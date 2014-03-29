CERTIFICIRANO RJEŠENJE ZA ALERGIČARE

Iskusite novu razinu čistoće uz naše uređaje za dubinsko pranje (spray extraction cleaners), koji su u Berlinu službeno certificirani kao prilagođeni alergičarima od strane ugledne Europske zaklade za istraživanje alergija (ECARF).

ECARF pečat je od 2006. godine međunarodno priznata i pouzdana oznaka za proizvode koji dokazano poboljšavaju živote alergičara. Ovaj certifikat je vaš dokaz da naši uređaji za dubinsko pranje ne samo da čiste, već i aktivno doprinose zdravijoj unutarnjoj klimi.

Znanstveno je dokazano da oni:

aktivno uklanjaju alergene iz tepiha, tapeciranog namještaja i zraka.

sigurno zadržavaju okidače poput peludi i prašine, čime pružaju trajno olakšanje od simptoma peludne groznice i astme.



Priuštite sebi i svojoj obitelji higijenski dom i poboljšanu kvalitetu života.

Vrijedi za modele SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 i SE 4 (isključivo u primjeni dubinskog pranja).