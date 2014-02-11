Vlastito istraživanje i razvoj za rješenja čišćenja

Kärcher se uvijek trudi oko optimalnog rješenja za svaku vrstu čišćenja. Tako Kärcher učinkovite sustave razvija iz savršeno međusobno usklađenih uređaja za čišćenje, pribora i sredstava za čišćenje. Kako bi se maksimalno dobro zadovoljile potrebe i želje naših kupaca, mi smo u stalnom dijalogu s privatnim i profesionalnim korisnicima. Odatle dobivene spoznaje dosljedno ulaze u razvoj novih proizvoda. Na taj način mi osiguravamo da svaki novi razvoj ne samo da ispunjava sve složenije vrste čišćenja, već istodobno maksimalno pojednostavljuje i olakšava rad korisnicima.