Kärcher industrijska rješenja za otprašivanje i vakuum tehnologiju
Bez obzira jesu li fleksibilni ili trajno instalirani, za male ili velike količine, za tekućine ili krute tvari, za neproblematični ili opasni otpad od usisavanja- s Kärcher industrijskim usisavačima i industrijskim otprašivačima možete riješiti i najteže zadatke čišćenja u nekoliko sekundi.
Naša tvrdnja o kvaliteti: proizvedeno u Njemačkoj
Obećanje u koje se možete pouzdati
Visokokvalitetne komponente, opsežna stručnost, visok stupanj dodane vrijednosti i stručno osposobljeno osoblje osigurali su da naši provjereni proizvodi nude izvanredno visoku kvalitetu i trajnost desetljećima.
Vidimo se kao vašeg partnera dok se suočavate s bilo kojim izazovom industrijskog usisavanja. Vaša iskustva i povratne informacije vrlo su nam dragocjeni, a budući da su naši ciljevi usklađeni s vašima, cilj nam je razviti inovacije i proizvode koji će vam pomoći da brže i učinkovitije postignete svoje ciljeve.
Uvjeti su teški, naši usisivači su spremni
Svaki sektor ima jedinstvene zahtjeve kada je u pitanju savršeno rješenje za čišćenje: integracija procesa, obrada velikih razmjera, opasne tvari, uski vremenski okviri i još mnogo toga. Za to su potrebni i univerzalni i specifični strojevi i sustavi. Od prerade metala do automobilske industrije, od farmaceutskih proizvoda do prehrambene industrije, Kärcher je najbolji izbor za industrijske usisavače:
- Fleksibilno mobilni ili stacionarno instalirani industrijski sustavi za usisavanje
- Savršeni za usisavanje malih ili velikih količina
- Kompletno uklanjanje krute i tekuće nečistoće kao i velikih količina prašine
- Sigurno usisavanje i odlaganje opasnog usisanog otpada
- Strojevi dizajnirani za dugotrajnu industrijsku upotrebu
Novo ime- ista renomirana kvaliteta. Ringler postaje Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH prolazi kroz opsežan rebranding industrijskih usisavača. U budućnosti će se njegov cjelokupni portfelj proizvoda pojaviti pod brandom Kärcher. Naši proizvodi će se standardno isporučiti u novoj antracit korporativnoj boji, osim ako kupac ne zatraži drugačije. Ovom inicijativom Kärcher jača jedinstven izgled svih proizvoda koje nudi korporativna grupa, kao i svoju stratešku usklađenost, koja vas, kupca, drži u fokusu.
Prednosti za vas: Od sada ćete imati još više koristi od usklađenog portfelja proizvoda etabliranog međunarodnog branda- Kärcher.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH također je uz vas dok navigiramo kroz COVID-19 pandemiju.
Kärcher usluga industrijskog usisavanja:
- Standardni strojevi dostupni su odmah "s police"
- Individualna rješenja za kupce još uvijek se mogu brzo proizvesti zahvaljujući našim dobro opskrbljenim trgovinama
- Vremenski period projektnih ponuda ostaje nepromijenjena zahvaljujući potpuno dostupnoj prodaji i planiranju projekta
- Zalihe rezervnih dijelova također su zajamčene zbog visoke razine zaliha
Radujemo se vašem javljanju na +385 1 4094331 ili +385 1 4094332
od ponedjeljka do petka od 08:00 do 18:00 ili na e-mail: office-hr@karcher.com.
Srdačan pozdrav,
vaš Kärcher tim
Preko 50 godina stručnosti
Uz Kärcher industrijski sustav imate koristi od preko 50 godina stručnosti. U bliskom smo kontaktu sa našim kupcima širom svijeta kako bismo zajedno analizirali postojeće i nove zadatke i optimalno prilagodili naše proizvode tim primjenama.
VAŠA INDUSTRIJA- NAŠI USISAVAČI. KÄRCHER INDUSTRIJSKI SUSTAVI USISAVANJA SU HIT U ŠIROKOM POLJU SEKTORA I CILJANIH SKUPINA. DAN ZA DANOM.
