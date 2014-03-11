Snažne pumpe za vodu za vrt i dom
Kärcher ima snažne pumpe za vodu jednostavne za korištenje za sve zahtjeve i različite situacije. Želite li koristiti obnovljenu vodu iz alternativnih izvora u svom domu i vrtu kako biste uštedjeli dragocjenu pitku vodu? Kärcherove booster centrifugalne pumpe pouzdano prenose kišnicu i podzemnu vodu iz bačava, cisterni ili bunara gdje god je potrebna. Kärcherove pumpe za povišenje tlaka možete kupiti i za zalijevanje vrta i za kućanstvo, na primjer kao kućne pumpe. Ako želite isprazniti svoj bazen ili vrtno jezerce prije proljetnog čišćenja, Kärcherova potopna pumpa savršeno je rješenje. Možete birati između modela za čistu vodu i modela za prljavu vodu. Kao proizvođač, Kärcher ima veliko iskustvo u razvoju i proizvodnji pumpi – uključujući i one za profesionalnu uporabu. Sada možete imati koristi od ove industrijske stručnosti.
Savršena pumpa za svaku situaciju
Potopne pumpe
Kärcherove potopne pumpe pumpaju vodu brzo i jednostavno, bilo da cirkuliraju vodu ili da je ispumpaju. Možete birati između Kärcher modela za prljavu vodu i modela za čistu ili samo malo prljavu vodu.
Booster pumpe
Ovi se proizvodi mogu koristiti na vrlo svestrane načine, na primjer za zalijevanje vrta ili u zatvorenom prostoru za opskrbu perilice rublja i WC-a čistom vodom iz bunara, podzemnom vodom, kišnicom ili izvorskom vodom.
Potopne pumpe: ispuštanje čiste vode
Pomoću pumpi za vodu s ravnim usisom čista se voda može ispumpati iz bazena, spremnika za vodu ili s podova nakon curenja iz perilice do razine od 1 mm.
• Ravnousisne pumpe
• Dvostruke potopne pumpe
Potopne pumpe: ispuštanje prljave vode
Pumpe za prljavu vodu prikladne su za brzo ispumpavanje poplavne vode ili vode iz vrtnih spremnika ili jama za iskop.
• Pumpe za prljavu vodu
• Dvostruke potopne pumpe
Booster pumpe: zalijevanje vrta
Pumpe za zalijevanje namijenjene su korištenju vode iz bunara, cisterni i spremnika za vodu za zalijevanje biljaka i travnjaka.
- Vrtne pumpe
- Pumpe za dom i vrt
- Pumpe za bačve
- Pumpa za duboki bunar
- Cisterne pumpe
Booster pumpe: kućanstvo
Pumpe za kućanstvo prenose vodu iz alternativnih izvora za korištenje u kućanstvu (npr. ispiranje WC školjke i perilica rublja).
• Kućne pumpe
• Kućne i vrtne pumpe
VRATITE WOW SVOJOJ OAZI
Imamo pravo rješenje za svaki zahtjev, a naše inovativne pumpe mogu vam pomoći da svoju zelenu oazu zalijevate bez napora i na održiv način. Pumpe za povišenje tlaka prenose kišnicu i podzemnu vodu tamo gdje je potrebna, u vrtu i u domu. Nasuprot tome, potopne pumpe služe za uklanjanje nepoželjne vode. A vaš posao? Jednostavno se udobno smjestite i opustite!
Potopne pumpe
Snažne Kärcher potopne pumpe nude brzu i pouzdanu pomoć ako želite ispumpati čistu ili prljavu vodu. Kärcher potopne crpke sadrže provjerenu keramičku brtvu s kliznim prstenom koja se koristi u profesionalnim primjenama. Ovo visokokvalitetno brtvljenje čini crpke robusnijima, produljuje njihov vijek trajanja i znači da su savršene za zahtjevnu upotrebu u i oko kuće.
Čak i ako morate brzo djelovati u situaciji poplave, potopna pumpa je savršeno rješenje. Bilo da je došlo do curenja iz perilice rublja, jake kiše ili začepljenog odvoda, Kärcher potopna pumpa sigurno i pouzdano pomaže u uklanjanju vode u trenu.
