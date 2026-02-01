Robotska kosilica

Pametna. Snažna. Autonomna. Naše robotske kosilice iz asortimana RCX pametni su asistetni za savršeno održavan travnjak. Brzo i jednostavno se postavljaju zahvaljujući RTK anteni. Uz inteligentnu navigaciju, robotske kosilice samostalno se kreću vašim vrtom, koseći precizno i lako svladavajući nagibe dok istodobno štite travnjak. Uživajte u slobodnom vremenu dok se vaš RCX automatski brine za besprijekoran travnjak. Zahvaljujući intuitivnom radu i praktičnoj kontroli aplikacije, imate potpunu kontrolu s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.

Značajke:

Košnja sa sustavom

Kärcher RCX ne samo da kosi vaš travnjak, već slijedi inteligentan sustav. Klizi površinom prateći stazu za stazom, ostavljajući za sobom ujednačen rez. Imate potpunu kontrolu: odredite stupanj preklapanja između staza i tako optimizirajte učinkovitost procesa košnje. Ili odaberite alternativne uzorke košnje kao što su šahovnica ili dijagonalne staze kako biste izbjegli vidljive tragove. S Kärcher robotskom kosilicom postižete besprijekorne rezultate – potpuno prema vašim individualnim željama.

Kärcher robotic lawn mowers systematic mowing

Precizna navigacija

Robotska kosilica zna svoju poziciju u vrtu s preciznošću do centimetra zahvaljujući GPS-u i visokoučinkovitoj RTK anteni dugog dometa. Precizna navigacija je zajamčena čak i na udaljenostima od nekoliko stotina metara ili s preprekama između. Ništa više ne stoji na putu savršenom rezultatu košnje.
 

Precise navigation for perfect mowing results

Izvanredno prianjanje

Zahvaljujući snažnom pogonu na sva četiri kotača, RCX svladava nagibe do 70%. To osigurava da se lako dođe do svakog područja vašeg travnjaka i da se ono precizno pokosi čak i na teškom terenu. Istovremeno, pogon na sva četiri kotača štiti vaš travnjak jer sprječava oštećenje busena prilikom okretanja. Uživajte u impresivno održavanom travnjaku – bez kompromisa.

Kärcher robotic lawn mowers tackle the incline

Inteligentna AI kamera

Robotska kosilica RCX sigurno i pouzdano navigira vašim vrtom zahvaljujući umjetnoj inteligenciji (UI). Kamera pomoću UI prepoznaje različite prepreke i tipove tla, što znači da donosi ispravne odluke čak i u složenim vrtnim okruženjima. UI vam čak pomaže prilikom instalacije: jednostavno postavite RCX na travnjak i pustite kameru da detektira vanjske granice vašeg vrta. Instalacija granične žice više nije potrebna. Jednostavnije od ovoga ne može!

Kärcher robotic lawn mowers with intelligent camera
Kärcher robotic lawn mowers with rain sensor

Senzor za kišu

Zahvaljujući integriranom senzoru za kišu, RCX odmah detektira kada pada kiša i automatski se vraća na stanicu za punjenje dok se ne osuši. Ova postavka se može individualno prilagoditi ili isključiti.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Izravno daljinsko upravljanje

Pomoću aplikacije imate izravnu kontrolu nad RCX-om. Možete kositi pojedinačna područja ili manevrirati RCX-om na druga područja.

Kärcher robotic lawn mowers easy operation

Intuitivno upravljanje

S preglednim LCD zaslonom također možete upravljati svojim RCX-om izravno na uređaju. Možete jednostavno prilagoditi postavke i vremena košnje te također primiti sve važne informacije na prvi pogled.

Kärcher robotic lawn mowers with charging station

Stanica za punjenje

Kada je proces košnje završen ili je baterija gotovo prazna, RCX se automatski vraća na stanicu za punjenje kako bi se napunio. Čim je ponovno spreman za upotrebu, automatski nastavlja s radom tamo gdje je stao.

Kärcher robotic lawn mowers with cutting height adjustment

Individualno podešavanje visine košnje

S Kärcher RCX 6 možete praktično postaviti i prilagoditi visinu košnje između 2 i 10 centimetara pomoću aplikacije. Na taj način automatski imate optimalnu visinu košnje za svako područje.

