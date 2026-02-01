Robotska kosilica RCX 6
Zahvaljujući pogonu na sve kotače, robotska kosilica RCX 6 svladava zahtjevne terene dok štiti travnjak. GPS, RTK i AI kamera omogućuju bežičnu i potpuno automatsku košnju.
Robotska kosilica RCX 6 navigira bez granične žice zahvaljujući GPS-u, RTK anteni i AI kameri. Precizno pozicioniranje omogućuje košnju u paralelnim tragovima i osigurava učinkovitu njegu travnjaka u najkraćem mogućem vremenu. Do 3000 četvornih metara travnjaka može se održavati bez napora. Visina rezanja između 2 i 10 centimetra može se odabrati i automatski postaviti putem aplikacije ovisno o području. Osim toga, osnovne postavke mogu se očitati i prilagoditi na LCD zaslonu. Prepreke se inteligentno prepoznaju i izbjegavaju – udaljenost ovisi o vrsti prepreke. To omogućuje RCX 6 da kosi u blizini drveća, a istovremeno drži sigurnu udaljenost od životinja kao što su ježevi. Pogon na sva četiri kotača ne samo da svladava nagibe do 70 posto, nego također osigurava da su zavoji posebno nježni na travnjaku. Radna područja mapiraju se daljinskim upravljanjem aplikacije ili automatski AI prepoznavanjem površine. Radni prostor se može podijeliti u različite zone i također imati zabranjene zone. Individualne postavke za raspored, ponašanje u vožnji i još mnogo toga mogu se prilagoditi putem aplikacije.
Značajke i prednosti
Navigacija GPS i RTK
- Nije potrebna granična žica, što znači da nema potrebe za dugotrajnom instalacijom ili dugotrajnim podešavanjem žice.
- Zahvaljujući komunikaciji sa satelitima i RTK antenom, položaj se može odrediti točno u centimetar kako bi se definirala precizna radna područja.
- Područje košnje mapira se vrlo jednostavno izravnim daljinskim upravljanjem robotske kosilice.
AI kamera
- 3D stereo kamera prepoznaje površine kao što su trava ili kamen i stoga može samostalno mapirati područje košnje.
- Kamera pokretana umjetnom inteligencijom inteligentno prepoznaje objekte i prilagođava ponašanje vožnje ovisno o prepreci. Robotska kosilica se približava drveću i grmlju, ali se drži na velikoj udaljenosti od živih bića.
- Ako je GPS signal slab, kamera pomaže u navigaciji kako bi robotska kosilica vozila učinkovito i sigurno.
Paralelna košnja
- Robotska kosilica kosi u paralelnim tragovima za maksimalnu učinkovitost. Razmak između staza može se prilagoditi.
- Ako se žele izbjeći tragovi, robotska kosilica također može promijeniti smjer nakon svake košnje ili odabrati prilagođeni kut za košenje.
Pogon na sve kotače
- Sa svoja tri pogonska kotača, robotska kosilica može se penjati i kositi nagibe do 70 posto.
- Na neravnim površinama, robotska kosilica može se sama osloboditi teških situacija.
- Može putovati preko viših pragova, npr. za prebacivanje između dva područja različitih visina.
Lagano okretanje
- Interakcija kotača s fleksibilnim stražnjim kotačem od 360° omogućuje da se robotska kosilica okreće glatko i nježno kako bi zaštitila travu.
Automatsko podešavanje visine rezanja
- Visina rezanja može se odabrati u širokom rasponu od 2 do 10 centimetara.
- Visina rezanja se podešava elektronički postavljanjem u aplikaciji.
- Za svaku zonu košnje može se odabrati različita visina rezanja, koju robotska kosilica zatim samostalno prilagođava.
Dvostruko kućište kosilice
- Zahvaljujući diskovima s dva noža, robotska kosilica ima veliku širinu rezanja od 35 centimetra za bržu i učinkovitiju košnju.
Senzor za kišu
- Robotska kosilica koristi svoj senzor za otkrivanje kiše, a zatim se vraća na stanicu za punjenje dok se travnjak ponovno ne osuši.
- Postavka se može prilagoditi ako je potrebno raditi po kiši ili drugim vremenskim razmacima.
LCD zaslon
- Veliki LCD zaslon omogućuje očitavanje statusa robotske kosilice s uređaja u bilo kojem trenutku.
- Osnovne postavke moguće je izvršiti putem zaslona na samom uređaju.
Automatski raspored s više zona
- Robotska kosilica stvara prilagođeni raspored ovisno o području i uvjetima, koji RCX 6 zatim redovito provodi.
- Mogu se kreirati različite zone između kojih se robotska kosilica može neovisno i selektivno prebacivati.
- Raspored se može prilagoditi, npr. kako biste izbjegli vožnju u određenu zonu košnje u određeno doba dana.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (m²)
|3000
|Vrsta kosilice
|Oštrice koje se slobodno njišu
|Broj oštrica
|6
|širina košenja (cm)
|35
|visina košenja (cm)
|2 / 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 70
|Primjena za košenje
|Malčiranje
|Navigacijska tehnologija
|GPS / RTK / AI kamera
|Vrsta kamere
|3D stereo
|Definicija površine košnje
|GPS lokalizacija / Detekcija trave
|Širina najužeg hodnika (cm)
|80
|Broj zona košnje (Komad(a))
|maks. 10
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|35
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|18
|Kapacitet baterije (Ah)
|5
|Izlazna snaga (A)
|5
|Razina snage zvuka (dB(A))
|60
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|868 x 535 x 297
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|735 x 510 x 270
|Težina robota (kg)
|14,4
|Trajanje košnje po jednom punjenju baterije (min)
|75
|Težina bez pribora (kg)
|14,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|29,8
Opseg isporuke
- Stanica za punjenje
- RTK antena
- Klinovi za uzemljenje za pričvršćivanje stanice za punjenje: 8 Komad(a)
- Klinovi za tlo za pričvršćivanje RTK antene: 4 Komad(a)
- Vijci za montažu RTK antene: 4 Komad(a)
- Noževi i vijci za kosilice: 18 Komad(a)
Oprema
- Navigacijski sustav: Sustavne trake
- Zabranjene zone
- Funkcija rezanja rubova
- Tehnologija bazirana na senzorima: Optički senzor/ Senzor za kišu/ Senzor podizanja/ senzor protiv nagiba/ Senzor udara
- LoRa®
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Zaključavanje PIN kodom
- OTA ažuriranje firmvera
- Plutajuće rezno kućište
- Pogon na sve kotače
- Zaslon
- kašnjenje kiše
- Broj kotača: 3 Komad(a)
- Spot svjetla
- Ručka za nošenje
- Zaštita od krađe
Videos
Područja primjene
- Travnjaci svih vrsta s travom visine do 10 cm i nagibima do 70 posto