Kärcher industrijski usisavači odgovaraju svakom sektoru.
VAŠA JE PRLJAVŠTINA NAŠ PROBLEM. KÄRCHER IMA PRAVI PROIZVOD ZA SVAKU PRIMJENU.
Rješenje za svaki problem čišćenja
S našim Kärcher industrijskim usisavačima i uklanjačima prašine nudimo vam rješenja za svaki industrijski zadatak usisavanja: bilo fleksibilni i mobilni ili stacionarni, za usisavanje bilo čega, od grube šipke do najmanjih čestica, za male ili velike količine, za tekućine ili krute tvari, za neproblematične ili opasne materijale.
Industrijski usisavači
Industrijski su usisavači konstruirani za stacionarno ili mobilno usisavanje suhe i mokre strugotine, krupne prašine i sličnih čestica koje se talože. Za to industrijski usisavači rade s visokim podtlakom uz relativnu nizak volumni protok zraka.
Industrijski usisavač Ex
Uređaji za otprašivanje stacionarni su uređaji koji iz zraka usisavaju lebdeće čestice kao što je prašina i najsitnija strugotina. Za to industrijski uređaji za otprašivanje rade s niskim podtlakom uz relativnu visok volumni protok zraka.
Dodatci
Svaki zadatak čišćenja možete optimalno dovršiti s pravim dodatcima. Izaberite odgovarajuće dijelove ili setove za Vaše potrebe iz naše kompletne i pametne ponude dodataka za usisavanje - od sveobuhvatnog čišćenja poda do stacionarnih dodataka za usisavanje.
INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA TEKUĆINE/STRUGOTINE
INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA VELIKE KOLIČINE ABRAZIVNIH STRUGOTINA I MAZIVA
U industriji su potrebni usisavači koji bez napora izdrže nekoliko sati dnevno ili kontinuirani rad 24 sata dnevno. Spektar tvari kreće se od malih do vrlo velikih količina abrazivnih strugotina i grubih čestica do ispuštenih medija i tekućina kao što su ulje, rashladna emulzija i voda.
INDUSTRIJSKI USISAVAČI ZA KRUTE TVARI/PRAŠINU
USISAVAČI S POSEBNIM FILTERIMA
Različite tvari i mediji moraju se usisati u različitim industrijama. Ispušteni mediji, opasna prašina, fine i krupne strugotine, pijesak, sredstva za raspršivanje, sve vrste vlakana, ostaci hrane, organske tvari, vrlo lagani do vrlo teški materijali postavljaju stroge zahtjeve za inženjering filtera koji se koristi. U našem Kärcher industrijskom sustavu za usisavanje pronaći ćete optimalan filter za svaki zadatak, bez obzira radi li se o dnevnom, intervalnom ili u kontinuiranom radu 24/7.
EX INDUSTRJSKI USISAVAČI
CERTIFICIRANA SIGURNOST ZA POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE ATMOSFERE
Usisavanje u potencijalno eksplozivnim atmosferama postavlja najviše zahtjeve za kvalitetu stroja. Kärcher industrijski Ex usisavači zadovoljavaju ove standarde, a neki su certificirani od strane TÜV Süd i IBExU.
INDUSTRIJSKI OTPRAŠIVAČI
ZA UČINKOVITO SKUPLJANJE SUSPENDIRANIH ČESTICA
Suspendirane čestice mogu se jako razlikovati: fina prašina, opasna prašina, fine strugotine i sve vrste abrazije. U mnogim je industrijama bitno kontinuirano usisavanje procesne prašine iz metala, stakla, kamena, tekstilnih vlakana, poljoprivrednih proizvoda ili kemikalija izravno u procesu. Naši industrijski otprašivači pouzdano hvataju suspendirane čestice, čak i u velikim količinama, u kontinuiranom radu 24/7 izravno u povezanim obradnim centrima ili postrojenjima za punjenje.
