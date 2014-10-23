Odgovarajuća sredstva za čišćenje čine razliku. Kombinirani sa sredstvima za čišćenje koja su prilagođena točno određenim zadaćama Kärcher uređaji za čišćenje daju maksimalan učinak. Stoga naš asortiman uključuje širok izbor sredstava za sve vrste čišćenja kada je riječ o kući i vrtu.
Naši najprodavaniji deterdženti
Savršena nadopuna: Kärcher sredstva za čišćenje i njegu.
Već više od 30 godina Kärcher pridaje veliku važnost brizi o okolišu i očuvanju resursa u razvoju i proizvodnji sredstava za čišćenje i njegu. Sredstva za čišćenje, koja su posebno dizajnirana za uređaje jamče optimalne rezultate čišćenja te štede vodu, vrijeme i energiju.
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Novi proizvodi za čišćenje i održavanje vozila od Kärchera
Zato što izgleda kao nov, lijepo miriše i zapravo traje duže dobar je osjećaj voziti svježe očišćen automobil. Nečistoća čini da vozilo izgleda loše i dugoročno uzrokuje štetu. Isprobani Kärcher deterdženti i sredstva za njegu osiguravaju blistav izgled i dugotrajnu njegu.
Danas deterdženti moraju udovoljavati mnogim zahtjevima. Ekološki održiva procesna rješenja postaju sve važnija. Kärcher se suočava s ovim izazovom u novim kemijskim i ispitnim laboratorijima na lokaciji u Winnendenu. Pregled razvoja održivih deterdženata.