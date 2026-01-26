Kärcher industrijska rješenja za otprašivanje i vakuum tehnologiju

Bez obzira jesu li fleksibilni ili trajno instalirani, za male ili velike količine, za tekućine ili krute tvari, za neproblematični ili opasni otpad od usisavanja- s Kärcher industrijskim usisavačima i industrijskim otprašivačima možete riješiti i najteže zadatke čišćenja u nekoliko sekundi.

Kärcher industrial vacuum storage

Kärcher industrial vacuums in use on construction sites

Kärcher industrial vacuums integrated into system technology

Kärcher industrial vacuum services

    Naša tvrdnja o kvaliteti: proizvedeno u Njemačkoj

    Obećanje u koje se možete pouzdati

    Visokokvalitetne komponente, opsežna stručnost, visok stupanj dodane vrijednosti i stručno osposobljeno osoblje osigurali su da naši provjereni proizvodi nude izvanredno visoku kvalitetu i trajnost desetljećima.

    Vidimo se kao vašeg partnera dok se suočavate s bilo kojim izazovom industrijskog usisavanja. Vaša iskustva i povratne informacije vrlo su nam dragocjeni, a budući da su naši ciljevi usklađeni s vašima, cilj nam je razviti inovacije i proizvode koji će vam pomoći da brže i učinkovitije postignete svoje ciljeve.

    Uvjeti su teški, naši usisivači su spremni

    Svaki sektor ima jedinstvene zahtjeve kada je u pitanju savršeno rješenje za čišćenje: integracija procesa, obrada velikih razmjera, opasne tvari, uski vremenski okviri i još mnogo toga. Za to su potrebni i univerzalni i specifični strojevi i sustavi. Od prerade metala do automobilske industrije, od farmaceutskih proizvoda do prehrambene industrije, Kärcher je najbolji izbor za industrijske usisavače:

    • Fleksibilno mobilni ili stacionarno instalirani industrijski sustavi za usisavanje
    • Savršeni za usisavanje malih ili velikih količina
    • Kompletno uklanjanje krute i tekuće nečistoće kao i velikih količina prašine
    • Sigurno usisavanje i odlaganje opasnog usisanog otpada
    • Strojevi dizajnirani za dugotrajnu industrijsku upotrebu
    Kärcher industrial vacuums for liquids/swarf

    INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA TEKUĆINE/STRUGOTINE

     
    Kärcher industrial vacuums for solid materials/dust

    INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA KRUTE TVARI/PRAŠINU

     
    Ex industrial vacuums

    EX INDUSTRIJSKI USISAVAČI

     
    Industrial dust extractors

    INDUSTRIJSKI OTPRAŠIVAČI

     

    Novo ime- ista renomirana kvaliteta. Ringler postaje Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH prolazi kroz opsežan rebranding industrijskih usisavača. U budućnosti će se njegov cjelokupni portfelj proizvoda pojaviti pod brandom Kärcher. Naši proizvodi će se standardno isporučiti u novoj antracit korporativnoj boji, osim ako kupac ne zatraži drugačije. Ovom inicijativom Kärcher jača jedinstven izgled svih proizvoda koje nudi korporativna grupa, kao i svoju stratešku usklađenost, koja vas, kupca, drži u fokusu.

    Prednosti za vas: Od sada ćete imati još više koristi od usklađenog portfelja proizvoda etabliranog međunarodnog branda- Kärcher.

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH također je uz vas dok navigiramo kroz COVID-19 pandemiju.

    Kärcher usluga industrijskog usisavanja:

    • Standardni strojevi dostupni su odmah "s police"
    • Individualna rješenja za kupce još uvijek se mogu brzo proizvesti zahvaljujući našim dobro opskrbljenim trgovinama
    • Vremenski period projektnih ponuda ostaje nepromijenjena zahvaljujući potpuno dostupnoj prodaji i planiranju projekta
    • Zalihe rezervnih dijelova također su zajamčene zbog visoke razine zaliha

    Radujemo se vašem javljanju na +385 1 4094331 ili +385 1 4094332
    od ponedjeljka do petka od  08:00 do 18:00 ili na e-mail: office-hr@karcher.com.

