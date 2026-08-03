Generatori i pumpa za otpadnu vodu
Snažni uređaji velike snage Nema struje? Mnogo prljave vode? Postanite potpuno neovisni. Svoje ćete probleme profesionalno riješiti s našim generatorima na benzin i pumpom za otpadne vode. Za neovisno električno napajanje i rad visokotlačnih čistača na hladnu i vruću vodu na gradilištima, u općinama, u poljoprivredi i šumarstvu, u vrtu i radionici, prvi su izbor naši generatori na benzin PGG 3/1, 6/1 i 8/3. A naša pumpa za otpadne vode WWP 45 riješit će Vaše probleme ako je riječ o velikim količinama vode u građevinskim jamama, podrumima, podzemnim garažama ili kabelskim oknima.
Generatori – snažni uređaji velike snage
Električnim uređajima treba električna energija bez obzira na to gdje se koriste. A električna energija mora se proizvoditi gdje god nema napajanja. Za samostalno napajanje električnom energijom i rad visokotlačnih čistača sa hladnom i toplom vodom na gradilištima, u općinama, poljoprivredi i šumarstvu, vrtlarstvu i trgovini, prvi su izbor naši benzinski agregati PGG 3/1, 6/1 i 8/3. Pravi profesionalni uređaji koji neprekidno opskrbljuju stručnjake električnom energijom, čak i u kontinuiranom radu.
Odgovarajuće performanse i ispravna veza
Naši PGG generatori olakšavaju Vam pronalazak odgovarajuće klase performansi za svaku primjenu. PGG je kratica za Power Generator Gasoline tj. generatori na benzin. Kombinacije brojeva kao što su 8/3 ili 6/1 slijede u oznaci modela. Broj prije kosog nagiba predstavlja snagu u kW, a broj nakon kosog nagiba predstavlja trenutne faze, tj. 1 ili 3. Ovisno o opterećenju veze vašeg uređaja i modelu uređaja, odmah ćete pronaći pravi generator.
Mobilni, praktični i sigurni
Potrošači s otpornim opterećenjem mogu se pokretati s priključnim opterećenjem sličnim nominalnoj snazi generatora. To npr. uključuje grijalice, čajnike, aparate za kavu i lampe. Različito je za potrošače s električnim motorom. Ovi strojevi imaju značajno veću početnu struju, a time i induktivno ili kapacitivno opterećenje. To u praksi znači da kada su ti strojevi uključeni privremeno crpe mnogo više struje od nominalne snage. To je npr. slučaj s električnim alatima, vrtnim uređajima, visokotlačnim čistačima, usisavačima i većim kućanskim aparatima. Stoga biste trebali odabrati PGG generator s odgovarajućom većom snagom.
Napon raste- Vaš PGG se prilagođava
Svi PGG generatori imaju AVR tehnologiju. Ta automatska kontrola napona garantira konstantni i stabilni izlaz struje. To znači da sa našim PGG-om možete sigurno upravljati i osjetljivim uređajima kao i elektronički upravljanim alatima.
Kärcher PGG generatori:
- Napajanje električnih strojeva sa 230 V i / ili 400 V i tamo gdje nema napajanja.
- Priključno opterećenje do 7,5 kW pri 400 V.
- Priključno opterećenje do 5,5 kW pri 230 V.
- Benzinski motori s prikladnim električnim pokretanjem.
- Sklopiva ručka i velike gume koje se ne mogu probušiti za lak transport, čak i na neravnom terenu.
Pumpa za otpadne vode – 5,000 kanti na sat
Voda ne samo da je bitna nego može biti i problem. Pogotovo kada se velika količina vode nalazi u jamama, podrumima, podzemnim parkiralištima ili kanalima. Naša pumpa za otpadnu vodu WWP 45 dizajnirana je za to.
Pumpa 750 l/min i lako prenosi krute tvari poput šljunka, lišća i blata promjera do 30 mm. Usisna košara zadržava veće dijelove. WWP 45 je također pogodna za pumpanje čiste vode, npr. za punjenje HD/HDS spremnika za prikolice, za punjenje IB kontejnera ili za navodnjavanje u poljoprivredi.
Za izvedbu je potrebna snaga
Crpku za otpadnu vodu WWP 45 pokreće snažni benzinski motor (EU STAGE V) s jednostavnim ručnim pokretačem i prigušivačem za laki hladni start. WWP 45 može neprekidno raditi do 2,2 sata i za to vrijeme prenijeti 100 000 litara vode. Možete kontrolirati WPP 45 prema aplikaciji putem opadajuće brzine. Naziv proizvoda WWP znači pumpa za otpadnu vodu (Waste Water Pump), a 45 za protok od 45 m³/h ili 750 l/min.
Solidan i kompletan
Moćnom uređaju kao što je WWP 45 nije potreban samo moćan pogon nego i solidna baza. Čvrsti cijevasti okvir od čelika čini ovu bazu, a ujedno pruža jednostavan pristup za servis i popravke. To čini naš WWP 45 tako pouzdanim, sigurnim i robusnim.
Postanite neovisni.
Tamo gdje nema struje i morate ispumpati velike količine prljave vode Vi ste profesionalno spremni s našim generatorima i pumpom za otpadnu vodu.
Naši generatori PGG i crpke otpadne vode WWP 45 s motorima u skladu s EU STAGE V proizvode električnu energiju s maksimalno 7 kW i pumpaju do 100 000 litara prljave vode s jednim rezervoarom za gorivo napunjenim bilo gdje i bez prekida do 12 sati. Mobilni, praktični i sigurni. Pouzdani, ekonomični i ekološki prihvatljivi. Uz naše moderne pakete usluga dobiti ćete još više pouzdanosti i neovisnosti.
PGG 8/3, 6/1 and 3/1 generatori
- Pouzdani, sinkronizirani generatori s benzinskim motorima u skladu s EU STAGE V i elektro pokretanjem.
- Kontinuirana snaga između 2,8 i 7 kW - jednofazna ili trofazna, ovisno o verziji uređaja.
- DC izlaz (12 V).
- Zaslon koji prikazuje radni status.
- Veliki spremnici goriva za vrijeme izvođenja od 5,5 do 12 sati..
- AVR tehnologija održava napon konstantnim.
- Gume koje se ne mogu probušiti i preklopiva ručka osiguravaju optimalnu upravljivost.
- Zaštita od preopterećenja i kontrola razine ulja.
- Za svestranu upotrebu, npr. za pogon električnih alata i električnih visokotlačnih čistača.
Pumpa za otpadne vode WWP 45
- Neovisno o mrežnom napajanju.
- Snažni benzinski motor u skladu s EU STAGE V i pouzdanim ručnim pokretačem.
- Trajanje najmanje 2,2 sata ili 100 000 l vode pri 750 l/min.
- Izvrsne performanse: do 7 m visine usisavanja, do 25 m visine isporuke.
- Pumpa čestice promjera do 30 mm i stoga je pogodan i za vodu koja sadrži grubu prljavštinu.
- Robustan čelični okvir za zaštitu od oštećenja i za transport s kukama za dizalice.
- Kompaktan dizajn, lagan.
- Za svestranu upotrebu, npr. za pumpanje vode iz jama, podruma, podzemnih parkirališta.
- Sve su komponente lako dostupne i lake za održavanje.