BEZBRIŽNO ČIŠĆENJE UZ KÄRCHER
Dubinsko pranje kauča? Higijensko čišćenje poda? Prozori bez tragova? Pusti našim proizvodima za unutarnje čišćenje da obave prljav posao i vrati onaj WOW osjećaj svojem domu!
Otkrij sada naše ultra efikasne uređaje za unutarnje čišćenje doma i uživaj u bezbrižnom čišćenju.
Saznaj više
Jednim klikom do više informacija
Ostanite u tijeku o našim najnovijim proizvodima, korisnim savjetima i trikovima za pravilnu primjenu putem naših kanala. Zapratite nas: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube.
Jeste li zainteresirani za primanje najnovijih vijesti i akcija? Prijavite se ovdje na naš newsletter.
Savjeti za čišćenje i održavanje doma i vrta
Savjeti za primjenu za unutarnje i vanjsko područje na jednom mjestu.
Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i ostvarite 10% popusta dobrodošlice!
Home & Garden aplikacija
Bez obzira trebate li očistiti bicikl, terasu, automobil ili pak kupaonicu i podove, Kärcher Home & Garden aplikacija olakšava sve.
Registrirajte svoj uređaj
Registracijom omogućujete da vam pošaljemo personalizirane savjete za korištenje, kako biste iskoristili sve prednosti vašeg Kärcher uređaja.
Kärcher centri
Pronađite najbliži Kärcher Centar.
Traženje trgovaca ili servisa
Brzo i udobno pronađite svoga Home & Garden, Professional trgovca ili servisnog partnera u blizini.
Kärcher karijera
Pogledajte aktualne ponude radnih mjesta.
Inside Kärcher
Čišćenje je za Kärcher poziv i strast jednako kao i odgovornost za ljude, kulturu i okoliš.
Kärcher virtualni dom
Imate zadatak? Ne znate točno koji Vam uređaj, pribor ili sredstvo za čišćenje trebaju? Kärcher zna! Pomoću našeg virtualnog doma riješite sve zadatke u domaćinstvu.
Kärcher - globalni ponuđač tehnike čišćenja
Obiteljsko poduzeće Kärcher se danas smatra na svijetu vodećim ponuđačem učinkovitih sustava za čišćenje koji štede resurse. Kärcher čini razliku vrhunskim rezultatom, inovacijom i kvalitetom.
Nagrade za dizajn i patenti
Kärcher uređaji za čišćenje objedinjuju funkcionalnost, prilagođenost korisnicima i zahtjevnu pojavnu sliku. Inovacija i trud oko postizanja boljeg rješenja karakteriziraju poduzeće, a to uvijek iznova potvrđuju patenti i nagrade renomiranih institucija. Više od 1300 patenata i registriranih uzoraka potvrđuju izumiteljski duh i inovacijsku snagu poduzeća.
Vlastito istraživanje i razvoj za rješenja čišćenja
Kärcher se uvijek trudi oko optimalnog rješenja za svaku vrstu čišćenja. Tako Kärcher učinkovite sustave razvija iz savršeno međusobno usklađenih uređaja za čišćenje, pribora i sredstava za čišćenje. Kako bi se maksimalno dobro zadovoljile potrebe i želje naših kupaca, mi smo u stalnom dijalogu s privatnim i profesionalnim korisnicima. Odatle dobivene spoznaje dosljedno ulaze u razvoj novih proizvoda. Na taj način mi osiguravamo da svaki novi razvoj ne samo da ispunjava sve složenije vrste čišćenja, već istodobno maksimalno pojednostavljuje i olakšava rad korisnicima.