Pretraživač profesionalnih Kärcher uređaja

Pretražite širok raspon uređaja i tehnologije u trenu.

Koristite pretraživač profesionalnih Kärcher uređaja i pronađite idealnu opremu za profesionalno čišćenje. Brzo i jednostavno do vrhunskih rješenja.

Profesionalni visokotlačni čistači

Profesionalni visokotlačni perači

Težak rad postao lak: naši profesionalni visokotlačni perači obavljaju širok raspon zadataka brzo i učinkovito. To uključuje sve strojeve na hladnu i toplu vodu te sredstva za čišćenje.

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Profesionalni usisavači za mokro i suho usisavanje

Profesionalni mokro-suhi usisavači

Bilo da se radi o mokrom ili suhom, grubom ili finom onečišćenju: naši profesionalni usisavači za mokro i suho usisavanje dorasli su svakoj vrsti prljavštine i neophodni su u mnogim industrijama - uključujući i posebne primjene.

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Profesionalni usisavači za suho usisavanje

Profesionalni suhi usisavači

Bilo da se radi o usisavačima za suho usisavanje, uspravnim četkastim usisavačima, akumulatorskim usisavačima ili električnim metlama: naš profesionalni asortiman nudi snažna i jednostavna rješenja za svako područje primjene.

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Profesionalni uređaji za metenje i usisavanje

Profesionalni strojevi za metenje i usisavanje

Ergonomsko čišćenje s malo prašine: naši profesionalni uređaji za metenje i usisavanje čiste svaki kutak - bilo vani ili unutra, ručno gurani ili s pogonom na vuču.

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Profesionalna rješenja za industrijsko usisavanje/odstranjivanje prašine

Profesionalna industrijski usisavači za krute tvari i prašinu

Sustav koji čini razliku: nudimo rješenja za industrijsko usisavanje/odstranjivanje prašine u svim njihovim varijantama - od prijenosnih strojeva do sustava za usisavanje i odstranjivanje prašine po sistemu "ključ u ruke".

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Created with AI (artificial intelligence)

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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