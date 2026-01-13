Mlaznice i štapovi za zalijevanje

Voda u svom najljepšem obliku. Optimalno navodnjavanje moguće je postići jedino uz savršeno namještene mlazove. Svojom raznovrsnom ponudom prskalica i štapova za zalijevanje Kärcher jamči odgovarajuće rješenje za svaku potrebu. Mlaz i količinu vode moguće je precizno i ovisno o potrebi namjestiti za svaku biljku posebno, pri čemu se čuva biljka i tako osigurava primjerena njega biljaka. Lijepi popratni učinak: Nepotrebno rasipanje vode je gotovo isključeno. Skupocjena voda u točno potrebnoj količini dospijeva upravo tamo gdje je to potrebno. Posebice preporučljivo: visokokvalitetni Premium metalni pištolj za prskanje. Pištolj lijepog oblika posebno je robustan, savršeno leži u ruci i osigurava još više veselja prilikom rada u vrtu.