Robotski čistač prozora
Gore, dolje, lijevo, desno – Kärcherovi roboti za čišćenje prozora brinu se za sve. Automatski, sve do rubova na teško dostupnim mjestima, održavaju vaše prozore čistima i osiguravaju više WOW efekta svaki put. RCW 2 je super brz sa svoja 2 rotirajuća diska i osigurava čiste rezultate svojim finim ultrazvučnim mlaznicama za prskanje. RCW 4 također može prepoznati prozore bez okvira zahvaljujući svojoj senzorskoj tehnologiji. Autonomno čišćenje prozora osigurava ekstra velika krpa za čišćenje koju stalno vlaži 6 mlaznica za prskanje.
Čišćenje prozora pritiskom na dugme – u potpunosti automatski i praktično.
Znamo da je vrijeme dragocjeno.
Zato naši roboti ne rade samo autonomno, već i brzo. Uz vrijeme čišćenja od samo 2,5 minute po četvornome metru (RCW 2: 3 min/m²), prozori će biti čisti u trenu. Roboti RCW koriste sustavno planiranje rute za čišćenje cijele površine prozora.
Mokro čišćenje pomoću tehnologije mlaznica i visokokvalitetnog Kärcherovog sredstva za čišćenje.
Naš sustav ultrazvučnog prskanja jamči ravnomjerno raspoređivanje sredstva za čišćenje po staklenoj površini. Zahvaljujući iznimno finoj maglici za prskanje, ostaci vode i neugledne kapljice postaju prošlost. Time se optimizira vlaženje jastučića za čišćenje, osiguravajući rezultat bez tragova i visoki sjaj.
Kod modela RCW 4, krpa za brisanje vlaži se izravno i kontinuirano putem preciznog sustava pumpe, čime se izbjegava zanošenje spreja čak i na otvorenome. Specijalno razvijeno sredstvo za čišćenje ne osigurava samo blistavo čiste prozore, već ih i dulje održava čistima, jer kiša brže otječe, čime se odgađa ponovno prljanje.
Sigurnost za robota, prozore i okolinu.
Snažna usisna sila drži robot čvrsto pričvršćenim za prozor. Pouzdano se mogu čistiti stakla s nagibom do 45 stupnjeva. Čak i u slučaju nestanka ili prekida napajanja, ugrađena sigurnosna baterija jamči da robot za čišćenje prozora ostaje na prozoru još 40 minuta i ne pada iznenada. Priloženo sigurnosno uže posebno je korisno za primjene na vanjskim visinama. Ono se pomoću kuke može pričvrstiti za robota, a zatim učvrstiti, primjerice, za unutarnju nogu stola ili karnišu, čime se sprječava pad na nogostupe ili ceste.
Novo rješenje pionira električnog čišćenja prozora.
Kao tržišni lider u čišćenju prozora, svoju smo stručnost već dokazali usisavačima za prozore i posebno razvijenim sredstvima za čišćenje koja jamče rezultate bez tragova. Uvođenjem naših novih robota za čišćenje prozora činimo odlučujući korak naprijed.
Ovom inovativnom kombinacijom proizvoda nudimo Vam kompletno rješenje za blistavo čiste prozore i sve glatke površine te pokrivamo cijeli spektar čišćenja. Ne isporučujemo Vam samo proizvode, već i stručnost koja je potrebna za postizanje besprijekornih rezultata.
RCW 4 – Za sve vertikalne staklene površine, s okvirom ili bez njega.
Robotski čistač prozora RCW 4 zamjenjuje ručno čišćenje velikih i teško dostupnih prozora te jamči jasan pogled. Čak se i staklene površine bez okvira brzo i pouzdano čiste zahvaljujući sustavnoj navigaciji s četiri senzora. Za najbolje rezultate, mikrovlaknasta krpa za brisanje vlaži se sredstvom za čišćenje pomoću šest mlaznica koje pokreće pumpa. Ovo izravno vlaženje sprječava stvaranje kapljica i zanošenje vjetrom.
Prednosti koje čine razliku.
Multifunkcionalni senzori:
Četiri multifunkcionalna senzora detektiraju ne samo okvire prozora i ostale prepreke, već i rubove staklenih površina bez okvira.
Mlaznice za prskanje:
Za optimalne rezultate čišćenja, šest mlaznica za prskanje kontinuirano vlaži krpu za brisanje s točno odgovarajućom količinom vode.
Spremnik za sredstvo za čišćenje:
RCW 4 ima spremnik od 150 ml s pokazivačem razine napunjenosti.