Opustite se i uživajte u savršeno pokošenom travnjaku!

Inteligentna robotska kosilica RCX 6 obavlja posao umjesto vas – bez granične žice. Opremljena GPS-om, RTK antenom i AI kamerom, precizno i učinkovito navigira, čak i na velikim površinama do 3000 četvornih metara. Uživajte u slobodi individualnog prilagođavanja visine košnje (2–10 cm) pomoću aplikacije. RCX 6 detektira i pametno izbjegava prepreke, štiti kućne ljubimce i svladava nagibe do 70% zahvaljujući pogonu na sva četiri kotača. Definirajte individualne zone i područja zabranjena za košenje te prilagodite raspored, ponašanje vožnje i još mnogo toga prema svojim željama i potrebama u aplikaciji. Doživite novu razinu udobnosti s RCX 6!

MOBILNA APLIKACIJA

Pomoću WLAN-a i Bluetootha možete jednostavno povezati svoj RCX sa svojim pametnim telefonom koristeći aplikaciju Outdoor Robots. Koristite brojne značajke kao i naše stručne savjete. Aplikacija Kärcher Outdoor Robots vaš je ključ za jednostavno i praktično postavljanje vaše robotske kosilice RCX. Neophodna je za instalaciju i vodi vas kroz proces korak po korak. Preuzmite aplikaciju, povežite se sa svojim RCX-om i spremni ste za početak!

Kärcher robotic lawn mowers creating a map

Kreiranje karte

S Kärcher RCX-om, kartu svog vrta stvarate u trenu. Jednostavno upravljajte RCX-om pomoću aplikacije i označite vanjske granice dok robot stvara kartu. Alternativno, RCX detektira travnjak svojom kamerom i samostalno generira kartu.

Kärcher robotic lawn mowers for optimal mowing

Najprikladniji način košnje za vaš travnjak

Prilagodite način košnje u potpunosti prema svojim željama i potrebama. Na primjer, postavite koliko bi se tragovi košnje trebali preklapati, definirajte visinu i smjer košnje ili aktivirajte funkciju košnje rubova. Također se može praktično prilagoditi odgoda košnje zbog kiše.

Kärcher robotic lawn mowers set mowing times

Fleksibilnost koja odgovara vašem rasporedu

Odredite vremena košnje Kärcher RCX-a prema svojim potrebama. Definirajte fiksna vremena košnje ili ih individualno prilagodite. S do 2 vremenska prozora dnevno, RCX kosi vaš travnjak kada vam to najviše odgovara.

RCX common use

Zajedničko korištenje uređaja

U aplikaciji možete podijeliti robotsku kosilicu s drugim osobama. Na primjer, svaki član obitelji može upravljati RCX-om i prilagođavati postavke.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Ciljano košenje putem daljinskog upravljanja

Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za svoj travnjak! S Kärcher RCX-om možete ručno upravljati robotskom kosilicom i kositi određena područja.

Pribor

Česta pitanja o robotskim kosilicama RCX

Instalacija

Robotsku kosilicu možete jednostavno sami instalirati. Jednostavno slijedite upute u priloženom vodiču za instalaciju i u aplikaciji, gdje vas se vodi kroz proces korak po korak. Ovisno o veličini i obliku travnjaka te iskustvu, proces može trajati otprilike 1 do 3 sata.

U aplikaciji možete stvoriti nekoliko zona košnje koje se mogu individualno postaviti i prilagoditi. Na primjer, s RCX 6 možete kositi travnjak na 2 cm s prednje strane kuće i na 4 cm sa stražnje strane kuće.

Sve dok su zone košnje povezane stazom bez prepreka, poput ravnih kamenih ploča, možete stvoriti prolaz u aplikaciji za robotsku kosilicu RCX, koju će ona zatim koristiti samo prilikom prelaska između zona.

Kao standard za robotske kosilice, maksimalna površina definirana je prema specifikacijama proizvoda kao što su visina košnje i trajanje baterije (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Naše robotske kosilice nude fleksibilnost od +10% površine, koju možete mapirati u aplikaciji.

