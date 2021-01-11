Plaćanje

Kao Kärcher kupac možete birati između sljedećih načina plaćanja:

Plaćanje unaprijed

Ukoliko ste odabrali plaćanje unaprijed, molimo da iznos narudžbe uplatite na IBAN: HR4823600001102569794 (otvoreno u Zagrebačkoj banci d.d.) - Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb. Broj narudžbe obavezno navedite kao poziv na broj!

Predračun vrijedi 1 tjedan od datuma izdavanja. Ako ne primimo uplatu Vaša će narudžba biti otkazana nakon tog razdoblja.

Plaćanje pouzećem

U slučaju plaćanja pouzećem, moguće je platiti kuriru dostavne službe prilikom dostave ili na mjestima preuzimanja navedenih od strane GLS-a. U slučaju da niste prisutni na adresi koja je navedena prilikom dostave, dostavljač će ostaviti poruku s uputama o mogućnosti kasnijeg preuzimanja.

Plaćanje je prilikom dostave moguće u gotovini ili platnom/kreditnom karticom (Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, Activa)

Plaćanje karticama- jednokratno

Moguće je jednokratno kartično plaćanje putem sljedećih kartica: Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, Activa.

PayPal

Paypal servis elektroničkog plaćanja nudi svojim korisnicima usluge prijenosa novca, transfera novca na drugi račun, kupnje i prodaje.

Za korištenje usluga Paypala potrebna je prethodna registracija. postupak registracije je brz i jednostavan, a obavlja se na web stranici www.paypal.com. Prilikom registracije potrebno je imati debitnu ili kreditnu karticu. Proces registracije započinje klikom na ˝Sign up/Open an account˝. Potrebno je slijediti upute, ispravno upisati podatke te svakako pročitati uvjete korištenja.

Napomena: nakon potvrde narudžbe nije moguća naknadna izmjena narudžbe (način plaćanja, proizvodi, količina).