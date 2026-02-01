Robotska kosilica RCX 6 navigira bez granične žice zahvaljujući GPS-u, RTK anteni i AI kameri. Precizno pozicioniranje omogućuje košnju u paralelnim tragovima i osigurava učinkovitu njegu travnjaka u najkraćem mogućem vremenu. Do 3000 četvornih metara travnjaka može se održavati bez napora. Visina rezanja između 2 i 10 centimetra može se odabrati i automatski postaviti putem aplikacije ovisno o području. Osim toga, osnovne postavke mogu se očitati i prilagoditi na LCD zaslonu. Prepreke se inteligentno prepoznaju i izbjegavaju – udaljenost ovisi o vrsti prepreke. To omogućuje RCX 6 da kosi u blizini drveća, a istovremeno drži sigurnu udaljenost od životinja kao što su ježevi. Pogon na sva četiri kotača ne samo da svladava nagibe do 70 posto, nego također osigurava da su zavoji posebno nježni na travnjaku. Radna područja mapiraju se daljinskim upravljanjem aplikacije ili automatski AI prepoznavanjem površine. Radni prostor se može podijeliti u različite zone i također imati zabranjene zone. Individualne postavke za raspored, ponašanje u vožnji i još mnogo toga mogu se prilagoditi putem aplikacije.