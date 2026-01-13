Sustavi navodnjavanja

Kärcher je ponovo izumio kišu. Kärcherov opsežni asortiman za navodnjavanje nikako ne ostavlja ljubitelje vrta ravnodušnima. Međusobno savršeno usklađeni proizvodi za navodnjavanje i pume osiguravaju odgovorno postupanje s prirodnim resursima. Tako se optimalno i ekološki opravdano koristi skupocjena voda. Inovativna tehnika i precizni senzori jamče dotok vode u točno onoj količini koliko je to biljkama potrebno za rast. Za pravo uživanje u vrtu u skladu s prirodom Kärcher nudi maksimalno učinkovite prskalice, pištolje, sprinklere, crijeva, automate za navodnjavanje, pumpe natične sustave za crijeva i sustave za pohranu. Koji god Kärcherov proizvod koristili, to je uvijek ispravan odabir.

Kärcher Automatsko navodnjavanje

Automatsko navodnjavanje

Čak i kada ste na godišnjem odmoru, ne morate brinuti o vrtu: Kärcherovi automati za navodnjavanje upravljaju Vašim sustavom navodnjavanja točno prema planu.

Kärcher Kärcher Rain System™

Kärcher Rain System

Novi Kärcher Rain System® idealno se može integrirati u živice, grmove, gredice s povrćem i cvijećem. Voda bez gubitaka dospijeva točno tamo gdje je potrebna, i to uz očuvanje okoliša i uštedu novca.

Kärcher Mlaznice i štapovi za zalijevanje

Mlaznice i štapovi za zalijevanje

Pun pogodak: Kärcher vrtne prskalice i štapovi za zalijevanje osvajaju ergonomskim dizajnom i visokim komforom u rukovanju. Mlaz možete namjestiti ovisno o potrebi.

Kärcher Mlaznice

Mlaznice

Navodnjavanje do posljednjeg kuta: Zahvaljujući našem raznovrsnom izboru raspršivača, uvijek ćete naći pravo rješenje za velike i male, ravne i strme vrtove.

Kärcher Natični sustavi za crijeva

Natični sustavi za crijeva

Priključiti, spojiti, otkvačiti i popraviti: U svom asortimanu Kärcher ima odgovarajuće spojne dijelove za sve dostupne klik-sustave i uobičajene promjere crijeva.

Kärcher Crijeva

Crijeva

Kärcher vrtna crijeva su iznimno fleksibilna, robusna i otporna na savijanje. Tako vrtnim radovima više ništa ne stoji na putu!

Kärcher Pohrana crijeva

Pohrana crijeva

Uvijek uredno, uvijek spremno za upotrebu: S Kärcher kutijama za crijeva, kolica za crijeva, kolutovima za crijeva i nosačima za crijeva, zalijevanje cijelog vrta obavlja se brzo i jednostavno.

Kärcher Setovi

Setovi

Kärcher kompleti za navodnjavanje paketi su savršeni za vaš dom. Uz početne pakete za vrtlare-početnike do bonus kompleta za one koji žele proširiti svoje sustave navodnjavanja kod kuće.

Kärcher

VRATITE ONAJ WOW OSJEĆAJ U VAŠU OAZU.

Vaš vrt kao oaza opuštanja i mira, idealno utočište daleko od užurbane svakodnevice. S Kärcher rješenjima za navodnjavanje imate izbor i odlučite koliko vremena želite potrošiti na zalijevanje. Bilo da su automatski ili ručni, Kärcher sustavi za navodnjavanje osiguravaju da sve bude u punom cvatu i da se dragocjena voda koristi optimalno i ekološki.

Pregled naših sustava za navodnjavanje

Otkrijte širok raspon zadataka navodnjavanja koje možete obaviti s našim proizvodima za vrt.

Ekološka odgovornost

Zahvaljujući Kärcher inteligentnoj i učinkovitoj tehnologiji u kombinaciji s njegovim potpuno kompatibilnim asortimanom proizvoda, možete odgovorno koristiti prirodne resurse.

Pikto Strom

Štednja energije

Dugotrajne i ugodne za korištenje, Kärcher pumpe vrhunske kvalitete idealne su za iskorištavanje alternativnih izvora vode. Pumpe se po potrebi ponovno uključuju i isključuju. Višestupanjske pumpe pružaju veću snagu i učinkovitost uz manje buke pri radu. Koriste 30% manje energije od konvencionalnih mlaznih pumpi, a proizvode isti učinak.

Pikto Wasser

Štednja vode

SensoTimer mjerač vremena s radijskim senzorima vlage predstavlja inteligentnu i učinkovitu tehnologiju zalijevanja. Razina vlage u tlu prenosi se svakih 30 minuta, a sustav za navodnjavanje pokreće se samo ako je stvarno potreban. Kako bi se izbjeglo dvostruko zalijevanje, senzor mjeri razinu vlage blizu razine tla. Zahvaljujući eco!ogic funkciji, zalijevanje se može odgoditi ako je potrebno, što vam omogućuje veću uštedu vode.

Pikto Performance

Odgovoran odabir materijala

Kärcher veliku važnost pridaje pažljivom odabiru materijala, vodeći računa o utjecaju na okoliš i izbjegavajući tvari koje štete okolišu i ljudskom zdravlju, kao što su ftalati i teški metali. Kärcher Performance crijeva nude vrhunsku kvalitetu i ističu se svojom robusnošću, fleksibilnošću i otpornošću na savijanje.

Pikto Umwelt

Ciljano zalijevanje

Kärcher Rain System® prilagođava se točnim potrebama vaših biljaka i savršena je dopuna živim živicama, grmovima, povrtnjacima i cvjetnim gredicama. Voda se raspršuje točno tamo gdje je potrebno i ništa se ne baca- što je dobro za okoliš i vaš novčanik. Ravnomjerna raspodjela pritiska osigurava ravnomjernu raspodjelu vode na dionicama duljine do 50 metara. Ako je potrebno, čak možete postaviti različite količine vode za različita područja.

Pumpe

Opskrba iz alternativnih izvora vode

Water timer

Kontrolirajte količinu vode

Schlauch

Transportirajte potrebnu količinu vode

Rain System

Ciljana distribucija bez nepotrebnog trošenja vode

Video zapisi

Želite li saznati više o Kärcher sustavima za navodnjavanje?
Kliknite na sličicu kako biste vidjeli uređaje u akciji.

SensoTimer ST6 eco!ogic

Kärcher Rain System®

Sustavi s pumpama i sustavi za navodnjavanje

Stanica za navodnjavanje HR 7.315

Kolica za crijevo HT 4.520

Kompaktna kutija za crijevo CR 7.220 Automatic

Spojka crijeva Universal

