1. Područja upotrebe

Uvjeti kupnje Karcher online trgovine (u daljnjem tekstu: Uvjeti kupnje) uređuju poslovanje online trgovine i opće uvjete kupnje u online trgovini, kao i druga prava i obveze korisnika i pružatelja. Online trgovina je u vlasništvu i pod upravom Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb, matični broj subjekta 081039622 (u daljnjem tekstu: Karcher, prodavatelj ili pružatelj). Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, uključujući zakone koji uređuju zaštitu potrošača, elektroničke komunikacije i zaštitu osobnih podataka, a odnose se na sve korisnike online trgovine (u daljnjem tekstu: kupci ili korisnici).

Uvjeti kupnje vrijede za sve kupnje, narudžbe, isporuke proizvoda i druge usluge koje se obavljaju ili naručuju u Karcher online trgovini. Za kupnje, proizvode po narudžbi kupaca, isporuke proizvoda, poduzetničke usluge i druge usluge koje se obavljaju ili naručuju u Karcher prodajnim centrima ne vrijede predmetni Opći uvjeti za Karcher online trgovinu, nego samo opći uvjeti i uvjeti objavljeni na web stranici Karcher, na oglasnoj ploči Karcher prodajnih centara te dostupni na blagajnama Karcher prodajnih centara.

Relevantni Uvjeti kupnje za Karcher online trgovinu mogu se odabrati, ispisati ili spremiti kao PDF na dnu Karcher web stranice u bilo kojem trenutku.



2. Kupnja bez korisničkog računa

U Karcher online trgovini možete kupiti proizvode kao tzv. gost, tj. korisnik bez korisničkog računa. Unosom svojih podataka kupac jamči da su podaci koje je unio potpuni i točni.

Za dovršetak kupnje u Karcher online trgovini kupac mora unijeti sljedeće osobne podatke: e-mail adresu, ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj, državu, kontakt telefon. Karcheru su ti podaci potrebni za izvršenje narudžbe.

Za uspješnu kupnju kupac također mora označiti kućicu da se slaže s ovim Općim uvjetima te da daje suglasnost da Karcher obrađuje njegove osobne podatke koje je upisao u pristupnicu u svrhu pružanja usluge unutar online trgovine ili s uvjetima obrade osobnih podataka. Kupac mora imati najmanje osamnaest godina za kupnju.



3. Postupak kupnje

Kupac odabire proizvode koje želi kupiti iz asortimana Karcher online trgovine i stavlja ih u svoju košaricu tipkom "Dodaj u košaricu". Podaci navedeni za pojedine artikle (brojevi, slike, težina i dimenzije robe i sl.) služe samo za okvirni opis robe i ne mogu biti temelj za sklapanje ugovora prema uzorku, osim ako nije izričito navedeno drugačije . Kako bi pregledao košaricu, kupac mora kliknuti gumb "Idi u košaricu", što će ga preusmjeriti na stranicu koja vodi do pregleda online košarice i naplate. U košarici kupcu je omogućeno uređivanje košarice (odnosno uklanjanje proizvoda i promjena količine proizvoda). U pregledu košarice nalazi se i poveznica "Nastavi s kupnjom" koja vodi do završetka narudžbe, gdje kupac upisuje svoje osobne podatke za narudžbu i odabire način plaćanja. Sadržaj koji nedostaje ili je netočan prikazan je crvenim okvirom i upozorenjem na ispravak.

Po završetku narudžbe moguće je, osim osobnih podataka i načina plaćanja, promijeniti i količinu proizvoda te njihovo uklanjanje, sve do završetka kupnje.

Karcher kao način dostave nudi mogućnost dostave GLS dostavnom službom, u sklopu njihove „Standardne GLS usluge“. Pri tome kupac mora obratiti pozornost na eventualno upozorenje da proizvoda nema na zalihi, što može produljiti rok isporuke. Dostava je moguća samo na adrese unutar Republike Hrvatske, za narudžbe u inozemstvu kontaktirajte Karcher online trgovinu u toj zemlji.

Nakon toga kupac bira jedan od načina plaćanja koji su detaljnije opisani u nastavku (plaćanje po predračunu ili plaćanje pouzećem). Tijekom cijelog procesa završetka narudžbe, kupcu je na raspolaganju pregled sažetka narudžbe u kojem su navedeni svi odabrani proizvodi, količine i vrijednost narudžbe. Kupac narudžbu završava klikom na gumb "Završi kupnju".

Pritiskom na gumb "Završi kupnju" kupac daje obvezujuću ponudu za kupnju proizvoda prikupljenih u košarici. Ovime kupac potvrđuje da pristaje na plaćanje narudžbe. Funkcija koja inicira predaju naloga označena je navodom „nalog s obvezom plaćanja“, iz čega nedvojbeno proizlazi da je predaja naloga povezana s obvezom plaćanja davatelju.

U slučaju uspješno izvršene narudžbe, na web stranici se prikazuje potvrda o primitku narudžbe, nakon čega kupac e-mailom dobiva potvrdu o primitku narudžbe. Nakon toga će Karcher pregledati narudžbu i provjeriti raspoloživost naručenih proizvoda te potvrditi narudžbu kupca u roku od 72 sata od zadane narudžbe, ukoliko je istu u mogućnosti izvršiti. Kupoprodajni ugovor između Karchera i kupca sklopljen je kada kupac primi e-poruku s obavijesti "Potvrda narudžbe". Ako kupac ne primi ovaj potvrdni e-mail u roku od 72 sata nakon predaje narudžbe, ugovor između kupca i Karchera nije sklopljen i narudžba ne obvezuje ni kupca ni prodavatelja.

U slučaju da Karcher iz nepredviđenih razloga (kašnjenja GLS-a ili drugih dostavnih službi, vremenskih uvjeta, kašnjenja zbog posljedica zarazne bolesti (npr. Covid-19) nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda u predviđenom roku isporuke) na koje Karcher nema utjecaja, obavijestit će kupca o tome putem e-maila ili telefona. Karcher će kupcu ponuditi novi datum isporuke. U tom slučaju kupac ima pravo odustati od ugovora bez naknade.

Kupac je suglasan da mu Karcher na njegovu e-mail adresu (trajni nositelj podataka) pošalje potvrdu o sklopljenom ugovoru s potrebnim podacima iz važećeg zakona koji uređuje zaštitu potrošača.

U slučaju da je potrebno provjeriti podatke kupca ili osigurati ispravnu dostavu, Karcher može nazvati kupca na broj telefona koji je kupac upisao u online trgovini prilikom narudžbe.

Potvrđenu narudžbu, a time i ugovor između Karchera i kupca možete pronaći u elektroničkom obliku u sjedištu tvrtke Karcher (Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb). Kupac može dobiti primjerak ugovora slanjem zahtjeva e-mailom na onlineshop-hr@karcher.com. Kupoprodajni ugovori (narudžbe) sklapaju se isključivo na hrvatskom jeziku.

Kupac je vezan općim uvjetima koji vrijede u trenutku online narudžbe ili kupnje. Narudžbom kupac potvrđuje upoznatost s Uvjetima kupnje.



4. Načini plaćanja

Kupci mogu robu kupljenu u Karcher online trgovini platiti na sljedeće načine:

4.a Plaćanje unaprijed

Kod odabira plaćanja unaprijed kupac putem e-maila dobiva potvrdu narudžbe s podacima za plaćanje. Narudžbu je potrebno platiti najkasnije sedam (7) dana nakon primitka e-maila s podacima o plaćanju, u protivnom će Karcher otkazati narudžbu kupca. Prije isteka roka prodavač si dopušta slanje opomene. Rok za pripremu otpreme (isporuke) takve narudžbe počinje teći kada Karcher primi virmanski iznos na transakcijski (bankovni) račun.

Podaci za plaćanje su:

Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb, IBAN: HR4823600001102569794 (otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.), poziv na broj: broj narudžbe.

4.b Pouzećem

U slučaju plaćanja pouzećem, moguće je platiti kuriru dostavne službe prilikom dostave ili na mjestima preuzimanja navedenih od strane GLS-a. U slučaju da niste prisutni na adresi koja je navedena prilikom dostave, dostavljač će ostaviti poruku s uputama o mogućnosti kasnijeg preuzimanja.

Plaćanje je prilikom dostave moguće u gotovini ili platnom/kreditnom karticom jednokratno (Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, Activa)

4.c PayPal

Paypal servis elektroničkog plaćanja nudi svojim korisnicima usluge prijenosa novca, transfera novca na drugi račun, kupnje i prodaje.

Za korištenje usluga Paypala potrebna je prethodna registracija. postupak registracije je brz i jednostavan, a obavlja se na web stranici www.paypal.com. Prilikom registracije potrebno je imati debitnu ili kreditnu karticu. Proces registracije započinje klikom na ˝Sign up/Open an account˝. Potrebno je slijediti upute, ispravno upisati podatke te svakako pročitati uvjete korištenja.

