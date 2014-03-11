Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom zbog visokih temperatura vode omogućuju smanjenje radnog tlaka, utrošenog vremena i količine korištenih sredstava za čišćenje. Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom u odnosu na visokotlačne čistače s hladnom vodom:

bolji rezultat čišćenja

smanjena uporaba sredstava za čišćenje

kraće vrijeme sušenja

poboljšana higijena

kraće vrijeme rada

Zbog uporabe vruće vode mogu se ostvariti značajne uštede vremena čak i do 35 posto te poboljšani rezultati čišćenja.