Za travnjake veće od 3000 m², mogu se istovremeno koristiti dvije ili više robotskih kosilica. Njima se može upravljati u aplikaciji putem istog računa.

Zahvaljujući pogonu na sva četiri kotača, RCX 6 svladava nagibe do 70% (35°)

Garaža za robotsku kosilicu nije apsolutno neophodna, ali se preporučuje jer štiti robotsku kosilicu od ekstremnih vremenskih uvjeta. Može produljiti životni vijek i bateriju robotske kosilice. Preporučujemo korištenje naše Kärcher garaže za robotsku kosilicu (broj narudžbe 2.269-703.0).

RCX robotska kosilica može detektirati i izbjegavati prepreke koristeći AI kameru i senzor sudara. Osim toga, osjetljivi predmeti/prepreke poput otvorenih cvjetnih gredica ili bazena mogu se mapirati u aplikaciji kako bi se isključili iz košnje, ili se može stvoriti zona zabrane prolaska ili virtualni zid kroz koji robot ne prolazi.

Zahvaljujući svojoj veličini, velikim kotačima i pogonu na sva četiri kotača, RCX robotska kosilica savršena je za neravne travnate površine. Problemi se mogu pojaviti samo kod dubokih rupa u kojima bi se robotska kosilica mogla zaglaviti.

Da, robotska kosilica prolazi i kroz uske prolaze širine 80 cm.

Najvažniji aspekt prilikom postavljanja RTK antene je nesmetan pogled na nebo. Mora biti zajamčen jasan pogled od 100° iznad glave kako bi se uspostavila stabilna veza s GPS satelitima. Stoga se antena ne smije postavljati ispod nadstrešnica, između visokih zidova ili ispod drveća. Vizualni kontakt se preporučuje, ali nije neophodan, za povezivanje RTK antene i robotske kosilice; ovaj se signal može prenositi i kroz prepreke i zgrade.

Kako biste imali veću fleksibilnost prilikom postavljanja RTK antene, možete naručiti Kärcher RCX zidni nosač (broj narudžbe 2.269-701.0), stezaljku za montažu (broj narudžbe 2.269-701.0) ili produžni kabel (broj narudžbe 2.269-704.0)

Bez postavljanja RTK antene, RCX robotska kosilica ne može precizno navigirati. Stoga je neophodna za rad.

Stanica za punjenje može se postaviti na travnjak, ali i pored njega, sve dok robotska kosilica ima pristup travnjaku. Ruta od stanice za punjenje do travnjaka može se programirati pomoću aplikacije. Produžni kabel može se koristiti za fleksibilnije postavljanje dalje od izvora napajanja (broj narudžbe 2.269-704.0).

S obzirom na to da stanica za punjenje služi i kao referentna točka robotske kosilice za signal pozicije, robotska kosilica u stanici za punjenje također bi trebala imati jasan pogled na nebo.

Sigurnosna udaljenost između kućišta i noževa sprječava robotsku kosilicu da kosi potpuno do ruba. Ovisno o uvjetima radnog područja i instalaciji, za obrezivanje rubova može biti potreban trimer za travu. Alternativno, mogu se koristiti rubnjaci po kojima se robotska kosilica može kretati tako da može kositi sve do ruba travnjaka.

Kako bi se robotska kosilica i RTK antena mogle povezati s WLAN usmjerivačem, WLAN usmjerivač mora podržavati frekvencijski pojas od 2,4 GHz; veza preko 5 GHz nije moguća.

Za ispravan rad, provjerite koristite li aktualni usmjerivač i provedite potrebna ažuriranja.

Rad

Pokošena trava robotske kosilice ostaje kao malč na travnjaku, jer robotska kosilica nema koš za travu. Sitno pokošena trava pada između vlati trave i služi kao prirodno gnojivo koje štiti travnjak od isušivanja i održava ga bujnim i zelenim. Stoga se pokošena trava ne smije grabljati niti bacati.

Grane i opalo voće treba redovito uklanjati s travnjaka jer mogu uzrokovati brže trošenje noževa robotske kosilice. Lišće samo po sebi ne oštećuje robotsku kosilicu, ali može utjecati na proces košnje i brže otupiti noževe. Robotska kosilica ne usitnjava lišće, pa ga je i dalje potrebno pograbljati.

