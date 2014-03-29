Usisavači za dubinsko pranje

Higijensko čišćenje tepiha, presvlaka, madraca, tekstilnih zidnih zavjesa i autosjedalica. Higijensko čišćenje tepiha, tapeciranih površina, madraca, tekstilnih zidnih ovjesa i automobilskih sjedala: Kärcher usisavači za pranje uz pomoć tlaka duboko u vlakna ubrizgavaju sredstvo za čišćenje RM 519 otopljeno u vodi te ga ponovo usisavaju zajedno s rastvorenom nečistoćom. Tako će masnoća, prljavština i neugodni mirisi biti učinkovito odstranjeni. Osim toga, ovi su uređaji najprikladniji za alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.

0 proizvoda
Fibre-deep cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner
logo_ecarf_seal_color_oth_01_EN-Thumbnail.jpg

CERTIFICIRANO RJEŠENJE ZA ALERGIČARE

 

Iskusite novu razinu čistoće uz naše uređaje za dubinsko pranje (spray extraction cleaners), koji su u Berlinu službeno certificirani kao prilagođeni alergičarima od strane ugledne Europske zaklade za istraživanje alergija (ECARF).

ECARF pečat je od 2006. godine međunarodno priznata i pouzdana oznaka za proizvode koji dokazano poboljšavaju živote alergičara. Ovaj certifikat je vaš dokaz da naši uređaji za dubinsko pranje ne samo da čiste, već i aktivno doprinose zdravijoj unutarnjoj klimi.

Znanstveno je dokazano da oni:

  • aktivno uklanjaju alergene iz tepiha, tapeciranog namještaja i zraka.
  • sigurno zadržavaju okidače poput peludi i prašine, čime pružaju trajno olakšanje od simptoma peludne groznice i astme.


Priuštite sebi i svojoj obitelji higijenski dom i poboljšanu kvalitetu života.

Vrijedi za modele SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 i SE 4 (isključivo u primjeni dubinskog pranja).

SAVRŠENO ZA OBITELJI I LJUBITELJE KUĆNIH LJUBIMACA

Više ne morate brinuti o prolivenom piću ili blatnim šapama. Izvrsna učinkovitost čišćenja naših čistača s raspršivanjem osigurava brzo čišćenje svih tekstilnih površina i uklanjanje mrlja. Intenzivno dubinsko čišćenje obnavalja vaše presvlake i tepihe. Idealni su za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Naši raspršivači za čišćenje posebno su dizajnirani za rješavanje tvrdokorne prljavštine, omogućujući vam da se osjećate potpuno opušteno u svom domu.

Kärcher čistači s raspršivačem za obitelji i vlasnike kućnih ljubimaca

VAŠE NOVO ČISTO

Posebno rješenje problema: s našim raspršivačima za čišćenje možete ukloniti i najtvrdokorniju prljavštinu s gotovo svih tekstilnih površina. Od automobilskih sjedala i tepiha, otirača do vrtnog namještaja ili presvlaka od tkanine – Kärcherovi čistači sa raspršivanjem nude širok raspon primjena u zatvorenim i vanjskim prostorima. Masnoća, prljavština i neugodni mirisi? Nemaju više šanse!

Uklonite tvrdokornu prljavštinu s Kärcher čistačima u obliku raspršivača

SVE DO NAJSITNIJEGA VLAKNA

Uvjerljivo dubinsko čišćenje vlakana: naši čistači s raspršivanjem daju rezultate posvuda. Uz to, omogućuju vam da u trenu uklonite utabanu prljavštinu. Za snažno, ali energetski učinkovito i higijensko čišćenje. Osobito mogu odahnuti alergičari. Naši čistači s raspršivačem također impresioniraju dugim vijekom trajanja, visokom kvalitetom i robusnošću.

Dubinsko čišćenje vlakana Kärcher sredstvo za ekstrakciju u spreju

ZA SVAKI IZAZOV

Proširite svoje mogućnosti čišćenja s našim raznolikim asortimanom dodataka. Nudimo širok izbor od raspršivača za pukotine za teško dostupna područja do raspršivača za presvlake za tapecirani namještaj i raspršivača za podne mlaznice za tepihe i velike tekstilne površine. Potporna ručka također olakšava korištenje tijekom čišćenja poda. Osim toga, otkrijte našu sveobuhvatnu opremu za usisavanje podova, tekstilnih površina i pukotina. Svi dijelovi dodatne opreme kompatibilni su s našim dodacima za mokre i suhe usisavače.

Kärcher čistač za ekstrakciju u spreju za svaki izazov

BRZO ČIŠĆENJE OBUĆE

Shoe!cleaner je savršen dodatak za Kärcher uređaje za dubinsko čišćenje, namijenjen temeljitom i praktičnom čišćenju sportske i svakodnevne obuće.

Cipele se čiste brzo, ergonomično i pouzdano. Jednostavna promjena s okrugle četke na usku četku za proreze omogućuje potpuno čišćenje obuće, od potplata do gornjeg dijela. Zahvaljujući inovativnoj funkciji samočišćenja, Shoe!Cleaner je uvijek čist i spreman za upotrebu.

SE Shoe Cleaner

SE 6 Signature Line

Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.

SE 6 Signature Line pravi je svestrani proizvod. Provjerena Kärcherova tehnologija raspršivanja osigurava vrhunske rezultate čišćenja na tekstilnim površinama. Uz razne dodatne dijelove, može se transformirati u svestrani 3-u-1 uređaj koji se također može koristiti kao potpuni mokri i suhi usisavač.

Baterijski čistač s raspršivačem

Čistoća s WOW faktorom: u SE 3-18 Compact bežičnom čistaču s raspršivanjem, provjerena Kärcherova tehnologija usisavanja s raspršivanjem susreće se s 18 V baterijskom platformom Kärcher Battery Power. Rezultat: učinkovito, praktično i dubinsko čišćenje vlakana u samo jednom koraku. To znači da možete ukloniti prljavštinu sa svojih automobilskih sjedala, vrtnog namještaja ili presvlaka bilo kada i bilo gdje – čak i na teško dostupnim mjestima. Uređaj čisti jednako snažno kao naši čistači s raspršivačem s strujnim kabelom i super je fleksibilan.

Dodatna oprema

Uz sveobuhvatnu ponudu dodatne opreme, naši čistači s raspršivanjem su svestrani i, uz pravi deterdžent, osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Dodaci se mogu brzo pričvrstiti i ukloniti samo jednim klikom.

Product range from Kärcher – cleaning devices with exchangeable battery

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz platforme baterija 18 V Kärcher Battery Power
Na proizvode
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH