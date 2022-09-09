Praktični DIY savjeti za čišćenje
Ništa ne donosi veće zadovoljstvo od stvaranja vlastitim rukama. Proljeće je idealno vrijeme za DIY projekte. Sunce počinje izlaziti, a noći postaju duže. Ako se odlučite za projekt oko kuće ili vrta, očekujte prljavštinu i prašinu. Ovi DIY savjeti za čišćenje pomoći će da vaša radionica izgleda kao nova nakon završetka zadatka.
Priprema je ključ
Ne možete očekivati da će DIY projekti proći bez prljavštine i prašine. Ne iznenađujte se kad nakon renoviranja treba puno čišćenja. To je osobito važno za osobe s alergijama. Mnogi DIY majstori koriste komercijalne usisavače za čišćenje svojih radionica. Međutim, zbog grube prljavštine i velike količine prašine, ovi uređaji brzo dosegnu svoje granice. DIY savjeti za čišćenje predlažu da je za uklanjanje fine i grube prašine najbolji izbor usisavač za mokro i suho usisavanje.
DIY za vrt: Uljepšajte vanjski prostor
Kad proljeće donese više temperature, priroda se budi iz zimskog sna. To je znak da je vrijeme za uljepšavanje vrta i DIY projekte! Dvorište, cvjetne gredice i vrtni namještaj trebaju vašu pažnju nakon zime. Provjerite koji su najbolji DIY savjeti za čišćenje i uređenje vrta.
Nakon što očistite staze od lišća i zemlje, pometete terasu i njegujete travnjak, možete se posvetiti malim DIY projektima. Postoji mnogo savjeta kako prilagoditi vrt vlastitom ukusu. Često uključuje proširenje vanjskog prostora kuće elementima koje sami izradite.
Jedan od popularnih trendova posljednjih godina su samogradnje cvjetnjaka od kamena ili drveta. Uzdignute gredice i kutije za sadnju ne samo da su praktične i estetski privlačne, već i omogućuju biljkama rast na mjestima s lošim uvjetima tla. Domaći vrtni namještaj jedan je od najpopularnijih DIY projekata. Ovi savjeti za čišćenje i održavanje vrta pomoći će vam uljepšati vaš prostor.
Savjet
Nakon korištenja pile za rezanje drva ili kamena, DIY majstori često primijete da mokri i suhi usisivač učinkovito uklanja prašinu. Ako ste napravili malu grešku dok ste presađivali ili sadili gredice, možete jednostavno usisati vodu i mokru prljavštinu tim usisavačem.
Ovi usisavači dolaze u baterijskim ili kabelskim modelima. Bežični modeli s punjivom baterijom ne zahtijevaju utičnicu, što korisnicima pruža više slobode i fleksibilnosti. Za veće površine, stroj za metenje je odličan izbor. Ovaj stroj brzo i lako uklanja latice, pijesak, zemlju i lišće.
Rad u kući: Načini izbjegavanja prašine
DIY projekti nisu ograničeni samo na vrt, već se mogu provesti i u kući. Nakon nekoliko godina, neki predmeti, poput kuhinje ili ormarića u dnevnoj sobi, mogu zatrebati nadogradnju. Bez obzira na vrstu DIY projekta, bojenje i bušenje su neizbježni.
Prilikom preuređenja kuće, normalno je da nastane puno građevinskog otpada. Na primjer, prilikom rušenja starih zidova ili bušenja. Veće komade smeća potrebno je prvo iznijeti iz prostorije rukom ili lopaticom. Zatim, usisavač za mokro i suho usisavanje s filter vrećicom može se koristiti za brzo uklanjanje sitnih komadića prašine. To olakšava usisavanje građevinskih ostataka, kao što su žbuka, cement ili komadići cigle. Ovaj usisavač također lako uklanja vlažnu prljavštinu koja može nastati prilikom skidanja tapeta.
Usisavač za mokro i suho usisavanje koristan je i za manje projekte obnove. Time izbjegavate skupo osnovno čišćenje nakon radova. Prašina se može spriječiti korištenjem raznih dodataka. U projektima poput postavljanja nove rasvjetne trake na strop, često više vremena trošite na pokrivanje namještaja i čišćenje nego na sam rad.