     

    Srdačan pozdrav,
    vaš Kärcher tim

    Preko 50 godina stručnosti

    Uz Kärcher industrijski sustav imate koristi od preko 50 godina stručnosti. U bliskom smo kontaktu sa našim kupcima širom svijeta kako bismo zajedno analizirali postojeće i nove zadatke i optimalno prilagodili naše proizvode tim primjenama.

    VAŠA INDUSTRIJA- NAŠI USISAVAČI. KÄRCHER INDUSTRIJSKI SUSTAVI USISAVANJA SU HIT U ŠIROKOM POLJU SEKTORA I CILJANIH SKUPINA. DAN ZA DANOM.

    Kärcher industrijski usisavači odgovaraju svakom sektoru.

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    BRZO. SIGURNO. ČISTO

    Metaloprerađivačka industrija, koja obuhvaća metalurgiju, dizajn strojeva i automobilsko inženjerstvo, osnovna je industrija s nevjerojatno sofisticiranim postupcima. Obrada metala stvara ogromne količine abrazivnih strugotina pomiješanih s rashladnim mazivima. Čišćenje radnih komada i alatnih strojeva, često tijekom tekućeg rada, važan je zadatak koji značajno utječe na troškovnu učinkovitost. Naša industrijska rješenja za usisavanje osiguravaju optimalnu pouzdanost procesa i osiguranje kvalitete.

    Primjena:

    • Industrijski usisavači mogu apsorbirati strugotine i tekućine iz svih procesa obrade koji stvaraju strugotine, kao što su glodanje, tokarenje, bušenje, brušenje, uklanjanje ivica i četkanje
    • Stacionarno usisavanje strojne opreme uz kontinuirano uklanjanje strugotina i prašine

    Izazov:

    • Kontaminacija opreme za obradu uslijed (oštrih) strugotina, prašine od brušenja, prašine od mljevenja boje, troske, zapaljive prašine, rashladnog maziva i emulzija
    • Odvajanje strugotina i emulzija

    Prednosti:

    • Održavajte proizvodne procese čistima i minimizirajte zastoje
    • Smanjite vrijeme zastoja opreme za obradu
    • Povećajte točnost proizvodnje
    • Povećajte pouzdanost rada i procesa
    • Odvojite strugotine i tekućine
    • Dugotrajna, robusna rješenja
    • Neprekidan rad i brzo vrijeme čišćenja zahvaljujući velikoj snazi usisavanja
    Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

    RADITE HIGIJENSKI- ČISTITE EKONOMSKI

    Čisti proizvodni procesi, zajamčena kvaliteta, optimalna higijena i sprječavanje kontaminacije ključni su čimbenici uspjeha u preradi hrane. To stvara velike količine fine, eksplozivne vrste prašine.

    Primjena:

    • Usisavanje prašine od hrane kao što je prašina od brašna, vitaminski prah, prehrambeni prah itd. bilo mobilno ili stacionarno i integrirano u proizvodni proces

    Izazov:

    • Svestrani zadaci usisavanja i vrste prljavštine: lomovi hrane, vrste prašine (potencijalno eksplozivna, slobodno plutajuća, ljepljiva, mokra), masti, ulja i bjelanjci, tekućine
    • Opasnost od eksplozije prašine
    • (Unakrsna) kontaminacija, mikrobna kontaminacija, promijenjen okus, opasnosti od klizanja

    Prednosti:

    • Održavajte proizvodne procese čistima i minimizirajte zastoje
    • Usisavajte potencijalno eksplozivne vrste prašine s ATEX certifikatom
    • Dugotrajna, pouzdana, kompaktna rješenja
    • Isplativa rješenja
    • Učinkoviti filteri i čišćenje filtera
    Kärcher industrial vacuums in the food industry

    ZDRAVLJE JE KLJUČ. U SVAKOM POGLEDU

    Farmaceutska industrija mora kontinuirano ispunjavati iznimno stroge standarde kvalitete i higijene u raznim asortimanima proizvoda. Istodobno, proizvodni procesi moraju teći što je moguće učinkovitije. Naša rješenja za usisavanje prašine postižu ove ciljeve na bilo kojoj industrijskoj razini.

