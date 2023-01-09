Potopne pumpe

Rezultat izračuna uzorka:

Sada možete udobno očitati odgovarajući približni protok na sjecištima krivulje učinka crijeva i krivulje učinka pumpe. Podijelite svoj prethodno izračunati volumen vode s protokom (može se očitati s vodoravne osi). Na taj način možete dobiti očekivano trajanje pumpe u satima.

Ako prilikom pumpanja morate prevladati visinsku razliku*, pomaknite krivulju učinka odgovarajućeg crijeva prema gore za odgovarajući broj metara. (Primjer: maks. visinska razlika = 1 m; krivulja učinka mora se pomaknuti 1 m gore na okomitoj osi.)

Točka križanja za SP 9.000 Flat je na cca. 3800 l/h, za SP 17.000 Flat Level Sensor pri 5200 l/h. To daje trajanje pumpanja od cca. 4 ¾ sata sa SP 9.000 Flat. Dok bi SP 17.000 Flat Lever Senzor trebalo samo 3 i pol sata i stoga bi bio bolje rješenje za ovu primjenu.

* Razlika u visini između površine vode i kraja crijeva.