Zahvaljujući AI kameri, naše RCX robotske kosilice imaju funkciju izbjegavanja predmeta. Ona detektira predmete na travnjaku i potiče robotsku kosilicu da se okrene kako bi ih izbjegla. Međutim, preporučuje se da travnjak bude bez predmeta kako bi se izbjeglo oštećenje predmeta i noževa uređaja. Uklonite sve sitne predmete s travnjaka prije puštanja RCX robotske kosilice u rad.

Učestalost košnje robotske kosilice ovisi o individualnim okolnostima, kao što su vremenski uvjeti, svojstva tla i vrste travnjaka. Korisnik može prilagoditi robotsku kosilicu specifičnim potrebama svog travnjaka, što se može postaviti i prilagoditi u aplikaciji ili na zaslonu robota.

Travnjak se mora kositi najmanje jednom tjedno. Međutim, preporučuje se to činiti češće kako bi pokošena trava ostala kratka i osigurao se zdrav rast.

Robotska kosilica može kositi i u paralelnim prugama i u izmjeničnim uzorcima. Smjer u kojem ocrtava pruge može izračunati sam robot ili ga korisnik može definirati u aplikaciji.

Robotska kosilica može kositi po kiši, ali se to ne preporučuje zbog prljanja robotske kosilice i radi zaštite mokrog travnjaka. Tijekom tuče i oluja robotsku kosilicu treba spremiti u garažu.

Ako je aktiviran senzor za kišu, robotska kosilica pauzira i ponovno kreće tek kada se senzor za kišu osuši i istekne postavljeno vremensko razdoblje.

Košnja noću je moguća, ali se ne preporučuje zbog rizika od noćnih životinja i otežane funkcije kamere u mraku.

Budući da su RCX robotske kosilice vrlo tihe, košnja tijekom podnevne pauze je općenito dopuštena. U Njemačkoj ne postoji zakonski propisana podnevna pauza, a košnja električnim kosilicama općenito je dopuštena između 7 i 20 sati. Preciznije informacije mogu se naći u odgovarajućim lokalnim propisima.

Iako robotska kosilica ima sigurnosne uređaje, poput automatskog deaktiviranja noževa prilikom podizanja ili prevrtanja, te sigurnosnu udaljenost između kućišta i noževa, i dalje postoji rizik od posjekotina. Stoga se preporučuje da se robotska kosilica ne koristi ako su djeca ili kućni ljubimci na travnjaku.

Vrijeme rada baterije ovisi o uvjetima travnjaka, kao što su vrsta travnjaka, gustoća trave ili nagibi. Prosječne specifikacije mogu se pronaći u tehničkom listu.

Kada se baterija isprazni, robotska kosilica automatski odlazi na postaju za punjenje. Kada se napuni, nastavlja s košnjom tamo gdje je stala.

Visina košnje RCX 6 robotske kosilice može se podesiti između 2 i 10 cm putem aplikacije ili na zaslonu. Kod modela RCX 4, visina košnje se podešava ručno na uređaju i iznosi između 2 i 6 cm.

Noževe za košnju trebalo bi zamijeniti svakih 1 do 2 mjeseca, ovisno o čimbenicima kao što su površina travnjaka, svojstva tla, vrsta trave i vremenski uvjeti. Ako rez više nije dobar ili su noževi oštećeni, treba ih odmah zamijeniti. Noževe možete zamijeniti sami. Upute se nalaze u korisničkom priručniku. Rezervni noževi dostupni su zasebno (broj narudžbe 2.269-701.0).

Naše robotske kosilice zaštićene su od krađe raznim sigurnosnim mjerama. Svaka robotska kosilica ima PIN upit koji je potreban za rad. Robotske kosilice su također povezane s korisničkim računom i ne mogu se prenijeti na drugi račun bez odobrenja prethodnog vlasnika.

Također možete kupiti Kärcher LTE/GPS modul (uskoro dostupan), koji će vam omogućiti da locirate robotsku kosilicu pomoću svog pametnog telefona.

