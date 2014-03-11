Potopne pumpe

Snažne Kärcher potopne pumpe nude brzu i pouzdanu pomoć ako želite ispumpati čistu ili prljavu vodu. Kärcher potopne crpke sadrže provjerenu keramičku brtvu s kliznim prstenom koja se koristi u profesionalnim primjenama. Ovo visokokvalitetno brtvljenje čini crpke robusnijima, produljuje njihov vijek trajanja i znači da su savršene za zahtjevnu upotrebu u i oko kuće.

Čak i ako morate brzo djelovati u situaciji poplave, potopna pumpa je savršeno rješenje. Bilo da je došlo do curenja iz perilice rublja, jake kiše ili začepljenog odvoda, Kärcher potopna pumpa sigurno i pouzdano pomaže u uklanjanju vode u trenu.