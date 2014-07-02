HDS kompaktna klasa

Od voznog parka do radionica ili gradilišta - visokotlačni čistači s toplom vodom traženi su na mnogim mjestima. Upravo tu dolazi do izražaja naša kompaktna klasa: strojevi nude tlak do 180 bara i protok od 900 l/h, kompaktnog su dizajna i na zahtjev dolaze s automatskom rolom za crijevo. I kao što biste očekivali, odlikuju se visokom kvalitetom i jednostavnim rukovanjem.