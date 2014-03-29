Usisavači za dubinsko pranje
Higijensko čišćenje tepiha, presvlaka, madraca, tekstilnih zidnih zavjesa i autosjedalica. Higijensko čišćenje tepiha, tapeciranih površina, madraca, tekstilnih zidnih ovjesa i automobilskih sjedala: Kärcher usisavači za pranje uz pomoć tlaka duboko u vlakna ubrizgavaju sredstvo za čišćenje RM 519 otopljeno u vodi te ga ponovo usisavaju zajedno s rastvorenom nečistoćom. Tako će masnoća, prljavština i neugodni mirisi biti učinkovito odstranjeni. Osim toga, ovi su uređaji najprikladniji za alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.
CERTIFICIRANO RJEŠENJE ZA ALERGIČARE
Iskusite novu razinu čistoće uz naše uređaje za dubinsko pranje (spray extraction cleaners), koji su u Berlinu službeno certificirani kao prilagođeni alergičarima od strane ugledne Europske zaklade za istraživanje alergija (ECARF).
ECARF pečat je od 2006. godine međunarodno priznata i pouzdana oznaka za proizvode koji dokazano poboljšavaju živote alergičara. Ovaj certifikat je vaš dokaz da naši uređaji za dubinsko pranje ne samo da čiste, već i aktivno doprinose zdravijoj unutarnjoj klimi.
Znanstveno je dokazano da oni:
- aktivno uklanjaju alergene iz tepiha, tapeciranog namještaja i zraka.
- sigurno zadržavaju okidače poput peludi i prašine, čime pružaju trajno olakšanje od simptoma peludne groznice i astme.
Priuštite sebi i svojoj obitelji higijenski dom i poboljšanu kvalitetu života.
Vrijedi za modele SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 i SE 4 (isključivo u primjeni dubinskog pranja).
SAVRŠENO ZA OBITELJI I LJUBITELJE KUĆNIH LJUBIMACA
Više ne morate brinuti o prolivenom piću ili blatnim šapama. Izvrsna učinkovitost čišćenja naših čistača s raspršivanjem osigurava brzo čišćenje svih tekstilnih površina i uklanjanje mrlja. Intenzivno dubinsko čišćenje obnavalja vaše presvlake i tepihe. Idealni su za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Naši raspršivači za čišćenje posebno su dizajnirani za rješavanje tvrdokorne prljavštine, omogućujući vam da se osjećate potpuno opušteno u svom domu.
VAŠE NOVO ČISTO
Posebno rješenje problema: s našim raspršivačima za čišćenje možete ukloniti i najtvrdokorniju prljavštinu s gotovo svih tekstilnih površina. Od automobilskih sjedala i tepiha, otirača do vrtnog namještaja ili presvlaka od tkanine – Kärcherovi čistači sa raspršivanjem nude širok raspon primjena u zatvorenim i vanjskim prostorima. Masnoća, prljavština i neugodni mirisi? Nemaju više šanse!
SVE DO NAJSITNIJEGA VLAKNA
Uvjerljivo dubinsko čišćenje vlakana: naši čistači s raspršivanjem daju rezultate posvuda. Uz to, omogućuju vam da u trenu uklonite utabanu prljavštinu. Za snažno, ali energetski učinkovito i higijensko čišćenje. Osobito mogu odahnuti alergičari. Naši čistači s raspršivačem također impresioniraju dugim vijekom trajanja, visokom kvalitetom i robusnošću.
ZA SVAKI IZAZOV
Proširite svoje mogućnosti čišćenja s našim raznolikim asortimanom dodataka. Nudimo širok izbor od raspršivača za pukotine za teško dostupna područja do raspršivača za presvlake za tapecirani namještaj i raspršivača za podne mlaznice za tepihe i velike tekstilne površine. Potporna ručka također olakšava korištenje tijekom čišćenja poda. Osim toga, otkrijte našu sveobuhvatnu opremu za usisavanje podova, tekstilnih površina i pukotina. Svi dijelovi dodatne opreme kompatibilni su s našim dodacima za mokre i suhe usisavače.
BRZO ČIŠĆENJE OBUĆE
Shoe!cleaner je savršen dodatak za Kärcher uređaje za dubinsko čišćenje, namijenjen temeljitom i praktičnom čišćenju sportske i svakodnevne obuće.
Cipele se čiste brzo, ergonomično i pouzdano. Jednostavna promjena s okrugle četke na usku četku za proreze omogućuje potpuno čišćenje obuće, od potplata do gornjeg dijela. Zahvaljujući inovativnoj funkciji samočišćenja, Shoe!Cleaner je uvijek čist i spreman za upotrebu.
SE 6 Signature Line
Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
SE 6 Signature Line pravi je svestrani proizvod. Provjerena Kärcherova tehnologija raspršivanja osigurava vrhunske rezultate čišćenja na tekstilnim površinama. Uz razne dodatne dijelove, može se transformirati u svestrani 3-u-1 uređaj koji se također može koristiti kao potpuni mokri i suhi usisavač.
Baterijski čistač s raspršivačem
Čistoća s WOW faktorom: u SE 3-18 Compact bežičnom čistaču s raspršivanjem, provjerena Kärcherova tehnologija usisavanja s raspršivanjem susreće se s 18 V baterijskom platformom Kärcher Battery Power. Rezultat: učinkovito, praktično i dubinsko čišćenje vlakana u samo jednom koraku. To znači da možete ukloniti prljavštinu sa svojih automobilskih sjedala, vrtnog namještaja ili presvlaka bilo kada i bilo gdje – čak i na teško dostupnim mjestima. Uređaj čisti jednako snažno kao naši čistači s raspršivačem s strujnim kabelom i super je fleksibilan.
Dodatna oprema
Uz sveobuhvatnu ponudu dodatne opreme, naši čistači s raspršivanjem su svestrani i, uz pravi deterdžent, osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Dodaci se mogu brzo pričvrstiti i ukloniti samo jednim klikom.