4.d Kartično plaćanje

Moguće je jednokratno kartično plaćanje putem sljedećih kartica: Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, Activa.



5. Cijene

Sve cijene robe u Karcher online trgovini izražene su u eurima (EUR) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Pružatelj izjavljuje da je porezni obveznik identificiran za potrebe PDV-a. Cijena koja obvezuje kupca je ona cijena koja vrijedi u trenutku predaje narudžbe i nema daljnju valjanost, osim u slučaju akcija, kada je valjanost ponude posebno naznačena.

Ponuditelj se trudi pružiti što točniju informaciju, no ipak se može dogoditi da je informacija o cijeni netočna. U tom slučaju ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odustanak od kupnje.

Cijene navedene u Karcher online trgovini vrijede samo za kupnju u Karcher online trgovini. Cijene u Karcher online trgovini mogu se razlikovati od cijena iste robe u Karcher prodajnim centrima, a Karcher također može promijeniti cijene robe u Karcher online trgovini bez prethodne najave.

Korisnici online trgovine mogu kupovati proizvode po promotivnim cijenama i cijenama s popustima. Različite kampanje, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve i bit će opisane za svaki slučaj. Popusti, promotivni kodovi itd. se ne zbrajaju, osim ako nije izričito navedeno drugačije na web stranici pružatelja usluga. Sve marketinške kampanje bit će navedene na online trgovini.

Cijena uključuje troškove odgovarajućeg pakiranja. Adekvatno pakiranje podrazumijeva da je roba u odgovarajućoj ambalaži (poklopci, kutije i sl.) koja onemogućuje oštećenje robe tijekom transporta. Pakiranje odgovara obliku, veličini, težini i vrijednosti robe.



6. Dostava

Karcher se trudi naručenu robu dostaviti što brže na području Republike Hrvatske. Dostava se vrši u suradnji s ugovornim partnerom - dostavnom službom GLS (u daljnjem tekstu: ugovorni partner ili GLS). Troškovi dostave za sve narudžbe su besplatni za kupca u slučaju paketne standardne dostave GLS dostavne službe ("Standardna GLS usluga"). Postupak dostave možete vidjeti ovdje.

Uobičajni rok isporuke za pošiljke je 10 (deset) radnih dana, osim ako za pojedini proizvod nije došlo do promjene roka isporuke. Subote, nedjelje i praznici nisu uključeni u rok isporuke. Dobavni rok za dostavu počinje teći sljedeći radni dan nakon primljene narudžbe (potvrda narudžbe).

Dostava robe naručene u online trgovini moguća je samo na području Republike Hrvatske, za narudžbe u inozemstvu obratite se Karcher online trgovini u toj državi.

Dostava se vrši na adresu u Hrvatskoj koju navede kupac; naručena pošiljka se istovaruje na ulaznim vratima kupca. Dostava robe u inozemstvo nije moguća. Uvjet za dostavu do ulaznih vrata je adekvatan prostor i pristup dostavne službe u odnosu na dimenzije proizvoda i dimenzije cjelokupne pošiljke.

Dostava većih paketa na paletama ili u dimenzijama koje ne prolaze kroz vrata dostavnog objekta istovaruje se na mjesto dostupno dostavnom vozilu. Prijenos do mjesta korištenja/skladišta odgovornost je kupca.

U slučaju da Karcher zbog nepredviđenih razloga (kašnjenja GLS-a ili drugih dostavnih službi, vremenskih uvjeta, kašnjenja zbog posljedica zaraznih bolesti (npr. COVID-19) nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda u predviđenom roku isporuke) za koje Karcher nema nikakvu kontrolu, kupac ima pravo odustati od ugovora bez naknade.

Kupac se obvezuje preuzeti naručenu robu prilikom dostave. U slučaju da niste prisutni na adresi koja je navedena prilikom dostave, dostavljač će ostaviti poruku s uputama o mogućnosti kasnijeg preuzimanja. U slučaju da kupac ne preuzme naručenu robu prilikom dostave ili uz mogućnost naknadnog preuzimanja, roba će biti vraćena Karcheru putem naše dostavne službe.

Cijena dostave za Online trgovinu iznosi:

za kupnju do 99.99 EURA dostava iznosi 5,00 EURA (sa PDV-om)

za sve kupnje od 100,00 EURA i više dostava je BESPLATNA.



