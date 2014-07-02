Visokotlačni čistači vrućom vodom

S toplom vodom visokotlačni čistači čiste još bolje, uz tlak po izboru. Kärcher uređaji uvjeravaju maksimalnim komforom u rukovanju i najmodernijom tehnikom.

Kärcher Super klasa

Super klasa

Bilo da se radi o automobilskoj branši, poljoprivredi, građevini ili špedicijama: Mobilna super klasa ima maksimalni učinak svuda gdje bi se inače moralo raditi stacionarno.

Na pregled uređaja
Kärcher Srednja klasa

Srednja klasa

Za auto-kuće, građevinarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti: Srednja klasa povezuje inovativnu tehniku i maksimalni komfor u rukovanju. Idealno za maksimalne zahtjeve.

Na pregled uređaja
Kärcher Kompaktna klasa

Kompaktna klasa

Obavljajte čišćenje vozila i pranje motora ili uklanjanje prljavštine s vanjskih stepenica. S vrućom vodom pod visokim tlakom do 180 bara i 900 l/h. Ovo je nova kompaktna klasa.

Na pregled uređaja
Kärcher Uspravna klasa

Uspravna klasa

Učinkoviti i robusni uređaji osvajaju prije svega mogućnošću manevriranja i jednostavnim transportom. Zbog toga je upright klasa ekonomična alternativa za najrazličitije obrtničke pogone, male automobilske servise ili pružatelje usluga čišćenja.

Na pregled uređaja
Kärcher Specijalna klasa

Specijalna klasa

Kada ispušni plinovi smetaju ili su zabranjeni: Specijalna klasa s električnim grijanjem primjenjuje se u higijenskim prostorima, bolnicama, velikim kuhinjama ili kupalištima.

Na pregled uređaja
Kärcher HDS prikolica

HDS prikolica

Svestrano mobilno i neovisno rješenje za profesionalnu upotrebu na lokalnoj razini, u graditeljstvu i industriji. Podesivo, vrlo učinkovito, pouzdano i jednostavno za korištenje. Spremnik za vodu od 500 litara i spremnik za gorivo omogućuju do 60 minuta neovisne upotrebe bez spajanja na struju ili vodoopskrbu.

Na pregled uređaja
Kärcher Motor s unutarnjim izgaranjem

Motor s unutarnjim izgaranjem

Kada nema električne energije, visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem, koji po izboru također rade i na biodiesel, jamče maksimalnu fleksibilnost i autonomnost.

Na pregled uređaja
