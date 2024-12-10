Pretraživač profesionalnih Kärcher uređaja
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Koristite pretraživač profesionalnih Kärcher uređaja i pronađite idealnu opremu za profesionalno čišćenje. Brzo i jednostavno do vrhunskih rješenja.
Profesionalni visokotlačni perači
Težak rad postao lak: naši profesionalni visokotlačni perači obavljaju širok raspon zadataka brzo i učinkovito. To uključuje sve strojeve na hladnu i toplu vodu te sredstva za čišćenje.
Profesionalni mokro-suhi usisavači
Bilo da se radi o mokrom ili suhom, grubom ili finom onečišćenju: naši profesionalni usisavači za mokro i suho usisavanje dorasli su svakoj vrsti prljavštine i neophodni su u mnogim industrijama - uključujući i posebne primjene.
Profesionalni suhi usisavači
Bilo da se radi o usisavačima za suho usisavanje, uspravnim četkastim usisavačima, akumulatorskim usisavačima ili električnim metlama: naš profesionalni asortiman nudi snažna i jednostavna rješenja za svako područje primjene.
Profesionalni strojevi za metenje i usisavanje
Ergonomsko čišćenje s malo prašine: naši profesionalni uređaji za metenje i usisavanje čiste svaki kutak - bilo vani ili unutra, ručno gurani ili s pogonom na vuču.
Profesionalna industrijski usisavači za krute tvari i prašinu
Sustav koji čini razliku: nudimo rješenja za industrijsko usisavanje/odstranjivanje prašine u svim njihovim varijantama - od prijenosnih strojeva do sustava za usisavanje i odstranjivanje prašine po sistemu "ključ u ruke".