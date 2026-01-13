Sustavi navodnjavanja

Kärcher je ponovo izumio kišu. Kärcherov opsežni asortiman za navodnjavanje nikako ne ostavlja ljubitelje vrta ravnodušnima. Međusobno savršeno usklađeni proizvodi za navodnjavanje i pume osiguravaju odgovorno postupanje s prirodnim resursima. Tako se optimalno i ekološki opravdano koristi skupocjena voda. Inovativna tehnika i precizni senzori jamče dotok vode u točno onoj količini koliko je to biljkama potrebno za rast. Za pravo uživanje u vrtu u skladu s prirodom Kärcher nudi maksimalno učinkovite prskalice, pištolje, sprinklere, crijeva, automate za navodnjavanje, pumpe natične sustave za crijeva i sustave za pohranu. Koji god Kärcherov proizvod koristili, to je uvijek ispravan odabir.