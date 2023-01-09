Potopne pumpe

Kärcher potopne pumpe iznimno su robusne i vrlo dugovječne – čak i kod zahtjevne uporabe u privatnom sektoru. To je omogućeno provjerenom keramičkom kliznom brtvom koja se koristi u profesionalnim primjenama, a koja je posebno izdržljiva. S našim potopnim pumpama za prljavu vodu, čak i kontaminirana, muljevita voda može se lako transportirati od točke A do točke B pod visokim tlakom i značajnom visinom isporuke. Pumpe s ravnim usisom mogu usisati bistru ili samo malo prljavu vodu do razine od samo 1 mm. Sve što je preostalo učiniti je obrisati površinu. Nova potopna pumpa za prljavu vodu s ravnim usisom briljantno se nosi s oba izazova.

Submersible pumps for clear water and dirty water

Kärcher potopne pumpe za zahtjevne zadatke

Potopne pumpe za prljavu vodu

Robusne do kraja i osobito dugotrajne, naše potopne pumpe za prljavu vodu savršeno obavljaju svoj posao gdje god su potrebne. Oni su prvi izbor ako je potrebno brzo djelovanje u situaciji poplave, ali su također idealni za ispumpavanje ukrasnih vrtnih jezerca prije restorativnog čišćenja, na primjer. Prljava voda može sadržavati čestice veličine zrna do 30 mm.

Potopna pumpa s ravnim usisom

Naše potopne pumpe s ravnim usisom mogu transportirati čistu ili blago prljavu vodu s česticama do 5 mm. Ravno usisavanje znači da se, zahvaljujući sklopivom postolju, voda može ispumpati sve do razine od 1 mm. Savršeno kada je potrebno isprazniti vrtni bazen ili očistiti vodu iz podruma.

Područja primjene

Ovisno o području primjene i stupnju onečišćenja vode koja se pumpa, možete kupiti ili potopnu pumpu za čistu vodu ili pumpu za prljavu vodu. Sljedeća tablica pokazuje koji su proizvodi najprikladniji za svaku primjenu.

Areas of application for dirty water pumps
Areas of application for clear water pumps

Naglasci

Snažne, robusne i iznimno dugotrajne – to su kvalitete koje naše Kärcher potopne pumpe mogu ponuditi. Na velikim visinama isporuke, oni mogu obaviti svaki zadatak u ili oko kuće, bez obzira koliko zahtjevan, i, ovisno o klasi izvedbe, transportiraju do 22.000 litara vode na sat. Zaštićeno uljnom komorom, keramičko brtvljenje kliznog prstena smanjuje trošenje i značajno produljuje životni vijek potopnih pumpi.

Značajke i prednosti Kärcher potopnih pumpi

Izuzetno dugotrajne

Izuzetno dugotrajne

Zaštićeno uljnom komorom, keramičko brtvljenje kliznog prstena produljuje životni vijek potopnih pumpi.

Fleksibilna prilagodba razine prebacivanja

Fleksibilna prilagodba razine prebacivanja

Podešavanje stupnja uključivanja je posebno jednostavno zahvaljujući prekidaču s plovkom podesivim po visini.

Savršena zaštita

Savršena zaštita

Predfilter, dostupan u integriranom obliku ili kao dodatna oprema, pouzdano štiti pumpu od začepljenja.

Automatsko pokretanje pumpe

Automatsko pokretanje pumpe

Senzor razine reagira odmah – čak i pri niskoj razini vode.

Submersible flat-suction pumps

Rezultati ispumpavanja - dovoljno obrisati krpom

Nakon što se postolje sklopi, potopne pumpe s ravnim usisom mogu ukloniti vodu do dubine od 1 mm za rezultate sušenja brisanjem.

Individualna razina prebacivanja

Individualna razina prebacivanja

Razina uključivanja može se beskonačno podešavati – jednostavnim pomicanjem senzora razine.

Ručno ili automatski

Ručno ili automatski

Jednostavno prebacivanje s ručnog uključivanja i isključivanja na automatski način rada.

Praktično, brzo spajanje

Praktično, brzo spajanje

Brzo i praktično rukovanje crijevom zahvaljujući Quick Connectu.