7. Izdavanje računa

Prilikom isporuke naručene robe, Karcher kupcu uz naručeni proizvod e-mailom šalje račun za kupljene proizvode i sažetak narudžbe.

Na računu su detaljno navedeni svi troškovi vezani uz kupnju i to cijena i količina pojedinog proizvoda, obračunati PDV i eventualni troškovi dostave te ukupna cijena.



8. Preporuke u vezi pregleda proizvoda prilikom preuzimanja narudžbe

Predlažemo da prilikom preuzimanja narudžbe poduzmete sljedeće korake koji će Vam olakšati ostvarivanje reklamacija zbog eventualnih neispravnosti robe ili greške dostavne službe:

ako ste pošiljku već primili, a kasnije se utvrdi da je pošiljka oštećena, morate pokrenuti postupak reklamacije kod GLS-a. Za brzo rješenje procesa pošaljite nam kopiju zapisnika na onlineshop-hr@karcher.com. Daljnju obradu oštećene pošiljke vodit ćemo s GLS-om te ćemo Vam poslati novi besprijekoran proizvod ili izvršiti povrat kupoprodajne cijene. Oštećeni proizvod preuzima GLS, a isto će se učiniti i u slučaju druge dostavne službe;

ako ste primili proizvod i ustanovili da pošiljka nije oštećena, prvo provjerite jeste li primili naručeni proizvod;

ako slika na pakiranju ili opis ili šifra proizvoda ne odgovaraju naručenom proizvodu, ne otvarajte ambalažu, nego nas kontaktirajte na onlineshop-hr@karcher.com kako bismo provjerili je li isporuka na Vašu adresu ispravna;

ako ste potvrdili da ste primili naručeni proizvod, pažljivo otvorite paket, pritom ne bacajte naljepnice i zaštitu dok ne budete sigurni da ćete proizvod zadržati.



9. Odustajanje od kupnje/jednostrani raskid ugovora

Ako iz bilo kojeg razloga želite odustati od kupoprodajnog ugovora ili kupnje, to možete učiniti u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe, bez navođenja razloga odustajanja. Od kupnje odustajete slanjem pisane izjave o odustajanju od ugovora na obrascu koji se nalazi na poveznici Obrazac za odustajanje od kupnje, e-poštom na adresu onlineshop-hr@karcher.com ili drugom nedvojbenom izjavom da odustajete od kupnje. Smatra se da je potrošač pravodobno podnio izjavu o odustajanju od ugovora ako ju je poslao u roku određenom za odustanak od kupnje. Jedini trošak koji će Vam se naplatiti u slučaju odustajanja od ugovora je trošak povrata robe koju možete poslati poštom ili drugom dostavnom službom ili fizički vratiti u Karcher Center Zagreb (Samoborska cesta 169A, Zagreb). Ne prihvaćamo plaćanje otkupnine.

U slučaju kupoprodajnog ugovora, otkazni rok iz ovog poglavlja počinje teći od dana kada:

- kupac ili treća strana osim prijevoznika kojeg je kupac imenovao stječe stvarni posjed robe;

- kupac ili treća osoba osim prijevoznika koju je kupac imenovao stječe stvarni posjed posljednjeg komada robe ako je predmet ugovora više komada robe koje je kupac naručio jednom narudžbom;

- kupac ili treća strana osim prijevoznika kojeg je kupac imenovao stječe stvarni posjed posljednje pošiljke ili komada robe, ako se isporuka robe sastoji od više pošiljaka ili komada;

- kupac ili treća osoba osim prijevoznika koju je kupac imenovao stječe stvarni posjed prvog komada robe ako je isporuka robe redovita tijekom određenog razdoblja.



Adresa za povrat narudžbe:

Karcher d.o.o.

(povrat online narudžbe)

Samoborska cesta 169A

10090 Zagreb

Robu morate vratiti u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora. Radi lakše obrade povrata robe, uz robu priložite račun ili navedite broj online narudžbe koji ste dobili prilikom potvrde narudžbe (ovo nije uvjet za odustanak od ugovora). Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Isti uvjeti vrijede za povrate u naš Karcher Center Zagreb (Samoborska cesta 169A, Zagreb).

U slučaju odustajanja od ugovora novac ćemo Vam vratiti nakon primitka robe, najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora, ali zadržavamo pravo zadržati povrat primljenih uplata do prihvaćanja vraćene robe ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag.