    Primjena:

    • Usisavanje ostataka iz tableta, aktivnih tvari u lijekovima (vitamini, estrogen)
    • Usisavanje prašine u proizvodnim procesima

    Izazov:

    • Fina prašina koja je opasna po zdravlje
    • Potencijalno eksplozivna prašina

    Prednosti:

    • Održavajte proizvodne procese čistima i minimizirajte zastoje koristeći, na primjer, integrirano usisavanje u procesu proizvodnje
    • Zaštita zdravlja i zaštita na radu
    • Koristite usisavače na posebno osjetljivim područjima
    • Sigurno usisavanje i odlaganje opasne i potencijalno eksplozivne
      prašine, među ostalim materijalima, zahvaljujući certifikaciji usisavača
    Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

    PRODUKTIVNOST I ČISTOĆA: SAVRŠENA KOMBINACIJA.

    Proizvodnja i prerada gume i plastike stvaraju fine i grube čestice koje predstavljaju opasnost po zdravlje. Ove tvari mogu biti prisutne u velikim količinama tijekom transporta i radova na održavanju.

    Primjena:

    • Strojevi za čišćenje i radna mjesta, posebno usisavanje i upijanje granulata, plastičnih strugotina i prašine, (agresivne) kemijske mješavine, gnojiva, prah boje, voda, deterdžent
    • Usisavanje prašine iz proizvodnih procesa (npr. prašina nastala tijekom doziranja granulata)

    Izazov:

    • Prašina opasna po zdravlje i okoliš
    • Kontaminacija proizvoda

    Prednosti:

    • Održavajte proizvodne procese čistima i minimizirajte zastoje
    • Jamčite sigurnost na radu i radnu učinkovitost
    • Usisavajte potencijalno eksplozivne vrste prašine s ATEX certifikatom
    • Pražnjenje bez kontaminacije
    Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

    ZAPOČNITE SVOJ GRAĐEVINSKI PROJEKT NA PRAVI NAČIN

    Primjena:

    • Usisavanje minerala svih vrsta (betonska prašina, cementna prašina), grube erodirane čestice, šljunak, pijesak
    • Prijevoz usisavača do gradilišta i fleksibilna upotreba na licu mjesta

    Izazov:

    • Prašina kao dugoročna opasnost po zdravlje
    • Veliki erodirani materijal kao opasnost za sigurnost na radu

    Prednosti:

    • Povećajte kvalitetu rada
    • Zaštita zdravlja i zaštita na radu
    • Izravno usisavanje dok je alat u uporabi zahvaljujući priključku za električni alat na usisavaču
    • Pokretni, upravljivi strojevi
    • Dugotrajni, robusni strojevi
    Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

    GDJE GOD SE VRŠI PILJENJE, DUBLJENJE I BRUŠENJE

    U industriji drva i namještaja piljevina, strugotinE i prašina od brušenja predstavljaju kontinuiranu, ozbiljnu opasnost po zdravlje. Štoviše, te se tvari mogu lako zapaliti ili su čak eksplozivne. Korištenje naših specijaliziranih usisnih sustava omogućuje vam pouzdano sprječavanje sakupljanja prašine i strugotina i stvaranja opasnosti na radnom mjestu.

    Primjena:

    • Održavanje i strojno čišćenje
    • Industrijski usisavači uklanjaju strugotine i prašinu na strojevima za glodanje, brusnim strojevima, pilama, rukama, alatima itd. te osiguravaju kontinuirano usisavanje.

    Izazov:

    • Lako zapaljiva do vrlo eksplozivna prašina
    • Prašina koja je opasna po zdravlje
    • Česte velike količine prašine

    Prednosti:

    • Zaštita zdravlja i zaštita na radu
    Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

    SIGURNA PROIZVODNJA INDUSTRIJSKOG STAKLA I KAMENA

    Prilikom obrade kamena i stakla nastaje iznimno fin, oštar i abrazivan usisni otpad. Ovaj izazov se ne može mjeriti s našim industrijskim usisnim rješenJIMA.

    Primjena:

    • Strojno čišćenje, ponekad s velikim količinama tekućine
    • Usisavanje cementne prašine na transportnim trakama, lijevcima za punjenje, opremi za punjenje itd.

