Čišćenje i skupljanje lišća: pet savjeta za svaku sezonu
U jesen drveće i grmlje gubi šareno lišće. Kada očistiti lišće s kolnika, prilaza, travnjaka i vrta? Skupljanje lišća grabljama i metlama može biti naporno na većim površinama. Ovi savjeti pomoći će vlasnicima vrtova da brzo očiste lišće s različitih područja.
Savjet 1: Kada i gdje trebate čistiti lišće?
Zašto je važno skupljanje lišća? U mnogim regijama postoji obveza skupljanja lišća, slično čišćenju snijega. Vlasnici parcela uz kolnike dužni su ukloniti lišće, a obvezu mogu prenijeti na stanare. Lišće treba čistiti redovito kako bi se spriječilo klizanje prolaznika. Također, važno je očistiti prilaz kako lišće ne bi ometalo put kočenja.
Ne morate nužno čistiti lišće u vrtu ispod drveća i živica. Tamo možete pričekati proljeće kako biste zaštitili male životinje poput ježeva i kukaca. Lišće također može djelovati kao zaštita od smrzavanja i prirodno gnojivo za biljke. Međutim, lišće ne smije biti previše gusto kako bi zrak mogao doprijeti do tla. Ako se bojite da će oluje otpuhati lišće, možete ga dodatno pokriti granama, poput četinjača. U proljeće, od ožujka ili travnja, uklonite pokrov i lišće.
Izuzetak u vrtu su travnate površine. Ako želite održavati travnjak, trebate ukloniti lišće. Inače će se pojaviti žute mrlje na mjestima bez sunčeve svjetlosti. Teoretski, to možete učiniti kosilicom, ovisno o debljini sloja lišća. Međutim, skupljanje lišća kosilicom nije pogodno za životinje. Bolje je koristiti grablje ili, za uštedu energije, puhač ili usisavač za lišće.
Savjet 2: Čišćenje lišća puhačem lišća
Za skupljanje lišća grabljama ili metlom potrebno je puno snage i vremena. Tko želi brže i jednostavnije ukloniti lišće s kolnika, prilaza i travnjaka, trebao bi koristiti puhač lišća. Snažan protok zraka uređaja gotovo sam pomete lišće, a pomaže i u uklanjanju lišća s teško dostupnih mjesta, gredica ili malča od kore.
S Kärcher baterijskim puhačima lišća lišće se može ciljano pomesti na hrpu. Dodatni rub strugača također otpušta mokro lišće ili zbijenu prljavštinu. Puhač lišća LBL 4 ima dvije razine brzine. Njime se lišće pažljivo uklanja sa šljunka, a zatim se koristi veća snaga za kolnik i travnjak. Zbog uklonjive cijevi, Kärcher puhači lišća mogu se kompaktno pospremiti i štedjeti prostor.
Pametna kombinacija: puhači i usisavači lišća
Za skupljanje lišća grabljama ili metlom potrebno je puno snage i vremena. Tko želi brže i jednostavnije ukloniti lišće s kolnika, prilaza i travnjaka, trebao bi koristiti puhač lišća. Snažan protok zraka uređaja gotovo sam pomete lišće, a pomaže i u uklanjanju lišća s teško dostupnih mjesta, gredica ili malča od kore.
S Kärche baterijskim puhačima i usisavačima lišća lišće se može ciljano pomesti na hrpu. Dodatni rub strugača također otpušta mokro lišće ili zbijenu prljavštinu. Puhač lišća LBL 4 ima dvije razine brzine. Njime se lišće pažljivo uklanja sa šljunka, a zatim se koristi veća snaga za kolnik i travnjak. Zbog uklonjive cijevi, Kärcher puhači lišća mogu se kompaktno pospremiti i štedjeti prostor.
Više od metenja lišća: višenamjenski puhač i usisavač lišča
Puhači lišća, kao i puhači i usisavači lišća, nisu korisni samo u jesen. Mogu se koristiti tijekom cijele godine na različitim površinama, poput kuće, dvorišta i vrta. Evo nekoliko primjera:
- Prikupljanje i usisavanje rezova grmlja i živice
- Sakupljanje uklonjenog korova prilikom plijevljenja
- Prikupljanje pokošene trave
- Uklanjanje prljavštine na terasama i garažama
- Uklanjanje uvelog lišća i cvjetova s gredica
Važne informacije
- Prije korištenja puhača lišća, važno je informirati se o regionalnim propisima za zaštitu od buke, kako ne biste smetali susjedima.
- Usisavanje grubih grančica, zemlje s gredica ili mokrog lišća može blokirati ili oštetiti uređaj.
