Pročišćivači zraka
Unutra je novo izvana. Bilo da radimo od kuće, opuštamo se ili spavamo: veliki dio vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Stoga je dobra ideja osigurati da je zrak unutra svjež. Međutim, nije neuobičajeno da je vanjski zrak zagađeniji od zraka u kući. Zbog toga su moćni Kärcher AF pročistači zraka savršeno rješenje, jer ne samo da pouzdano filtriraju pelud i finu prašinu koja se nađe unutra kada otvorite prozor, već također učinkovito i tiho uklanjaju viruse, kućnu prašinu i neugodne mirise iz zraka u prostoriji. Svjež i čist zrak posebno je važan za alergičare. Pročistači zraka stvarno čine razliku — i to se primjećuje sa svakim udahom.
Zašto je pametno koristiti pročišćivač zraka u svom domu.
Ako ste se ikada zapitali koliko je zrak važan, jednostavno pokušajte zadržati dah nekoliko sekundi. Da bismo se osjećali dobro i mogli raditi, učiti ili se učinkovito regenerirati, zrak koji udišemo mora biti čist. Kärcher nudi različite pročistače zraka za različite životne situacije, a s inteligentnim automatskim načinom rada uređaj uvijek prilagođava svoj učinak trenutnoj kvaliteti zraka.
Učinkovito pročišćavanje zraka - za čist zrak.
Kärcher pročišćivači zraka rade s vrlo učinkovitom HEPA 13 filtracijom s prirodnim aktivnim ugljenom i antibakterijskim premazom. Time se iz zraka u prostoriji filtrira 99,95% svih čestica većih od 0,3 µm. Naši pročistači zraka stoga pomažu protiv neugodnih mirisa ili spora plijesni i uklanjaju bakterije, aerosole, kemijske pare, finu prašinu, pelud i alergene.
Tihi rad - za ugodnu upotrebu.
AF pročišćivači zraka opremljeni su visokokvalitetnim, iznimno tihim ventilatorima i motorima, kao i zvučno optimiziranim protokom zraka. Ukratko: možete se usredotočiti na važne stvari u životu, bez ikakvih zvukova koji vas ometaju.
Visok protok zraka - za brzo pročišćavanje zraka.
Snažni, vrlo učinkoviti, ali tihi motori osiguravaju visoku učinkovitost i brzu izmjenu zraka. Možete disati slobodno i u miru.
Značajke
Za što su sposobni Kärcher pročišćivači zraka?
Naši Kärcher pročišćivači zraka mogu filtrirati širok raspon različitih zagađivača iz zraka u svim unutarnjim prostorima zahvaljujući HEPA 13 i antibakterijskom filtru s aktivnim ugljenom:
Patogeni i aerosoli
Kemijska isparavanja
Fina prašina
Alergeni
Neugodni mirisi
Spore plijesni
Područja primjene
Dnevni boravak i spavaća soba
Prašina se brzo skuplja, posebno u prostorijama u kojima provodite puno vremena. Kompaktni AF pročišćivači zraka učinkovito filtriraju finu prašinu, pelud i bakterije iz zraka bez zauzimanja previše prostora.
Kuhinja
Znate u čemu je problem - miris ručka još se osjeća satima kasnije. Čistači zraka iz serije AF tome su stali na kraj.
Radni prostor
Ako radite od kuće u vlastitom uredu, potrebno vam je ugodno radno okruženje. Pročišćivač zraka Kärcher jamči čist zrak u prostoriji, što zauzvrat povećava koncentraciju.
Garaža
Vaš vlastiti DIY kutak u garaži je sjajna stvar - ali to obično znači da su prašina i kemijska isparavanja vjerojatni. Uz AF pročišćivače zraka, "sami svoji majstori" ponovno mogu disati lako.
Podrum i tavan
Podrumi i tavani poznati su po tome što su prašnjavi. Ako ovdje želite objesiti rublje ili pohraniti hranu, bit ćete zahvalni na učinkovitim filtrima ugrađenim u Kärcher pročišćivače zraka.
Često postavljana pitanja
Pribor
Redovita zamjena HEPA 13 filtra jamči dosljedno visoku učinkovitost i stoga dobru kvalitetu zraka.
Profesionalni pročišćivač zraka
Profesionalni pročišćivači zraka Kärcher prikladni su za veće prostore kao što su zatvoreni uredi, obrazovne ustanove, restorani i kafići jer osiguravaju svjež i čist zrak u prostorijama veličine do 100 četvornih metara.