    Izazov:

    • Velike količine prašine
    • Oštar materijal za usisavanje
    • Velike količine vode za hlađenje

    Prednosti:

    • Jamstvo kvalitete i operativnih procesa
    Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

    PROIZVODNJA TEKSTILA BEZ PROBLEMA

    Uklanjanje otpadnog materijala koji nastaje tijekom proizvodnje u tekstilnoj industriji uključuje jedinstvene izazove. Vlakna koja se usisavaju imaju tendenciju zgrušavanja i mogu zaustaviti proizvodnju blokiranjem filtera, crijeva i cjevovoda. Naša rješenja po mjeri osiguravaju da vaši proizvodni procesi i dalje teku besprijekorno.

    Primjena:

    • Usisavanje dlačica i vlakana bilo koje veličine i bilo koje količine

    Izazov:

    • Tekstilna vlakna prianjaju na filter i blokiraju ga
    • Tekstilna vlakna formiraju kuglice u crijevima i cjevovodimai blokiraju ih

    Prednosti:

    • Održavajte proizvodne procese čistima i minimizirajte zastoje
    • Kontinuirano velika usisna snaga
    • Dugotrajna, pouzdana, kompaktna, isplativa rješenja
    Kärcher industrial vacuums in the textile industry

    100% PROIZVODNJA BEZ PRAŠINE

    U elektroničkoj i optičkoj industriji proizvodni procesi stvaraju iznimno finu prašinu koja može oštetiti komponente i mora se usisati izravno tijekom procesa. Naši usisni sustavi poput industrijskog usisavača uklanjaju finu prašinu i pomažu vam u postizanju ovih ciljeva i istovremeno štite vaše sofisticirane proizvodne sustave.

    Primjena:

    • Glodanje električnih komponenti
    • Poliranje optičkih elemenata

    Izazov:

    • Vrlo abrazivna prašina
    • Prašina koja može uništiti komponente

    Prednosti:

    • Jamstvo kvalitete i operativnih procesa
    Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

    ČISTA PROIZVODNJA OD PAPIRA DO TISKA

    Proizvodnja tiskanih medija uključuje korištenje i stvaranje papirne prašine, boje u prahu, tekućih bojila i tonera. Te tvari, od kojih su neke vrlo otrovne, zahtijevaju industrijska rješenja za usisavanje visokih performansi koja desetljećima razvijamo za tiskarsku industriju.

    Primjena:

    • Usisavanje celuloznih vlakana tijekom strojnog čišćenja u papirnoj industriji
    • Usisavanje finih do grubih rezova papira iz strojeva za rezanje
    • Čišćenje tiskarskih strojeva
    • Usisavanje boje u prahu

    Izazov:

    • Izuzetno fina, eksplozivna prašina
    • Veliki rezovi papira

    Prednosti:

    • Jamstvo kvalitete i operativnih procesa
    • Sigurnosne i zdravstvene mjere
    Kärcher industrial vacuums in the printing industry

    VAŠA JE PRLJAVŠTINA NAŠ PROBLEM. KÄRCHER IMA PRAVI PROIZVOD ZA SVAKU PRIMJENU.

    Rješenje za svaki problem čišćenja

    S našim Kärcher industrijskim usisavačima i uklanjačima prašine nudimo vam rješenja za svaki industrijski zadatak usisavanja: bilo fleksibilni i mobilni ili stacionarni, za usisavanje bilo čega, od grube šipke do najmanjih čestica, za male ili velike količine, za tekućine ili krute tvari, za neproblematične ili opasne materijale.

     

    Kärcher Industrijski usisavači

    Industrijski usisavači

    Industrijski su usisavači konstruirani za stacionarno ili mobilno usisavanje suhe i mokre strugotine, krupne prašine i sličnih čestica koje se talože. Za to industrijski usisavači rade s visokim podtlakom uz relativnu nizak volumni protok zraka.

    Na pregled uređaja
    Kärcher Industrijski usisavač Ex

    Industrijski usisavač Ex

    Uređaji za otprašivanje stacionarni su uređaji koji iz zraka usisavaju lebdeće čestice kao što je prašina i najsitnija strugotina. Za to industrijski uređaji za otprašivanje rade s niskim podtlakom uz relativnu visok volumni protok zraka.