Savjet 3: Metenje lišća s većih površina strojem za metenje
Skupljanje lišća grabljama i četkama zahtijeva naknadno sakupljanje, a vjetar često rasprši lišće. Idealno bi bilo kombinirati metanje i sakupljanje u jednoj operaciji, koristeći stroj za metenje.
Strojevi za čišćenje lišća idealni su za asfaltirane površine poput pločnika, prilaza ili ulica. Lišće i prljavština uklanjaju se pomicanjem uređaja bez saginjanja, zahvaljujući podesivoj ručki. Spremnik za otpad pruža dovoljno prostora i lako se prazni u nekoliko koraka.
Ovisno o modelu, jedna ili dvije bočne četke mogu se ugraditi bez upotrebe alata. To također omogućuje čišćenje rubova, pukotina i kutova. Uz S 4 Twin 2-u-1 ručni stroj za metenje čak ni mokro lišće nije problem. Bočne četke su opremljene tvrđim čekinjama i stoga čiste bez poteškoća čak i u vlažnim područjima.
Strojevi za metenje koriste se tijekom cijele godine za čišćenje lišća, zimsku sol, pijesak i pelud. Nakon posla, sklopivu ručku za guranje jednostavno gurnite naprijed. Zatim, pospremite uređaj uspravno u šupu, garažu ili podrum da biste uštedjeli prostor.
Savjet 4: Uklanjanje lišća iz oluka i cijevi
Svatko tko ima drveće u blizini kuće zna da se lišće, sitne grane i prljavština skupljaju u olucima i odvodnim cijevima, osobito u jesen. Redovito uklanjanje prljavštine i lišća važno je kako bi kišnica otjecala ispravno i kako bi se spriječile štete od vode. Ako se prljavština nataložila, njezino uklanjanje postaje dugotrajan posao. Često je potrebno koristiti ljestve koje treba pomaknuti kako bi se dosegli svi dijelovi oluka. Krovni oluci i odvodne cijevi mogu se lako očistiti kompletom za čišćenje krovnih oluka i cijevi, koji je kompatibilan s Kärcher visokotlačnim čistačima.
Mlaznica za čišćenje krovnih oluka iz kompleta gotovo sama pomiče kolica kroz oluk zahvaljujući visokom pritisku uređaja. Dvije visokotlačne mlaznice pričvršćene su na donju stranu kolica, tako da voda struji unatrag. Efekt trzaja tjera kolica naprijed, podiže prljavštinu i ispire je unatrag. S crijevom duljine 20 metara možete daleko stići bez potrebe za stalnim pomicanjem ljestava. Nakon kratkog namještanja, odvodne cijevi i cijevi za otpadnu vodu također se mogu osloboditi začepljenja. Umjesto nosača koristi se posebna mlaznica koja pomoću povratne struje vode prodire u začepljenje i ispire cijev. Savjet: crijevo kompleta za čišćenje cijevi ima crvenu sigurnosnu oznaku. Crijevo treba uvući u cijev do ove oznake i prekinuti postupak čišćenja kad se oznaka ponovno vidi pri izvlačenju crijeva. Tako se zaštitite od prskanja vode i opasnosti zbog vrtnje crijeva.
Savjet: čišćenje rasvjetnih okna i odvodnih kanala
S vremenom se lišće i prljavština nakupljaju u rasvjetnim oknima i odvodnim kanalima oko kuće, pa ih treba redovito čistiti. Mokru i suhu prljavštinu brzo i jednostavno možete usisati mokrim i suhim usisavačem. Mnogi uređaji također imaju funkciju puhanja, što je posebno korisno na teško dostupnim mjestima.
Savjet 5: Kamo baciti lišće? Uzorno zbrinjavanje
Zahvaljujući puhačima lišća, puhačima i usisivačima te strojevima za metenje, lišće je lako pomesti i pokupiti. Ako nemate svoju hrpu komposta, manje količine lišća i zelenog otpada možete staviti u kantu za organski otpad. No, kante se brzo pune, osobito u jesen na parcelama s puno drveća. U nekim regijama nude se posebne vreće ili košare koje se odlažu na cestu, a kada su pune, odvoze ih. Inače, lišće treba odvesti do najbližeg reciklažnog centra.
Spaljivanje lišća i vrtnih reznica zabranjeno je u mnogim područjima ili ograničeno, posebno zbog opasnosti od dima i neugodnih mirisa. Čak i uvenulo lišće sadrži dovoljno vode da stvori dim i fine čestice pri spaljivanju. Lišće nije preporučljivo bacati u kante za smeće ili recikliranje, jer se možda neće isprazniti ako nije pravilno napunjeno. Bolje je koristiti vreće za lišće, reciklažni centar ili kompost. Oni koji imaju dovoljno prostora u vrtu mogu napraviti hrpu lišća koja može poslužiti kao zimski dom za ježeve i druge životinje.