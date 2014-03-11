eco!ogic – Sada je žuto ono što je nekada bilo zeleno
Kärcher se smatra tržišnim liderom s funkcijom uzora. Održivost i zaštita okoliša duboko su ukorijenjeni element mišljenja i djelovanja te ulaze u inicijativu poduzeća "eco!ogic". Sa serijom eco!ogic Kärcher je razvio sasvim novu generaciju uređaja koja uvjerljivo objedinjuje rafiniranu tehniku, nadmoćnu snagu, korisniku prilagođeno rukovanje i ekološki razum. Rezultat su maksimalno učinkoviti kvalitetni uređaji koji štede resurse i koji postavljaju nova mjerila.
Naše eco!ogic značajke.
Za osobito ekološke proizvode na području Home & Garden razvijeno je vlastito pozicioniranje i označavanje: robna marka u obliku riječi »eco!ogic«. Ovim dodatkom imenu i eco-logom označavaju se samo uređaji koji postižu odgovarajuće referentne vrijednosti. Ovdje se u osnovu stavljaju raznovrsni »eco«-kriteriji za koje je na raspolaganju uvijek vlastita ikonica.
Štednja vode
Odgovorno postupanje s vodom postaje sve važnije. eco!ogic jamči odgovornu potrošnju vode koja je usmjerena na cilj.
Štednja energije
Učinkovito korištenje energije je važna prednost eco!ogic-uređaja. To omogućava inteligentna i inovativna tehnika od Kärchera.
Štednja vode za piće
Korištenje kišnice štedi dragocjene resurse vode za piće. I eco!ogic-serija nudi rješenja za korištenje alternativnih izvora vode.
Smanjenje opterećenja otpadnih voda
Kärcher-uređaji s doziranjem sredstva za čišćenje kao i eco!ogic sredstva za čišćenje doprinose smanjenju opterećenja otpadnih voda.
Odgovoran odabir materijala
Kod eco!ogic-serije velika se važnost pridaje izbjegavanju materijala kao što su ftalati ili PVC.
Korištenje materijala uz štednju resursa
eco!ogic-uređaji impresioniraju zbog ekoloških materijala kao npr. reciklirane plastike. Ambalaža se sastoji od FSC-kartona i recikliranog materijala, a ne koristi se stiropor.
Niska razina buke
Kärcher eco!ogic-uređaji se dijelom odlikuju smanjenom emisijom buke.
Efektivno filtriranje prašine
Zahvaljujući pouzdanom filtriranju prašine Kärcher proizvodi osiguravaju zdravo radno okruženje. To naravno vrijedi i za nove eco!ogic-uređaje.
Uzorna sposobnost recikliranja
Uređaji od Kärchera se preko 90 % mogu reciklirati, tako i nova eco!ogic-serija.
Dug vijek trajanja
Načelno visoki Kärcher standardi kvalitete osiguravaju i kod eco!ogic-uređaja natprosječno dugo trajanje uređaja.
Jednostavan popravak
Proizvode od Kärchera odlikuje dobra popravljivost. To naravno vrijedi i za eco!ogic-uređaje.
Dobra raspoloživost rezervnih dijelova
Naravno da i uređaji eco!ogic-serije profitiraju od bogatog Kärcher servisa rezervnih dijelova.
Visokotlačni čistači eco!ogic-serije – uzorni štediše vode.
eco!ogic-uređaji dokazane Kärcher kvalitete tržišni su lideri po pitanju ekološke neškodljivosti. Oni nude mogućnost da se voda koristi prema potrebi i da se na taj način smanji potrošnja vode. Inovativna tehnika i inteligentna rješenja omogućavaju uzorno postupanje s resursima. Plastični dijelovi eco!ogic-serije se ca. 60% sastoje od recikliranog materijala te u njima nema ftalata i PVC-a. Ambalaža se pravi od FSC-kartona te se dosljedno odustaje od materijala za ispunu u kojem ima stiropora.
Pregled eco!ogic-visokotlačnih čistača:
K 4 Premium eco!ogic Home
Zaštita okoliša & čistoća: „K4 Premium eco!ogic Home“ s eco-motorom s vodenim hlađenjem štedi zahvaljujući eco-modusu do 20% vode & struje. Uz to ovaj visokotlačni čistač u kojem nema ftalata ni PVC-a, a koji je do 60% izrađen od recikliranog materijala, impresionira maksimalnim komforom u primjeni.
K 5 Premium eco!ogic Home
Uvjerljivo ekološki & izuzetno učinkovit! "K5 Premium eco!ogic Home" sa snažnim eko-motorom s vodenim hlađenjem i kompletom Home koji se sastoji od sredstva za čišćenje površine T250 za ekonomično čišćenje većih površina bez prskanja. Jako rješenje s visokotlačnim čistačem za povremena korištenja i srednja onečišćenja.
K 7 Premium eco!ogic Home
Maks. Komfor u primjeni i maksimalna ekološka neškodljivost odlikuju visokotlačni čistač „K7 Premium eco!ogic Home“ s bubnjem za namatanje crijeva za česta korištenja i jaka onečišćenja (npr. za staze, bazene, velike automobile, bicikle). Visokotlačni čistač s eco-motorom s vodenim hlađenjem zahvaljujući eko-modusu štedi do 20% vode & struje.
Maksimalna učinkovitost.
Kao i svi Kärcher visokotlačni čistači i Premium eco!ogic modeli K 4 – K 7 su opremljeni patentiranom Kärcher tehnologijom mlaznica koja je savršeno usklađena s pumpama. Time ovi uređaji daju ključan doprinos za odgovorno postupanje s dragocjenim resursima. U usporedbi s konkurencijom uređaji od Kärchera impresioniraju većom snagom skidanja i većom učinkovitošću pogledu čišćenja.
Rečeno običnim riječima: Čišćenje se odvija do 50 % brže – te time štedi i do 50 % energije i vode. Značajne prednosti koje je znanstveno potvrdio ugledni i neovisni institut Fraunhofer.
Nadmoćna snaga.
Razredi K 4 – K 7 Kärcher Premium eco!ogic serije opremljeni su inovativnim eco!-motorom s vodenim hlađenjem. Uređaji su osobito dugovječni i učinkoviti, a uz to i do 10 % lakši.
Čista voda za svijet.
Nije samo da Kärcher pravi uređaje koji čuvaju resurse, već se i angažira na zaštiti voda. Na primjer kroz projekt „Clean Water for the World“ kojega je Kärcher pokrenuo u suradnji sa zakladom Global Nature Fund. Sa svakim prodanim eco!ogic visokotlačnim čistačem dodatna sredstva idu u izgradnju uređaja za biološko pročišćavanje vode na cijelom svijetu. Na taj se način može pomoći da se sa svakim prodanim uređajem širom svijeta sačuva 1.000 l čiste vode u rijekama i jezerima. Korist za čovjeka i prirodu.