Travu i prljavštinu potrebno je redovito uklanjati s robotske kosilice pomoću četke. Kod česte košnje po kiši, vlažnu travu također treba ukloniti nakon košnje kako bi se smanjilo trošenje. Za čišćenje se koristi vrtno crijevo. Zabranjena je uporaba uskog mlaza i visokotlačnog čistača. Kotače i diskove s noževima potrebno je temeljito očistiti kako bi se izbjegla začepljenja.

Da, robotsku kosilicu treba spremiti u zatvorenom prostoru tijekom zime kada se ne koristi. Prije skladištenja, mora biti potpuno napunjena, očišćena i osušena. Također, postaju za punjenje treba spremiti u zatvorenom prostoru tijekom zime.

Ako trebate podršku ili pomoć, molimo kontaktirajte vašeg lokalnog Kärcher trgovca u vezi sa zimskim servisom.

Kontaktirajte našu korisničku podršku koja će vam pomoći resetirati PIN kod robotske kosilice.

Robotska kosilica može se uključiti na dva različita načina:
   

  • Postavljanjem u priključenu postaju za punjenje.
  • Pritiskom i držanjem tipke za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na uređaju 3 sekunde.
    Uređaj se ponovno isključuje kada se tipka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ponovno pritisne i drži 3 sekunde.

RCX robotskom kosilicom može se izravno upravljati pomoću digitalnog joysticka u aplikaciji. To omogućuje mapiranje područja košnje, ali se košnja može obaviti i izravnim upravljanjem.

Kao i svaki IoT uređaj, RCX robotska kosilica zahtijeva redovita ažuriranja softvera kako bi primala nove funkcije i poboljšanja.

Ažuriranja su besplatno dostupna putem aplikacije i instaliraju se putem WLAN-a. Slijedite upute u aplikaciji ili zatražite najnoviju verziju firmvera za robotske kosilice i RTK antenu u izborniku Opcije.

Mobilna aplikacija

Za upravljanje RCX robotskom kosilicom koristi se aplikacija Kärcher Outdoor Robots. Nije moguće upravljati RCX-om putem aplikacije Kärcher Indoor Robots ili aplikacije Kärcher Home & Garden.

Aplikacija je potrebna za instalaciju robotske kosilice. Preporučuje se, ali nije apsolutno neophodna za kasniju upotrebu, jer robotska kosilica radi autonomno i može se kontrolirati putem upravljačke ploče na uređaju. Svi modeli RCX robotskih kosilica mogu se integrirati u aplikaciju Kärcher Outdoor Robots, a na jedan račun može se dodati nekoliko robotskih kosilica.

Više osoba može dijeliti jedan korisnički račun aplikacije i koristiti ga na različitim pametnim telefonima.

Robotska kosilica može se podijeliti s drugim računom pomoću funkcije "Dijeli" u aplikaciji.

Na jedan račun može se dodati nekoliko RCX robotskih kosilica.

Za promjenu lozinke u aplikaciji, idite na Korisničke postavke → Postavke aplikacije → Promijeni lozinku. Unesite staru i novu lozinku te potvrdite promjenu.

Postoje dvije mogućnosti za brisanje/uklanjanje veza s RCX robotske kosilice:

  • Brisanje pojedinačne veze: u aplikaciji pod "Više postavki" možete ukloniti vezu sa svojim računom ili u "Popisu korisnika" možete izbrisati vezu s drugim korisničkim računom.
  • Brisanje svih veza: putem zaslona na robotskoj kosilici, pod "Izbornik" → "Postavke" → "Resetiraj", možete vratiti robota na tvorničke postavke i tako izbrisati sve veze, ili u aplikaciji pod "Napredne postavke" možete vratiti robota na tvorničke postavke.
    Savjet: sve postojeće veze trebale bi se izbrisati prilikom prodaje ili kupnje rabljene RCX robotske kosilice.

Savjet: sve postojeće veze trebale bi se izbrisati prilikom prodaje ili kupnje rabljene RCX robotske kosilice.

Ako ste zaboravili lozinku za aplikaciju, kliknite na "Zaboravljena lozinka" u području za prijavu i unesite e-mail adresu povezanu s vašim računom. Zatim ćete e-poštom primiti poveznicu za resetiranje lozinke.