Kupac je dužan proizvode vratiti dobavljaču neoštećene, sa svom dokumentacijom i u istoj količini, osim ako je proizvod uništen, oštećen, izgubljen ili je došlo do smanjenja količine bez krivnje kupca. Kupac ne smije nesmetano koristiti proizvode do odustajanja od ugovora. Kupac može robu pregledati i ispitati u mjeri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje stvarnog stanja. Ispitivanje proizvoda koji odstupa od navedenog smatra se korištenjem, što znači da kupac time gubi pravo na odustanak od ugovora.

Upozorenje: povrat robe moguć je samo za robu koja je kupljena isključivo u Karcher online trgovini ponuđača Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb, matični broj subjekta 081039622, OIB: 03109396077 (Karcher online trgovina). Ne možemo prihvatiti robu koja nije kupljena u našoj online trgovini (npr. kupljenu kod nekog od specijaliziranih trgovaca). Molimo da se obratite prodavaču kod kojeg ste robu kupili.

Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Osim ako se ugovorne strane izričito drugačije ne dogovore, kupac nema pravo odustati od ugovora u sljedećim slučajevima:

- prilikom naručivanja proizvoda ili robe koja je izrađena prema narudžbi kupca;

- za robu koja je kvarljiva ili brzo ističe;

- prilikom isporuke zapečaćenih audio ili video zapisa i računalnih programa, ako je kupac otvorio sigurnosni pečat nakon isporuke;

- u opskrbi novinama, periodičnim publikacijama ili časopisima, osim pretplatničkih ugovora za isporuku takvih publikacija;

- prilikom isporuke zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je potrošač nakon dostave otvorio pečat;

- u isporuci robe koja je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugim artiklima.



10. Garancija

Za proizvode s garancijom vrijede uvjeti navedeni na garancijskom listu. Garantni rok počinje teći danom preuzimanja robe od strane kupca. Garancija vrijedi na području Republike Hrvatske, 2 godine za Home & Garden uređaje i 1 godinu za Professional uređaje. Za ostvarivanje prava na garanciju kupac mora uz istu priložiti i račun za kupnju. Za rješavanje reklamacija odgovoran je ovlašteni servis naveden na garantnom listu.

Garancija vrijedi samo ako kupac koristi robu u skladu s njezinom namjenom i priloženim uputama i ne uzima se u obzir u slučaju:

- kvarova uzrokovanih nepravilnom uporabom;

- nepravilnog skladištenja ili ugradnje;

- nepoštivanja uputa za instalaciju;

- prekomjerne uporabe;

- nedovoljnog održavanja;

- štete uzrokovane višom silom;

- nedostataka i oblika istrošenosti koji proizlaze iz neuobičajene uporabe;

- grešaka koje su bile poznate kupcu u trenutku kupnje.



Za ocjenu postojanja nedostataka na proizvodu odgovoran je isključivo ovlašteni serviser, a ne prodavatelj. Stoga zamjena proizvoda ili povrat proizvoda nije moguć bez mišljenja ovlaštenog servisera.

Ako roba za koju je obvezno izdavanje garancije ne funkcionira besprijekorno ili nema svojstva navedena u garantnom listu ili oglasnoj poruci, kupac može prvo zahtijevati otklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u razumnom roku (45 dana) od dana kada je proizvođač, prodavatelj ili ovlašteni servis primio zahtjev kupca za otklanjanje nedostataka, proizvođač je dužan robu zamijeniti identičnom, novom i besprijekornom robom bez naplate kupcu.

Ako proizvođač ne popravi robu ili je ne zamijeni novom u roku iz prethodnog stavka, kupac može raskinuti ugovor ili zahtijevati smanjenje kupoprodajne cijene. Proizvođač mora izdati novi jamstveni list za zamijenjenu robu ili zamijenjeni bitni dio robe novim.

Prava kupca iz ovog poglavlja prestaju protekom dvije godine od dana kada je kupac zatražio besplatno otklanjanje nedostatka ili zamjenu robe novom.

11. Reklamacije/materijalni nedostaci

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, nedostatak je materijalan u slučaju:

- ako proizvod nema svojstva potrebna za normalnu uporabu;

- ako proizvod nema svojstva potrebna za određenu namjenu za koju ga kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili je morala biti poznata;

- ako proizvod nema svojstva i odlike koje su dogovorene ili propisane;

- ako je prodavatelj isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti.



Možete zatražiti reklamaciju za bilo koji kupljeni proizvod, bez obzira na to je li za njega izdana garancija ili nije.

