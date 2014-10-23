Home & Garden sredstva za čišćenje i njegu

Odgovarajuća sredstva za čišćenje čine razliku. Kombinirani sa sredstvima za čišćenje koja su prilagođena točno određenim zadaćama Kärcher uređaji za čišćenje daju maksimalan učinak. Stoga naš asortiman uključuje širok izbor sredstava za sve vrste čišćenja kada je riječ o kući i vrtu.

Man cleaning his car

Woman cleaning a stone wall with cleaning agent and pressure washer

Womand cleaning a window with glass cleaner from Kärcher

    Savršena nadopuna: Kärcher sredstva za čišćenje i njegu.

    Već više od 30 godina Kärcher pridaje veliku važnost brizi o okolišu i očuvanju resursa u razvoju i proizvodnji sredstava za čišćenje i njegu. Sredstva za čišćenje, koja su posebno dizajnirana za uređaje jamče optimalne rezultate čišćenja te štede vodu, vrijeme i energiju.

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    Čišćenje sa WOW faktorom

    Novi proizvodi za čišćenje i održavanje vozila od Kärchera

    Zato što izgleda kao nov, lijepo miriše i zapravo traje duže dobar je osjećaj voziti svježe očišćen automobil. Nečistoća čini da vozilo izgleda loše i dugoročno uzrokuje štetu. Isprobani Kärcher deterdženti i sredstva za njegu osiguravaju blistav izgled i dugotrajnu njegu.

     

    Vratite onaj wow osjećaj
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    Održivi deterdženti

    Danas deterdženti moraju udovoljavati mnogim zahtjevima. Ekološki održiva procesna rješenja postaju sve važnija. Kärcher se suočava s ovim izazovom u novim kemijskim i ispitnim laboratorijima na lokaciji u Winnendenu. Pregled razvoja održivih deterdženata.

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    Profesionalno čišćenje i sredstva za čišćenje

    Čistite brzo i učinkovitije uz manju potrošnju energije i manje zagađenje otpadnih voda iz ostataka mineralnih ulja: brojne su prednosti korištenja Kärcher sredstava za čišćenje i njegu.

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    Profesionalno čišćenje i sredstva za čišćenje
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