    Na pregled uređaja
    Feststoffe und/oder Stäube

    Dodatci

    Svaki zadatak čišćenja možete optimalno dovršiti s pravim dodatcima. Izaberite odgovarajuće dijelove ili setove za Vaše potrebe iz naše kompletne i pametne ponude dodataka za usisavanje - od sveobuhvatnog čišćenja poda do stacionarnih dodataka za usisavanje.

    INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA TEKUĆINE/STRUGOTINE

    INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA VELIKE KOLIČINE ABRAZIVNIH STRUGOTINA I MAZIVA

    U industriji su potrebni usisavači koji bez napora izdrže nekoliko sati dnevno ili kontinuirani rad 24 sata dnevno. Spektar tvari kreće se od malih do vrlo velikih količina abrazivnih strugotina i grubih čestica do ispuštenih medija i tekućina kao što su ulje, rashladna emulzija i voda.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

    INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA KRUTE TVARI/PRAŠINU

    USISAVAČI S POSEBNIM FILTERIMA

    Različite tvari i mediji moraju se usisati u različitim industrijama. Ispušteni mediji, opasna prašina, fine i krupne strugotine, pijesak, sredstva za raspršivanje, sve vrste vlakana, ostaci hrane, organske tvari, vrlo lagani do vrlo teški materijali postavljaju stroge zahtjeve za inženjering filtera koji se koristi. U našem Kärcher industrijskom sustavu za usisavanje pronaći ćete optimalan filter za svaki zadatak, bez obzira radi li se o dnevnom, intervalnom ili u kontinuiranom radu 24/7.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

    EX INDUSTRJSKI USISAVAČI

    CERTIFICIRANA SIGURNOST ZA POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

    Usisavanje u potencijalno eksplozivnim atmosferama postavlja najviše zahtjeve za kvalitetu stroja. Kärcher industrijski Ex usisavači zadovoljavaju ove standarde, a neki su certificirani od strane TÜV Süd i IBExU.

    Kärcher Ex industrial vacuums

    INDUSTRIJSKI OTPRAŠIVAČI

    ZA UČINKOVITO SKUPLJANJE SUSPENDIRANIH ČESTICA

    Suspendirane čestice mogu se jako razlikovati: fina prašina, opasna prašina, fine strugotine i sve vrste abrazije. U mnogim je industrijama bitno kontinuirano usisavanje procesne prašine iz metala, stakla, kamena, tekstilnih vlakana, poljoprivrednih proizvoda ili kemikalija izravno u procesu. Naši industrijski otprašivači pouzdano hvataju suspendirane čestice, čak i u velikim količinama, u kontinuiranom radu 24/7 izravno u povezanim obradnim centrima ili postrojenjima za punjenje.

    Kärcher industrial dust extractors

    EX INDUSTRIJSKI OTPRAŠIVAČI

    ZA SVE ŠTO JE U ZRAKU I POTENCIJALNO EKSPLOZIVNO

    Kontinuirano usisavanje suspendiranih, eksplozivnih čestica izravno na mjestu nastanka u procesu postavlja iznimno visoke zahtjeve za industrijske otprašivače. Naši otprašivači i Ex otprašivači već se dugi niz godina dokazuju u kontinuiranoj stacionarnoj uporabi 24/7 u mnogim industrijskim područjima, posebice u preradi metala i drva, u automobilskoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, proizvodnji papira, u gumarskoj industriji i industriji prerade plastike, kao i u zoni 22.

    Kärcher Ex fitted extraction unit

    Prilagođena rješenja

    Prava rješenja za Vaše posebne zadatke.

    Kärcher Individual solution

    Individualna rješenja

    Zahtjevi za industrijsko usisavanje i uklanjanje prašine u industriji mogu biti vrlo specifični. Svaki sustav planiramo pojedinačno prema Vašim specifičnim potrebama. Naše usluge su u rasponu od jednostavnog mobilnog rješenja do vrlo složenih, posebno prilagođenih i izravnih cijevnih rješenja za usisavanje. Sa više od 50 godina iskustva u razvoju i realizaciji industrijskih usisavača, Vaš smo kompetentan partner. Kao rezultat dobivate učinkovita cjelovita rješenja iz jednog izvora.

