Kupnja Kärcherove praonice – investicija koja se isplati.

Proces izgradnje nove Kärcherove ručne odn. automatske praonice započinje opsežnim savjetovanjem klijenta u kojem se ocjenjuje lokacija i procjenjuje rentabilnosti s ciljem utvrđivanja optimalne veličine praonice i/ili opreme. Nakon toga nova praonica se konfigurira i planira prema Vašim zahtjevima. Bez obzira želite li kupiti portal praonicu, samoposlužnu praonicu ili praonicu za gospodarska vozila – mi ćemo Vam pomoći u pitanjima prije izgradnje kao i kod zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole te kod vodnih dozvola i realizirat ćemo Vaš individualni projekt praonice. Tu spadaju i cjelokupni proces projektiranja kao i izvedba. Izgradnja Vaše praonice po želji će se obaviti po principu "ključ u ruke". Kako bismo Vam mogli isporučiti najbolju kvalitetu, u tome surađujemo s iskusnim partnerima.