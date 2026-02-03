Industrijski usisavač Ex

Neprekidno usisavanje suspendiranih čestica Neprekidno vađenje izravno na mjestu nastanka procesa, kao i iz okolice, daje važan doprinos pouzdanosti procesa i zaštiti na radu. Naši industrijski sustavi za otprašivanje za upotrebu u proizvodnji pogodni su za sve vrste prašine i sitnih strugotina koje se pojavljuju u procesu obrade.

Kärcher Industrijski otprašivači Industrijski sustavi za otprašivanje

Industrijski sustavi za otprašivanje

Suspendirane čestice mogu se jako razlikovati: fina prašina, opasna prašina, fini strugotine i sve vrste abrazije. U mnogim je industrijama bitno kontinuirano odstranjivanje procesne prašine iz metala, stakla, kamena, tekstilnih vlakana, poljoprivrednih proizvoda ili kemikalija izravno u procesu. Naši industrijski otprašivači pouzdano hvataju suspendirane čestice, čak i u velikim količinama, u kontinuiranom radu 24/7 izravno u povezanim obradnim centrima ili postrojenjima za punjenje.

Kärcher Ex industrijski otprašivači Industrijski uređaji za otprašivanje Ex

Industrijski uređaji za otprašivanje Ex

Naši industrijski uređaji za otprašivanje zaštićeni od eksplozije konstruirani su strogo u skladu s Direktivom Z22 za eksplozivne lebdeće i zapaljive čestice.

Kärcher Neprekidno usisavanje suspendiranih čestica
