Industrijski usisavač Ex

Neprekidno usisavanje suspendiranih čestica Neprekidno vađenje izravno na mjestu nastanka procesa, kao i iz okolice, daje važan doprinos pouzdanosti procesa i zaštiti na radu. Naši industrijski sustavi za otprašivanje za upotrebu u proizvodnji pogodni su za sve vrste prašine i sitnih strugotina koje se pojavljuju u procesu obrade.