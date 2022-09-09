Kada i kako pravilno obaviti čišćenje drvenih površina?

Drvene površine, poput terasa, tijekom godine su izložene raznim vremenskim uvjetima. Oni mogu utjecati na njihovu trajnost i izgled. Vjetar, kiša i sunčeva svjetlost često uzrokuju oštećenja, dok vlaga u jesenskim i zimskim mjesecima može učiniti drvo poroznim. Također, tijekom ljeta, drvene terase često se koriste za druženja i obroke. To može ostaviti tragove poput ogrebotina, mrljica, pukotina i promjena boje.

Da bi se drvene površine održale u dobrom stanju, preporučuje se čišćenje drvenih površina najmanje dva puta godišnje. Najbolji termini za osnovno čišćenje su na početku proljeća, prije vrtlarske sezone, i u jesen, kako bi se terasa pripremila za zimu. Čišćenje treba obavljati tijekom suhog vremena, omogućujući drvu da se nakon tretmana potpuno osuši. Redovito i pravilno održavanje produžuje vijek trajanja drvenih površina te zadržava njihov estetski izgled.