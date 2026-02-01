Robotski čistač prozora

Mokro čišćenje pomoću tehnologije mlaznica i visokokvalitetnog Kärcherovog sredstva za čišćenje.

Naš sustav ultrazvučnog prskanja jamči ravnomjerno raspoređivanje sredstva za čišćenje po staklenoj površini. Zahvaljujući iznimno finoj maglici za prskanje, ostaci vode i neugledne kapljice postaju prošlost. Time se optimizira vlaženje jastučića za čišćenje, osiguravajući rezultat bez tragova i visoki sjaj.

Kod modela RCW 4, krpa za brisanje vlaži se izravno i kontinuirano putem preciznog sustava pumpe, čime se izbjegava zanošenje spreja čak i na otvorenome. Specijalno razvijeno sredstvo za čišćenje ne osigurava samo blistavo čiste prozore, već ih i dulje održava čistima, jer kiša brže otječe, čime se odgađa ponovno prljanje.