärcher Ručke za brisače prozora

Ručke za brisače prozora

S našim kvalitetno obrađenim i ergonomski oblikovanim ručkama za brisače uvijek ćete sigurno držati različite poluge brisača.

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Kärcher Lajsne za brisač prozora i rezervne gumice

Lajsne za brisač prozora i rezervne gumice

Tako ćete čistiti bez ostavljanja tragova: Profesionalni nastavci od plemenitog čelika s V izrezom i posebno oblikovanim vulkaniziranim gumicama brisača: iznimno elastično i dugovječno.

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Kärcher Kanta

Kanta

Kanta za prozore, specijalno za primjenu s peračima i brisačima za prozore.

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Kärcher Kožna krpa za prozor

Kožna krpa za prozor

Profesionalna koža za prozore za savršeno čišćenje prozora bez ostavljanja tragova.

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Kärcher
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Created with AI (artificial intelligence)

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Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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