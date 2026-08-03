Generatori i pumpa za otpadnu vodu

Generatori – snažni uređaji velike snage

Električnim uređajima treba električna energija bez obzira na to gdje se koriste. A električna energija mora se proizvoditi gdje god nema napajanja. Za samostalno napajanje električnom energijom i rad visokotlačnih čistača sa hladnom i toplom vodom na gradilištima, u općinama, poljoprivredi i šumarstvu, vrtlarstvu i trgovini, prvi su izbor naši benzinski agregati PGG 3/1, 6/1 i 8/3. Pravi profesionalni uređaji koji neprekidno opskrbljuju stručnjake električnom energijom, čak i u kontinuiranom radu.

Odgovarajuće performanse i ispravna veza

Naši PGG generatori olakšavaju Vam pronalazak odgovarajuće klase performansi za svaku primjenu. PGG je kratica za Power Generator Gasoline tj. generatori na benzin. Kombinacije brojeva kao što su 8/3 ili 6/1 slijede u oznaci modela. Broj prije kosog nagiba predstavlja snagu u kW, a broj nakon kosog nagiba predstavlja trenutne faze, tj. 1 ili 3. Ovisno o opterećenju veze vašeg uređaja i modelu uređaja, odmah ćete pronaći pravi generator.