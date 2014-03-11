Manji uređaji za čišćenje za vrt i dom

Kod uređaja za čišćenje Home & Garden radi se u prvom redu o manjim uređajima za čišćenje nego je to slučaj kada je u pitanju profesionalno područje. Područje Garden obuhvaća prije svega sustave za navodnjavanje koji su izuzetno učinkoviti i koji funkcioniraju tako da čuvaju resurse. Tako Kärcher sa svojim proizvodima nudi odgovarajuće rješenje za svaki problem čišćenja. Zacijelo je najpoznatiji uređaj Kärcher visokotlačni čistač. Poduzeće ipak uz to nudi i mnoštvo drugih uređaja za čišćenje na području Home & Garden kao što su na primjer parni čistač ili usisavač za prozore.

Kärcher Visokotlačni čistači

Visokotlačni čistači

Kärcher Mobilno čišćenje

Mobilno čišćenje

Kärcher Višenamjenski usisavači

Višenamjenski usisavači

Kärcher Parni čistači

Parni čistači

Kärcher Usisavači za dubinsko pranje

Usisavači za dubinsko pranje

Kärcher Usisavači za prozore

Usisavači za prozore

Kärcher Usisavači za pepeo i suhi usisavači

Usisavači za pepeo i suhi usisavači

Kärcher Strojevi za metenje

Strojevi za metenje

Kärcher Robotska kosilica

Robotska kosilica

Kärcher Čistači tvrdih podova

Čistači tvrdih podova

Kärcher Ručni mop usisavači

Ručni mop usisavači

Kärcher Električni Mopovi

Električni Mopovi

Kärcher Čistač terasa

Čistač terasa

Kärcher Vrtni alat

Vrtni alat

Kärcher Električni strugač leda

Električni strugač leda

Kärcher Usisavači

Usisavači

Kärcher Robotski usisavač

Robotski usisavač

Kärcher Parni usisavači

Parni usisavači

Kärcher Pumpe

Pumpe

Kärcher Sustavi navodnjavanja

Sustavi navodnjavanja

Kärcher Visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem

Visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem

Kärcher Bežične baterijske metle

Bežične baterijske metle

Kärcher Pročišćivači zraka

Pročišćivači zraka

Kärcher Filteri za Vodu

Filteri za Vodu

Kärcher Dozatori vode

Dozatori vode

Kärcher Robotski čistač prozora

Robotski čistač prozora

Kärcher Igračke

Igračke

Home & Garden pribor
Home & Garden sredstva za čišćenje

Kärcher Centri

Pronađite najbliži Kärcher Centar.

Traženje trgovaca ili servisa

Brzo i udobno pronađite svoga Home & Garden, Professional trgovca ili servisnog partnera u blizini.

Kärcher virtualni dom

Imate zadatak? Ne znate točno koji Vam uređaj, pribor ili sredstvo za čišćenje trebaju? Kärcher zna! Pomoću našeg virtualnog doma riješite sve zadatke u domaćinstvu.

ecologic frog 2015

eco!ogic

Sada je žuto ono što je nekada bilo zeleno. Održivost i zaštita okoliša kod proizvoda Home & Garden.

Pitanja i odgovori u svezi s proizvodima

FAQ – pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori u svezi s našim proizvodima.

Savjeti za primjenu

Savjeti za primjenu

Ovdje ćete naći veliki broj savjeta i primjera koji pojednostavljuju rad s Kärcher uređajima za čišćenje.

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH