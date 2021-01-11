Kärcher online trgovina, brzo i jednostavno naručivanje iz svog doma
Vratite WOW čistoću s Kärcher uređajima - naručite brzo i jednostavno iz udobnosti svog doma!
Vaše prednosti u Kärcher online trgovini
√ Kupnja izravno od proizvođača: kompletan asortiman
√ Profesionalni i individualni savjeti: besplatna telefonska linija ili e-mail
√ Sigurne mogućnosti plaćanja
√ Sigurna narudžba putem SSL-a
Ocjenjivanje proizvoda
Naši kupci mogu opisati svoje iskustvo s kupljenim proizvodima te ocijeniti svoje zadovoljstvo zvjezdicama i pisanim komentarima. Ocjene možete pronaći u detaljnom opisu svakog proizvoda. Prilikom pregleda proizvoda, ocjena se prikazuje u obliku zvjezdica i komentara.
Svaka recenzija proizvoda nas jako veseli i svakim danom ih je sve više, na čemu Vam iskreno zahvaljujemo!
Dostava
Roba koju ste naručili isporučuje se iz našeg skladišta na adresu dostave koju ste naveli. U slučaju kompletne dostave rok dostave ovisi o artiklu s najdužim rokom isporuke.
Dostava van Hrvatske
Nažalost, ne možemo isporučiti narudžbe iz naše online trgovine u inozemstvo. Međutim, imate mogućnost naručivanja iz internetskih trgovina naših stranih podružnica ili izravnog posjeta web stranici Kärcher specijaliziranog trgovca.
Cijena dostave
Za kupnju do 29,99 EURA dostava iznosi 5,50 EURA (sa PDV-om)
Za kupnju od 30,00 EURA do 99.99 EURA dostava iznosi 4,00 EURA (sa PDV-om)
Za sve kupnje od 100,00 EURA i više dostava je BESPLATNA.
Plaćanje
Kao Kärcher kupac možete birati između sljedećih načina plaćanja:
Plaćanje unaprijed
Ukoliko ste odabrali plaćanje unaprijed, molimo da iznos narudžbe uplatite na IBAN: HR4823600001102569794 (otvoreno u Zagrebačkoj banci d.d.) - Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb. Broj narudžbe obavezno navedite kao poziv na broj!
Predračun vrijedi 1 tjedan od datuma izdavanja. Ako ne primimo uplatu Vaša će narudžba biti otkazana nakon tog razdoblja.
Plaćanje pouzećem
U slučaju plaćanja pouzećem, moguće je platiti kuriru dostavne službe prilikom dostave ili na mjestima preuzimanja navedenih od strane GLS-a. U slučaju da niste prisutni na adresi koja je navedena prilikom dostave, dostavljač će ostaviti poruku s uputama o mogućnosti kasnijeg preuzimanja.
Plaćanje je prilikom dostave moguće u gotovini ili platnom/kreditnom karticom (Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, Activa)
Plaćanje karticama- jednokratno
Moguće je jednokratno kartično plaćanje putem sljedećih kartica: Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, Activa.
PayPal
Paypal servis elektroničkog plaćanja nudi svojim korisnicima usluge prijenosa novca, transfera novca na drugi račun, kupnje i prodaje.
Za korištenje usluga Paypala potrebna je prethodna registracija. postupak registracije je brz i jednostavan, a obavlja se na web stranici www.paypal.com. Prilikom registracije potrebno je imati debitnu ili kreditnu karticu. Proces registracije započinje klikom na ˝Sign up/Open an account˝. Potrebno je slijediti upute, ispravno upisati podatke te svakako pročitati uvjete korištenja.
Napomena: nakon potvrde narudžbe nije moguća naknadna izmjena narudžbe (način plaćanja, proizvodi, količina).
Jamstvo
Jamstvo vrijedi u skladu sa zakonskim odredbama i ne uzima se u obzir u slučaju:
- kvarova uzrokovanih nepravilnom uporabom;
- nepravilnog skladištenja ili ugradnje;
- nepoštivanja uputa za instalaciju;
- prekomjerne uporabe;
- nedovoljnog održavanja;
- štete uzrokovane višom silom.
Jamstvo možete ostvariti samo ako priložite račun i jamstveni list u roku 2 godine za Home & Garden uređaje te 1 godinu za Professional uređaje.
Povrat
Ako ste naručili proizvode u našoj online trgovini možete iskoristiti pravo na odustajanje u roku od 14 dana. Prilikom povrata morate ispuniti obrazac za povrat.
Imajte na umu: prihvaćamo samo nekorištene proizvode u njihovom izvornom pakiranju sa svim dodacima.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnost robe isti može postupati s robom na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u poslovnicama. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku 14 dana isti ne smije koristiti niti smije poduzimati bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u poslovnicama trgovca, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.
Molimo Vas da nam ne šaljete robu koju ste kupili kod jednog od naših trgovaca partnera jer te pošiljke ne možemo prihvatiti.
Adresa za povrat:
Karcher d.o.o.
Online trgovina- povrat
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb
Informacije o zbrinjavanju starih električnih uređaja
Baterije, akumulatore i stare električne i elektroničke uređaje (otpadna EE oprema) ne smijete odlagati u kućni otpad, nego ste dužni, odvojeno od ostalog otpada, predati ovlaštenoj osobi iskorištene baterije, akumulatore i otpadnu EE opremu. Otpadne baterije i otpadna EE oprema mogu sadržavati štetne tvari koje, u slučaju nepravilnog pohranjivanja ili zbrinjavanja, mogu štetiti Vašem zdravlju i okolišu. Ove proizvode možete prepoznati pomoću oznaka na proizvodu, pakiranju ili u uputama za upotrebu.
EE oprema predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije. Kao distributer EE opreme dužni smo od potrošača bez naknade – jedan za jedan - preuzeti otpadnu EE opremu iste vrste i namjene ako se istovremeno kupuje novi uređaj (povrat jedan za jedan).
Neovisno o tome jeste li novi uređaj kupili u našoj prodavaonici ili u našem online shopu na www.karcher.com/hr stari uređaj iste vrste i namjene možete bez naknade predati u reciklažno dvorište ili u Vama najbližu Kärcher poslovnicu.
Zbrinjavanje otpadnih baterija
Otpadne baterije i akumulatore možete bez naknade predati u reciklažno dvorište ili u Vama najbližu Kärcher poslovnicu, bez obzira na to kupujete li nove baterije ili akumulatore. Pritom je povrat na prodajnim mjestima ograničen na količine uobičajene za krajnje korisnike
Kontakt
U slučaju nejasnoća možete nas kontaktirati putem e-maila: onlineshop-hr@karcher.com, telefonski na sljedeće brojeve: +385 1 4094331, +385 1 4094332 ili ispunjavanjem kontakt obrasca niže.