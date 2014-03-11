Visokotlačni čistači eco!ogic -serije – uzorni štediše vode.

eco!ogic-uređaji dokazane Kärcher kvalitete tržišni su lideri po pitanju ekološke neškodljivosti. Oni nude mogućnost da se voda koristi prema potrebi i da se na taj način smanji potrošnja vode. Inovativna tehnika i inteligentna rješenja omogućavaju uzorno postupanje s resursima. Plastični dijelovi eco!ogic-serije se ca. 60% sastoje od recikliranog materijala te u njima nema ftalata i PVC-a. Ambalaža se pravi od FSC-kartona te se dosljedno odustaje od materijala za ispunu u kojem ima stiropora.