Parni čistači i usisavači

Higijensko čišćenje bez sredstava za čišćenje. Kärcher parni čistači i parni usisavači čiste ekonomično i higijenski – bez kemije. Raskošna ponuda pribora čine ove uređaje univerzalnim za sve tvrde podove, staklene površine i pločice. Također čiste i armature i tekstilne površine.