Baterijske škare za travu i šišač grmlja

Kärcher GSH baterijske škare za travu idealne su za izvođenje osjetljivih i preciznih radova u vašem vrtu. Zahvaljujući isprobanom 2-u-1 sustavu možete brzo i lako obrezati živice i grmlje kao i manje travnjake. Rezultat su čisti rubovi zbog kojih vaš vrt izgleda izuzetno dobro održavan.

Značajke

Funkcija 2 u 1: Jednostavno prebacivanje između oštrica za travu i grmlje, prema potrebi.

Zamjena oštrice bez alata: zahvaljujući inteligentno dizajniranom sustavu.

Dijamantno brušene oštrice s dvostranim reznim rubovima: daje precizne rezultate.

Štitnik vrha noža i viseća petlja: za štednju prostora.

Ergonomski dizajn drške: Za udobno držanje čak i tijekom dugih poslova.

Prednosti

Kompaktni 2-u-1 pomagač: baterijske škare za travu koriste se za rezanje rubova vrtnih travnjaka, cvjetnih gredica, biljnih zakrpa ili popločanih dijelova, dok šišač grmlja nema poteškoća prilikom rezanja i oblikovanja grmlja.

Video

Upotreba

Škare za travu koriste se za rezanje rubova vrtnih travnjaka, cvjetnih gredica, biljaka i povrća - svih onih mjesta do kojih kosilica ne može doći

Šišač grmlja čini obrezivanje i oblikovanje grmlja laganim.

Uređaji

Kärcher Battery Power batterijska platforma

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme.
