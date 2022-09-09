Kako očistiti pločice na terasi za dugotrajan sjaj
Kako očistiti pločice na terasi i produžiti im vijek trajanja? Terasa se u ljetnim mjesecima često koristi kao dodatan dnevni boravak ili blagovaonica. Kako bi vanjski prostor izgledao besprijekorno, pločice treba čistiti i održavati. Evo nekoliko savjeta kako očistiti pločice na terasi i vratiti im njihov sjaj.
Čišćenje vanjskih pločica: na što pripaziti?
Terase od betona ili prirodnog kamena nisu samo moderne, već i jednostavne za održavanje. U usporedbi s drvenim terasama, terase s glatkim površinama lakše se održavaju.
Ipak, s vremenom se na kamenim pločama nakupljaju mrlje, a u fugama alge, mahovina i korov. Što može postati opasno jer površine postaju skliske.
Za čišćenje kamenih ili betonskih ploča mogu se koristiti električni alati, kemijska sredstva ili ekološki prihvatljivo sredstvo za pranje vanjskih pločica. Važno je prilagoditi način čišćenja materijalu kako bi se izbjegla oštećenja.
Uklonite grubu prljavštinu s terasnih ploča
Prije čišćenja terase, uklonite grubu prljavštinu s površine. To će spriječiti širenje nečistoća. Ostatke poput lišća ili grančica najbolje je ukloniti metlom od slame ili plastike. Za velike terase praktičan izbor može biti stroj za metenje.
Savjet
Kako biste spriječili stvaranje mahovine i algi, ploče je potrebno očistiti nekoliko puta godišnje.
Očistite fuge na terasi
Nakon čišćenja površine terase, potrebno je obratiti pažnju na fuge. Strugalicom za fuge uklonite korov, mahovinu i zelenilo između ploča. Ako nemate strugalicu, vrtna lopatica može poslužiti. Za uklanjanje zelenila možete koristiti i bežični odstranjivač korova.
Jednostavna alternativa je i topla voda. Ekološki je prihvatljivo i djeluje na korijen biljke. No, postupak treba ponoviti nekoliko puta za vidljive rezultate.
Čišćenje vanjskih pločica: uklanjanje mrlja
Mrlje od crnog vina, umaka ili masnoće mogu zaprljati terasu, posebno na površinama gdje se tekućine brzo upijaju. Mast i ulje često ostavljaju tvrdokorne mrlje na betonskim ili kamenim podovima. Takve je mrlje kasnije teško ukloniti.
Sredstva za čišćenje kamenih površina ili betona efikasna su u uklanjanju ovakvih mrlja. Proizvodi se razlikuju po načinu primjene. Neki se nanose izravno, dok se drugi razrjeđuju u vodi, uz točan omjer. Sredstvo se nanosi na mrlje, ostavi da djeluje 2 do 5 minuta, a zatim se ispere čistom vodom.
Terasa se može očistiti i kućnim pripravcima, odnosno možete napraviti vlastito sredstvo za pranje vanjskih pločica. Možete koristiti sapun razrijeđen u toploj vodi, sodu bikarbonu ili ocat. Sapunicu ili otopinu octa (u omjeru 1:1 s vodom) nanesite na površinu terase. Za pripravak od sode bikarbone otopite 1 do 5 žlica u 10 litara vode, ovisno o zaprljanosti. Ostavite smjesu da djeluje 15 do 20 minuta, zatim očistite ribalicom i isperite čistom vodom.
Preporučljivo je prvo isprobati sredstvo na manjem dijelu terase. Tako ćete provjeriti hoće li promijeniti boju Ako je materijal osjetljiv, bolje je koristiti profesionalna sredstva za čišćenje.
Kako očistiti pločice na terasi visokotlačnim čistačem
Za temeljito uklanjanje prljavštine s terase, visokotlačni čistač je idealno rješenje. S pritiskom vode do 180 bara, učinkovito i pouzdano čisti površine. Također, štedi vrijeme i novac za održavanje terase. No, ovisno o vrsti materijala, izravan mlaz vode može ohrapaviti ili čak oštetiti terasne ploče, pa budite oprezni.
