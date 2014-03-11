Bežična električna metla
Vrhunska izvedba u jednom uređaju: Kärcher bežična električna metla KB 5 brža je od usisavača i praktičnija od metle. To znači da možete lako očistiti prljavštinu i prašinu s podova – bez dosadnog kabela ili napornog saginjanja.
Brže pri ruci od usisavača
Tko se nije susreo s ovakvom situacijom: tek ste završili s usisavanjem, a na podu su opet mrvice. Kärcherova bežična električna metla idealan je svakodnevni suputnik za čišćenje – bez potrebe za usisavačem.
Baterijska električna metla savršena je za svakodnevno čišćenje. Malena je, mobilna, jednostavna za rukovanje – i može se koristiti u cijelom domu. Zahvaljujući svom kompaktnom obliku i modernom bežičnom dizajnu, električna metla se može pohraniti na način koji štedi prostor i uvijek je spremna za upotrebu.
Jedan uređaj, mnogo mogućnosti primjene
Ostaci hrane na podu? Prljavi tepih? Električna metla svestrana je i može se koristiti na svim tvrdim podovima kao što su laminat i pločice, kao i na tepisima. Njezina izvedba govori sama za sebe: prljavština se u potpunosti uklanja umjesto da se gura okolo, a isto vrijedi i za tepihe s duljinom dlake do 10 milimetara. Četka prodire duboko u vlakna i tako čisti pouzdano i učinkovito.
Snažne performanse na najmanjem prostoru
Inovativni prilagodljivi sustav čišćenja Kärcher bežične električne metle jamči prvoklasne rezultate: fleksibilni pomični rub za metenje, optimalno vođenje prljavštine i posebna četka za čišćenje prenose prljavštinu u spremnik za otpad bez ostavljanja ostataka ili raspršivanja prašine.
Uvijek spremna za sljedeći posao
Bežična električna metla KB 5 impresionira svojom litij-ionskom baterijom s trajanjem do 30 minuta na tvrdim podovima. To znači da svoje podove možete pomesti u trenu – uz optimalnu slobodu kretanja i bez dosadnog kabela ili traženja utičnice.
Lagana i ergonomična
Jednostavnije čišćenje: s praktičnom i vrlo laganom bežičnom električnom metlom, možete održavati svoju kuću besprijekorno čistom i istovremeno zaštititi svoja leđa.
Dorasla svim izazovima
Električna metla lako dopire do teško dostupnih mjesta, primjerice ispod komode ili kauča.
Impresivno fleksibilna
Zahvaljujući agilnom dvostrukom zglobu bežične električne metle, predmeti poput nogu stolica lako se mogu izbjeći.
Kutovi i rubovi
Apsolutna čistoća cijele površine: Kärcherova bežična električna metla čisti do vanjskog ruba.
Jednostavno uključivanje
Akumulatorska električna metla automatski se pokreće čim pomaknete ručku unatrag.
Parkirna pozicija
Bežična električna metla je uvijek pri ruci zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, a uz to je i samostojeća – što znači da možete uzeti pauzu u bilo kojem trenutku.
Čišćenje i njega
-
Brzo uklanjanje četke i spremnika za otpad
-
Jednostavno pražnjenje bez kontakta s prljavštinom
-
Čišćenje bez napora univerzalnom četkom
Zbogom, prljavštino!
Život s kućnim ljubimcem također znači da se prljavština brže širi po kući – čak i kada ste upravo pomeli i očistili. Male mrvice i dlake kućnih ljubimaca posebno su tvrdokorne u tepisima i otiračima. Tradicionalna metla tu ne pomaže. Što vam može pomoći? Kärcher bežična električna metla. S bežičnom električnom metlom možete brzo i učinkovito očistiti prljava područja i bez napora ukloniti pijesak za mačke, hranu za pse i dlake kućnih ljubimaca.