    Rohrleitungen

    Cjevovodi- savršeno spojena izvedba

    Naše stacionarne industrijske usisavače možete koristiti kao jedno ili višekorisnički sustav s ručnim usisnim točkama ili ih izravno integrirati u postupak. Nudimo vam sve potrebne komponente, od usisnih točaka i pribora do pojedinačno prilagođenih cjevovoda.

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    SERVIS

    Možete se osloniti na nas. Naša sveobuhvatna usluga ne prestaje nakon što dobijete svoj industrijski sustav za usisavanje. Saznajte više o tome što možemo ponuditi i kontaktirajte nas.

    SAZNAJTE VIŠE

    Kärcher Industrial Vacuuming references

    REFERENCE

    Rezultati na koje smo ponosni: naše sustave koristi niz dobro poznatih tvrtki diljem svijeta. Bilo da se radi o strojevima "s police" ili po mjeri, svakom od naših kupaca nudimo savršeno rješenje na licu mjesta.

    SAZNAJTE VIŠE

    O NAMA
    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    Naša DNA

    Tko smo mi: stručnjak u rješenjima za industrijsko usisavanje.

    S više od 50 godina iskustva u sektoru, možete biti sigurni da ste s nama u stručnim rukama. Naš profesionalni tim će surađivati s vama kako bi osmislio savršena rješenja koja će zadovoljiti vaše potrebe koristeći naš opsežni asortiman proizvoda, kao i pružiti vam opsežne stručne savjete. Posvećeni smo pomaganju našim klijentima u stvaranju čistog, sigurnog radnog okruženja koristeći učinkovita rješenja za čišćenje.

    Što nudimo: visokokvalitetna rješenja kojima možete vjerovati. 

    S našim rješenjima koja se sastoje od visokokvalitetnih industrijskih usisavača s nizom svestranih dodataka za niz primjena značajno olakšavamo vašu svakodnevnu proizvodnju. Naša rješenja nadopunjuju koncepti usluga koji osiguravaju da je vaše industrijsko rješenje za usisavanje uvijek spremno za upotrebu. Uz vas smo u svakom trenutku da vam pružimo pomoć i savjet. To je obećanje na koje se možete osloniti.

    Ono što nas oblikuje: poput dvije strane istog novčića, predstavljamo desetljeća iskustva koje je prikupio Ringler GmbH i njegov rebrand u Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Visokokvalitetne komponente, opsežna stručnost, visok stupanj dodane vrijednosti i stručno osoblje osigurali su da naša provjerena rješenja nude izvanredno visoku kvalitetu i trajnost desetljećima. S našim kombiniranim iskustvom u razvoju, proizvodnji, prodaji, uslugama i inženjeringu primjena, pomažemo vam stvoriti čistiji, sigurniji, ekološki prihvatljiviji proizvodni pogon.

    Individual Kärcher industrial suction systems

    VARENJE

    Naš visoki stupanj dodane vrijednosti omogućuje nam da fleksibilno reagiramo na vaše potrebe.

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    BOJANJE

    Vrlo rado pružamo naše industrijske sustave za usisavanje prema vašim specifikacijama boja.

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    INSTALACIJA

    Proizvedeno u Njemačkoj- optimalno strukturirani radni procesi osiguravaju najviše standarde kvalitete.

    Kod kuće u njemačkim planinama.

    Već 50 godina Kärcher (bivši Ringler) je renomirani proizvođač visokokvalitetnih industrijskih usisnih rješenja; tvrtka ima sjedište u njemačkoj regiji Waldstetten, smještenoj u skupini planina poznatih kao "Dreikaiserberge", oko 50 kilometara od Stuttgarta. Ovdje proizvodimo gotovo sve svoje proizvode. Naš asortiman obuhvaća sve, od malih, mobilnih industrijskih usisavača do stacionarnih usisnih sustava s cjevovodnim strukturama, pa sve do sustava za otprašivanje s individualno dizajniranim sabirnim jedinicama.

    Naše industrijsko usisno rješenje pomaže nam napraviti razliku. Ističu se zahvaljujući visokokvalitetnom, dugotrajnom, tehnički sofisticiranom i robusnom dizajnu.

