Generatori i pumpa za otpadnu vodu

Snažni uređaji velike snage Nema struje? Mnogo prljave vode? Postanite potpuno neovisni. Svoje ćete probleme profesionalno riješiti s našim generatorima na benzin i pumpom za otpadne vode. Za neovisno električno napajanje i rad visokotlačnih čistača na hladnu i vruću vodu na gradilištima, u općinama, u poljoprivredi i šumarstvu, u vrtu i radionici, prvi su izbor naši generatori na benzin PGG 3/1, 6/1 i 8/3. A naša pumpa za otpadne vode WWP 45 riješit će Vaše probleme ako je riječ o velikim količinama vode u građevinskim jamama, podrumima, podzemnim garažama ili kabelskim oknima.

0 proizvoda
Kärcher Snažni uređaji velike snage

Generatori – snažni uređaji velike snage

Električnim uređajima treba električna energija bez obzira na to gdje se koriste. A električna energija mora se proizvoditi gdje god nema napajanja. Za samostalno napajanje električnom energijom i rad visokotlačnih čistača sa hladnom i toplom vodom na gradilištima, u općinama, poljoprivredi i šumarstvu, vrtlarstvu i trgovini, prvi su izbor naši benzinski agregati PGG 3/1, 6/1 i 8/3. Pravi profesionalni uređaji koji neprekidno opskrbljuju stručnjake električnom energijom, čak i u kontinuiranom radu.

Odgovarajuće performanse i ispravna veza

Naši PGG generatori olakšavaju Vam pronalazak odgovarajuće klase performansi za svaku primjenu. PGG je kratica za Power Generator Gasoline tj. generatori na benzin. Kombinacije brojeva kao što su 8/3 ili 6/1 slijede u oznaci modela. Broj prije kosog nagiba predstavlja snagu u kW, a broj nakon kosog nagiba predstavlja trenutne faze, tj. 1 ili 3. Ovisno o opterećenju veze vašeg uređaja i modelu uređaja, odmah ćete pronaći pravi generator.

 

 

Kärcher PGG Range
PGG 6 1

Mobilni, praktični i sigurni

Potrošači s otpornim opterećenjem mogu se pokretati s priključnim opterećenjem sličnim nominalnoj snazi generatora. To npr. uključuje  grijalice, čajnike, aparate za kavu i lampe. Različito je za potrošače s električnim motorom. Ovi strojevi imaju značajno veću početnu struju, a time i induktivno ili kapacitivno opterećenje. To u praksi znači da kada su ti strojevi uključeni privremeno crpe mnogo više struje od nominalne snage. To je npr. slučaj s električnim alatima, vrtnim uređajima, visokotlačnim čistačima, usisavačima i većim kućanskim aparatima. Stoga biste trebali odabrati PGG generator s odgovarajućom većom snagom.

Napon raste- Vaš PGG se prilagođava

Svi PGG generatori imaju AVR tehnologiju. Ta automatska kontrola napona garantira konstantni i stabilni izlaz struje.  To znači da sa našim PGG-om možete sigurno upravljati i osjetljivim uređajima kao i elektronički upravljanim alatima.

Kärcher PGG generatori:

  • Napajanje električnih strojeva sa 230 V i / ili 400 V i tamo gdje nema napajanja.
  • Priključno opterećenje do 7,5 kW pri 400 V.
  • Priključno opterećenje do 5,5 kW pri 230 V.
  • Benzinski motori s prikladnim električnim pokretanjem.
  • Sklopiva ručka i velike gume koje se ne mogu probušiti za lak transport, čak i na neravnom terenu.

Pumpa za otpadne vode – 5,000 kanti na sat

Voda ne samo da je bitna nego može biti i problem. Pogotovo kada se velika količina vode nalazi u jamama, podrumima, podzemnim parkiralištima ili kanalima. Naša pumpa za otpadnu vodu WWP 45 dizajnirana je za to.