EX INDUSTRIJSKI OTPRAŠIVAČI
ZA SVE ŠTO JE U ZRAKU I POTENCIJALNO EKSPLOZIVNO
Kontinuirano usisavanje suspendiranih, eksplozivnih čestica izravno na mjestu nastanka u procesu postavlja iznimno visoke zahtjeve za industrijske otprašivače. Naši otprašivači i Ex otprašivači već se dugi niz godina dokazuju u kontinuiranoj stacionarnoj uporabi 24/7 u mnogim industrijskim područjima, posebice u preradi metala i drva, u automobilskoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, proizvodnji papira, u gumarskoj industriji i industriji prerade plastike, kao i u zoni 22.
Prilagođena rješenja
Prava rješenja za Vaše posebne zadatke.
Individualna rješenja
Zahtjevi za industrijsko usisavanje i uklanjanje prašine u industriji mogu biti vrlo specifični. Svaki sustav planiramo pojedinačno prema Vašim specifičnim potrebama. Naše usluge su u rasponu od jednostavnog mobilnog rješenja do vrlo složenih, posebno prilagođenih i izravnih cijevnih rješenja za usisavanje. Sa više od 50 godina iskustva u razvoju i realizaciji industrijskih usisavača, Vaš smo kompetentan partner. Kao rezultat dobivate učinkovita cjelovita rješenja iz jednog izvora.
Cjevovodi- savršeno spojena izvedba
Naše stacionarne industrijske usisavače možete koristiti kao jedno ili višekorisnički sustav s ručnim usisnim točkama ili ih izravno integrirati u postupak. Nudimo vam sve potrebne komponente, od usisnih točaka i pribora do pojedinačno prilagođenih cjevovoda.
SERVIS
Možete se osloniti na nas. Naša sveobuhvatna usluga ne prestaje nakon što dobijete svoj industrijski sustav za usisavanje. Saznajte više o tome što možemo ponuditi i kontaktirajte nas.
REFERENCE
Rezultati na koje smo ponosni: naše sustave koristi niz dobro poznatih tvrtki diljem svijeta. Bilo da se radi o strojevima "s police" ili po mjeri, svakom od naših kupaca nudimo savršeno rješenje na licu mjesta.
Naša DNA
Tko smo mi: stručnjak u rješenjima za industrijsko usisavanje.
S više od 50 godina iskustva u sektoru, možete biti sigurni da ste s nama u stručnim rukama. Naš profesionalni tim će surađivati s vama kako bi osmislio savršena rješenja koja će zadovoljiti vaše potrebe koristeći naš opsežni asortiman proizvoda, kao i pružiti vam opsežne stručne savjete. Posvećeni smo pomaganju našim klijentima u stvaranju čistog, sigurnog radnog okruženja koristeći učinkovita rješenja za čišćenje.
Što nudimo: visokokvalitetna rješenja kojima možete vjerovati.
S našim rješenjima koja se sastoje od visokokvalitetnih industrijskih usisavača s nizom svestranih dodataka za niz primjena značajno olakšavamo vašu svakodnevnu proizvodnju. Naša rješenja nadopunjuju koncepti usluga koji osiguravaju da je vaše industrijsko rješenje za usisavanje uvijek spremno za upotrebu. Uz vas smo u svakom trenutku da vam pružimo pomoć i savjet. To je obećanje na koje se možete osloniti.
Ono što nas oblikuje: poput dvije strane istog novčića, predstavljamo desetljeća iskustva koje je prikupio Ringler GmbH i njegov rebrand u Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Visokokvalitetne komponente, opsežna stručnost, visok stupanj dodane vrijednosti i stručno osoblje osigurali su da naša provjerena rješenja nude izvanredno visoku kvalitetu i trajnost desetljećima. S našim kombiniranim iskustvom u razvoju, proizvodnji, prodaji, uslugama i inženjeringu primjena, pomažemo vam stvoriti čistiji, sigurniji, ekološki prihvatljiviji proizvodni pogon.
VARENJE
Naš visoki stupanj dodane vrijednosti omogućuje nam da fleksibilno reagiramo na vaše potrebe.
BOJANJE
Vrlo rado pružamo naše industrijske sustave za usisavanje prema vašim specifikacijama boja.
INSTALACIJA
Proizvedeno u Njemačkoj- optimalno strukturirani radni procesi osiguravaju najviše standarde kvalitete.
