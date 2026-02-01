Robotska kosilica

U aplikaciji možete stvoriti nekoliko zona košnje koje se mogu individualno postaviti i prilagoditi. Na primjer, s RCX 6 možete kositi travnjak na 2 cm s prednje strane kuće i na 4 cm sa stražnje strane kuće.

Sve dok su zone košnje povezane stazom bez prepreka, poput ravnih kamenih ploča, možete stvoriti prolaz u aplikaciji za robotsku kosilicu RCX, koju će ona zatim koristiti samo prilikom prelaska između zona.