Reklamaciju morate prijaviti ili obavijestiti Karcher o njoj u roku od dva (2) mjeseca od otkrivanja greške. U obavijesti je potrebno detaljno opisati grešku i poslati obavijest na e-mail adresu onlineshop-hr@karcher.com ili poštom na adresu Karcher d.o.o., (online trgovina), Samoborska cesta 169A, 10090 Zagreb. Nakon slanja obavijesti, kupac mora dopustiti prodavatelju da pregleda proizvod.

Nakon odgovarajuće obavijesti i omogućenog pregleda proizvoda, kupac ima pravo ostvariti jedan od sljedećih garantnih zahtjeva:

- otklanjanje kvara na proizvodu;

- povrat dijela plaćenog iznosa razmjerno nedostatku;

- zamjenu neispravnog proizvoda novim besprijekornim proizvodom;

- povrat punog uplaćenog iznosa.



Karcher ne odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu nakon dvije (2) godine od isporuke proizvoda.

Ako postojanje nedostatka na proizvodu nije sporno, udovoljit ćemo Vašem zahtjevu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana. U slučaju spora o postojanju greške, odgovoriti ćemo Vam pisanim putem najkasnije u roku od osam dana.

12. Kupnja pravnih osoba

Predmetni Uvjeti kupnje vrijede i u slučajevima kada je kupac pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost za stjecanje dobiti, bez obzira na pravno ustrojstveni oblik. U tom slučaju odredbe ovoga zakona i odgovarajući Opći uvjeti primjenjuju se na osobe koje se prema Zakonu kojim se uređuje zaštita potrošača ne smatraju potrošačima samo u slučajevima kada je zakonom izričito određeno da se primjenjuju i na osobe koje se prema ovom Zakonu ne smatraju potrošačima (na primjer u vezi s garancijom). Navedeno znači da se na ostale odredbe u odnosu ponuđača i kupca, koji se ne smatra potrošačem, primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima. Primjerice, razlika je u tome što osobe koje se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona kojim se uređuje zaštita potrošača nemaju pravo bez razloga odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana prihvaćanja (isključenje primjene točke 9. ovih Uvjeta kupnje). Odredbe Zakona o obveznim odnosima, a ne sažetak odredaba Zakona o zaštiti potrošača iz točke jedanaest ovih općih uvjeta (isključenje primjene točke 11. ovih Uvjeta kupnje) odnose se na materijalne nedostatke.

13. Zaštita osobnih podataka



Informacije o zaštiti podataka dostupne su i putem poveznice Zaštita podataka ili putem e-maila: office-hr@karcher.com

Karcher obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu rada Karcher online trgovine:

- podatke dobivene prilikom kupnje: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, e-mail adresa, kontakt telefon, način plaćanja, način dostave, proizvodi koji su predmet kupnje i sve druge podatke koji su nužni za sklapanje ugovora ili izvršenje narudžbe;

- podatke vezane uz eventualne pritužbe, reklamacije, garancijske i druge zahtjeve: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, sadržaj reklamacije, datum podnošenja reklamacije, način rješavanja reklamacije, datum kupnje, komunikacija s kupcem u vezi sa reklamacijskim zahtjevom, podatke o načinu rješavanja ili dopune zahtjeva i druge podatke potrebne za rješavanje reklamacije kupca.



Pravna osnova za obradu navedenih osobnih podataka je ugovor sklopljen između kupca i Karchera (članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Karcher će prikupljene osobne podatke obrađivati ​​samo u svrhe za koje su prikupljeni. Osobni podatci prikupljeni na temelju privole kupca obrađivati ​​će se do opoziva privole kupca, dok će se ostali osobni podaci obrađivati ​​do isteka zakonskih rokova u kojima svaka strana može ostvarivati ​​zahtjeve proizašle iz sklopljenog ugovora.

Karcher se obvezuje da će sa svim dobivenim osobnim podatcima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i nacionalnim zakonodavstvom, te da će prikupljene osobne podatke prikupljati i obrađivati ​​isključivo u svrhu poslovanja Karcher online trgovine.

Većinu stranica u online trgovini moguće je posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka. Ipak, neke informacije dobivaju se automatski pomoću kolačića i web signala ("pikselnih oznaka"), standardnih alata u web industriji. Korištenje kolačića i web signala omogućuje prepoznavanje individualne IP adrese, vrste preglednika koji koristi posjetitelj web stranice i opće posjetiteljeve online aktivnosti. Ako isključite kolačiće na svom računalu, kupnja u internetskoj trgovini neće biti moguća. Više o politici kolačića pružatelja možete vidjeti u Politici kolačića, dostupnoj na web stranici pružatelja.

