Industrijski usisavač Ex
Neprekidno usisavanje suspendiranih čestica Neprekidno vađenje izravno na mjestu nastanka procesa, kao i iz okolice, daje važan doprinos pouzdanosti procesa i zaštiti na radu. Naši industrijski sustavi za otprašivanje za upotrebu u proizvodnji pogodni su za sve vrste prašine i sitnih strugotina koje se pojavljuju u procesu obrade.
Industrijski sustavi za otprašivanje
Suspendirane čestice mogu se jako razlikovati: fina prašina, opasna prašina, fini strugotine i sve vrste abrazije. U mnogim je industrijama bitno kontinuirano odstranjivanje procesne prašine iz metala, stakla, kamena, tekstilnih vlakana, poljoprivrednih proizvoda ili kemikalija izravno u procesu. Naši industrijski otprašivači pouzdano hvataju suspendirane čestice, čak i u velikim količinama, u kontinuiranom radu 24/7 izravno u povezanim obradnim centrima ili postrojenjima za punjenje.
Industrijski uređaji za otprašivanje Ex
Naši industrijski uređaji za otprašivanje zaštićeni od eksplozije konstruirani su strogo u skladu s Direktivom Z22 za eksplozivne lebdeće i zapaljive čestice.