Krpa za brisanje od mikrovlakana:
Krpa za brisanje pruža izvrsno upijanje prljavštine i vlage. Može se koristiti s obje strane, a zahvaljujući sustavu čičak-traka, jednostavno se pričvršćuje na uređaj. Nakon uporabe, može se higijenski i lako očistiti u perilici rublja.
Tipka za uključivanje/isključivanje i LED status:
Intuitivno i jednostavno rukovanje. Boja LED svjetla označava trenutačni status uređaja.
Sigurnosni sustav:
Zahvaljujući sigurnosnoj bateriji, robot za čišćenje prozora može ostati na staklu 40 minuta čak i bez napajanja. Sigurnosno uže duljine 4 metra drži robota na mjestu u slučaju pada.
Glasovna signalizacija:
Različiti načini čišćenja i status uređaja komuniciraju se putem glasovne signalizacije.
Dizajn:
Kompaktan i lagan dizajn s ergonomskom ručkom za maksimalnu udobnost.
Dugačak kabel za napajanje:
Puna fleksibilnost čak i za velike i teško dostupne prozore zahvaljujući kabelu za napajanje duljine 5 metara.
Pogon protiv klizanja:
Pogon protiv klizanja jamči stabilno kretanje bez proklizavanja.
Usisna turbina:
Uz usisnu snagu od 3.000 Pa, robot za čišćenje prozora sigurno je pričvršćen za staklenu površinu.
RCW 2 – Malen i okretan za jasan pogled.
Čišćenje prozora bez napora i više vremena za druge stvari: s robotskim čistačem prozora RCW 2 to nije problem. Dva rotirajuća diska i dvije mlaznice za prskanje s visokokvalitetnim Kärcherovim sredstvom za čišćenje jamče čiste rezultate. I to brzo: RCW 2 treba samo tri minute po kvadratnom metru – čisti prozori u trenu. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, robot je idealan i za manje prozore.
Prednosti koje čine razliku.
Dva senzora:
Dva bočna senzora pouzdano detektiraju okvire prozora i ostale prepreke te sukladno tome prilagođavaju navigaciju.
Spremnik za sredstvo za čišćenje:
RCW 2 ima spremnik od 70 ml. Otvor se nalazi ispod krpe za brisanje.
Krpa od mikrovlakana:
Okrugla krpa za brisanje pruža izvrsno upijanje prljavštine i vlage. Klizi po staklu i može se koristiti s obje strane. Nakon uporabe, može se higijenski i lako očistiti u perilici rublja.
Tipka za uključivanje/isključivanje i LED status:
Uređaj se ističe intuitivnim rukovanjem. Boja LED svjetla označava trenutačni radni status.
Sustav sigurnosti:
Dvostruka zaštita: Integrirana sigurnosna baterija drži robota sigurno pričvršćenim za prozor do 40 minuta, čak i u slučaju nestanka električne energije. Dodatno, sigurnosno uže duljine 4 metra štiti od padova.
Glasovna signalizacija:
Glasovna signalizacija komunicira različite načine čišćenja i trenutačni status uređaja.
Dizajn:
Rukovanje bez napora zahvaljujući laganom dizajnu i ergonomski oblikovanoj ručki.
Dugačak kabel za napajanje:
Zahvaljujući kabelu za napajanje duljine 5m, RCW 2 može doseći i velike i teško dostupne prozore, nudeći punu fleksibilnost.
Neklizajući kotači:
Neklizajući kotači nude optimalno prianjanje, omogućujući precizno upravljanje.
Usisna turbina:
Uz usisnu snagu od 3.300 Pa, robot za čišćenje prozora sigurno je pričvršćen za staklenu površinu.
PET NAČINA ČIŠĆENJA
Brzo čišćenje
Način brzog čišćenja prikladan je za slabo zaprljane prozore i za redovito čišćenje.
Intenzivno čišćenje
Prozori se čiste posebno temeljito načinom intenzivnoga čišćenja. U ovome načinu robot dvaput prelazi preko prozora, zatim ga polira u suhom načinu rada i na kraju obavlja puni prolaz duž rubova.
Ciljano čišćenje
Ciljano čišćenje idealno je za intenzivno čišćenje male površine. Robot briše naprijed-natrag kratkim pokretima, uklanjajući čak i tvrdokorne mrlje.
Poliranje
Za savršenu završnu obradu, robot briše prozor bez dodavanja sredstva za čišćenje, čime uklanja sve preostale tragove.
Manualni način rada
Isporučeni daljinski upravljač omogućuje Vam ne samo ručno upravljanje robotom za čišćenje prozora u svim smjerovima, već i njegovo jednostavno vraćanje s prozora i iz teško dostupnih područja u bilo kojem trenutku.