Manji uređaji za čišćenje za vrt i dom

Kod uređaja za čišćenje Home & Garden radi se u prvom redu o manjim uređajima za čišćenje nego je to slučaj kada je u pitanju profesionalno područje. Područje Garden obuhvaća prije svega sustave za navodnjavanje koji su izuzetno učinkoviti i koji funkcioniraju tako da čuvaju resurse. Tako Kärcher sa svojim proizvodima nudi odgovarajuće rješenje za svaki problem čišćenja. Zacijelo je najpoznatiji uređaj Kärcher visokotlačni čistač. Poduzeće ipak uz to nudi i mnoštvo drugih uređaja za čišćenje na području Home & Garden kao što su na primjer parni čistač ili usisavač za prozore.