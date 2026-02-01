Deterdženti i pribor

S izborom pribora koji je dostupan za Kärcher bežične brisače, čišćenje i njega mogu se savršeno uskladiti s bilo kojim podom. Univerzalno sredstvo za čišćenje podova, primjerice, prikladno je za sve tvrde podove, dok posebni deterdženti za drvo i kamen dodatno njeguju i štite ove vrste podova.

Naši višepovršinski valjci od mikrovlakana identični su u pogledu svoje funkcije, ali se mogu koristiti za različite primjene u skladu s kodiranjem boja, npr. žuti valjci u kupaonici i sivi u dnevnom boravku.