     

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

    7. srpnja 1967.: Bernhard Ringler osniva vlastitu tvrtku- ugovornu proizvodnju zavarenih i tokarskih dijelova- u iznajmljenim prostorijama.

    1970.: Tvrtku Ringler Apparatebau GmbH osnovao je Bernhard Ringler s ciljem da odgovori na pitanje: kako učiniti da strugotine i emulzije alatnih strojeva budu što učinkovitije i sigurnije? Tvrtka namjerava od uobičajenu praksu uklanjanja strugotina ostaviti u prošlosti.

    1973.: Proboj s klasičnim industrijskim usisavačem za strugotine RI 300: ovo kombinira prednosti učinkovitog čišćenja industrijskih okruženja, odvajanja strugotina od emulzija, vraćanja rashladne emulzije u stroj i mehanizma za prevrtanje za pražnjenje strugotina. Ovaj izum, koji je u to vrijeme bio revolucionaran, bio je hit prodaje u Njemačkoj. Model koji slijedi nakon industrijskog usisavača RI 300 i dalje je pravi klasik u sektoru industrijskog usisavanja i ostaje popularan do danas. Njegova čelična konstrukcija, robustan dizajn i savršeno rukovanje i dalje su kamen temeljac naših rješenja.

    1976.: Izgradnja prve proizvodne hale, skladišta od
    750 m² i dodatnog poslovnog prostora. Tvrtka je isključivo proizvođač usisavača za metaloprerađivačku industriju.

    1982.: Proširenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta za dodatnih 600 m² i dodatnih 200 m² poslovnog prostora.

    1995.: Područja ugradnje i dostave su proširena
    Treća faza izgradnje
    Izgradnja nove montažne hale, dodatni kapacitet za montažu/otpremu, te dodatnih 600 m² ispitne stanice. Novih ukupno cca. 2200 m² montažnog, proizvodnog i poslovnog prostora.

    2003.: Certifikacija cijele tvrtke prema ISO 9001, VDA 6.4

    2010.: Preuzimanje od strane Alfreda Kärchera
    Tvrtka Alfred Kärcher SE & Co.KG preuzima Ringler Apparatebau GmbH od 1. rujna 2010.

    2012.: Kontinuirana poboljšanja dubine proizvodnje- Made in Germany
    Proizvodni pogon se širi kako bi se održala i poboljšala dubina proizvodnje tvrtke. U sklopu ovog procesa kupuje se i pušta u rad dodatna proizvodna hala za čelične okvire i primarne materijale.

    2013.: Orijentirana na kupca, fleksibilna proizvodnja zahvaljujući novoj lakirnici
    Korištenjem dviju najsuvremenijih kutija za bojanje rokovi isporuke su drastično smanjeni, što je proizvodnju učinilo znatno više usredotočenom na kupca i fleksibilnijom.

    1. listopada 2013.: Promjena imena u Ringler GmbH

    2014.: Proširenje poslovnog prostora zbog međunarodne prodajne orijentacije
    U sklopu širenja međunarodne prodaje tvrtke otvorena je poslovna zgrada s prostorima za obuku i uredskim prostorom za prodaju i administraciju. Također uključuje izložbeni prostor za proizvode.

    2017.: Zlatni jubilej
    Tvrtka slavi 50. godina poslovanja i osvrće se na svoj uspješan razvoj u inovativnog lidera na tržištu industrijskih usisnih rješenja u Njemačkoj i Europi.

    2020.: Redizajn boja i brenda
    Od 1. siječnja 2020. cijeli portfelj proizvoda prodaje se pod brandom Kärcher. Ovom inicijativom Kärcher jača ujednačen izgled svih proizvoda koje nudi korporativna grupa, kao i svoju stratešku usklađenost, koja svoje kupce drži u fokusu.

    2022.: Dvije glave su pametnije od jedne- inkorporiranje poznate kvalitete Ringler GmbH u Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Od 1. siječnja 2022. tvrtka nosi naziv Kärcher Industrial Vacuuming. Naša predanost kvaliteti nastavlja oblikovati ono što radimo svaki dan.

    Naš cilj: kontinuirano poboljšavanje naše ekološke održivosti

    Raznovrsna industrijska usisna rješenja tvrtke Kärcher Industrial Vacuum GmbH daju važan doprinos održavanju čistoće proizvodnih pogona, osiguravanju sigurnosti na radu, održavanju čistog zraka i zaštiti okoliša. Naši proizvodi ističu se zahvaljujući visokokvalitetnom, dugotrajnom, tehnički sofisticiranom, robusnom i održivom dizajnu.

    U tom pogledu činimo sve što možemo da sa svakom generacijom postanemo sve ekološki prihvatljiviji. Da bismo to učinili, pridajemo veliku važnost smanjenju utjecaja proizvodnje naših proizvoda na okoliš, kao i izravnom doprinosu zaštiti okoliša u prostorijama naših kupaca korištenjem naših industrijskih usisnih rješenja, na primjer prikupljanjem tvari koje su štetne za okoliš.

    Zaštita okoliša od razvoja proizvoda do zbrinjavanja

    Kada je u pitanju postizanje održivosti, putovanje je odredište. Desetljećima slijedimo ovaj put usmjeren na budućnost, dajući primjer u industriji. Na primjer, kada razvijamo nove proizvode, prihvaćamo koncept "razmišljanja o životnom ciklusu". To znači da počinjemo razmatrati cijeli životni ciklus proizvoda rano u fazi planiranja. Svi dijelovi životnog ciklusa proizvoda analiziraju se tijekom razvoja s posebnim naglaskom na aspekte okoliša i optimiziraju gdje god je to moguće kako bi se osiguralo da ima što manji utjecaj na okoliš.

    Proizvodnja sirovina: naša rješenja izrađena su od visokokvalitetnih sirovina. Naša predanost kvaliteti i povezani dugi vijek trajanja naših rješenja pomažu nam u zaštiti okoliša.

    Proizvodnja dijelova: i kada je u pitanju odabir naših dobavljača, cijenimo njihove ekološki prihvatljive postupke. Također tražimo dobavljače koji ne koriste štetne tvari i koji provode učinkovite mjere upravljanja okolišem.

    Proizvodnja: već smo osigurali da naši proizvodni procesi imaju mali utjecaj na okoliš. Ipak, ostajemo predani kontinuiranom poboljšanju i ulažemo sve napore da dodatno smanjimo svoj utjecaj na okoliš korištenjem inovativnih procesa. Procesi ove vrste uključuju povrat otpadne topline, povrat vode i solarnu energiju.

    Distribucija: gdje god je to moguće, koristimo ekološki prihvatljive načine transporta, poput željeznice. Kada distribucija zahtijeva korištenje kamiona, činimo sve kako bismo osigurali optimiziranje tereta i izbjegavanje neizravnih ruta.

    Doprinos zaštiti okoliša u prostorijama naših kupaca: naša inovativna rješenja smanjuju emisiju prašine i buke u proizvodnim pogonima naših kupaca, osiguravajući da proizvodnja teče čisto i sigurno.

    Popravci: naši su proizvodi također dizajnirani kako bi popravke učinili što lakšima. Naš servisni centar jamči stručne popravke, gdje god se nalazili u svijetu.

    Recikliranje i zbrinjavanje: stari uređaji se mogu besplatno vratiti u skladu s europskim zakonodavstvom. Budući da se lako rastavljaju i izrađuju od odgovarajućih materijala, stari uređaji se mogu reciklirati. Štoviše, naša industrijska usisna rješenja u pravilu se 90% mogu reciklirati.

    Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
    Upoznajte nas bolje na društvenim mrežama

    Kontaktirajte nas

    Pitanja i konzultacije

    Ako tražite industrijsko usisno rješenje koje savršeno zadovoljava vaše potrebe- pouzdan, robustan, učinkovit svestrani uređaj za profesionalce- tu smo da vam pomognemo individualnim savjetom.

    Prodaja Hrvatska

    Kärcher d.o.o.
    Samoborska cesta 169 A
    10090 Zagreb, Hrvatska

    Radno vrijeme: Pon-pet 8:00-18:00

    Tel.: +385 1 4094331, +385 1 4094332 
    E-mail: office-hr@karcher.com

     

     

