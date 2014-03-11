Visokotlačni čistači
Nepobitno svestrani – visokotlačno čišćenje uz pomoć Kärcher uređaja. Kärcher, izumitelj visokotlačnog čistača, od 1950. godine kontinuirano optimizira princip visokotlačnog čišćenja. Veći učinak uz manju potrošnju. Dulji vijek trajanja uz kraće vrijeme čišćenja. Kao svjetski tržišni lider, Kärcher uvjerava svojim programom proizvoda koji po svojoj tehničkoj usavršenosti i svestranosti ispunjava svaki zahtjev: bez grijanja ili s grijanjem, s elektromotorom ili motorom s unutarnjim izgaranjem, mobilni ili stacionarni.
Visokotlačni čistači vrućom vodom
S toplom vodom visokotlačni čistači čiste još bolje, uz tlak po izboru. Kärcher uređaji uvjeravaju maksimalnim komforom u rukovanju i najmodernijom tehnikom.
Visokotlačni čistači s hladnom vodom
Svakodnevno čišćenje uređaja, vozila i zgrada: Uz pomoć pritiska i velikog učinka prijenosa, visokotlačni čistači na hladnu vodu odstranjuju i tvrdu prljavštinu. Idealni su za velike površine.
Sustavi za čišćenje s maksimalnim tlakom
Kada radni učinak uobičajenih visokotlačnih čistača više nije dovoljan, u primjenu dolaze naši čistači s maksimalnim tlakom. Zahvaljujući ultra visokom tlaku (UHP), uz pomoć ovih uređaja moguće je pouzdano odstraniti čak i najtvrdokornije nečistoće i slojeve.
Stacionarni visokotlačni čistači
Stacionarni visokotlačni čistači idealni su za širok raspon primjena. Voda pod visokim tlakom dovodi se izravno do mjesta korištenja putem trajno instalirane cjevovodne mreže.
Sredstva za visokotlačno čišćenje.
Sredstva za čišćenje i njegu za Kärcherove visokotlačne čistače idealna su za profesionalnu uporabu u npr. zanatstvu, industriji i tamo gdje se radi s prehrambenim proizvodima. Ona postižu optimalne rezultate čišćenja uz minimalan utrošak energije i vremena. Istovremeno zbog svojih posebnih receptura za lakšu separaciju smanjuju onečišćenje otpadnih voda ostacima mineralnih ulja.
Čišćenje i zaštita gospodarskih vozila
Učinkovita sredstva za čišćenje za snažno uklanjanje tvrdokorne prljavštine s ceste ili gradilišta – za uporabu u visokotlačnim čistačima s hladnom ili vrućom vodom.
Svestranost za industrijsku primjenu
Sredstva za čišćenje s brzim djelovanjem i blaga za materijale služe i za uklanjanje tvrdokorne prljavštine kao što su ulja, masti ili čađa.
Čistoća i higijena u radu s prehrambenim proizvodima
Učinkovita sredstva za čišćenje i dezinfekciju s dozvolom za uporabu u područjima u kojima se radi s prehrambenim proizvodima prema popisu za sredstva za dezinfekciju Njemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM) i Njemačkog društva za veterinarsku medicinu (DVG).
Sjajni nastupi u autokući
Sjaj izložbenog salona te očuvanje vrijednosti čak i ispod poklopca motora svakog auta uz pomoć blagih sredstava za čišćenje za najrazličitije površine i materijale.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
Visokotlačni čistači s vrućom vodom zbog visokih temperatura vode omogućuju smanjenje radnog tlaka, utrošenog vremena i količine korištenih sredstava za čišćenje. Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom u odnosu na visokotlačne čistače s hladnom vodom:
- bolji rezultat čišćenja
- smanjena uporaba sredstava za čišćenje
- kraće vrijeme sušenja
- poboljšana higijena
- kraće vrijeme rada
Zbog uporabe vruće vode mogu se ostvariti značajne uštede vremena čak i do 35 posto te poboljšani rezultati čišćenja.
Kärcher iSolar. Sustavno rješenje za čišćenje solarnih modula.
Naša preporuka:
Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 10/20-4 M ili visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/23-4 S za najbolje rezultate čišćenja.
- Visok učinak čišćenja i površinski učinak
- Okrugle kontrarotirajuće četke
- Teleskopska šipka od mješavine karbona i staklenih vlakana
- Doseg 1,8 - 14 metara (ovisno o teleskopskoj šipki)