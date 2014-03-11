Brže pri ruci od usisavača

Tko se nije susreo s ovakvom situacijom: tek ste završili s usisavanjem, a na podu su opet mrvice. Kärcherova bežična električna metla idealan je svakodnevni suputnik za čišćenje – bez potrebe za usisavačem.

Baterijska električna metla savršena je za svakodnevno čišćenje. Malena je, mobilna, jednostavna za rukovanje – i može se koristiti u cijelom domu. Zahvaljujući svom kompaktnom obliku i modernom bežičnom dizajnu, električna metla se može pohraniti na način koji štedi prostor i uvijek je spremna za upotrebu.