Praonice
Ekonomično čišćenje osobnih i teretnih vozila. Kärcher nudi kompletan asortiman sustava za unutarnje i vanjsko čišćenje osobnih i gospodarskih vozila: Portal-praonice i samoposlužne praonice, koje uvjeravaju ekonomičnošću, velikom trajnošću i savršenim rezultatima čišćenja. I pri tome su štedljive u potrošnji vode i čuvaju okoliš. Naš fleksibilni koncept u potpunosti je prilagođen Vašim potrebama - od planiranja do individualnog oblikovanja. Kärcher je već desetljećima uspješan proizvođač praonica. Naša iskustva kao proizvođača praonica i tisuće instaliranih uređaja daju Vam sigurnost da s Kärcherom imate iskusnog partnera na svojoj strani. Naš tim za praonice će Vas rado savjetovati!
Praonice za osobna vozila
Kärcher portalne praonice peru ekonomično i istovremeno čuvaju okoliš. Za benzinske crpke, auto kuće, centre za pranje kao i za trgovačke centre i lance supermarketa.
Samoposlužni usisavači & Forecourt-uređaji
S Kärcher samoposlužnim usisavačima i Forecourt-uređajima povećat ćete atraktivnost svoje lokacije i osigurati atraktivne dodatne prihode.
Ekonomično čišćenje osobnih i gospodarskih vozila.
Naš je fleksibilni koncept u potpunosti skrojen prema Vašim potrebama - od planiranja pa sve do individualnog oblikovanja. Kärcher je već desetljećima uspješan proizvođač praonica. Naša iskustva proizvođača praonica i tisuće instaliranih sustava daju Vam sigurnost da s Kärcherom uza sebe imate pouzdanog partnera.
Posavjetujte se s našom ekipom za praonice!
Zadovoljstvo od samog početka: Kärcherova sustavna rješenja.
U autokući, benzinskoj stanici, kod investitora ili u centru za pranje vozila – Kärcher od samog početka osigurava zadovoljstvo. Kärcher u konačnici za svaku uporabu i svakog korisnika nudi dobro osmišljena sustavna rješenja koja impresioniraju svojom kvalitetom i ekonomičnošću. U to se uvijek možete pouzdati – i to već više od 75 godina.
Kupnja Kärcherove praonice – investicija koja se isplati.
Proces izgradnje nove Kärcherove ručne odn. automatske praonice započinje opsežnim savjetovanjem klijenta u kojem se ocjenjuje lokacija i procjenjuje rentabilnosti s ciljem utvrđivanja optimalne veličine praonice i/ili opreme. Nakon toga nova praonica se konfigurira i planira prema Vašim zahtjevima. Bez obzira želite li kupiti portal praonicu, samoposlužnu praonicu ili praonicu za gospodarska vozila – mi ćemo Vam pomoći u pitanjima prije izgradnje kao i kod zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole te kod vodnih dozvola i realizirat ćemo Vaš individualni projekt praonice. Tu spadaju i cjelokupni proces projektiranja kao i izvedba. Izgradnja Vaše praonice po želji će se obaviti po principu "ključ u ruke". Kako bismo Vam mogli isporučiti najbolju kvalitetu, u tome surađujemo s iskusnim partnerima.
Podrška i nakon stavljanja u pogon
I nakon stvarnog projektiranja i izgradnje Kärcher praonice uz svoje klijente stojimo i kroz podršku za vlasnike i podršku u radu, tehničke upute i školovanja, servisnu službu i podršku u marketingu, kako bismo Vam omogućili isplativo korištenje Vaše praonice.
Kärcher je dobio nagradu Best Brands
Renomirani stručni časopisi AUTOHAUS i asp Auto Service Praxis nagradili su omiljene marke u automobilskoj branši. U kategoriji praonica dobitnik je bio Kärcher. Anketa „Best Brands“, koju provodi Institut za istraživanje tržišta „Puls“, na reprezentativnom uzorku od 650 čitatelja časopisa AUTOHAUS i asp utvrđuje ponuđače s najboljim imidžem u dvanaest grupa proizvoda.
Kärcher je pobijedio u kategoriji praonica
Kärcher spada među najbolje marke 2014.
Kärcher je u izboru čitatelja časopisa WERKSTATT aktuell u kategoriji mobilnih i stacionarnih praonica odabran za najbolju marku. Na izbor su imali ukupno 93 marke u 12 kategorija, reprezentativnu sliku najvažnijih i na njemačkom tržištu najrelevantnijih marki. Ukupno je približno 400 vrlo sklonih čitatelja sudjelovalo u izboru koji je proveden uz podršku stručne organizacije DEKRA.
"Naši klijenti trebaju biti zadovoljni - našom cjelokupnom ponudom"
Kvaliteta i rezultati čišćenja Kärcher praonica impresioniraju - u intervjuu s Kärcherom između ostalih je i Michael Graf, poduzetnik i vlasnik 5 autokuća u Brandenburgu, objasnio prednosti koje sa sobom donosi čišćenje pomoću Kärcher praonice.