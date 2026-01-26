Električni strugač leda EDI 4

EDI 4 električni strugač za led konačno rješava naporni zadatak struganja leda. Sa svojim rotirajućim diskom i šest čvrstih plastičnih oštrica, strugač za led uklanja i tvrdokorni led s vjetrobranskih stakala bez napora u jednom pokretu. Kad je strugač leda EDI 4 u pripravnom stanju, dovoljno je lagani pritisak na njega i disk će se početi rotirati - a led će se početi skidati skoro pa sam od sebe

Ako se oštrice istroše, rotirajući može se zamijeniti bez alata (disk je dostupan kao zamjenski dio). Moderan i kompaktan dizajn strugača za led, sa zaštitnim poklopcem, olakšavaju rukovanje i skladištenje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko primjena. Integrirana LED lampica treperi kad uređaj treba napuniti.