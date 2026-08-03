Prozor
Kao tvrtka za čišćenje stakla, fasada i zgrada profitirajte od pouzdane profesionalne kvalitete. Za savršene rezultate čišćenja bez ostavljanja tragova kombinirali smo ergonomski dizajn, sigurnu tehniku spajanja i raznovrsne komponente. Tako ćete raditi sigurnije, s manje umaranja i ekonomičnije, jer ćete uštedjeti mnogo vode, energije i sredstava za čišćenje.
Navlaka za pranje prozora
Kvalitetne navlake za pranje od različitih vrsta tekstila - savršene za brzo čišćenje stakla i svih vrsta glatkih površina.
Ručke za brisače prozora
S našim kvalitetno obrađenim i ergonomski oblikovanim ručkama za brisače uvijek ćete sigurno držati različite poluge brisača.
Lajsne za brisač prozora i rezervne gumice
Tako ćete čistiti bez ostavljanja tragova: Profesionalni nastavci od plemenitog čelika s V izrezom i posebno oblikovanim vulkaniziranim gumicama brisača: iznimno elastično i dugovječno.
Kanta
Kanta za prozore, specijalno za primjenu s peračima i brisačima za prozore.
Kožna krpa za prozor
Profesionalna koža za prozore za savršeno čišćenje prozora bez ostavljanja tragova.