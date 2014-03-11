eco!ogic – Sada je žuto ono što je nekada bilo zeleno

Kärcher se smatra tržišnim liderom s funkcijom uzora. Održivost i zaštita okoliša duboko su ukorijenjeni element mišljenja i djelovanja te ulaze u inicijativu poduzeća "eco!ogic". Sa serijom eco!ogic Kärcher je razvio sasvim novu generaciju uređaja koja uvjerljivo objedinjuje rafiniranu tehniku, nadmoćnu snagu, korisniku prilagođeno rukovanje i ekološki razum. Rezultat su maksimalno učinkoviti kvalitetni uređaji koji štede resurse i koji postavljaju nova mjerila.

Kärcher ecologic Frosch

Naše eco!ogic značajke.

Za osobito ekološke proizvode na području Home & Garden razvijeno je vlastito pozicioniranje i označavanje: robna marka u obliku riječi »eco!ogic«. Ovim dodatkom imenu i eco-logom označavaju se samo uređaji koji postižu odgovarajuće referentne vrijednosti. Ovdje se u osnovu stavljaju raznovrsni »eco«-kriteriji za koje je na raspolaganju uvijek vlastita ikonica.

ecologic 2015
Štednja vode

Štednja vode

Odgovorno postupanje s vodom postaje sve važnije. eco!ogic jamči odgovornu potrošnju vode koja je usmjerena na cilj.

Štednja energije

Štednja energije

Učinkovito korištenje energije je važna prednost eco!ogic-uređaja. To omogućava inteligentna i inovativna tehnika od Kärchera.

Štednja vode za piće

Štednja vode za piće

Korištenje kišnice štedi dragocjene resurse vode za piće. I eco!ogic-serija nudi rješenja za korištenje alternativnih izvora vode.

Smanjenje opterećenja otpadnih voda

Smanjenje opterećenja otpadnih voda

Kärcher-uređaji s doziranjem sredstva za čišćenje kao i eco!ogic sredstva za čišćenje doprinose smanjenju opterećenja otpadnih voda.

Odgovoran odabir materijala

Odgovoran odabir materijala

Kod eco!ogic-serije velika se važnost pridaje izbjegavanju materijala kao što su ftalati ili PVC.

Korištenje materijala uz štednju resursa

Korištenje materijala uz štednju resursa

eco!ogic-uređaji impresioniraju zbog ekoloških materijala kao npr. reciklirane plastike. Ambalaža se sastoji od FSC-kartona i recikliranog materijala, a ne koristi se stiropor.

Niska razina buke

Niska razina buke

Kärcher eco!ogic-uređaji se dijelom odlikuju smanjenom emisijom buke.

Efektivno filtriranje prašine

Efektivno filtriranje prašine

Zahvaljujući pouzdanom filtriranju prašine Kärcher proizvodi osiguravaju zdravo radno okruženje. To naravno vrijedi i za nove eco!ogic-uređaje.

Uzorna sposobnost recikliranja

Uzorna sposobnost recikliranja

Uređaji od Kärchera se preko 90 % mogu reciklirati, tako i nova eco!ogic-serija.

Dug vijek trajanja

Dug vijek trajanja

Načelno visoki Kärcher standardi kvalitete osiguravaju i kod eco!ogic-uređaja natprosječno dugo trajanje uređaja.

Jednostavan popravak

Jednostavan popravak

Proizvode od Kärchera odlikuje dobra popravljivost. To naravno vrijedi i za eco!ogic-uređaje.

Dobra raspoloživost rezervnih dijelova

Dobra raspoloživost rezervnih dijelova

Naravno da i uređaji eco!ogic-serije profitiraju od bogatog Kärcher servisa rezervnih dijelova.

Visokotlačni čistači eco!ogic-serije – uzorni štediše vode.

eco!ogic-uređaji dokazane Kärcher kvalitete tržišni su lideri po pitanju ekološke neškodljivosti. Oni nude mogućnost da se voda koristi prema potrebi i da se na taj način smanji potrošnja vode. Inovativna tehnika i inteligentna rješenja omogućavaju uzorno postupanje s resursima. Plastični dijelovi eco!ogic-serije se ca. 60% sastoje od recikliranog materijala te u njima nema ftalata i PVC-a. Ambalaža se pravi od FSC-kartona te se dosljedno odustaje od materijala za ispunu u kojem ima stiropora.

Pregled eco!ogic-visokotlačnih čistača:

K4 ecologic visokotlačni čistač

K 4 Premium eco!ogic Home

Zaštita okoliša & čistoća: „K4 Premium eco!ogic Home“ s eco-motorom s vodenim hlađenjem štedi zahvaljujući eco-modusu do 20% vode & struje. Uz to ovaj visokotlačni čistač u kojem nema ftalata ni PVC-a, a koji je do 60% izrađen od recikliranog materijala, impresionira maksimalnim komforom u primjeni.

K5 ecologic visokotlačni čistač

K 5 Premium eco!ogic Home

Uvjerljivo ekološki & izuzetno učinkovit! "K5 Premium eco!ogic Home" sa snažnim eko-motorom s vodenim hlađenjem i kompletom Home koji se sastoji od sredstva za čišćenje površine T250 za ekonomično čišćenje većih površina bez prskanja. Jako rješenje s visokotlačnim čistačem za povremena korištenja i srednja onečišćenja.

K7 ecologic visokotlačni čistač

K 7 Premium eco!ogic Home

Maks. Komfor u primjeni i maksimalna ekološka neškodljivost odlikuju visokotlačni čistač „K7 Premium eco!ogic Home“ s bubnjem za namatanje crijeva za česta korištenja i jaka onečišćenja (npr. za staze, bazene, velike automobile, bicikle). Visokotlačni čistač s eco-motorom s vodenim hlađenjem zahvaljujući eko-modusu štedi do 20% vode & struje.

Maksimalna učinkovitost.

Kao i svi Kärcher visokotlačni čistači i Premium eco!ogic modeli K 4 – K 7 su opremljeni patentiranom Kärcher tehnologijom mlaznica koja je savršeno usklađena s pumpama. Time ovi uređaji daju ključan doprinos za odgovorno postupanje s dragocjenim resursima. U usporedbi s konkurencijom uređaji od Kärchera impresioniraju većom snagom skidanja i većom učinkovitošću pogledu čišćenja.

Rečeno običnim riječima: Čišćenje se odvija do 50 % brže – te time štedi i do 50 % energije i vode. Značajne prednosti koje je znanstveno potvrdio ugledni i neovisni institut Fraunhofer.

50 % brže

Nadmoćna snaga.

Razredi K 4 – K 7 Kärcher Premium eco!ogic serije opremljeni su inovativnim eco!-motorom s vodenim hlađenjem. Uređaji su osobito dugovječni i učinkoviti, a uz to i do 10 % lakši.

Motor s vodenim hlađenjem

Čista voda za svijet.

Nije samo da Kärcher pravi uređaje koji čuvaju resurse, već se i angažira na zaštiti voda. Na primjer kroz projekt „Clean Water for the World“ kojega je Kärcher pokrenuo u suradnji sa zakladom Global Nature Fund. Sa svakim prodanim eco!ogic visokotlačnim čistačem dodatna sredstva idu u izgradnju uređaja za biološko pročišćavanje vode na cijelom svijetu. Na taj se način može pomoći da se sa svakim prodanim uređajem širom svijeta sačuva 1.000 l čiste vode u rijekama i jezerima. Korist za čovjeka i prirodu.

Čista voda za svijet
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH