Parni čistači i usisavači

Higijensko čišćenje bez sredstava za čišćenje. Kärcher parni čistači i parni usisavači čiste ekonomično i higijenski – bez kemije. Raskošna ponuda pribora čine ove uređaje univerzalnim za sve tvrde podove, staklene površine i pločice. Također čiste i armature i tekstilne površine.

Kärcher Parni čistači

Parni čistači

Higijenski, štedljivo i ekološki: Kärcher parni čistači čiste sve tvrde površine u potpunosti bez kemijskih sredstava za čišćenje.

Na pregled uređaja
Kärcher Parni usisavači

Parni usisavači

Kärcher parni usisavači uvjeravaju iznimnom praktičnošću i učinkovitim čišćenjem svih tvrdih površina. Opsežni program pribora osigurava precizno čišćenje.

Na pregled uređaja
