1. Održavanje travnjaka kroz sezonu: Učestalost i preporuke za košnju

Prva košnja travnjaka trebala bi se obaviti na početku proljetne vrtlarske sezone. Nakon toga, preporučuje se košenje jednom do dvaput tjedno, ovisno o brzini rasta, sve do jeseni. Najintenzivniji rast trave događa se između svibnja i lipnja, kada je potrebno kositi najmanje jednom tjedno. Tijekom zime, zbog niskih temperatura, rast trave prestaje, te košnja nije potrebna.

2. Košnja trave ljeti: Treba li kositi kada su visoke temperature?

Preporučuje se izbjegavanje intenzivne košnje u toplim i sušnim razdobljima. Duže vlati trave pomažu u zaštiti tla i korijena od isušivanja, čime se osigurava zdrav rast i očuvanje travnjaka.

3. Košnja mokrog travnjaka – da ili ne?

Ne preporučuje se košnja vlažnog travnjaka. Vlažne vlati se ne režu pravilno i mogu se slijepiti, što rezultira neujednačenim izgledom travnjaka. Kako biste postigli optimalan rezultat, pričekajte da se travnjak osuši prije košnje..