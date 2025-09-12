Baterijske škare za travu i šišač grmlja

Kärcher GSH baterijske škare za travu idealne su za izvođenje osjetljivih i preciznih radova u vašem vrtu. Zahvaljujući isprobanom 2-u-1 sustavu možete brzo i lako obrezati živice i grmlje kao i manje travnjake. Rezultat su čisti rubovi zbog kojih vaš vrt izgleda izuzetno dobro održavan.