SP Flat
Potopne pumpe s ravnim usisom iz serije SP Flat usisavaju blago prljavu ili bistru vodu do razine od samo 1 mm. Ova vrsta pumpe za vodu koristi se, na primjer, za ispumpavanje vode iz bazena prije restorativnog čišćenja ili za brzo uklanjanje vode u kući nakon curenja iz perilice rublja.
SP Dirt
Pumpe za prljavu vodu omogućuju ispumpavanje vrlo prljave, muljevite otpadne vode. Čak ni veće čestice s veličinom zrna do 30 mm nisu problem. To znači da se ovi proizvodi preporučuju za ispumpavanje vrtnih jezerca ili za pružanje brze pomoći kod poplava ili ako se jame za iskop popune.
SP Dual
Svestrane s funkcijom 2-u-1: SP Dual pumpe kombiniraju ravno usisavanje do 1 mm s mogućnošću ispumpavanja prljave vode s veličinom čestica do 20 mm. Filtarska košara u dnu kućišta može se brzo i jednostavno prilagoditi svakoj primjeni. SP Dual savršen je za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, vrtnih jezerca i bazena.
Booster pumpe
Voda iz slavine je dragocjena i skupa. Stoga se na mnogo načina isplati koristiti vodu iz alternativnih izvora. Vlasnici vrtova mogu odabrati pravu vrstu pumpe za skupljanje kišnice iz cisterni i spremnika za vodu i koristiti je za zalijevanje biljaka i travnjaka.
BP Garden
Ove pumpe su dizajnirane za zalijevanje travnjaka s prskalicama i biljaka s mlaznicama ili raspršivačima. Za to se može koristiti obnovljena voda iz alternativnih izvora kao što su rezervoari za vodu i cisterne. Ergonomski prekidač za uključivanje/isključivanje je nožni za praktičnost, tako da nema potrebe za saginjanjem.
BP Home
Pumpe BP Home omogućuju vam opskrbu vašeg doma obnovljenom vodom iz bunara, cisterni i sličnih izvora, na primjer za ispiranje WC školjke ili opskrbu vaše perilice rublja.
Crpke se prema potrebi automatski uključuju i isključuju.
Dolaze s ugrađenim nepovratnim ventilom, pokazivačem tlaka na uređaju i posudom za kompenzaciju tlaka.
BP Home & Garden
Sveobuhvatno rješenje sa stalnim pritiskom za pouzdanu opskrbu doma obnovljenom vodom i za zalijevanje vrta korištenjem alternativnih, prirodnih izvora.
Kada je potrebna voda, ove se pumpe automatski uključuju, a zatim se ponovno automatski isključuju.
Višestupanjske pumpe u ponudi nude još veću snagu. Uz isti protok, one zahtijevaju oko 30% manje energije od konvencionalnih crpki. Ergonomski nožni prekidač čini da saginjanje za uključivanje i isključivanje pumpe postaje stvar prošlosti.
BP Barrel
BP Barrel pumpe olakšavaju korištenje vode iz spremnika za vodu za zalijevanje vrta.
Rukovanje pumpama je jednostavno. Prekidač za uključivanje/isključivanje postavljen je izravno na rub, što ga čini jednostavnim za korištenje.
Bežična pumpa s baterijskim napajanjem od 18 V može se koristiti bez potrebe za pristupom utičnici. Zahvaljujući svom tankom dizajnu, BP Barrel pumpe lako se uklapaju u IBC spremnike.
BP Cistern
Ove se pumpe postavljaju izravno u vodu u cisternama, bačvama ili oknima bunara za zalijevanje vrtova i ispunjavaju širok raspon zahtjeva. Kućište od nehrđajućeg čelika otporno na koroziju pruža dugotrajnu zaštitu mehanizmu pumpe. Crpka je praktična i sigurna: ako ne može ispravno raditi kada je razina vode niska, pumpa se automatski isključuje.
BP Deep Well
Zahvaljujući malom presjeku, BP Deep Well crpke mogu se koristiti u uskim otvorima i oknima dubokih bunara. Koriste se za pumpanje vode iz dubljih razina. Višestupanjska hidraulika osigurava potreban tlak.
Crpke imaju kućište od nehrđajućeg čelika budući da su tijekom uporabe stalno uronjene.
Opremljene dodatnom tlačnom sklopkom, crpke se također mogu koristiti za opskrbu kućnom vodom.
Produljeno jamstvo
Ovdje možete produžiti jamstvo za vaše BP Home & Garden, SP Dual i SP Flat na 5 godina!