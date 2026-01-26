Pročišćivači zraka

Unutra je novo izvana. Bilo da radimo od kuće, opuštamo se ili spavamo: veliki dio vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Stoga je dobra ideja osigurati da je zrak unutra svjež. Međutim, nije neuobičajeno da je vanjski zrak zagađeniji od zraka u kući. Zbog toga su moćni Kärcher AF pročistači zraka savršeno rješenje, jer ne samo da pouzdano filtriraju pelud i finu prašinu koja se nađe unutra kada otvorite prozor, već također učinkovito i tiho uklanjaju viruse, kućnu prašinu i neugodne mirise iz zraka u prostoriji. Svjež i čist zrak posebno je važan za alergičare. Pročistači zraka stvarno čine razliku — i to se primjećuje sa svakim udahom.

Kärcher Unutra je novo izvana.

Zašto je pametno koristiti pročišćivač zraka u svom domu.

Ako ste se ikada zapitali koliko je zrak važan, jednostavno pokušajte zadržati dah nekoliko sekundi. Da bismo se osjećali dobro i mogli raditi, učiti ili se učinkovito regenerirati, zrak koji udišemo mora biti čist. Kärcher nudi različite pročistače zraka za različite životne situacije, a s inteligentnim automatskim načinom rada uređaj uvijek prilagođava svoj učinak trenutnoj kvaliteti zraka.

Učinkovito pročišćavanje zraka - za čist zrak.

Kärcher pročišćivači zraka rade s vrlo učinkovitom HEPA 13 filtracijom s prirodnim aktivnim ugljenom i antibakterijskim premazom. Time se iz zraka u prostoriji filtrira 99,95% svih čestica većih od 0,3 µm. Naši pročistači zraka stoga pomažu protiv neugodnih mirisa ili spora plijesni i uklanjaju bakterije, aerosole, kemijske pare, finu prašinu, pelud i alergene.

Kärcher Air Purifier

Tihi rad - za ugodnu upotrebu.

AF pročišćivači zraka opremljeni su visokokvalitetnim, iznimno tihim ventilatorima i motorima, kao i zvučno optimiziranim protokom zraka. Ukratko: možete se usredotočiti na važne stvari u životu, bez ikakvih zvukova koji vas ometaju.

Kärcher Air Purifier

Visok protok zraka - za brzo pročišćavanje zraka.

Snažni, vrlo učinkoviti, ali tihi motori osiguravaju visoku učinkovitost i brzu izmjenu zraka. Možete disati slobodno i u miru.

Kärcher Air Purifier

Značajke

Za što su sposobni Kärcher pročišćivači zraka?

Naši Kärcher pročišćivači zraka mogu filtrirati širok raspon različitih zagađivača iz zraka u svim unutarnjim prostorima zahvaljujući HEPA 13 i antibakterijskom filtru s aktivnim ugljenom:

Pictogram for pathogens & aerosols

Patogeni i aerosoli

Pictogram for chemical vapours

Kemijska isparavanja

Pictogram for fine dust

Fina prašina

Pictogram for allergens

Alergeni

Pictogram for unpleasant odours

Neugodni mirisi

Pictogram for mould spores

Spore plijesni

Područja primjene

Dnevni boravak i spavaća soba
Prašina se brzo skuplja, posebno u prostorijama u kojima provodite puno vremena. Kompaktni AF pročišćivači zraka učinkovito filtriraju finu prašinu, pelud i bakterije iz zraka bez zauzimanja previše prostora.

Kuhinja
Znate u čemu je problem - miris ručka još se osjeća satima kasnije. Čistači zraka iz serije AF tome su stali na kraj.

Radni prostor
Ako radite od kuće u vlastitom uredu, potrebno vam je ugodno radno okruženje. Pročišćivač zraka Kärcher jamči čist zrak u prostoriji, što zauzvrat povećava koncentraciju.

Garaža
Vaš vlastiti DIY kutak u garaži je sjajna stvar - ali to obično znači da su prašina i kemijska isparavanja vjerojatni. Uz AF pročišćivače zraka, "sami svoji majstori" ponovno mogu disati lako.

Podrum i tavan
Podrumi i tavani poznati su po tome što su prašnjavi. Ako ovdje želite objesiti rublje ili pohraniti hranu, bit ćete zahvalni na učinkovitim filtrima ugrađenim u Kärcher pročišćivače zraka.

Kärcher Air purifier

Često postavljana pitanja

Svi Kärcher pročišćivači zraka koriste posebno razvijen dizajn filtera. Sastoji se od predfiltera, HEPA 13 filter materijala i sloja aktivnog ugljena. Osim toga, svi filtri za zrak imaju antibakterijski premaz i stoga uklanjaju zagađivače i neugodne mirise iz zraka.

Koronavirusi imaju promjer od oko 0,1 µm. Oni su prisutni u zraku u kući kao dio većih čestica. Filteri uklanjaju do 99,95% čestica ove veličine (0,3 µm i veće).

Pročišćivači zraka razlikuju se po veličini uređaja, veličini filtra, postignutom protoku zraka i potrošnji energije.

Pročišćivačima zraka može se upravljati ručno u 3 (AF 20) ili 5 brzina ventilatora (AF 30 i AF 50). Sve jedinice imaju pametni automatski način rada koji učinkovito regulira brzinu ventilatora na temelju detektirane kvalitete zraka. U stanju mirovanja, ventilator se postavlja na najtišu razinu i svjetla jedinica se gase. Osim toga, svi pročišćivači zraka imaju ručno podesivi mjerač vremena koji automatski isključuje jedinice nakon unaprijed postavljenog vremena. Pročišćivači zraka AF 30 i AF 50 također imaju ekološki prihvatljiv način rada.

Vrijeme rada filtra ovisi o tome koliko se dnevno koristi i kvaliteti zraka u domu. Pročišćivač zraka prikazuje koliko je filtru preostalo i signalizira kada treba zamijeniti HEPA 13 filtar. Prosječni vijek trajanja filtera je oko 1 godine. Iz higijenskih razloga preporučuje se godišnja promjena filtera.

Hoćete li kupiti pročišćivač zraka AF 20, 30 ili 50 ovisi o veličini prostorije i mjestu korištenja. Ako dva modela zadovoljavaju vaše zahtjeve, preporučamo odabir većeg pročišćivača zraka, jer ima veći protok zraka i stoga brže oslobađa prostoriju od onečišćenja.

Pribor

Redovita zamjena HEPA 13 filtra jamči dosljedno visoku učinkovitost i stoga dobru kvalitetu zraka.

Front view of the Kärcher AF 100

Profesionalni pročišćivač zraka

Profesionalni pročišćivači zraka Kärcher prikladni su za veće prostore kao što su zatvoreni uredi, obrazovne ustanove, restorani i kafići jer osiguravaju svjež i čist zrak u prostorijama veličine do 100 četvornih metara.

Pregledajte profesionalne pročišćivače zraka