Izračun kapaciteta crpke

Krivulja rada pumpe

Relevantni kriteriji uključuju brzinu protoka i tlak isporuke potreban za primjenu (= visina isporuke). Iz krivulje rada crpke može se odabrati odgovarajuća crpka pomoću izračunatih vrijednosti.
Prikazane pumpe mogu se razlikovati ovisno o asortimanu koji je dostupan u svakoj zemlji.

Krivulja rada pumpe

Primjer izračuna za odabir ispravne potopne pumpe:

  1. Odabir prave crpke uvelike ovisi o volumenu vode koji se izračunava na sljedeći način: pravokutna površina: duljina × širina × prosječna dubina (m) × 1000 = sadržaj spremnika (l). Okruglo područje: promjer × promjer × prosječna dubina (m) × 0,78 × 1000 = sadržaj spremnika (l).
    (Primjer bazena: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18 000 l)
  2. Ovisno o području uporabe i primjeni, možete se odlučiti za pumpu za prljavu vodu ili pumpu s ravnim usisom. Gore navedeni pregled primjena može vam pomoći u odabiru odgovarajućeg tipa pumpe.
    (Primjer: pumpa s ravnim usisom)
  3. Pogledajte odgovarajući dijagram i usredotočite se na krivulje performansi crpke, kao i na krivulje performansi za 10 m dugo 1" PrimoFlex® crijevo ili 10 m dugo 1 1/4" tkaninsko crijevo, ovisno o vrsti crijeva koje želite koristiti. (Primjer: PrimoFlex® crijevo od 1")
Kärcher submersible pumps curve

Rezultat izračuna uzorka:

Sada možete udobno očitati odgovarajući približni protok na sjecištima krivulje učinka crijeva i krivulje učinka pumpe. Podijelite svoj prethodno izračunati volumen vode s protokom (može se očitati s vodoravne osi). Na taj način možete dobiti očekivano trajanje pumpe u satima.

Ako prilikom pumpanja morate prevladati visinsku razliku*, pomaknite krivulju učinka odgovarajućeg crijeva prema gore za odgovarajući broj metara. (Primjer: maks. visinska razlika = 1 m; krivulja učinka mora se pomaknuti 1 m gore na okomitoj osi.)

Točka križanja za SP 9.000 Flat je na cca. 3800 l/h, za SP 17.000 Flat Level Sensor pri 5200 l/h. To daje trajanje pumpanja od cca. 4 ¾ sata sa SP 9.000 Flat. Dok bi SP 17.000 Flat Lever Senzor trebalo samo 3 i pol sata i stoga bi bio bolje rješenje za ovu primjenu.

* Razlika u visini između površine vode i kraja crijeva.

Kärcher submersible pumps curve

Pribor

Kao pouzdan dobavljač sustava, našim kupcima nudimo sveobuhvatan asortiman visokokvalitetnih originalnih pomoćnih dijelova. Postoje mnoga različita područja primjene u kući za naše provjerene sustave crpki. S Kärcher originalnim priborom uvijek ste dobro opremljeni.

Praktično crijevo od tkanine

Praktično crijevo od tkanine

Fleksibilno crijevo od tkanine sa stezaljkom za crijevo od nehrđajućeg čelika i krilastim vijkom može se spojiti bez ikakvih alata i pohraniti na način koji štedi prostor.

Pouzdan i kompatibilan

Pouzdan i kompatibilan

Spiralna i vrtna crijeva savršena su za spajanje na sve Kärcher pumpe.

Jednostavno spajanje

Jednostavno spajanje

Koristeći Kärcher adaptere i spojeve, možete spojiti crijeva i pumpe sigurno i bez problema.

Savršeno opremljen

Savršeno opremljen

Uklonjivi predfilter povećava funkcionalnu pouzdanost vaše potopne pumpe i štiti rotor pumpe od začepljenja.

Na stranici proizvoda možete pronaći odgovarajući pribor za svoju pumpu.

Produljeno jamstvo

Ovdje možete produžiti jamstvo za svoje BP Garden, BP Home, BP Home & Garden i SP Dirt, SP Dual i SP Flat na 5 godina!

Produljeno jamstvo
