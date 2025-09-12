Baterijske škare za travu i šišač grmlja
Kärcher GSH baterijske škare za travu idealne su za izvođenje osjetljivih i preciznih radova u vašem vrtu. Zahvaljujući isprobanom 2-u-1 sustavu možete brzo i lako obrezati živice i grmlje kao i manje travnjake. Rezultat su čisti rubovi zbog kojih vaš vrt izgleda izuzetno dobro održavan.
Značajke
Funkcija 2 u 1: Jednostavno prebacivanje između oštrica za travu i grmlje, prema potrebi.
Zamjena oštrice bez alata: zahvaljujući inteligentno dizajniranom sustavu.
Dijamantno brušene oštrice s dvostranim reznim rubovima: daje precizne rezultate.
Štitnik vrha noža i viseća petlja: za štednju prostora.
Ergonomski dizajn drške: Za udobno držanje čak i tijekom dugih poslova.
Prednosti
Video
Upotreba
Škare za travu koriste se za rezanje rubova vrtnih travnjaka, cvjetnih gredica, biljaka i povrća - svih onih mjesta do kojih kosilica ne može doći
Šišač grmlja čini obrezivanje i oblikovanje grmlja laganim.
Uređaji
