Robotska kosilica
Pametna. Snažna. Autonomna. Naše robotske kosilice iz asortimana RCX pametni su asistetni za savršeno održavan travnjak. Brzo i jednostavno se postavljaju zahvaljujući RTK anteni. Uz inteligentnu navigaciju, robotske kosilice samostalno se kreću vašim vrtom, koseći precizno i lako svladavajući nagibe dok istodobno štite travnjak. Uživajte u slobodnom vremenu dok se vaš RCX automatski brine za besprijekoran travnjak. Zahvaljujući intuitivnom radu i praktičnoj kontroli aplikacije, imate potpunu kontrolu s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.
Značajke:
Košnja sa sustavom
Kärcher RCX ne samo da kosi vaš travnjak, već slijedi inteligentan sustav. Klizi površinom prateći stazu za stazom, ostavljajući za sobom ujednačen rez. Imate potpunu kontrolu: odredite stupanj preklapanja između staza i tako optimizirajte učinkovitost procesa košnje. Ili odaberite alternativne uzorke košnje kao što su šahovnica ili dijagonalne staze kako biste izbjegli vidljive tragove. S Kärcher robotskom kosilicom postižete besprijekorne rezultate – potpuno prema vašim individualnim željama.
Precizna navigacija
Robotska kosilica zna svoju poziciju u vrtu s preciznošću do centimetra zahvaljujući GPS-u i visokoučinkovitoj RTK anteni dugog dometa. Precizna navigacija je zajamčena čak i na udaljenostima od nekoliko stotina metara ili s preprekama između. Ništa više ne stoji na putu savršenom rezultatu košnje.
Izvanredno prianjanje
Zahvaljujući snažnom pogonu na sva četiri kotača, RCX svladava nagibe do 70%. To osigurava da se lako dođe do svakog područja vašeg travnjaka i da se ono precizno pokosi čak i na teškom terenu. Istovremeno, pogon na sva četiri kotača štiti vaš travnjak jer sprječava oštećenje busena prilikom okretanja. Uživajte u impresivno održavanom travnjaku – bez kompromisa.
Inteligentna AI kamera
Robotska kosilica RCX sigurno i pouzdano navigira vašim vrtom zahvaljujući umjetnoj inteligenciji (UI). Kamera pomoću UI prepoznaje različite prepreke i tipove tla, što znači da donosi ispravne odluke čak i u složenim vrtnim okruženjima. UI vam čak pomaže prilikom instalacije: jednostavno postavite RCX na travnjak i pustite kameru da detektira vanjske granice vašeg vrta. Instalacija granične žice više nije potrebna. Jednostavnije od ovoga ne može!
Senzor za kišu
Zahvaljujući integriranom senzoru za kišu, RCX odmah detektira kada pada kiša i automatski se vraća na stanicu za punjenje dok se ne osuši. Ova postavka se može individualno prilagoditi ili isključiti.
Izravno daljinsko upravljanje
Pomoću aplikacije imate izravnu kontrolu nad RCX-om. Možete kositi pojedinačna područja ili manevrirati RCX-om na druga područja.
Intuitivno upravljanje
S preglednim LCD zaslonom također možete upravljati svojim RCX-om izravno na uređaju. Možete jednostavno prilagoditi postavke i vremena košnje te također primiti sve važne informacije na prvi pogled.
Stanica za punjenje
Kada je proces košnje završen ili je baterija gotovo prazna, RCX se automatski vraća na stanicu za punjenje kako bi se napunio. Čim je ponovno spreman za upotrebu, automatski nastavlja s radom tamo gdje je stao.
Individualno podešavanje visine košnje
S Kärcher RCX 6 možete praktično postaviti i prilagoditi visinu košnje između 2 i 10 centimetara pomoću aplikacije. Na taj način automatski imate optimalnu visinu košnje za svako područje.
Opustite se i uživajte u savršeno pokošenom travnjaku!
Inteligentna robotska kosilica RCX 6 obavlja posao umjesto vas – bez granične žice. Opremljena GPS-om, RTK antenom i AI kamerom, precizno i učinkovito navigira, čak i na velikim površinama do 3000 četvornih metara. Uživajte u slobodi individualnog prilagođavanja visine košnje (2–10 cm) pomoću aplikacije. RCX 6 detektira i pametno izbjegava prepreke, štiti kućne ljubimce i svladava nagibe do 70% zahvaljujući pogonu na sva četiri kotača. Definirajte individualne zone i područja zabranjena za košenje te prilagodite raspored, ponašanje vožnje i još mnogo toga prema svojim željama i potrebama u aplikaciji. Doživite novu razinu udobnosti s RCX 6!
MOBILNA APLIKACIJA
Pomoću WLAN-a i Bluetootha možete jednostavno povezati svoj RCX sa svojim pametnim telefonom koristeći aplikaciju Outdoor Robots. Koristite brojne značajke kao i naše stručne savjete. Aplikacija Kärcher Outdoor Robots vaš je ključ za jednostavno i praktično postavljanje vaše robotske kosilice RCX. Neophodna je za instalaciju i vodi vas kroz proces korak po korak. Preuzmite aplikaciju, povežite se sa svojim RCX-om i spremni ste za početak!
Kreiranje karte
S Kärcher RCX-om, kartu svog vrta stvarate u trenu. Jednostavno upravljajte RCX-om pomoću aplikacije i označite vanjske granice dok robot stvara kartu. Alternativno, RCX detektira travnjak svojom kamerom i samostalno generira kartu.
Najprikladniji način košnje za vaš travnjak
Prilagodite način košnje u potpunosti prema svojim željama i potrebama. Na primjer, postavite koliko bi se tragovi košnje trebali preklapati, definirajte visinu i smjer košnje ili aktivirajte funkciju košnje rubova. Također se može praktično prilagoditi odgoda košnje zbog kiše.
Fleksibilnost koja odgovara vašem rasporedu
Odredite vremena košnje Kärcher RCX-a prema svojim potrebama. Definirajte fiksna vremena košnje ili ih individualno prilagodite. S do 2 vremenska prozora dnevno, RCX kosi vaš travnjak kada vam to najviše odgovara.
Zajedničko korištenje uređaja
U aplikaciji možete podijeliti robotsku kosilicu s drugim osobama. Na primjer, svaki član obitelji može upravljati RCX-om i prilagođavati postavke.
Ciljano košenje putem daljinskog upravljanja
Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za svoj travnjak! S Kärcher RCX-om možete ručno upravljati robotskom kosilicom i kositi određena područja.