Obrada gore navedenih osobnih podataka korisnika prijeko je nužna za pružanje svih usluga dostupnih u online trgovini davatelja (uključujući isporuku robe korisniku), zbog čega je suglasnost za obradu osobnih podataka navedena u narudžbi uvjet za naručivanje robe u online trgovini.

Pružatelj usluge pohranjuje i obrađuje osobne podatke korisnika u gore navedene svrhe samo ako korisnik na to izričito pristane, kako slijedi:

- označavanjem posebnog polja prilikom narudžbe u online trgovini korisnik web stranice pristaje da pružatelj obrađuje sve osobne podatke korisnika koje je unio u narudžbenicu u svrhu obavljanja usluga online trgovine ili na uvjete obrade osobnih podataka;

- označavanjem posebne kućice u online trgovini korisnik web stranice pristaje da pružatelj obrađuje e-mail adresu korisnika za potrebe izravnog informiranja o pogodnostima i slanja oglasnih poruka te za potrebe anketiranja.

Ako korisnik ne naznači da pristaje na korištenje njegovih osobnih podataka u bilo koju od gore navedenih svrha, pružatelj neće obrađivati ​​njegove osobne podatke u te svrhe, a u slučaju da korisnik ne pristane na korištenje osobnih podataka za potrebe online trgovine, pružatelj neće moći korisniku pružati usluge online trgovine.

Pružatelj prikuplja samo podatke koje dobrovoljno dobije od posjetitelja web stranice. Pružatelj prikuplja osobne podatke isključivo u slučaju da je to potrebno za sudjelovanje u određenoj aktivnosti, a sudjelovanje u toj aktivnosti i davanje osobnih podataka isključivo su dobrovoljni.

Nakon dobivene privole korisnika za obradu gore navedenih osobnih podataka, pružatelj uspostavlja, prikuplja, upravlja, koristi, obrađuje i pohranjuje osobne podatke korisnika u baze osobnih podataka za gore navedeno vremensko razdoblje, i to za potrebe za koje je korisnik dao privolu, odnosno za potrebe izvršenja ugovora.

Korisnik može u bilo kojem trenutku putem elektroničke pošte na adresu onlineshop-hr@karcher.com zatražiti da se njegovi podaci isprave ili da se trajno prestanu koristiti. Pružatelj može iznimno obavijestiti korisnika o razlozima zbog kojih ne može omogućiti brisanje, pregled, kopiranje i sl. podataka i pokušava otkloniti ovaj razlog što je prije moguće. Zaštita osobnih podataka osigurana je u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i propisima koji se izravno primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Korisnik je suglasan da pružatelj ne može jamčiti sigurnost ili privatnost podataka prenesenih putem e-pošte ili interneta, te da se pružatelj ne može smatrati odgovornim u vezi s tim.

Pružatelj će Vaše osobne podatke dobivene putem svojih web stranica pažljivo čuvati te ih neće prosljeđivati ​​trećim stranama. Osobni podaci koje korisnik daje prilikom korištenja web stranice ili sadržaja davatelja obrađivati ​​će se i koristiti u svrhu pružanja usluga pružatelja, odnosno kako bi se osiguralo slanje novosti korisniku te kako bi se provjerilo koristi li korisnik web stranicu i sadržaj pružatelja ili sudjeluje u mrežnim aktivnostima pružatelja u skladu s ovim uvjetima.

Pružatelj podatke dobivene na svojim web stranicama ne prenosi niti otkriva nikome bez suglasnosti ili dopuštenja korisnika, osim ako zakonom nije drukčije određeno ili propisano. Na zahtjev tijela kaznenog progona, u slučaju bilo kakvih zlouporaba ili prekršaja, osobni podaci, e-mail i IP adrese korisnika mogu se proslijediti policiji i drugim nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Obrada znači prikupljanje, pohranjivanje ili prikupljanje podataka u bazama osobnih podataka, mijenjanje, korištenje ili komunikaciju, uključujući prijenos, dohvaćanje, blokiranje i brisanje. Osobni podaci korisnika pohranjuju se i koriste samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe.

Pružatelj, kao upravitelj zbirke osobnih podataka, mora na zahtjev pojedinca – korisnika dopuniti ili ispraviti osobne podatke za koje se utvrdi da su nepotpuni, netočni ili neažurni; brisati osobne podatke za koje pojedinac to zatraži, a pružatelj nema poseban pravni interes za čuvanje podataka; omogućiti pristup katalogu podataka, pristup osobnim podacima sadržanim u zbirci osobnih podataka i koji su s njom povezani te njihovo kopiranje; dati ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na nju odnose; dostaviti popis onih kojima su u određenom razdoblju dostavljeni osobni podaci sadržani u zbirci osobnih podataka i koji su s njom povezani.