Pumpa 750 l/min i lako prenosi krute tvari poput šljunka, lišća i blata promjera do 30 mm. Usisna košara zadržava veće dijelove. WWP 45 je također pogodna za pumpanje čiste vode, npr. za punjenje HD/HDS spremnika za prikolice, za punjenje IB kontejnera ili za navodnjavanje u poljoprivredi.

 

 

Kärcher Schmutzwasserpumpe WWP 45

Za izvedbu je potrebna snaga

Crpku za otpadnu vodu WWP 45 pokreće snažni benzinski motor (EU STAGE V) s jednostavnim ručnim pokretačem i prigušivačem za laki hladni start. WWP 45 može neprekidno raditi do 2,2 sata i za to vrijeme prenijeti 100 000 litara vode. Možete kontrolirati WPP 45 prema aplikaciji putem opadajuće brzine. Naziv proizvoda WWP znači pumpa za otpadnu vodu (Waste Water Pump), a 45 za protok od 45 m³/h ili 750 l/min.

 

Kärcher Waste Water Pump WWP 45

Solidan i kompletan

Moćnom uređaju kao što je WWP 45 nije potreban samo moćan pogon nego i solidna baza. Čvrsti cijevasti okvir od čelika čini ovu bazu, a ujedno pruža jednostavan pristup za servis i popravke. To čini naš WWP 45 tako pouzdanim, sigurnim i robusnim.

 

Kärcher Waste Water Pump WWP 45

Postanite neovisni.

Tamo gdje nema struje i morate ispumpati velike količine prljave vode Vi ste profesionalno spremni s našim generatorima i pumpom za otpadnu vodu.

Naši generatori PGG i crpke otpadne vode WWP 45 s motorima u skladu s EU STAGE V proizvode električnu energiju s maksimalno 7 kW i pumpaju do 100 000 litara prljave vode s jednim rezervoarom za gorivo napunjenim bilo gdje i bez prekida do 12 sati. Mobilni, praktični i sigurni. Pouzdani, ekonomični i ekološki prihvatljivi. Uz naše moderne pakete usluga dobiti ćete još više pouzdanosti i neovisnosti.

 

Kärcher generator PGG 8/3

PGG 8/3, 6/1 and 3/1 generatori

  • Pouzdani, sinkronizirani generatori s benzinskim motorima u skladu s EU STAGE V i elektro pokretanjem.
  • Kontinuirana snaga između 2,8 i 7 kW - jednofazna ili trofazna, ovisno o verziji uređaja.
  • DC izlaz (12 V).
  • Zaslon koji prikazuje radni status.
  • Veliki spremnici goriva za vrijeme izvođenja od 5,5 do 12 sati..
  • AVR tehnologija održava napon konstantnim.
  • Gume koje se ne mogu probušiti i preklopiva ručka osiguravaju optimalnu upravljivost.
  • Zaštita od preopterećenja i kontrola razine ulja.
  • Za svestranu upotrebu, npr. za pogon električnih alata i električnih visokotlačnih čistača.
Kärcher Waste water pump WWP 45

Pumpa za otpadne vode WWP 45

  • Neovisno o mrežnom napajanju.
  • Snažni benzinski motor u skladu s EU STAGE V i pouzdanim ručnim pokretačem.
  • Trajanje najmanje 2,2 sata ili 100 000 l vode pri 750 l/min.
  • Izvrsne performanse: do 7 m visine usisavanja, do 25 m visine isporuke.
  • Pumpa čestice promjera do 30 mm i stoga je pogodan i za vodu koja sadrži grubu prljavštinu.
  • Robustan čelični okvir za zaštitu od oštećenja i za transport s kukama za dizalice.
  • Kompaktan dizajn, lagan.
  • Za svestranu upotrebu, npr. za pumpanje vode iz jama, podruma, podzemnih parkirališta.
  • Sve su komponente lako dostupne i lake za održavanje.
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH