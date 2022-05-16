Savjeti za čišćenje doma i vrta – jednostavno, brzo i učinkovito
Ljudi širom svijeta provode oko 3 sata i 20 minuta tjedno čisteći, prema studiji Kärchera. Za postizanje čistog doma često su potrebni razni uređaji za čišćenje. Bez obzira čistite li unutra ili vani, pravilna upotreba uređaja olakšava rad. Dobri savjeti za čišćenje kuće mogu učiniti posao bržim, ostavljajući vam više vremena za uživanje u životu.
Unutarnji prostor
Savjeti za rješavanje prljavštine unutar kuće
Čišćenje kuhinje, kupaonice i stambenih prostora nije rezervirano samo za proljeće. Tijekom vremena prljavština se nakuplja unutar doma: mrlje na podovima, presvlakama i tepisima. Pelud, prašina i otisci prstiju često prljaju prozore. Kuhinja skriva masnoće i ostatke hrane, dok kupaonica ima kamenac i ostatke sapuna. Uz nekoliko savjeta za čišćenje doma, pravih uređaja, sredstava i kućnih pripravaka, prljavštinu možete brzo ukloniti. Vaš dom ponovno će biti čist i higijenski
Vanjski prostor
Savjeti za čišćenje kuće i dvorišta
Oko kuće uvijek ima mnogo posla. U proljeće treba očistiti tragove zime na terasi, prilazima i stazama. Ljeti je potrebno zalijevati bilje, kositi travnjak te obrezivati živicu, drveće i grmlje. U jesen treba pripremiti vrt za zimu, ukloniti lišće i spremiti vrtni namještaj. Vozila poput bicikla, motocikla, automobila ili kampera također zahtijevaju redovito održavanje. Uz ove praktične savjete, svaki zadatak bit će lakši.