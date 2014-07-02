Visokotlačni čistači vrućom vodom

Svestrano mobilno i neovisno rješenje za profesionalnu upotrebu na lokalnoj razini, u graditeljstvu i industriji. Podesivo, vrlo učinkovito, pouzdano i jednostavno za korištenje. Spremnik za vodu od 500 litara i spremnik za gorivo omogućuju do 60 minuta neovisne upotrebe bez spajanja na struju ili vodoopskrbu.