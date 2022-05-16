Savjet 1: Kada i gdje trebate čistiti lišće?

Zašto je važno skupljanje lišća? U mnogim regijama postoji obveza skupljanja lišća, slično čišćenju snijega. Vlasnici parcela uz kolnike dužni su ukloniti lišće, a obvezu mogu prenijeti na stanare. Lišće treba čistiti redovito kako bi se spriječilo klizanje prolaznika. Također, važno je očistiti prilaz kako lišće ne bi ometalo put kočenja.

Ne morate nužno čistiti lišće u vrtu ispod drveća i živica. Tamo možete pričekati proljeće kako biste zaštitili male životinje poput ježeva i kukaca. Lišće također može djelovati kao zaštita od smrzavanja i prirodno gnojivo za biljke. Međutim, lišće ne smije biti previše gusto kako bi zrak mogao doprijeti do tla. Ako se bojite da će oluje otpuhati lišće, možete ga dodatno pokriti granama, poput četinjača. U proljeće, od ožujka ili travnja, uklonite pokrov i lišće.

Izuzetak u vrtu su travnate površine. Ako želite održavati travnjak, trebate ukloniti lišće. Inače će se pojaviti žute mrlje na mjestima bez sunčeve svjetlosti. Teoretski, to možete učiniti kosilicom, ovisno o debljini sloja lišća. Međutim, skupljanje lišća kosilicom nije pogodno za životinje. Bolje je koristiti grablje ili, za uštedu energije, puhač ili usisavač za lišće.