Područja primjene

Dnevni boravak i spavaća soba

Prašina se brzo skuplja, posebno u prostorijama u kojima provodite puno vremena. Kompaktni AF pročišćivači zraka učinkovito filtriraju finu prašinu, pelud i bakterije iz zraka bez zauzimanja previše prostora.

Kuhinja

Znate u čemu je problem - miris ručka još se osjeća satima kasnije. Čistači zraka iz serije AF tome su stali na kraj.

Radni prostor

Ako radite od kuće u vlastitom uredu, potrebno vam je ugodno radno okruženje. Pročišćivač zraka Kärcher jamči čist zrak u prostoriji, što zauzvrat povećava koncentraciju.

Garaža

Vaš vlastiti DIY kutak u garaži je sjajna stvar - ali to obično znači da su prašina i kemijska isparavanja vjerojatni. Uz AF pročišćivače zraka, "sami svoji majstori" ponovno mogu disati lako.

Podrum i tavan

Podrumi i tavani poznati su po tome što su prašnjavi. Ako ovdje želite objesiti rublje ili pohraniti hranu, bit ćete zahvalni na učinkovitim filtrima ugrađenim u Kärcher pročišćivače zraka.