Tvrdi kameni materijali, poput granita, mogu se bez problema čistiti visokim pritiskom. S druge strane, za mekši prirodni kamen, preporučuje se korištenje nižeg pritiska kako bi se izbjegla oštećenja. Ako želite temeljito očistiti terasu s manjim pritiskom, najbolje je koristiti visokotlačni čistač u kombinaciji s čistačem površina. Ovaj pristup omogućava povećanje udaljenosti mlaznica od površine, što rezultira nježnijim čišćenjem. Alternativno, za manje površine možete koristiti ručni čistač s odgovarajućom četkom za ribanje.
Čišćenje vanjskih pločica čistačem terasa
Osim visokotlačnih čistača, električni čistač terasa također je prikladan za čišćenje vanjskih pločica.
Kombinacija rotirajućih valjkastih četki za drvene ili kamene površine i integriranog dovoda vode učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu i zelene naslage. Količinu vode možete prilagoditi prema potrebi, koristeći samo onoliko koliko je potrebno za čišćenje površine.
Evo kako očistiti terasu u nekoliko jednostavnih koraka:
- Spojite uređaj za čišćenje terase na dovod vode koristeći uobičajeno vrtno crijevo.
- Otvorite dovod vode na ručki uređaja. Podesite količinu vode prema materijalu koji čistite - manje za beton, više za drvo ili kamen
- Uključite uređaj i ravnomjerno ga pomičite naprijed-natrag po površini. Unatrag rotirajući valjci oslobađaju prljavštinu. Integrirani vodeni mlaz odmah ispire nečistoće.
- Na kraju, kratko isperite površinu vrtnim crijevom kako biste završili čišćenje terasnih ploča.
Kako očistiti pločice na terasi od prirodnog kamena?
Terase od prirodnog kamena, poput granita i mramora, poznate su po svojoj robusnosti i otpornosti na abraziju. Uz to, zadržavaju svoju izvornu boju. Prirodni materijali često imaju sitna udubljenja gdje se nakuplja prljavština i zelene naslage. Takve materijale možete očistiti visokotlačnim ili električnim čistačem terasa.
Prije nego što posegnete za visokotlačnim ili električnim čistačem terase, važno je saznati koliko je vaš kamen otporan. Što je kamen tvrđi, to je manje osjetljiv na upotrebu električnih alata. Vrlo tvrdi materijali, poput granita ili bazalta, mogu se čistiti pod visokim pritiskom.
S druge strane, mekši prirodni kamen poput vapnenca bolje podnose niski pritisak ili ručno čišćenje. Za manje površine idealni su pH neutralni sapun, malo vode i četka. Za čišćenje većih površine od prirodnog kamena, možete koristiti električni čistač terase ili visokotlačni čistač s dodatkom za čišćenje površina.
Kako očistiti betonske terase?
Beton je izdržljiv i robustan materijal. No, njegova sposobnost upijanja može biti nedostatak. Tekućine brže prodiru kroz otvorene pore betona nego kroz prirodni kamen.Tekućine brže prodiru kroz otvorene pore betona nego kroz prirodni kamen. Stoga se preporučuje čišćenje betonskih terasa s minimalnom količinom vode. Za uklanjanje manjih mrlja i prljavštine, pijesak za ribanje može biti vrlo koristan. Djeluje kao brusni papir, učinkovito uklanjajući osušenu prljavštinu s površine.
Zelene naslage i alge najbolje se, s betona, uklanjaju toplom vodom i četkom. Za ekološki prihvatljivo čišćenje preporučuje se korištenje biorazgradivog sapuna. Sapun prvo otopite u mlakoj vodi, nanesite smjesu na površinu i ostavite da djeluje 20 do 30 minuta. Nakon toga, površinu temeljito izribajte četkom za ribanje ili ručnom četkom. Na kraju, isperite terasu čistom vodom kako biste uklonili sve ostatke sapuna.