14. Odgovornost

Internet trgovina radi svaki dan, 24 sata dnevno. Zbog različitih tehničkih razloga, poslovanje putem online trgovine ili čak pristup trgovini ponekad nije moguć. Stoga Karcher zadržava pravo ograničiti ili zaustaviti pristup online trgovini na određeno ili neodređeno vrijeme. Karcher ne prihvaća odgovornost za nefunkcioniranje trgovine zbog neznanja korištenja, bilo kakve posljedice zlouporabe online trgovine, nefunkcioniranje usluge zbog kvara na mreži, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno ili čak za dugotrajno ometati korištenje.

Karcher nastoji osigurati ažurnost i točnost podataka objavljenih na web stranici. Ipak, moguće je da se karakteristike i dostupnost proizvoda mijenjaju tako brzo da nije moguće na vrijeme ispraviti podatke u online trgovini. U tom slučaju Karcher će kupca obavijestiti o promjenama te mu omogućiti otkazivanje narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Karcher nastoji osigurati odgovarajuće slike za sve proizvode u Karcher online trgovini. Pritom dopušta mogućnost nepravilnosti u podatcima, slikama ili riječima u Karcher online trgovini. Za detaljnije opise i informacije možete nas kontaktirati.

Karcher zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta kupnje u bilo koje vrijeme, na bilo koji način i bez prethodnog upozorenja.

Sve kupnje, narudžbe, isporuke proizvoda i druge usluge koje se obavljaju ili naručuju putem Karcher online trgovine podliježu isključivo odgovarajućim Uvjetima kupnje te kupac ne može postavljati svoje uvjete. Suprotstavljeni ili odstupajući uvjeti kupca ne postaju sadržaj ugovora čak i kada Karcher uslugu obavlja bez rezerve.

Pružatelj nastoji za prezentaciju robe (proizvoda) dobiti odgovarajući slikovni materijal koji se estetski može razlikovati od originala, ali ne utječe na kvalitetu i specifikaciju samog proizvoda.

Odgovornost Karchera ograničena je na namjeru i grubu nepažnju, a opseg naknade ograničen je na predvidljivu tipičnu štetu, osim u slučaju zahtjeva za ozljede opasne po život, tijelo i zdravlje te zahtjeva za odgovornost za proizvod.



15. Autorska prava

Svi podaci, slike i informacije na web stranici Karcher zaštićeni su autorskim pravima i ne smiju se koristiti ili reproducirati bez prethodnog pismenog dopuštenja Karchera. Brendovi ili uslužni znaci i logotipi drugih tvrtki također predstavljaju zaštićeno intelektualno vlasništvo tih kompanija.



16. Zadržavanje prava vlasništva

Karcher zadržava vlasništvo nad prodanim proizvodima sve dok ne primi punu uplatu od kupca. U slučaju da kupac ne plati kupoprodajnu cijenu na vrijeme, Karcher zadržava pravo zaračunati kupcu zakonske kamate za vrijeme od kašnjenja do plaćanja.



17. Postupak i nadležnost rješavanja prigovora

U slučaju prigovora, sporova ili pitanja obratite se na broj telefona na e-mail onlineshop-hr@karcher.com. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Karcher će odgovoriti na sve pritužbe putem e-maila ili telefona u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da sporove s kupcima ne možemo riješiti mirnim putem, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Sporovi se rješavaju uz primjenu hrvatskog prava, uz isključenje primjene kolizijskih pravila hrvatskog međunarodnog privatnog prava.



18. Pomoć korisnicima



U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz narudžbe, dostave, reklamacije ili drugih pitanja vezana uz Karcher online trgovinu možete nas kontaktirati na e-mail: onlineshop-hr@karcher.com ili sljedeće brojeve telefona: +385 1 4094331, +385 1 4094332.



19. Podatci o poduzeću

Operater web stranice www.kaercher.com/hr je tvrtka:

Karcher d.o.o.

Samoborska cesta 169A

10090 Zagreb

Matični broj subjekta: 081039622

OIB: 03109396077

Direktorica: Georgiana Valentina Tudor

Predmetni Uvjeti kupnje Karcher online trgovine vrijede od 01.01.2024.