U takvim slučajevima, hvatač prašine za bušilicu može biti od velike pomoći! Dodatak se lako spaja na usisno crijevo. Za skupljanje prašine tijekom bušenja, postavite dodatak na željeno mjesto na zidu ili stropu te uključite usisavač. Hvatač prašine će sigurno ostati na mjestu. Sada možete bušiti bez brige o prašini, jer mokri i suhi usisavač odmah pokupi prašinu. Karcher vodiči za DIY preporučuju različite hvatače prašine kao pomoć u ovakvim zadacima.
Čista garaža, radionica i šupa nakon završenog DIY projekta
Odgovarajuća radionica neophodna je za DIY entuzijaste. U njoj možete sigurno pohraniti alate, opremu i građevinske materijale. Ovdje se može blanjati drvo i raditi u miru. Nije čudo da mnogi vlasnici doma uređuju zasebnu prostoriju za to.
Za one s manje prostora ili koji se povremeno bave DIY projektima, garaža je obično idealna. Parkiranjem automobila vani, DIY entuzijasti dobivaju prostor, mir i tišinu. Također, imaju potrebne električne priključke. No, kako spriječiti stvaranje prašine u garaži? I kako je nakon toga očistiti?
Usisavač za mokro i suho usisavanje idealan je alat za vašu radionicu. Ako siječete drvo ili kamen, trebate koristiti usisavač tijekom rada. Neki modeli imaju integriranu utičnicu za dodatnu fleksibilnost. Sjeckalice, kružne pile, glodalice i brusilice mogu se izravno spojiti na usisavače. Usisavač se automatski uključuje ili isključuje zajedno s električnim alatom, a prljavština nastala tijekom rada odmah se usisava.
Ovaj usisavač idealan je za uklanjanje drvene prašine. Da bi učinkovito usisavao sitnu prašinu, samo trebate umetnuti filter vrećicu.
Savjet
Ako već čistite garažu, možete usisati i svoj automobil. Širok izbor dodataka za čišćenje automobila može se priključiti na mokri i suhi usisavač. Ovi dodaci pomažu u čišćenju tepiha, manjih skladišnih prostora i prostora između sjedala.
Očistite vrtnu šupu
Umjesto petljanja u garaži, mnogi DIY entuzijasti imaju na raspolaganju malu radionicu u vrtnoj šupi. Radni stol se uglavnom bez problema može postaviti tako da se mogu obavljati manji i veći radovi na kući i vrtu. Ako posjedujete ovakvu šupu, bit ćete svjesni da je urednost često u drugom planu zbog brojnih DIY projekata. Ako u šupi postoje uređaji i alati koji se ne koriste stalno, prljavština, prašina ili čak štetočine poput buba, mrava ili pauka mogu se nakupiti na i između alata. Stoga se preporuča redovito čistiti šupu, osobito nakon završetka vrlo opsežnih DIY projekata u radionici.
Prvi korak je razmisliti o organiziranju šupe. Police i nosači na zidovima ne samo da održavaju stvari urednima, nego i olakšavaju čišćenje radionice. Stoga je najbolje da kućni majstori temeljito očiste šupu prije čišćenja. Manji međuprostori u radionici mogu se čistiti mokrim i suhim usisavačem. Sve što trebate učiniti je spojiti normalnu usisnu cijev, uključiti uređaj i usisavati između nosača, polica i alata.
Ne brinite ako naiđete na vijke ili čavle u prazninama. Usisavač za mokro i suho usisavanje brzo uklanja grube i oštre materijale bez oštećenja. Ovi usisavači imaju visoku otpornost i dolaze s posebnim usisnim cijevima u raznim veličinama. Čak i veće površine između kružnih pila ili radnih stolova lako se čiste. Većina modela ima funkciju puhanja koja ne samo da usisava prljavštinu, već i učinkovito uklanja drvenu prašinu i slične nečistoće iz malih otvora. Ovi DIY savjeti za čišćenje osigurat će da vaša radionica uvijek bude u savršenom stanju.