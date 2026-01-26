Električni strugač leda EDI 4 – brzo uklanjanje tvrdo zaleđenog stakla

EDI 4 električni strugač za led, riješite se napornog struganja leda.

Električni strugač leda

EDI 4 električni strugač – bez muke sa zaleđenim staklima

0 proizvoda

EDI 4

Električni strugač leda EDI 4

EDI 4 električni strugač za led konačno rješava naporni zadatak struganja leda. Sa svojim rotirajućim diskom i šest čvrstih plastičnih oštrica, strugač za led uklanja i tvrdokorni led s vjetrobranskih stakala bez napora u jednom pokretu. Kad je strugač leda EDI 4 u pripravnom stanju, dovoljno je lagani pritisak na njega i disk će se početi rotirati - a led će se početi skidati skoro pa sam od sebe

Ako se oštrice istroše, rotirajući može se zamijeniti bez alata (disk je dostupan kao zamjenski dio). Moderan i kompaktan dizajn strugača za led, sa zaštitnim poklopcem, olakšavaju rukovanje i skladištenje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko primjena. Integrirana LED lampica treperi kad uređaj treba napuniti.

Značajke

icon_arrow

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe
Rotirajući disk s plastičnim oštricama bez napora uklanja čak i tvrdokorni led.
EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Rotirajući disk može se zamijeniti brzo i jednostavno bez alata.
EDI 4 - Einfaches Handling
Kad ga lagano pritisnete odozgo, disk se počinje rotirati.
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Integrirani LED indikator treperi kad električni strugač za led zahtijeva ponovno punjenje.
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Snažne baterijske ćelije litij-iona. Jedno punjenje je dovoljno da se strugač koristi nekoliko puta.
EDI 4 - Schutzkappe
Zaštitni poklopac za sigurno rukovanje i skladištenje.

Primjena

EDI 4 - Frontscheibe

Rotirajućim diskom strugača za led, čak se i tvrdokorni led na vjetrobranskim staklima automobila može bez napora ukloniti u jednom potezu.

EDI 4 - Seitenscheibe

Pogodno za prednje vjetrobransko staklo i bočne prozore automobila.

EDI 4 - Kompaktes Design

Kompaktan, moderan dizajn strugača za led omogućuje jednostavno i sigurno rukovanje, kao i skladištenje.

Upute

