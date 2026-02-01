EWM 2 Električna krpa za brisanje - uvijek svježe pobrisano

Obična krpa jednostavno nije dorasla EWM 2. Dani kada ste morali vući kantu okolo i brisati prljavu vodu su davno prošli. S Kärcher EWM 2 električnom krpom za brisanje, rotirajući valjci se kontinuirano vlaže svježom vodom, a prljava voda se skuplja u spremniku za prljavu vodu. A niska razina zaostale vlage znači da se može koristiti na svim tvrdim podovima- čak i na parketu.

EWM 2

Kako su podovi ˝uvijek svježe obrisani˝?

Kärcher brisač EWM 2 gotovo automatski klizi po podu. Rotirajući valjci kontinuirano se vlaže svježom vodom iz spremnika za svježu vodu, dok strugač osigurava skupljanje prljavštine u spremniku za prljavu vodu. To znači da uvijek brišete svježom vodom i, umjesto da samo gurate prljavštinu, imat ćete blistavo čiste podove u tren oka. EWM 2 električna krpa za brisanje osigurava higijensko čišćenje bez napora.

Prednosti koje čine razliku

Fc 3 Cordless Animation

Uvijek svježe obrisano zahvaljujući tehnologiji samočišćenja

  • Kontinuirano vlaženje valjka svježom vodom
  • Prikupljena mješavina prljavštine i vode ide izravno u spremnik prljave vode
  • 20% bolja učinkovitost čišćenja*

 

FC 3 Cordless Living room

Lako se koristi ispod namještaja

  • Tanak dizajn proizvoda i podna glava s okretnim zglobom
  • Čišćenje ispod namještaja i oko predmeta bez napora
  • Čišćenje sve do ruba- za izvrsne rezultate u kutovima i uz rubove
Different hard floors

Prikladno za sve tvrde podove

  • Prikladno za sve tvrde podove- uključujući parket, laminat, kamen, pločice i plastiku
  • Niska razina zaostale vlage znači da se po podovima može ponovno hodati nakon otprilike dvije minute
  • Širok raspon deterdženata i sredstava za čišćenje

 

Fc 3 Cordless Stairs

Maksimalna sloboda pokreta

  • Snažna litij-ionska baterija s trajanjem od 20 minuta
  • Čistite neovisno o izvoru struje
  • LED zaslon s tri stupnja djeluje kao intuitivni indikator razine baterije
FC 3 Cordless Effortless

Brisanje bez napora

  • Valjci koji se okreću prema naprijed znače da nema više zamornog ribanja
  • Nošenje kante vode stvar je prošlosti zahvaljujući spremnicima za svježu i prljavu vodu
  • Funkcija samočišćenja valjaka znači da se tkanina za čišćenje poda više ne mora cijediti

 

FC 3 Cordless Water savings

Štednja resursa

  • 90% uštede vode**- u usporedbi s konvencionalnom krpom i kantom vode.

 

Koraci primjene

Fc 3 Application step 1

Postavite valjke za čišćenje

FC 3 Application step 2

Napunite spremnik svježe vode

FC 3 Application step 3

Očistite pod

Dirty water tank

Ispraznite spremnik prljave vode

Washable

Očistite valjke (strojno pranje pri 60 °C)

Stow

Pospremite uređaj

FC / Cordless

Nema više usisavanja prije brisanja? To je moguće s Kärcher čistačima podova

Otkrijte ponudu Kärcher čistača podova koji skupljaju grubu prljavštinu i brišu je u jednom koraku. Brže i temeljitije od usisavača, krpe, električnog brisača poda ili usisavača.

Deterdženti i pribor

S izborom pribora koji je dostupan za Kärcher bežične brisače, čišćenje i njega mogu se savršeno uskladiti s bilo kojim podom. Univerzalno sredstvo za čišćenje podova, primjerice, prikladno je za sve tvrde podove, dok posebni deterdženti za drvo i kamen dodatno njeguju i štite ove vrste podova.

Naši višepovršinski valjci od mikrovlakana identični su u pogledu svoje funkcije, ali se mogu koristiti za različite primjene u skladu s kodiranjem boja, npr. žuti valjci u kupaonici i sivi u dnevnom boravku.

* Kärcher EWM 2 postiže do 20% bolje rezultatečišćenja u usporedbi s  knvencionalnom krpom za brisanje u testnoj kategoriji "Brisanje". Odnosi se na prosječne rezultate ispitivanja učinkovitosti čišćenja, skupljanja prljavštine i čišćenja rubova.

 

** Pri čišćenju površine od 60 m², EWM 2 (potrošnja: 0.4 l) koristi do 90% manje vode u usporedbi s konvencionalnom krpom i kantom napunjenom s 5 litara vode (potrošnja: 5.0 l).

