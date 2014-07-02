Parni čistači i usisavači
Higijensko čišćenje bez sredstava za čišćenje. Kärcher parni čistači i parni usisavači čiste ekonomično i higijenski – bez kemije. Raskošna ponuda pribora čine ove uređaje univerzalnim za sve tvrde podove, staklene površine i pločice. Također čiste i armature i tekstilne površine.
Parni čistači
Higijenski, štedljivo i ekološki: Kärcher parni čistači čiste sve tvrde površine u potpunosti bez kemijskih sredstava za čišćenje.
Parni usisavači
Kärcher parni usisavači uvjeravaju iznimnom praktičnošću i učinkovitim čišćenjem svih tvrdih površina. Opsežni program pribora osigurava precizno čišćenje.