Visokotlačni čistači vrućom vodom
S toplom vodom visokotlačni čistači čiste još bolje, uz tlak po izboru. Kärcher uređaji uvjeravaju maksimalnim komforom u rukovanju i najmodernijom tehnikom.
Super klasa
Bilo da se radi o automobilskoj branši, poljoprivredi, građevini ili špedicijama: Mobilna super klasa ima maksimalni učinak svuda gdje bi se inače moralo raditi stacionarno.
Srednja klasa
Za auto-kuće, građevinarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti: Srednja klasa povezuje inovativnu tehniku i maksimalni komfor u rukovanju. Idealno za maksimalne zahtjeve.
Kompaktna klasa
Obavljajte čišćenje vozila i pranje motora ili uklanjanje prljavštine s vanjskih stepenica. S vrućom vodom pod visokim tlakom do 180 bara i 900 l/h. Ovo je nova kompaktna klasa.
Uspravna klasa
Učinkoviti i robusni uređaji osvajaju prije svega mogućnošću manevriranja i jednostavnim transportom. Zbog toga je upright klasa ekonomična alternativa za najrazličitije obrtničke pogone, male automobilske servise ili pružatelje usluga čišćenja.
Specijalna klasa
Kada ispušni plinovi smetaju ili su zabranjeni: Specijalna klasa s električnim grijanjem primjenjuje se u higijenskim prostorima, bolnicama, velikim kuhinjama ili kupalištima.
HDS prikolica
Svestrano mobilno i neovisno rješenje za profesionalnu upotrebu na lokalnoj razini, u graditeljstvu i industriji. Podesivo, vrlo učinkovito, pouzdano i jednostavno za korištenje. Spremnik za vodu od 500 litara i spremnik za gorivo omogućuju do 60 minuta neovisne upotrebe bez spajanja na struju ili vodoopskrbu.
Motor s unutarnjim izgaranjem
Kada nema električne energije, visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem, koji po izboru također rade i na biodiesel, jamče maksimalnu fleksibilnost i autonomnost.