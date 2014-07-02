Kompaktni visokotlačni čistači s toplom vodom

Mala veličina, veliki učinak.

Obavite čišćenje vozila i pranje motora ili uklonite prljavštinu s vanjskih stepenica. S visokim tlakom tople vode do 180 bara i 900 l/h. Ovo je nova kompaktna klasa.

HDS kompaktna klasa

Od voznog parka do radionica ili gradilišta - visokotlačni čistači s toplom vodom traženi su na mnogim mjestima. Upravo tu dolazi do izražaja naša kompaktna klasa: strojevi nude tlak do 180 bara i protok od 900 l/h, kompaktnog su dizajna i na zahtjev dolaze s automatskom rolom za crijevo. I kao što biste očekivali, odlikuju se visokom kvalitetom i jednostavnim rukovanjem.

icon_arrow

Ergonomski u svakom pogledu

Svatko tko se mora suočiti s duljim poslovima s visokotlačnim čistačima s toplom vodom cijenit će prednosti EASY!Force Advanced visokotlačnog pištolja. Koristi trzaj visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na gotovo nulu, što vam omogućuje uštedu snage. Rotirajuća čelična mlaznica od 1.050 milimetara također olakšava rad. Na modelima s četveropolnim elektromotorom, snaga se također može regulirati na samom visokotlačnom pištolju putem servo upravljanja.

EASY!Force Advanced high-pressure gun

50% brži

Automatska rola za crijevo olakšava život korisnicima i smanjuje vrijeme pripreme do 50 posto. Pouzdano namotava i odmotava crijevo od 15 metara, čak i pod kutom do 45°. Crijevo Ultra Guard presvučeno je teflonom i stoga je vrlo glatko i otporno na trošenje.

UltraGuard hose

Jednostavno rukovanje

Zahvaljujući konceptu EASY Operation, regulator, koji se može koristiti za podešavanje protoka i tlaka, može se upravljati izravno kroz otvor na poklopcu. Ako je sve postavljeno na minimum s temperaturom većom od 100 °C, stroj će raditi u fazi pare. Praktične mogućnosti pohrane osiguravaju učinkovitost prilikom pohrane crijeva, mlaznice, kabela za napajanje i još mnogo toga. Konačno, spremnik deterdženta ima kapacitet od 10 litara i funkciju ispiranja. Ventil osigurava precizno doziranje deterdženta.

HDS compact class

Izdržljiv zahvaljujući visokoj kvaliteti

U svim visokotlačnim čistačima s toplom vodom kompaktne klase koriste se visokokvalitetni materijali i naša provjerena tehnologija plamenika. Aksijalna klipna pumpa s keramičkim klipovima i vodeno hlađeni, niskobrzinski četveropolni elektromotor također osiguravaju dug vijek trajanja. Plastični poklopac štiti sve osjetljive komponente od oštećenja u teškim radnim uvjetima. A pri korištenju tvrde vode, sredstvo za njegu sustava može se uliti u spremnik za uklanjanje kamenca kako bi se spriječilo stvaranje kamenca na grijaćim zavojnicama. Vaša je investicija zaštićena.

HDS compact class

Prirodno održivo

Način rada eco!efficiency omogućuje korisnicima čišćenje na temperaturi od 60 °C na energetski štedljiv i održiv način. To se može podesiti u bilo kojem trenutku pomoću kontrolne tipke, ovisno o vrsti i količini prljavštine i stupnju onečišćenja.

eco!efficiency mode

Jednostavno upravljanje

"Jogger" dizajn omogućuje lako manevriranje čak i u kompaktnoj klasi. Kotači s gumenim gumama, upravljački valjak, udubljenje za stopala i ergonomska ručka za guranje pomažu u tome.

HDS compact class

Uvijek siguran rad

Različite sigurnosne značajke osiguravaju da je operativna sigurnost strojeva uvijek zajamčena. To uključuje veliki filter za vodu, sigurnosne ventile, regulator temperature, senzor ispušnih plinova i SDS crijevo za prigušivanje tlaka.

HDS compact class

Vrhunska elektronika

Zahvaljujući modularnoj platformi u svim našim novim visokotlačnim čistačima, ista upravljačka jedinica ugrađena je u kompaktnu klasu kao i u srednju i super klasu. Rezultat: veća temperaturna stabilnost, manji raspon rezervnih dijelova i kraće vrijeme popravka.

HDS compact class
